8 noiembrie: Soborul Sfinților Mihail și Gavriil. Cei doi conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului văzut și nevăzut. Învățăturile Sf. Părinte Sofian. La Mulți Ani tuturor românilor ce poartă numele Sfinților Arhangheli!
ActiveNews.ro, 8 noiembrie 2025 01:00
Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu.
• • •
Pr. Bogdan Florin Vlaicu - Emisiune în direct despre originea și manifestările Răului, atât prin revoluția bolșevică din 7 noiembrie 1917 cât și prin revoluția neomarxistă contemporană - VIDEO # ActiveNews.ro
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Trump a lovit transsexualii în moalele capului: Pașapoartele SUA vor specifica științiific doar două sexe - bărbat și femeie # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a dat undă verde Departamentului de Stat să solicite persoanelor să declare sexul biologic pe pașapoartele noi sau reînnoite, o victorie pentru administrația Trump, care urmărește să înăsprească politicile privind transsexualii și propaganda lor.
Delirul lui Theodor Paleologu: Foarte mulți episcopi ai Sfântului Sinod sunt LEGIONAROIZI. Fiul lui Marin Oltescu, cel mai longeviv turnător din cultura română dă lecții de morală BOR. AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ a înnebunit toți dracii # ActiveNews.ro
O persoană cu numele de Andreea Orosz îi publică un interviu incalificabil fiului de turnător al Securității Theodor Paleologu, care insultă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Română și împroașcă cu invective de mahalagiu la postul de radio al statului francez din România, RFI, fără ca CNA să se „autosesizeze”, în ciuda încălcărilor deontologiei
Tăcere grea la Pediatrie 1 din Cluj. Încă o doctoriță a murit subit în timpul gărzii. ”S-a prăbușit fără suflare pe hol” # ActiveNews.ro
Deocamdată nu există informații oficiale privind cauza exactă a decesului. Moartea medicului Eva Kiss vine la scurt timp după ce sistemul sanitar românesc a fost zguduit de o altă veste cumplită – decesul doctoriței de 37 de ani Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Trump laudă românii în fața lui Orban: Îmi plac românii, sincer. Cred că sunt oameni grozavi. Trupele SUA vor rămâne în România - VIDEO # ActiveNews.ro
Jurnalist: Vorbind despre Europa — luna trecută ați spus că nu veți retrage trupele americane din Europa. Totuși, două săptămâni mai târziu, Pentagonul a anunțat decizia de a retrage un număr semnificativ de soldați din România. Ați revenit asupra deciziei sau Pentagonul a ignorat ceea ce ați spus
Singur în cursă, Grindeanu a ieșit pe locul 1 la șefia PSD deși se depășise pe sine când era pe locul 2. În urma sa au ajuns nu mai puțin de 27 de vicepreședinți! Pro-lesbiana Victoria Stoiciu a fost trimisă la cratiță # ActiveNews.ro
Sorin Grindeanu a fost ales cu: 8 abțineri și 2787 de voturi ”pentru”, un fel de 99%, cam la fel ca Ceaușescu la ultimul Congres.
7 noiembrie: 108 ani de la Revoluția bolșevică. Generalul (r) Aurel Rogojan: Comunismul nu ar fi fost posibil fără implicarea serviciilor secrete și finanțarea generoasă a bancherilor internaționali de pe Wall Street. Lenin, un revoluționar gay # ActiveNews.ro
Pe 7 noiembrie se împlinesc 108 ani de la una dintre cele mai mari nenorociri din istoria umanității: instaurarea regimului bolșevic în Rusia.
Marele Rabin Shmuel Kaminetsky: Războiul din Ucraina se va încheia pe 15 ianuarie 2026 - VIDEO # ActiveNews.ro
Marele Rabin Shmuel Kaminetsky, rabin șef al orașului Dnipro și regiunii Dnipropetrovskului, trimisul personal al Rabinului Lubavitcher în Ucraina și președintele Consiliului Rabinilor din Ucraina, precum și liderul spiritual al mișcării Chabad din Ucraina, a făcut o declarație surprinzătoare: Războiul din Ucraina se va încheia pe 15 ianuarie 2026.
Mădălina Afrăsinie: Corina Vasiliu, Grefier. Azi noapte a suferit multiple AVC uri. De dimineața a murit... # ActiveNews.ro
Da, oamenii mor. Este inevitabil. Dar poate, înainte să împrăștie ură, ar fi bine să înțeleagă că nu sunt nemuritori si toată ura asta nu face decât să arate cât de mutilați sufletește sunt.
7 noiembrie: Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galisiei; Sfinții 33 de Mucenici din Melitina # ActiveNews.ro
Aici a zidit o nouă mănăstire în cinstea Sfintei Învieri. Cuviosul a mai trăit încă 15 ani în munte săvârșind multe minuni. A trecut la cele veșnice la vârsta de 72 de ani.
Forțele Armate Ucrainene se dezintegrează: “La fiecare 2 minute, un soldat fuge din armată” # ActiveNews.ro
În luna octombrie, a fost stabilit un record de absențeneautorizate din unitățile din cadrul Forțelor Armate Ucrainene: 21.602 persoaneau părăsit serviciul.
Administrația Trump a tăiat finanțarea pentru Radio Europa Liberă - Ungaria: ”Subminarea aliaților nu servește poporului american” # ActiveNews.ro
Directorul executiv al Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM), Kari Lake, a informat legislatorii într-o scrisoare că Washingtonul va suspenda serviciul în limba maghiară al postului Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL).
Ionuț Moșteanu citește ActiveNews și apoi dezminte declarația sa de la Mediafax ”Este o chestiune de timp până când vom vedea război” și anunță că sesizează CNA pentru RTV. Rămâne dilema: A spus sau nu a spus? ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE 12:00: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), după ce televiziuni și publicații i-au atribuit citatul: „Este o chestiune de timp până...
Este din nou doliu în sportul mondial! O veste tragică a zguduit de această dată lumea echitației. Un tânăr jocheu de doar 19 ani a murit la scurt timp după ultima cursă.
În 15 ani de lupte diverse cu administrația și autoritățile corupte sau incompetente, aceasta este cea mai stupidă adresă pe care am primit-o. Scurtă și proastă.
Reacția unui ziarist după interzicerea Conferinței internaționale Covid de la Academie: Băi, proștilor, oamenii s-au saturat de "sursele oficiale". Și s-au mai saturat de un lucru: De priveghi la moartea oamenilor de 40-50 de ani # ActiveNews.ro
Ziaristul Paul Gabriel Andrei comentează decizia Academiei Române de a interzice conferința „COVID-19 & Convergența bio-digitală”, la care urma să participe geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude.
Ioan-Aurel Pop interzice conferința ”Covid-19 & Convergența bio-digitală” la care urma să participe geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude: ”Nu trebuie să tolerăm așa ceva”. Rogobete a făcut plângere la Parchet contra medicilor organizatori # ActiveNews.ro
Conferința „Covid-19 & Convergența bio-digitală”, programată pentru 14 noiembrie la București, a fost anulată după ce conducerea Academiei Române a decis să nu mai permită desfășurarea conferinței în amfiteatrul instituției.
Tragedie la Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu” din Târgu Jiu: Camelia Răscol, un om de suflet și devotament, a încetat din viață la doar 58 de ani # ActiveNews.ro
Comunitatea culturală din Târgu Jiu este în doliu. Camelia Răscol, administratorul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani, după o luptă grea și curajoasă cu o boală nemiloasă.
Pentru oricine nu are ochelaride cal, este evident: Occidentul se află în criză. O criză teribilă pe careși-o produce singur cu un elan masochist nemaivăzut.
Confruntați de multe ori cu aroganța și disprețul funcționarilor publici, românii mai primesc o lovitură. Îndrăzneala de a reproșa sau de a critica un funcționar public va fi sancționată cu amenzi drastice.
Congresul SUA îi cere secretarului Apărării să renunțe la retragerea trupelor din România # ActiveNews.ro
Republicanii și democrații au făcut front comun împotriva retragerii de trupe americane din România. Congresul critică printr-un demers oficial măsura și spun că aceasta ar încuraja Kremlinul, potrivit Cotidianul.
Încă o lovitură pentru Putin: SUA blochează achiziția Gunvor a activelor Lukoil: "Președintele Donald Trump a spus clar că războiul din Ucraina trebuie să se încheie imediat” # ActiveNews.ro
SUA au refuzat să acorde permisiunea comerciantului internațional de petrol Gunvor de a cumpăra active străine ale celei mai mari companii private de petrol și gaze din Rusia, Lukoil.
Ion Cristoiu: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 6 noiembrie 2025: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid.
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA pentru dare de mită de 1,5 milioane de euro către prim-ministrul României, Ilie Bolojan # ActiveNews.ro
Potrivit surselor judiciare, Bogoș a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. După ce a fost adus la sediul DNA în cursul după-amiezii, acesta ar fi refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor...
Ionuț Moșteanu, declarații șocante: ”Este o chestiune de timp până când vom vedea război. Trebuie să fim pregătiți!” # ActiveNews.ro
În ziua în care secretarul general al NATO s-a aflat în România și la scurt timp după ce o parte a trupelor SUA au părăsit România, Ionuț Moșteanu a aruncat în spațiul public declarații extrem de alarmiste.
Donald Trump spune că India „a încetat în mare măsură să mai cumpere petrol din Rusia” și că, dacă prim-ministrul Narendra Modi îi va adresa o invitație, va vizita țara în 2026.
Musulmani în Times Square: „Nu ne vom opri până când islamismul nu va intra în fiecare casă... Vreau să se audă în fiecare district. Fiecare ar trebui să tremure. Brooklyn ar trebui să-l audă. Bronxul ar trebui să-l audă. Queens ar trebui să-l audă... Nu există niciun Dumnezeu demn de închinare în afară de Allah!”
Pictorul Catedralei, Daniel Codrescu, și râvnitorul Pr. Nicolae Crângașu, premiați de Patriarhul Daniel cu Ordinul ”Credință și Comuniune” alături de cei implicați în sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # ActiveNews.ro
„Felicităm pe toți cei care au fost evidențiați prin acest nou ordin patriarhal, Credință și comuniune. Acest ordin are chipul Sfintei Treimi. Atât engolpionul pe care l-au primit ierarhii, cât și crucea pectorală pe care au primit-o clericii, cât și crucea insignă pe care au primit-o mirenii, deoarece Sfânta Treime este izvorul vieții și unității Bisericii”, a spus
ÎPS Teodosie, în predică: ”Pentru cei care nu-L iau pe Dumnezeu în seamă, nu îi așteaptă nici bucurie, nici lumină, ci focul cel întunecat, care aduce negreală și tristețe asupra sufletelor”. Sf. Luca, chip al nevoinței curate, Mărturisitorii, pilde vii # ActiveNews.ro
„Toți au înțeles din această ploaie cu pucioasă că este pedeapsa lui Dumnezeu. Căci atunci când omul nu păstrează dreapta credință și nu se pocăiește, vine focul pedepsei asupra noastră.”
Primarul ugandezo-indian al New York-ului l-a provocat pe Trump în primul său discurs: ”Ne-a trădat națiunea”. Trump despre Mamdani dacă va bloca agenții ICE în New York: ”Atunci îl vom aresta. N-avem nevoie de comuniști în țara noastră” - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a avertizat că primarul ales al orașului New York (NYC), Zohran Mamdani, a avut un „start prost” după ce Mamdani l-a provocat pe președinte în discursul său de victorie de marți seara.
Colaps în Biroul Oval: Un reprezentant al industriei farmaceutice a căzut la podea în timpul unei declarații de presă, chiar în fața lui Donald Trump- VIDEO # ActiveNews.ro
Un reprezentant al industriei farmaceutice s-a prăbușit chiar în Biroul Oval în timpul unei declarații de presă susținute alături de președintele SUA, Donald Trump.
Eminescu, la 6 noiembrie 1881, perfect actual: Interesul pungii și stomacului câtorva sute de paraziți bugetari de proveniență din câteșipatru colțurile lumii determină soarta economică și politică a poporului românesc - ”CESTIUNEA DUNĂRII…” # ActiveNews.ro
Pentru a rămânea la putere sunt în stare să facă orice și să dea orice, și Dunăre, și Basarabie, și Moldovă, și Oltenie ; c-un cuvânt – tot, numai bugetul să le rămâie la îndemână și moșiile statului să le arendeze pe nimic și păsuiți să fie. Idealul statului român nu este dezvoltarea poporului românesc, ci prefacerea visteriei într-un spital de nevolnici etnici
Avocații lui Călin Georgescu cer CAB să restituie rechizitoriul la PICCJ. Procurorul Remus Popa, șeful SUP PICCJ, care a confirmat rechizitoriul, a efectuat el însuși acte de urmarire penală în dosar # ActiveNews.ro
Avocații lui Călin Georgescu cer CAB să restituie rechizitoriul la PICCJ, deoarece procurorul Remus Popa, șeful SUP PICCJ, care figurează că ar fi confirmat rechizitoriul, a făcut el însuși acte de urmărire penală în dosar,
Daniela Damian: Ghid ANTI-MANIPULARE pentru părinți, copii și cadre didactice (II). Copii din ciclul primar # ActiveNews.ro
După ce am analizat în prima parte cum funcționează manipularea la copiii de vârstă preșcolară și cum sistemul de recompensă dopaminergic poate fi activat de conținutul media, revenim cu o nouă etapă esențială în parcursul copilăriei: vârsta școlarului mic, adică între 6 și 10 ani.
Trezorierul PNL pus sub control judiciar de DNA în afacerea cu intrarea de 1.500.000 de euro la Premierul României Ilie Bolojan. Mihai Barbu dezvăluie cum se ferește șeful PNL să fie înregistrat de SRI. Narcisa Iorga: ”Nu-l văd bine pe Bolojan” # ActiveNews.ro
Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui (foto st) și totodată Trezorierul partidului condus de Ilie Bolojan (foto dr.), premierul României, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, au confirmat surse judiciare.
Lavinia Bădeanu: Capcanele spațiului virtual. Sfaturi pentru părinți: Cum sunt manipulați copiii prin TikTok, media și publicitate - Conferință VIDEO Familia Ortodoxă # ActiveNews.ro
Într-o lume în care granițele dintre real și virtual devin tot mai fluide, Lavinia Bădeanu a abordat modul în care mediul digital ne influențează gândirea, relațiile, valorile și libertatea interioară.
ZOHRAN MAMDANI SAU TROȚKI S-A ÎNTORS LA NEW YORK. Discursul înflăcărat din Brooklyn al lui Lev Davidovici Bronstein: ”Romanovii au dispărut, Hohenzollernii sunt următorii”” # ActiveNews.ro
Instalarea comunistului Zohran Mamdani, susținut, aparent paradoxal, atât de musulmani cât și de evreii tradiționaliști, la conducerea celebrei metropole New York City a fost marcată azi de cotidianul New York Post prin coperta de mai sus
6 noiembrie: Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia; Sf. Ier. Gherman # ActiveNews.ro
În ziua de 6 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului; Cuviosului Luca din Tavromenia; Sfântului Ierarh Gherman, arhiepiscop de Kazan.
Marea Moartă trage să moară. Acest loc unic de pe pământ se află în primejdie să dispară. El trebuie salvat cu orice preț.
Promisiuni respectate: Un an de Trump – Școli fără ideologia LGBT și sfârșitul cenzurii Big Tech și al farsei climatice # ActiveNews.ro
La un an de la începerea celui de-al doilea mandat, președintele Donald J. Trump își revendică o serie impresionantă de realizări, susținând că promisiunile făcute în campanie au fost respectate cu rapiditate și determinare.
JUSTIȚIA CU DOUĂ FEȚE: Devalizatorii de milioane de euro ai României Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, eliberați - Cezar Avrămuță, târât cu cătușele la mâini prin instanțe pentru că a fluturat Tricolorul # ActiveNews.ro
Cazurile recente de eliberări „surprinzătoare” ridică semne de întrebare despre criteriile aplicate în sistemul judiciar. De ce unii scapă rapid, iar alții așteaptă luni de zile o decizie?
