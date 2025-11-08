De ce își dorește China ca Trump să fie președinte pe viață
SportMedia, 8 noiembrie 2025 04:30
China atrage cercetători talentați din SUA, în special în sectorul STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Iar asta și din cauza reducerilor de finanțare și restricțiilor privind imigrația impuse de administrația Trump. Pentru Beijing, războiul lui Trump cu știința e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla. Când Stephen Ferguson, un newyorkez în vârstă …
• • •
Acum o oră
04:30
Cele cinci fructe pe care o nutriționistă japoneză le mănâncă în fiecare zi pentru un sistem imunitar puternic # SportMedia
O nutriționistă japoneză ne prezintă cele mai bune cinci fructe pentru întărirea sistemului imunitar și menținerea unei vieți lungi și sănătoase. Iată care sunt fructele pe care Michiko Tomioka, care a copilărit în Nara, Japonia, printre livezi și grădini, susține că le are tot timpul în bucătărie. Autoarea ne împărtășește, în cadrul unui articol publicat …
04:30
Cutia neagră care dă o nouă viață hainelor. Fabrica e unică în lume și procesul strict secret # SportMedia
Într-o fabrică din Waregem din nord-vestul Belgiei, o instalație unică accesibilă personalului de încredere doar pe bază de amprentă transformă îmbrăcămintea și materialele textile vechi cu cea mai mare precizie, departe de ochii curioși. Întinzându-se pe 170 de metri, instalația desface ușor fibrele țesute și tricotate, pregătindu-le pentru reutilizare. Aceste fibre reprezintă elementul central al …
04:30
China atrage cercetători talentați din SUA, în special în sectorul STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Iar asta și din cauza reducerilor de finanțare și restricțiilor privind imigrația impuse de administrația Trump. Pentru Beijing, războiul lui Trump cu știința e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla. Când Stephen Ferguson, un newyorkez în vârstă … The post De ce își dorește China ca Trump să fie președinte pe viață appeared first on spotmedia.ro.
04:30
Se apropie o nouă criză? Inteligența artificială, de la optimism la posibil faliment – Analiză video # SportMedia
Sunt tot mai frecvente alertele experților că acțiunile companiilor de tehnologie din SUA sunt supraevaluate și că există posibilitatea ca bula investițională din jurul inteligenței artificiale (AI) să se spargă. Michael Burry, un cunoscut investitor, cel care a prezis cu exactitate bula imobiliară din SUA, cea care a dus la criza globală declanșată în 2008, …
Acum 6 ore
00:30
Orbán, primit cu laude la Casa Albă. Trump e deschis la concesii pentru Ungaria și zice că războiul din Ucraina „se va termina curând” (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul ungar Viktor Orbán, pe care l-a lăudat pentru „felul în care conduce o țară fără crimă și fără probleme". În declarațiile făcute presei înaintea discuțiilor, Trump a spus că ar fi dispus să ia în considerare o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra …
00:30
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunțat vineri guvernul de la Copenhaga, deși părinților li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme. Această măsură vine în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen (foto), în discursul său de …
00:30
Trump, la întâlnirea cu Orban, despre retragerea trupelor americane: Îmi plac mult românii # SportMedia
La Casa Albă, Donald Trump a vorbit, în timpul întâlnirii cu Victor Orban, despre retragerea parțială a trupelor americane din România și relația bilaterală excelentă. „Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav", a spus Donald Trump. În cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald …
00:30
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului, scrie presa locală. Oficialii Poliţiei au confirmat pentru News.ro că a fost deschis un dosar penal în cadrul …
00:30
Horoscop de weekend pentru zilele de 8 si 9 noiembrie 2025.
Acum 8 ore
22:20
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski. S-au înțeles să pună în aplicare o „agendă pragmatică” # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a avut vineri o nouă convorbire telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe tema situaţiei de securitate din regiune şi a necesităţii intensificării eforturilor diplomatice pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina. „Am avut astăzi o discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu privire la situaţia actuală de securitate …
22:20
Uniunea Europeană înăsprește, de vineri, regulile pentru acordarea de vize cetățenilor ruși, într-o decizie unanimă a celor 27 de state membre menită să consolideze securitatea europeană în contextul atacurilor hibride atribuite Moscovei. Rușii nu vor mai putea obține vize cu intrări multiple pe teritoriul Uniunii Europene, ci doar vize valabile pentru o singură intrare, cu …
22:20
Valentin Lazea, BNR: România nu are ce îi trebuie pentru a deveni hight-tech, se îndreaptă spre o economie a serviciilor # SportMedia
România nu are ce îi trebuie pentru a deveni o economie hight-tech, pentru că nu a pus bazele pentru așa ceva, și se îndreaptă spre o economie a serviciilor, consideră Valentin Lazea, economist șef la Banca Națională a României. „Eu, personal, nu cred că avem ce ne trebuie pentru a deveni o economie high-tech, pentru …
22:20
Concert în pași de dans, cu tenorul ȘTEFAN von KORCH și invitații, pe 12 decembrie la Teatrul Tănase – Sala Savoy # SportMedia
Pe 12 decembrie tenorul Ştefan von Korch îmbină muzica învăluitoare a sărbătorilor cu eleganţa şi rafinamentul unui bal de la curţile regale ale Europei secolului trecut, în spectacolul-emblemă al ierii: "Invitaţie la Vals." Pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase se va cânta, se va dansa şi orice grijă se va topi în paşi de …
22:20
Astra Film Chișinău 2025 prezintă în premieră unele dintre cele mai bune documentare ale momentului # SportMedia
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film Sibiu revine la Chișinău cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția din acest an, din România. Printre acestea, „Kabul, între rugăciuni" (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025), declarat Cel mai bun documentar al secțiunii Voci emergente, respectiv „Dragul meu Théo" (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, 2025), cel …
22:20
Alegerea primilor adidași de alergare îți poate influența startul într-un mod decisiv. Încălțămintea potrivită face diferența între o experiență plăcută și posibile accidentări, chiar de la început. Tocmai de aceea, am pregătit o listă cu modele testate și apreciate, împreună cu sfaturi utile pentru a te ajuta să iei o decizie potrivită. Indiferent dacă ai …
Acum 12 ore
20:20
Procurorii turci au anunțat, vineri, că au arestarea a 21 de persoane, dintre care 17 arbitri și președintele unui club neprecizat din prima ligă, în cadrul anchetei legate de scandalul pariurilor din fotbal, transmite Reuters. Până acum 18 dintre cei 21 de suspecți au fost reținuți, a potrivit agenției naționale de știri Anadolu. Acțiunea vine …
20:20
Fostul senator Marius Isăilă, reținut de DNA. 1 milion de euro pentru intervenția ministrului Apărării # SportMedia
Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a fost reținut pentru 24 de ore de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis …
20:20
Încrederea în visul tău începe cu educația financiară: BCR și Destiny Park, parteneri pentru o generație mai sigură pe sine # SportMedia
La finalul lunii octombrie, BCR și Destiny Park – primul parc de edutainment din România – au organizat un eveniment unic: primul sleepover de educație financiară din țară. Acest proiect inovator a fost conceput pentru a le oferi copiilor și părinților instrumentele necesare pentru a înțelege mai bine lumea financiară și pentru a construi încrederea …
20:20
Tragedie feroviară lângă București: Patru oameni au murit, după ce o mașină a fost lovită de trenul „Săgeata Albastră” # SportMedia
Un grav accident feroviar s-a produs vineri după-amiază, în satul Crețești din județul Ilfov, la o trecere la nivel cu calea ferată situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava. Patru persoane și-au pierdut viața, iar o a cincea a fost rănită, după ce un autoturism a fost lovit de un tren de călători. …
20:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, confirmă: O persoană a încercat să-mi cumpere influența cu un milion de euro # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat vineri că o persoană a încercat să-i ofere un milion de euro pentru a-i „cumpăra influența" în vederea facilitării unui contract cu Romtehnica, companie aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Moșteanu afirmă că a refuzat „categoric" orice întâlnire cu persoana respectivă și că sprijină autoritățile în ancheta penală deschisă …
20:20
Carrefour respinge speculațiile privind o posibilă vânzare. Expansiunea în România va fi accelerată # SportMedia
Carrefour România reacționează după apariția în presă a unor informații potrivit cărora grupul francez ar analiza vânzarea operațiunilor din țară. Compania transmite că „articolele apărute în media privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial" și că strategia de prezență și investiții în România rămâne neschimbată. Analiză internă de portofoliu, nu intenție de vânzare …
18:20
PSD renunță oficial la eticheta de partid progresist. Grindeanu nu „fuge de istorie” și nu mai vrea un partid plăpând, care doar răspunde la atacuri # SportMedia
Congresul PSD, desfăşurat vineri, a votat în unanimitate modificarea statutului formaţiunii, care prevede eliminarea sintagmei de „partid progresist" din documentul oficial. Schimbarea face parte dintr-un pachet amplu de reforme interne privind structura, identitatea şi mecanismele de conducere ale partidului. Noua identitate Deputatul PSD Silvia Mihalcea a prezentat delegaţilor propunerile de modificare a statutului, pe care …
18:20
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, este de treisprezece ani acționar la clubul spaniol de fotbal Real Oviedo, la care joacă portarul român Horațiu Moldovan și care este patronat de grupul mexican Pachucha, informează EFE. 'Tocmai am cumpărat o acțiune, este posibil să fiu primul acționar al Real Oviedo cu sediul în Maine?', …
18:20
Fostul primar al Sulinei, trimis în judecată de Parchetul European pentru fraude cu fonduri europene # SportMedia
Dan Nicolcenco, fost primar al orașului Sulina, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) într-un dosar privind fraude cu fonduri UE din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Potrivit unui comunicat al EPPO, în calitatea sa de primar, Dan Nicolcenco a prezentat Autorității de Management pentru program documente false pentru a obține …
18:20
Vin întăriri la FCSB, după perioada grea prin care a trecut campioana României. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat revenirile lui Valentin Crețu și Vlad Chiricheș, veteranii lotului. Stoica a spus că jucătorii sunt refăcuți după probleme medicale avute, iar despre Crețu a spus că acum „are problemă" numită …
18:20
Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene # SportMedia
București, 4 noiembrie 2025 – Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, marcând un moment major în procesul de decarbonizare a sectorului construcțiilor din Europa de Est. Proiectul va capta CO₂ din producția de ciment și var de la Câmpulung și îl va stoca …
18:20
Sorin Grindeanu a fost ales noul președinte PSD. Atac furibund la Bolojan: „Se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt” # SportMedia
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, cu 2.787 de voturi favorabile. El a lansat un atac direct la adresa liberalilor și implicit a premierului Ilie Bolojan, făcând aluzie la ancheta DNA care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos și pe trezorierul PNL, Mihai Barbu. Doar 15 voturi contra …
16:20
Nicușor Dan, despre întâlnirea lui Bolojan cu un afacerist arestat pentru corupție: N-am văzut să fi depășit limita de principialitate # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că e normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri, dar discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate. Declaraţia sa face referire la întâlnirea de la Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan, un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupţie şi liderul PNL Vaslui, pus sub …
16:20
FCSB primește o veste excelentă într-un moment în care avea mare nevoie. După un început de sezon sub așteptări, Darius Olaru (27 de ani) pare că și-a reintrat în formă, cel puțin dacă ne luăm după ultimele trei meciuri ale campioanei României. Olaru a avut nevoie de timp pentru a reintra în ritm după accidentarea …
16:20
Marca norvegiană de apă "
16:20
Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat # SportMedia
Concurența dictează prețul pe piața de energie. După ce facturile s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, odată cu eliminarea plafoanelor, sute de mii de oameni au decis să schimbe furnizorul. Compania de stat, care oferă și prețul cel mai mic de pe piață, a ajuns astfel la peste un milion de abonați și are … The post Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Dominic Fritz se plânge cât de greu e interviul pentru cetățenia română: Zeități dacice, compozițiile lui Enescu și colonii grecești de la Marea Neagră # SportMedia
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se pregătește pentru testul de obținere a cetățeniei române. Liderul USR a prezentat pe pagina sa de Facebook o serie de întrebări care se pun de obicei la interviul pentru acordarea cetățeniei române. Dominic Fritz se plânge că testul pentru obținerea cetățeniei este prea dificil și susține în continuare că există … The post Dominic Fritz se plânge cât de greu e interviul pentru cetățenia română: Zeități dacice, compozițiile lui Enescu și colonii grecești de la Marea Neagră appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Curtea Constituțională a explicat, în motivarea publicată vineri, că legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională în ansamblul său din cauza unei erori procedurale majore: proiectul nu a primit un aviz legal al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). CCR arată că solicitarea avizului a fost făcută „prematur” și asupra unei versiuni de lucru a … The post CCR a publicat motivarea deciziei prin care a respins reforma pensiilor magistraților appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Lotul convocat de Mircea Lucescu la naționala României pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat, vineri, convocările făcute de pentru ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026, cu Bosnia&Herțegovina și San Marino. Printr-un comunicat oficial, FRF a anunțat, vineri, alegerile făcute de selecționer pentru ultima dublă din preliminarii. „Il Luce” a ales tot ce a avut mai bun la dispoziție pentru cele … The post Lotul convocat de Mircea Lucescu la naționala României pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Cum răspunde Ilie Bolojan la chemarea în Parlament, cazul Vaslui, singurătatea și datoriile PNL # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament pentru a oferi explicațiile cerute de PSD și AUR în legătură cu retragerea parțială a trupelor americane din România, dar spune că temele de apărare și politică externă „nu trebuie transformate în bălăcăreală politică”. Într-un interviu amplu acordat HotNews, șeful Guvernului a făcut apel … The post Cum răspunde Ilie Bolojan la chemarea în Parlament, cazul Vaslui, singurătatea și datoriile PNL appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:20
Ne aşteaptă un weekend cu ploi şi vânt. Meteorologii au emis o informare meteo de ploi abundente, valabilă până duminică, la ora 10.00. În Oltenia, nord-vestul Munteniei şi sudul Banatului va ploua pe arii extinse şi se vor acumula cantităţi însemnate de apă, local de 25…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp. „Temporar vântul … The post Vreme rea în weekend: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h appeared first on spotmedia.ro.
14:20
FCSB ia o decizie importantă în privința lui Adrian Șut (25 de ani), unul dintre căpitanii echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Șut va fi trecut pe banca de rezerve o perioadă. Asta după încă o prestație modestă în meciul pierdut de FCSB cu FC Basel, 1-3 în Elveția, … The post FCSB ia o decizie importantă în privința lui Adrian Șut appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Consumatorii de astăzi nu mai caută doar produse, ci branduri care se implică, construiesc relații de încredere și inovează în mod constant. Responsabilitatea și inovația devin astfel elemente cheie de diferențiere, iar comunicarea autentică și creativă este forța care separă promisiunile goale de acțiunile reale. Pe 11 noiembrie, la Terra Events din București, are loc … The post Brand Power Summit 2025: Comunicarea cu sens începe aici appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ziua 1353 Odesa, din nou sub atac. General german: Rusia poate ataca NATO chiar mâine. Singura cale prin care Putin poate fi oprit # SportMedia
În ziua 1353 de război, regiunea Odesa a fost din nou ținta unui atac aerian. În timpul nopții au fost înregistrate lovituri asupra infrastructurii energetice, iar mai multe depozite și clădiri administrative au fost avariate, dar nu s-au înregistrat victime. În schimb, două persoane au fost rănite azi-noapte în Nikopol, unde o casă a fost … The post Ziua 1353 Odesa, din nou sub atac. General german: Rusia poate ataca NATO chiar mâine. Singura cale prin care Putin poate fi oprit appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Sindicaliștii ies în stradă. Nou protest la Guvern pentru creșterea salariului minim și reducerea taxelor pe muncă # SportMedia
Blocul Național Sindical (BNS) organizează miercuri, 12 noiembrie, de la ora 10:00, un miting de protest în Piața Victoriei, urmat de un marș până la Piața Constituției. Evenimentul are loc „într-un context economic și social tot mai apăsător pentru salariații din România”, transmite BNS. Participanții vor opri în fața Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Ministerului de … The post Sindicaliștii ies în stradă. Nou protest la Guvern pentru creșterea salariului minim și reducerea taxelor pe muncă appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, pregătește o convocare-surpriză sub tricolor. Ionuț Radu s-a accidentat într-un meci de campionat al Celtei Vigo și nu va putea fi prezent naționala României pentru dubla cu Bosnia&Herțegovina și San Marino, dar „Il Luce” ar în minte deja înlocuitorul său. Este vorba despre Marian Aioani (26 de … The post Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Urmărire cu final tragic în Bulgaria: Șase migranți au murit într-o mașină condusă de un român # SportMedia
Șase migranți au murit și patru persoane au fost rănite joi noapte, după ce o mașină înmatriculată în România a făcut accident în apropierea orașului Burgas, în timpul ce era urmărită de poliția de frontieră bulgară. Potrivit șefului Poliției de Frontieră din Bulgaria, comisarul-șef Anton Zlatanov, mașina – un autoturism Skoda înmatriculat în România – … The post Urmărire cu final tragic în Bulgaria: Șase migranți au murit într-o mașină condusă de un român appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Nicușor Dan cere companiilor să vină cu politici economice gata scrise: Statul nu are această capacitate administrativă (Video) # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a avut un discurs tranșant la summit-ul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia. Șeful statului a recunoscut incapacitatea administrativă a României de a transforma ideile economice în politici concrete și a cerut mediului privat să suplinească statul, venind cu soluții „gata făcute”. „Mediul privat a ținut și a dezvoltat România … The post Nicușor Dan cere companiilor să vină cu politici economice gata scrise: Statul nu are această capacitate administrativă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:20
George Simion, liderul AUR, a publicat recent pe Facebook o fotografie în care stă în faţa unor blocuri din cartierul Militari (de pe Strada Preciziei). El susţinea în postare că unul dintre imobile ar fi fost reabilitat de autorități și pus la dispoziția migranților. Simion întreabă retoric: „Mai votați guvernarea asta?”, iar alături de el … The post Fake news marca AUR: Adevărul despre „blocul migranților”, prezentat de Simion appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FCSB i-a transmis un mesaj direct lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalistul adus de la Dinamo. Transferat de la Dinamo pentru un milion de euro, plus Alexandru Musi la pachet, Dennis Politic întârzie să iasă la rampă pentru campioana României. Șansele pe care le-a primit în ultimul au fost puține, iar când a intrat … The post FCSB îi transmite un mesaj direct lui Dennis Politic appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Tenismanul sârb Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins în două seturi, 7-6 (7/1), 6-4, pe portughezul Nuno Borges, într-un meci disputat joi în capitala greacă. Djokovic (38 ani), principalul favorit al acestei competiții, se va lupta pentru un … The post Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Atena appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Acționarii Tesla aprobă un pachet salarial de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk # SportMedia
Acţionarii Tesla au votat covârşitor (peste 75%) în favoarea unui uriaş pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, potrivit rezultatelor anunţate la adunarea generală anuală a companiei, desfăşurată în Texas. Consiliul de administraţie a recomandat aprobarea planului, propus în septembrie, în pofida opoziţiei principalelor firme de consultanţă … The post Acționarii Tesla aprobă un pachet salarial de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Opera Națională București găzduiește un moment istoric de omagiu pentru Grigore Alexandru Ghyka, ultimul Domn al Moldovei # SportMedia
Duminică, 9 noiembrie 2025, începând cu ora 09:30, în foaierul Operei Naționale București va avea loc ceremonia de depunere a sicriului cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka (1807–1857), ultimul Domn al Moldovei și una dintre personalitățile esențiale ale procesului de modernizare a Principatelor Române. Momentul face parte dintr-un amplu program de ceremonii oficiale … The post Opera Națională București găzduiește un moment istoric de omagiu pentru Grigore Alexandru Ghyka, ultimul Domn al Moldovei appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Gunvor își retrage oferta de preluare a activelor Lukoil, inclusiv Petrotel și benzinăriile din România # SportMedia
Traderul elvețian de petrol Gunvor și-a retras oferta de achiziție a activelor internaționale ale gigantului rus Lukoil, după ce Trezoreria SUA a refuzat să aprobe tranzacția. Decizia afectează inclusiv rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării Lukoil din România. „Atâta timp cât Putin își continuă crimele fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu … The post Gunvor își retrage oferta de preluare a activelor Lukoil, inclusiv Petrotel și benzinăriile din România appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Mii de zboruri anulate în SUA, din cauza blocajului guvernamental: traficul aerian va fi redus cu până la 10% # SportMedia
Transporturile aeriene din Statele Unite sunt grav afectate de cel mai lung blocaj guvernamental din istoria țării. Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat că traficul aerian va fi redus cu până la 10% în următoarele zile, la 40 de aeroporturi majore, dacă impasul politic de la Washington continuă. Asta ar însemna anularea a … The post Mii de zboruri anulate în SUA, din cauza blocajului guvernamental: traficul aerian va fi redus cu până la 10% appeared first on spotmedia.ro.
