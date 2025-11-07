Aryna Sabalenka s-a calificat în finala Turneului Campioanelor! Victorie după un meci de peste două ore

22:40

Cristiano Bergodi s-a declarat surprins de asistența redusă de la duelul dintre U Cluj și Metaloglobus, încheiat cu scorul de 3-1, din etapa a 16-a a Ligii 1. Golurile clujenilor au fost marcate de Dan Nistor (dublă) și de Ovidiu Bic. Cristiano Bergodi a recunoscut că nu se aștepta să fie atât de puțini fani pe Cluj Arena la partida