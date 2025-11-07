Un titular FCSB, "mitraliat" de Basarab Panduru după dezastrul cu Basel: "Nu mai ajunge la minge!"

16:50

FCSB a suferit o nouă înfrângere dureroasă în Europa League, 1-3 pe terenul elvețienilor de la FC Basel, într-un meci decis de erori copilărești în defensivă. Acest eșec nu doar că îi trimite pe roș-albaștri în subsolul clasamentului fazei ligii, dar confirmă un regres uriaș față de sezonul precedent.