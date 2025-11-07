Gică Popescu, ultimele detalii despre stadionul din Constanța. Când vor demara lucrările la noua arenă

Sport.ro, 7 noiembrie 2025 23:50

Gică Popescu a oferit ultimele detalii despre situația construcției stadionului "Gheorghe Hagi" din Constanța, un proiect care pare blocat în birocrație. 

Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
Real Madrid se transformă! Florentino Perez vrea să vândă jumătate din club Sport.ro
Real Madrid este unul dintre cele patru cluburi din Spania deținute de "socios", dar acest lucru s-ar putea schimba.
23:20
Jannik Sinner i-a dat „avertisment” mamei sale. Bizareria sezonului, în circuitul ATP Sport.ro
Jannik Sinner i-a dat „o ultimă șansă” mamei sale, înaintea finalei de la Wimbledon.
23:20
Barcelona are o ofertă de 120 de milioane de euro din Premier League pentru Raphinha Sport.ro
Barcelona se află într-o poziție delicată. 
Acum 2 ore
23:10
Leo Grozavu, discurs nemilos după înfrângerea cu Farul: "Depășește sfera înțelegerii mele! Erau în vacanță" Sport.ro
FC Botoșani a încheiat la Ovidiu seria impresionantă de 13 meciuri fără înfrângere.
22:50
Lider deraiat de o pretendentă serioasă la play-off. Cum a "liniștit-o" Farul pe FC Botoșani la Ovidiu Sport.ro
Cum și de ce au eșuat moldovenii la Malul Mării? Unde sclipește Zicu și de ce e mulțumit Hagi de ceea ce vede?
22:40
Oricine poate ajunge în play-off! Lupta se încinge după Farul - FC Botoșani Sport.ro
Farul Constanța traversează o formă de invidiat, iar victoria cu FC Botoșani a propulsat clubul lui Gheorghe Hagi în zona de play-off.
22:30
Un titular FCSB, "mitraliat" de Basarab Panduru după dezastrul cu Basel: "Nu mai ajunge la minge!" Sport.ro
FCSB a trăit un nou coșmar european, pierzând categoric, 1-3, în deplasarea cu FC Basel, într-un meci în care defensiva campioanei României a comis erori în lanț.
Acum 4 ore
22:10
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali Sport.ro
35 de copii și tineri excepționali, cu povești grele de viață, au fost premiați la Palatul BNR într-un eveniment care a celebrat forța de a transforma vulnerabilitatea în performanță
22:00
"Dragoste neîmpărtășită!" Fotbalistul adus de Iordănescu la Legia, cel mai bun de pe teren după ce a plecat românul Sport.ro
Situație bizară la Legia Varșovia.
21:40
Bogdan Voina, despre copilăria petrecută alături de echipa României care a luat bronzul la Mondialul de handbal din '90 Sport.ro
Bogdan Voina, despre copilăria petrecută alături de handbaliști ca Dumitru Berbece.
21:40
Bergodi vrea să revitalizeze un jucător de la Universitatea Cluj: "Începe să redevină jucătorul pe care îl știam" Sport.ro
Universitatea Cluj a început returul cu un succes pe teren propriu, contra codașei Metaloglobus, scor 3-1.
21:20
Mihai Teja, fără milă după umilința de la Cluj: "Ne e frică să jucăm! Suntem victime sigure" Sport.ro
Metaloglobus a fost "executată" rapid pe Cluj Arena, 0-3 la pauză cu Universitatea (scor final 1-3), iar antrenorul Mihai Teja a avut un discurs dur la adresa propriilor jucători, la finalul meciului.
21:00
Giovanni Becali, detalii îngrijorătoare despre Dan Petrescu: "Vreau să aud că e mai bine! A slăbit 30 kg" Sport.ro
Veștile despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu rămân sumbre.
20:50
Dan Nistor a răbufnit după U Cluj - Metaloglobus 3-1. Ce l-a enervat la culme Sport.ro
Universitatea Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Metaloglobus, în etapa a 16-a a Superligii.
20:40
Atacantul chemat să suplinească absența lui Gyokeres: "Nu i-am răspuns selecționerului, credeam că e de la call center" Sport.ro
Graham Potter a preluat naționala suedeză, după campania de calificarea ratată la CM 2026. 
20:20
Luis Enrique nu are astâmpăr! Și-a stabilit prima țintă pentru mercato din 2026 Sport.ro
Au mai rămas două luni până la finalul acestui an, iar marile echipe își fac deja strategiile de mercato pentru 2026.
20:20
Forma slabă de la FCSB l-a costat scump pe Siyabonga Ngezana. Vestea primită direct din Africa de Sud Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) traversează unul dintre cele mai dificile momente de la venirea sa la FCSB.
Acum 6 ore
20:00
„Am câștigat prea mult” Declarația momentului vine de la Turneul Campioanelor din Arabia Saudită Sport.ro
Iga Swiatek, împăcată, dar și dezorientată, după finalul parcursului avut la Turneul Campioanelor.
20:00
Doi tineri îi învață pe jucătorii din Superligă cum să-și gestioneze banii: ”Dacă vă zic, nu o să credeți” Sport.ro
Fotbaliștii români pot ajunge bogați ca Ronaldo! Doi tineri îi învață pe jucători cum să-și investească banii.
19:50
Spectatorii care doresc să achiziționeze bilete la Roland Garros vor trece printr-o tragere la sorți Sport.ro
Roland Garros, al doilea turneu de Mare Șlem al anului.
19:50
Încă o lovitură pentru Tottenham! Starul echipei, incert pentru derby-ul cu United. Drăgușin lipsește și el Sport.ro
Tottenham are bătăi de cap uriașe înaintea meciului de sâmbătă cu Manchester United. 
19:30
De Rossi, prima conferință la Genoa: "Nu am venit să bifez cartela! Vreau ca alți fani să mă iubească" Sport.ro
Daniele De Rossi (42 de ani) a susținut prima sa conferință de presă ca antrenor al lui Genoa și a transmis un mesaj puternic.
19:10
FCSB i-a uluit și în 10 oameni! Reacția lui Daniliuc: "Au ceva ce în Elveția nu găsești!" Sport.ro
FCSB a părăsit învinsă Elveția, scor 1-3 cu FC Basel în etapa a patra a grupelor Europa League, însă prestația campioanei României, care a jucat aproape 80 de minute în inferioritate numerică, i-a impresionat pe adversari.
18:40
UEFA a făcut anunțul după golul de pus în ramă înscris de Darius Olaru în meciul cu Basel Sport.ro
FCSB a pierdut la Basel, scor 1-3, însă execuția lui Darius Olaru din minutul 57 a atras atenția Europei. 
18:40
Doar adevărații microbiști îl recunosc! Cum arată fostul golgheter al Ligii 1 Sport.ro
Chiar dacă au trecut 25 de ani de când a renunțat la fotbal, are un stil de viață sănătos.
18:30
După aproape patru ani de război, Vladimir Putin a răbufnit: "Asta e poziția noastră!" Sport.ro
La aproape patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, eveniment care a dus la excluderea sportivilor ruși din majoritatea competițiilor mondiale, Vladimir Putin a avut o ieșire publică tranșantă.
Acum 8 ore
18:10
Alexander Isak, atacant de top sau bani aruncați pe fereastră de Liverpool? Arne Slot a luat cuvântul Sport.ro
Premier League e transmis în exclusivitate de VOYO.
18:10
Cristi Chivu a "turbat"! Italienii au aflat ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter după victoria chinuită cu Kairat Sport.ro
Cristi Chivu nu a putut să se bucure de victoria obținută de Inter în Champions League împotriva celor de la Kairat Almaty, scor 2-1.
18:00
La Torino, aproape ca la Riad: premiul colosal care poate fi cucerit de Alcaraz ori Sinner la Turneul Campionilor Sport.ro
Turneul Campionilor (9-16 noiembrie) pune în joc premii-record, în ediția 2025.
17:50
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, în lacrimi Sport.ro
Mii de persoane s-au strâns vineri la stadionul "Iuliu Bodola" din Oradea pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emerich Ienei.
17:30
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali Sport.ro
FCSB, învinsă de Basel în deplasare, scor 1-3, joi seara, în Europa League.
17:20
Transferul la Galatasaray, motiv de mândrie pentru atacantul român cu o viteză fantastică. "Domnul Copos m-a lăsat!" Sport.ro
Galatasaray a fost într-o perioadă o echipă care avea un nucleu de români.
17:20
Răzvan Lucescu, "Regele" Salonicului! Cifre uluitoare: PAOK a "măturat" tot în 33 de zile Sport.ro
Răzvan Lucescu a reușit din nou să impresioneze în Grecia, transformând total echipa PAOK Salonic.
17:10
Gigi Becali nu s-a ținut de promisiune! L-a sfidat pe MM chiar înaintea meciului cu FC Hermannstadt Sport.ro
Gigi Becali recidivează!
17:00
HORROR! Tricolorul care este al patrulea cel mai slab jucător din Serie A în acest sezon Sport.ro
Parcurs sub așteptări pentru internaționalul român din campionatul Italiei.
16:50
Calculul durerii la FCSB: minus 6 puncte! Campioana e în cădere liberă Sport.ro
FCSB a suferit o nouă înfrângere dureroasă în Europa League, 1-3 pe terenul elvețienilor de la FC Basel, într-un meci decis de erori copilărești în defensivă. Acest eșec nu doar că îi trimite pe roș-albaștri în subsolul clasamentului fazei ligii, dar confirmă un regres uriaș față de sezonul precedent.
16:30
Fostul jucător al FCSB a identificat vinovatul pentru penalty-ul din Basel - FCSB: "Nu avea ce să caute acolo!" Sport.ro
FCSB a părăsit Elveția învinsă, 1-3 cu FC Basel, într-un meci din grupele Europa League marcat de ghinioane și erori. După eliminarea lui Târnovanu din minutul 12, Ngezana a comis un henț în careu (min. 18), oferindu-le gazdelor penalty-ul din care Shaqiri a deschis scorul.
16:20
Fostul golgheter al Ligii 1 a numit echipa care poate câștiga campionatul! Prevede surpriza Sport.ro
A fost golgheterul campionatului în ediția 1999-2000. Ediție de colecție Poveștile Sport.ro cu unul dintre cei mai valoroși atacanți români din anii '90.
Acum 12 ore
16:00
Românul a plecat în Franța cu gândul să facă țara mândră: "Eram obsedat de acest lucru, nu aveam o imagine prea bună" Sport.ro
Bogdan Voina, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
15:20
Jumătate de echipă de la FCSB, convocată de Mircea Lucescu! Liderul FC Botoșani și Dinamo nu au pe nimeni la națională Sport.ro
România joacă în această lună ultimele ei două meciuri din campania de calificare la CM 2026.
15:00
FIFA a anunțat data tragerii la sorți pentru barajul Cupei Mondiale 2026! În ce situație se află România Sport.ro
FIFA a confirmat oficial când va avea loc tragerea la sorți pentru barajele care vor decide ultimele locuri la Cupa Mondială din 2026. 
15:00
Cum s-a descurcat până acum în campionatul din Israel Lisav Eissat, convocat din nou la naționala României Sport.ro
Tricolorii mai au de disputat două meciuri din actuala campanie de calificare la CM 2026.
14:50
Marele absent de la naționala României. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă Sport.ro
Două meciuri mai are prima reprezentativă de disputat în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
14:20
Fiul Cristinei Pîrv joacă fotbal și a semnat în Brazilia! Sport.ro
Fiul Cristinei Pîrv și al marelui Giba, Patrick Pîrv de Godoy, și-a ales propriul drum în sport. 
14:10
Un singur debutant convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu! Așteaptă de ani de zile primul meci Sport.ro
România mai are două partide de jucat în preliminariile CM 2026.
14:10
Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț Sport.ro
Un univers întreg de conținut, disponibil oriunde și oricând, acum la un preț special! În perioada 7-17 noiembrie, VOYO le oferă abonaților o reducere spectaculoasă: 4 luni de divertisment la preț de 2, sau un an întreg de conținut premium la preț de doar 6 luni! 
14:00
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino Sport.ro
Final de foc pentru prima reprezentativă în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
13:30
Vi-l amintiți pe Ante Puljic? Unde joacă astăzi fostul căpitan de la Dinamo, la 38 de ani Sport.ro
Ante Puljic, unul dintre fundașii emblematici ai lui Dinamo în anii grei ai clubului, a ajuns la finalul carierei. 
13:30
Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român Sport.ro
Cristian Chivu (45 de ani) a fost un jucător legendar pentru Inter Milano.
