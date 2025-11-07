Djokovic s-a calificat în finala turneului de la Atena

14:30

Din 16 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid audițiile noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pregătiți să întâlneacă noi concurenți ambițioși, cu vise mari și povești interesante. Mihai Boghiceanu, în vârstă de 33 de ani, este unul dintre cei care pășesc în platoul audițiilor având expriența câștigată într-un local de prestigiu din Wimbledon, frecventat de staruri ale tenisului, precum Roger Federer și Rafael Nadal.