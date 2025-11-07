„A slăbit 30 de kilograme” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Vreau să aud vești bune despre el, dar nu aud”

Golazo.ro, 7 noiembrie 2025 23:40

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani).

Acum o oră
23:40
23:20
„Am știut că va fi o execuție frumoasă”  FOTO. Ionuț Vînă dezvăluie cum a ajuns să marcheze un gol fabulos în meciul cu Botoșani Golazo.ro
FARUL - BOTOȘANI 2-0. Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul echipei de la malul Mării Negre, a vorbit despre victoria în fața liderului Ligii 1.
Acum 2 ore
23:10
„N-ai cum să faci așa ceva!”  Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere” Golazo.ro
FARUL - BOTOSANI 2-0. Leo Grozavu (58 de ani), a comentat evoluția echipei sale, la finalul partidei de la Ovidiu.
22:50
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București Golazo.ro
Gigi Nețoiu (66 de ani), finanțator la mai multe echipe din Liga 1 de-a lungul timpului, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei.
Acum 4 ore
22:10
Bijuteria lui Olaru, premiată de UEFA VIDEO. Reușita căpitanului de la FCSB, votată  golul etapei în Europa League » Cu ce alte reușite de senzație a concurat Golazo.ro
Reușita lui Darius Olaru (27 de ani) din partida Basel - FCSB, scor 3-1, a fost votată golul etapei în Europa League.
21:30
Seara golurilor fabuloase în Liga 1 FOTO. Ionuț Vînă, reușită senzațională în meciul Farul - FC Botoșani. Chiar și Hagi l-a aplaudat! Golazo.ro
FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă (30 de ani) a marcat un gol superb în partida cu liderul campionatului.
20:40
„A fost o descătușare”  VIDEO. Ovidiu Bic, după eurogolul marcat cu Metaloglobus: „Am acumulat multă frustrare” Golazo.ro
U CLUJ - METALOGLOBUS 3-1. Ovidiu Bic (31 de ani) a vorbit la finalul partidei.
20:20
Și-au luat rămas bun de la Ienei VIDEO. Mii de oameni au mers la stadionul din Oradea » Gabi Balint, cu ochii în lacrimi:  „Asta m-a impresionat incredibil la el” Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani) a fost profund emoționat atunci când a ajuns pe stadionul din Oradea, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei.
Acum 6 ore
19:50
Edi, prima reacție Iordănescu, mesaj după despărțirea de Legia Varșovia: „Răspunsurile adevărate vin mai târziu” Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a transmis un mesaj de adio, la o săptămână după despărțirea de Legia Varșovia.
19:20
Bic, ce eurogol!  FOTO. Mijlocașul de la U Cluj a șocat apărarea lui Metaloglobus cu gol fabulos de la 30 de metri! Nu mai marcase de 7 luni Golazo.ro
U CLUJ - METALOGLOBUS. Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul „studenților”, a marcat un gol superb în prima repriză a partidei de pe Cluj Arena.
18:40
„A dat-o în obrăznicie” Finanțatorul FCSB a dezvăluit salariul uriaș  cerut de Louis Munteanu pentru a semna: „M-a bufnit râsul și i-am închis telefonul” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a oferit detalii despre negocierile cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj.
18:20
Arestat în Dubai și extrădat  Fostul star din NFL este acuzat de tentativă de omor » Ce s-a întâmplat și cât timp riscă să stea după gratii Golazo.ro
Antonio Brown (37 de ani), fost jucător în NFL, a fost arestat pentru tentativă de omor. Acesta era căutat de Poliție din luna iunie și a fost extrădat deja în SUA.
Acum 8 ore
17:50
„The Great One” vs. „The Great 8”! VIDEO. Alex Ovechkin devine primul jucător cu 900 de goluri din istoria NHL! Wayne Gretzky e dator vândut Golazo.ro
„The Great One” Gretzky ar fi promis că va pune la bătaie o mașină dacă Ovechkin va reuși să atingă incredibilul număr de goluri marcate.
17:00
Barcelona, din nou acasă FOTO+VIDEO: Catalanii au efectuat primul antrenament pe Camp Nou » Câți suporteri au asistat Golazo.ro
Barcelona s-a antrenat astăzi pentru prima dată pe nou arenă Spotify Camp Nou.
16:50
Cristian Geambașu Răul nu se prescrie, doamnă Voinea! Golazo.ro
Cristian Geambașu scrir, pe GOLAZO.ro, despre Camelia Voinea.
16:20
Kopic, precaut înainte de Csikszereda Antrenorul lui Dinamo tratează serios meciul cu ciucanii: „Trebuie să fim pregătiți pentru tot” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat partida cu Csikszereda, primul meci al returului din sezonul regulat.
Acum 12 ore
16:00
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League Golazo.ro
Posturile TV au avut o cotă de piață însemnată, care a rivalizat cu cel mai important show de la Pro TV, Las Fierbinți.
15:30
Tragedie în NFL Marshawn Kneeland, jucătorul de 24 de ani de la Dallas Cowboys, s-ar fi sinucis după o urmărire cu Poliția » Mesajul clubului Golazo.ro
Marshawn Kneeland, apărătorul formației din Dallas Cowboys, a murit la vârsta de 24 de ani.
14:40
Când ne aflăm rivalii din baraj FIFA a anunțat data și locul tragerii la sorți a play-off-ului pentru Mondial Golazo.ro
FIFA a dezvăluit vineri ziua în care echipa națională va descoperi cu cine va juca în barajul CM 2026. Mai jos, totul despre tragerea la sorți
14:40
„«Motorul» revenirii” Andrei Rațiu i-a impresionat pe spanioli, după evoluția din Conference League: „Nu a fost depășit de vreun adversar” Golazo.ro
Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost lăudat de presa spaniolă la finalul partidei de joi seară din Conference League.
14:30
Premieră după 1989 Craiova a devenit echipa-fanion a României în Europa, peste FCSB + Veste imensă pentru Champions League Golazo.ro
Craiova a repurtat o victorie fantastică joi, în Conference League: 1-0 cu Rapid Viena, în deplasare.
14:00
Lotul pentru Bosnia și San Marino  Aleșii lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune din preliminariile CM 2026 » Două convocări-surpriză Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, ultima acțiune a echipei naționale din această campanie de calificări pentru CM 2026.
13:10
Program Liga 1 LPF a anunțat desfășurarea etapelor #18 și #19 din primul eșalon. Când se joacă FCSB - Dinamo și Craiova - CFR Cluj Golazo.ro
Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
Liga 1, etapa #16 Două partide se joacă astăzi, LIVE de la 18:00, respectiv 20:30 » Prima etapă a returului din sezonul regulat Golazo.ro
U Cluj - Metaloglobus și Farul - Botoșani sunt partidele din prima zi a etapei #16 din Liga 1.
12:30
Radu Naum Craiova, ce frumusețe, ce risipă!  Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre Universitatea Craiova.
12:10
„Război civil” la Rayo De ce a părăsit antrenorul Inigo Perez stadionul imediat după succesul cu Lech + Reacția lui Rațiu Golazo.ro
Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2. Inigo Perez (37 de ani) nu s-a prezentat la conferința de presă la finalul partidei din Conference League.
11:50
Dinamo, dată în judecată Familia unei legende cere daune » „Este un dosar de amploare excepțională” Golazo.ro
Mihaela Nunweiller (54 de ani), fiica fostului fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, a intentat acțiune în instanță împotriva clubului Dinamo și a altor entități care folosesc în scopuri comerciale numele „Nunweiller” fără acordul familiei.
Acum 24 ore
11:10
„N-aș spune că a fost o luptă grea” Xherdan Shaqiri și-ar fi dorit mai multe reușite în meciul cu FCSB: „Cu siguranță am fi putut” Golazo.ro
Basel - FCSB 3-1. Xherdan Shaqiri (34 de ani) a venit cu o scurtă reacție după succesul din Europa League contra campioanei României.
10:30
Mirel Rădoi, apărat Un fost internațional e de partea tehnicianului, după tensiunile din Bănie: „Ăsta e motiv?” Golazo.ro
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) exclude o posibilă plecare a lui Mirel Rădoi, din cauza tensiunilor care există în tabăra oltenilor.
10:20
Pariu respectat  Vicecampionii europeni s-au făcut blonzi , ca Generația de Aur la CM ’98! Golazo.ro
Vicecampionii europeni la tenis de masă s-au făcut blonzi, inspirați de fotbaliștii din Generația de Aur!
10:00
Alege România? Flavius Daniliuc, tentat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu: „Am sentimente pozitive pentru țară”  Golazo.ro
Basel - FCSB 3-1. Flavius Daniliuc (24 de ani), jucător austriac de origine română, a oferit câteva reacții la finalul partidei din Elveția.
10:00
„Nu a fost o coincidență”  Ce scrie presa din Elveția despre eșecul lui FCSB: „Basel a primit un ajutor enorm! ” Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Ziariștii elvețieni au scris despre victoria obținută de formația antrenată de Ludovic Magnin (46 de ani) în fața campioanei României.
07:20
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap” Golazo.ro
O fostă gimnastă antrenată de Camelia Voinea în anii 2000, la clubul Farul Constanța, o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice inimaginabile
01:40
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară” Golazo.ro
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a lăudat pe Oleksandr Romanchuk (25 de ani) după ce a adus victoria.
01:20
„La Craiova nu e bine când e liniște” Nicușor Bancu, declarație savuroasă după succesul cu Rapid Viena: „E bun și un pic de scandal” Golazo.ro
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, este optimist cu vedere la forma echipei.
01:20
„O victorie total meritată”  Sorin Cârțu: „Putea fi o diferență și mai mare” + Ce spune de eliminarea lui Rădoi Golazo.ro
RAPID VIENA - U CRAIOVA 0-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a vorbit despre partida din etapa #3 din Conference League.
01:00
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram Golazo.ro
RAPID VIENA - U CRAIOVA 0-1. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre prima victorie obținută de echipa sa în Conference League.
00:40
„Îmi vine să plâng!” Eroul Craiovei, euforic după succesul cu Rapid Viena: „Am făcut istorie” Golazo.ro
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Oleksandr Romanchuk (25 de ani), marcatorul singurului gol al partidei, a fost vizibil emoționat după meci.
00:30
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel Golazo.ro
Nu avem o problemă cu jocul propriu-zis, cu fotbalul, ci cu felul în care ne raportăm la fotbal ca activitate guvernată de un regulament.
00:20
Blănuță a spart gheața  Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev!  Victorie categorică în Conference League Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a reușit primul gol în tricoul lui Dinamo Kiev, chiar în cupele europene.
Ieri
00:00
Explicațiile lui Cristiano De ce a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota: „Au fost două motive. Sunt mulțumit de decizie” Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a spus de ce nu a mers la înmormântarea colegului său de la naționala Portugaliei, Diogo Jota.
6 noiembrie 2025
23:30
Rădoi, un car de nervi FOTO. Tehnicianul Craiovei, eliminat în Austria după ce a văzut două „galbene” în 7 minute! Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a fost eliminat, în minutul 20, al meciului cu Rapid Viena.
23:10
„Nu ne băteau în viața lor în 11” Pe cine a luat la țintă patronul FCSB după eșecul cu Basel: „Nu știu de ce mai încerc” Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre evoluția echipei sale, la finalul partidei din Elveția.
22:50
Momentul care a făcut diferența Darius Olaru a dezvăluit ce s-a discutat în vestiarul FCSB după înfrângerea cu FC Basel Golazo.ro
Basel - FCSB 2-1. Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul campioanei României, a identificat momentul în care s-a rupt echilibrul.
22:40
„Puteam obține mai mult”  Daniel Bîrligea, după eșecul cu Basel: „Am jucat de la egal la egal și în 10” Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre înfrângerea din Elveția.
22:40
„Ne-au bătut din nimic!” MM Stoica, iritat de eșecul cu Basel: „Înfrângere nemeritată! Rar se întâmplă așa ceva” Golazo.ro
FC Basel - FCSB 3-1. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a vorbit despre eșecul suferit de echipa sa în etapa #4 din Europa League.
22:40
„Meritam puncte”  Elias Charalambous, mulțumit de reacția jucătorilor: „N-au cedat, au arătat caracter, atitudine” Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre evoluția elevilor săi.
21:50
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a restabilit egalitatea în meciul cu Basel printr-o execuție de senzație.
21:40
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel  Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, i-a oferit o replică lui Florin Talpan, juristul CSA Steaua, chiar de la Basel.
21:20
Tranzacție istorică la Milano AC Milan și Inter au devenit proprietarele stadionului San Siro » Când se va construi noul stadion Golazo.ro
Cluburile AC Milan și Inter Milano au devenit proprietarele arenei San Siro, după ce au cumpărat stadionul de la Primăria orașului Milano.
