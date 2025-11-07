Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski. S-au înțeles să pună în aplicare o „agendă pragmatică”

16:20

Concurența dictează prețul pe piața de energie. După ce facturile s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, odată cu eliminarea plafoanelor, sute de mii de oameni au decis să schimbe furnizorul. Compania de stat, care oferă și prețul cel mai mic de pe piață, a ajuns astfel la peste un milion de abonați și are … The post Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat appeared first on spotmedia.ro.