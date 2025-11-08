Încrederea consumatorilor din SUA s-a prăbuşit aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani şi jumătate, pe fondul temerilor legate de blocajul guvernamental
News.ro, 8 noiembrie 2025 05:00
Încrederea consumatorilor americani s-a deteriorat puternic în prima parte a lunii noiembrie, pe măsură ce preocupările privind blocajul guvernamental prelungit au devenit principalul factor de anxietate economică, arată sondajul lunar al Universităţii din Michigan publicat vineri, transmite CNBC.
• • •
„Victorie uriaşă” în Portland, după ce ordinul final al judecătorului îi interzice lui Trump să trimită Garda Naţională / Judecătoarea care a luat decizia, numiă chiar de Trump # News.ro
Un judecător federal din Oregon l-a împiedicat vineri pe Donald Trump să trimită trupele Gărzii Naţionale în Portland, hotărând că nu există dovezi privind violenţe extinse care să justifice o intervenţie federală, notează The Guardian.
Ministrul de Externe ungar: Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti / Suntem recunoscători / Ce urmează să facă Ungaria # News.ro
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a scris pe X ministrul de Externe ungar Péter Szijjártó, esxpriându-şi recunoştinţa pentru această decizie. Derogarea beste acordată pentur un an, iar în schimb, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, conform AFP.
SUA au colectat informaţii despre avertismentele avocaţilor armatei israeliene privind dovezile care ar putea susţine acuzaţii de crime de război în Gaza – raport # News.ro
Cinci foşti oficiali americani au declarat pentru Reuters că SUA au colectat anul trecut informaţii potrivit cărora avocaţii armatei israeliene au avertizat că există dovezi care ar putea susţine acuzaţii de crime de război legate de acţiunile din Fâşia Gaza.
Experţii avertizează: tăierile bugetare şi reducerea agenţiilor federale sub administraţia Trump cresc riscul de atacuri cibernetice asupra SUA # News.ro
La aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, experţi în securitate cibernetică şi oficiali din sectorul public avertizează că tăierile bugetare şi slăbirea agenţiilor federale subminează capacitatea guvernului american de a răspunde eficient atacurilor informatice, într-un moment în care ameninţările bazate pe inteligenţă artificială cresc exponenţial, relatează CNBC.
Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 în Germania, în apropiere de Münster, în Renania de Nord Westfalia, după ce a fost surprins în timp ce făcea sex în maşină, în timp ce bărbatul conducea cu 140 de kilometri pe oră, relatează tabloidul Bild.
Curtea Supremă braziliană respinge prin vot recursul lui Bolsonaro şi-i menţine pedeapsa la 27 de ani de închisoare cu privire la tentativă de lovitură de stat # News.ro
O majoritate a membrilor Curţii Supreme braziliene a respins vineri - prin vot - un apel, confirmând astfel pedeapsa de 27 de ani de închisoare a fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, găsit vionovat de o tentativă de lovitură de stat, potrivit unei surse judiciare, relatează AFP.
Turcia emite 37 de mandate de arestare cu privire la genocid împotriva Israelului, între alţii pe numele lui Benjamin Netanyahu, Israel Katz, Itamar Ben Gvir şi Eyal Zamir. Gideon Saar denunţă ”o lovitură de publicitate a tiranului Erdogan” # News.ro
Justiţia turcă a emis vineri 37 de mandate de arestare cu privire la ”genocid”, inclusiv pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi ale mai multor oficiali israelieni, între care miniştrii Apărării Israel Katz şi Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, relatează AFP.
Trump şi Hegseth apără decizia retragerii unor trupe americane din România, într-o întâlnire cu Orban la Casa Albă, după ce Bucureştiul cere să fie anulată. ”Mie chiar îmi plac românii”, spune Trump. A fost coordonată cu Casa Albă şi Rutte şi notificată - # News.ro
Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al Apărării Pete Hegseth au apărat vineri, răspunzând unor întrebări în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, decizia Guvernului său de a retrage trupe din România, în contextul în care Bucureştiul încearcă să obţină o revenire asupra acestei decizii, avertizând cu privire la ameninţări continue pe flancul de est al NATO, relatează The Hill.
Traian Băsescu, despre alegerile de la Bucureşti: Tradiţia PSD-ului spune că ei îşi omoară singuri candidaţii. Băluţă ar trebui să fie pregătit să nu câştige. E o competiţie puternică # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu, fost primar general al municipiului Bucureşti, este de părere că anul acesta competiţia la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei va fi una ”puternică”. El spune, fără a face un pronostic, că Daniel Băluţă, candidatul PSD, ”ar trebui să fie pregătit să nu câştige”. El susţine că PSD ”îşi îngroapă singur candidaţii”. ”În cele două campanii ale mele la Preşedinţia României, am primit dosare, respectiv filmări, şi împotriva lui Năstase şi împotriva lui Geoană, de la PSD. Că nu le-am folosit, e altă socoteală”, adaugă Băsescu.
Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos... Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu cataloghează drept ”greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al formaţiunii.
Ludovic Orban: Nicuşor Dan trece prin filtrul propriei gândiri orice decizie/ Pe de altă parte, este un om deschis la sugestii, idei, propuneri, evaluări # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan trece ”prin filtrul propriei gândiri” sugestiile pe care le primeşte şi este ”om deschis la sugestii, idei, propuneri, evaluări”, afirmă consilierul prezidenţial Ludovic Orban.
Ludovic Orban: Realitatea este că e un blocaj în coaliţie, de trei săptămâni, cel puţin/ Dacă nu se ajunge la un acord în coaliţie, el poate să afecteze România pe termen lung # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că există ”un blocaj în coaliţie, de trei săptămâni, cel puţin” şi atrage atenţia că acesta poate afecta pe termen lung România, dând exemplul legii bugetului de stat, care nu va putea fi adoptată dacă partidele nu reiau discuţiile şi nu ajung la un acord.
Fostul fotbalist Joey Barton a fost găsit vinovat de şase capete de acuzare pentru trimiterea de mesaje online extrem de jignitoare cu intenţia de a provoca suferinţă sau anxietate, relatează The Guardian.
Traian Băsescu: Sunt destui care se ocupă să facă aşa-numitul... un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari. Foarte mulţi oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupţia la un nivel inimaginabil # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că ”sunt destui care se ocupă să facă aşa-numitul... un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari”. El spune că fenomenul nu este unul nou, dar este de părere că ”lucrurile au scăpat de sub control” şi că oferirea de bani pentru contracte ”pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţie-comunitate de afaceri”. Băsescu nu crede că afaceristul în dosarul căruia apare numele premierului ar fi vrut să îi dea mită lui Ilie Bolojan, ci ”pentru partid”.
Orban: Cred că liderii PSD au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog a preşedintelui/ Dacă îşi imaginează că e o slăbiciune a preşedintelui şi că pot să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că liderii PSD ”au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan. Orban atrage atenţia că, dacă şefii din PSD consideră că pot ”să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”.
Orban: Realitatea este că sunt în interiorul partidului oameni care nu-l iubesc pe Bolojan şi care n-ar fi foarte trişti dacă Ilie Bolojan ar eşua # News.ro
Fostul lider al PNL Ludovic Orban, care este, în prezent, consilier prezidenţial, constată că Ilie Bolojan nu este izolat în partidul pe care îl conduce, dar admite că sunt în PNL oameni care ar dori ca acesta să eşueze în demersurile pe care le face ca prim-ministru. Orban subliniază că, în acest moment, Bolojan este ”singurul lider PNL care are o cotă de încredere mare”, arătând că nu există în partid alte figuri proeminente care să se apropie măcar de cota de încredere publică de care se bucură premierul.
Ludovic Orban: În timp ce Bolojan practic aproape le-a interzis liderilor PNL să se războiască cu partenerii de coaliţie, mai ales cu PSD-ul, se pare că liderul PSD îi încurajează chiar şi chiar dă tonul la declaraţii războinice # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace partidele din coaliţie, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, ”îi încurajează” pe social-democraţi să facă acest lucru şi ”chiar dă tonul la declaraţii războinice”. Ludovic Orban afirmă, în acest context, că membrii celorlalte partide aflate la guvernare nu pot tolera la nesfârşit ”această atitudine schizoidă”.
Psihologul Cătălina Constantin: Stăm prost la psihologii clinicieni şi psihoterapeuţi şi mai ales la terapeuţii de terapie ocupaţională, care adresează fix patologiile care sunt cronice # News.ro
Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Cătălina Constantin, afirmă că România se confruntă cu probleme în a asigura specialişti în sănătatea mintală, fie că este vorba despre psihiatri pentru copii, asistente medicale specializate să lucreze în secţii de psihiatrie ori psihologi care că lucreze cu persoanele care suferă de diverse adicţii.
Putin, pus în încurcătură după ce este luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de Kira, o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului său rănit în Războiul din Ucraina # News.ro
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale, o scenă filmată în Piaţa Roşie, scrie vineri cotidianul francez Le Parisien,
Psihologul Cătălina Constantin: Una din patru dintre persoanele intervievate într-un sondaj făcut în România a spus că are depresie, date care coincid cu cifrele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii # News.ro
Un sondaj realizat în România arată că unu din patru adulţi se confruntă cu tulburări specifice depresiei, iar cifra coincide cu datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, afirmă psihologul Cătălina Constantin. Datele privind adulţii afectaţi de depresie arată că numărul acestora este aproape dublu comparativ cu perioada dinaintea pandemiei de COVID-19.
Numărul unu mondial Arina Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova cu 6-3, 3-6, 6-3, vineri, şi s-a calificat în finala Turrneului Campioanelor, unde o va înfrunta pe Elena Rîbakina.
Psihologul Cătălina Constantin: În România, ”situaţia este destul de proastă” în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală # News.ro
Cătălina Constantin, psiholog clinician şi director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, afirmă că România nu are suficiente centre de sănătate mintală, ca număr în teritoriu, dar nici nu are personalul care le deservească.
Formaţia FC Botoşani, liderul Superligii, a fost învinsă, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.
Psihologul Cătălina Constantin: Armele cele mai eficiente pentru a sta departe de droguri sunt o stimă de sine optimizată, puterea de a spune ”Nu” şi puterea şi ştiinţa de a cere ajutorul şi de a avea la cine să ceară ajutorul # News.ro
Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Cătălina Constantin, afirmă că părinţii au un rol ”vital” în a-i ţine departe pe tineri de consumul de substanţe stupefiante, ea subliniind că şi familia extinsă, comunitatea şi şcoala joacă un rol în acest sens. Constantin, de profesie psiholog clinician, a explicat că stima de sine insuflată de rude şi de cei din jur îi ajută pe tineri să stea departe de orice comportament care le-ar face rău.
Trump anunţă că se gândeşte, în timpul unei vizite a lui Orban la Casa Albă, să acorde o derogare Ungariei de la sancţiunile impuse de către SUA hidrocarburilor ruseşti # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că intenţionează să acorde Ungariei o derogare de la sancţiunile americane impuse hidrocarburilor Rusiei, după ce a cerut Budapestei să se ”înţarce” de la această sursă, în cursul unei vizite a premierului ungar la Casa Albă, relatează AFP.
Covasna: Tânăr, arestat preventiv după a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani/ Conflictul a avut loc între membrii a două familii din cauza unei datorii # News.ro
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei datorii.
Fotbal: Irlanda urmează să decidă dacă va cere UEFA suspendarea Israelulului din competiţiile continentale # News.ro
Forul de conducere al fotbalului irlandez va vota sâmbătă dacă va înainta o solicitare oficială către UEFA pentru suspendarea imediată a Israelului din competiţiile europene, relatează Reuters.
Cercetătorii au reprogramat celulele stomacului uman pentru a produce insulină, deschizând o nouă direcţie de tratament în diabetul zaharat de tip 1 # News.ro
O nouă metodă ar putea permite organismului să-şi refacă singur celulele beta producătoare de insulină din pancreas. O descoperire recentă deschide o nouă direcţie promiţătoare în lupta împotriva diabetului zaharat de tip 1: celulele stomacului uman pot fi transformate genetic pentru a produce insulină, imitând funcţia celulelor pancreatice distruse de boală. Această abordare ar putea, în viitor, să elimine nevoia administrării de injecţii zilnice cu insulină.
Teheranul ar putea să fie evacuat, dacă nu plouă până la sfârşitul anului, din cauza penuriei de apă, cauzată de secetă, anunţă preşedintele iranian Massoud Pezeshkian # News.ro
Teheranul, capitala Iranului, ar putea fi evacuată din cauza unor penurii de apă. dacă nu plouă până la sfârşitul anului, avertizează vineri, într-un discurs televizat, preşedintele Iranian Massoud Pezeshkian, relatează AFP.
Psihologul Cătălina Constantin: Burnoutul afectează persoana pe toate palierele vieţii ei şi este necesară o resetare a contextului de viaţă, a modului cum vezi lucrurile şi terapie farmacologică sau psihologică sau amândouă # News.ro
Psihologul Cătălina Constantin, director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Lupta Antidrog, afirmă că burnoutul afectează persoana pe toate palierele vieţii ei şi este necesară o resetare a contextului de viaţă, a modului cum vede lucrurile şi terapie farmacologică sau psihologică sau chiar ambele. Ea explică faptul că persoanele aflate în burnout au adeseori nevoie de echipă multidisciplinară pentru a ieşi din situaţia dificilă în care se află.
Agentul lui Lamine Yamal, portughezul Jorge Mendes, face apel la evitarea mediatizării excesive a spaniolului în vârstă de 18 ani. El asigură că protejatul său se descurcă foarte bine până în prezent.
Psihologul Cătălina Constantin: Este extraordinar de importantă calitatea relaţiilor pe care le avem cu persoanele semnificative pentru noi # News.ro
Psihologul Cătălina Constantin, director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Lupta Antidrog, afirmă că mai importană decât cariera, banii sau chiar sănătatea este calitatea relaţiilor pe care oamenii le au cu cei care contează pentru ei. Ea arată care sunt cele mai importante ingrediente care stau la baza unei relaţii bune între oameni care contează unii pentru ceilalţi.
Trump cere UE să respecte Ungaria şi pe Orban. ”Uitaţi-vă la ceea ce i s-a întîmplat Europei cu imigraţia. Ei au oameni care inundă Europa de peste tot, iar asta dăunează” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump îndeamnă vineri Uniunea Europeană ”să respecte” Ungaria şi pe premierul ei Viktor Orbán, care s-a plâns, într-o vizită la Casa Albă, de sancţiunile financiare impuse de UE Budapestei din cauza politicilor în domeniul migraţiei, relatează AFP.
Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul # News.ro
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului, scrie presa locală. Oficialii Poliţiei au confirmat pentru News.ro că a fost deschis un dosar penal în cadrul căruia se anchetează împrejurările decesului unui medic.
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere eliberarea din închisoare a lui Sarkozy, evocând ”contribuţia” acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare în Libia, condamnate la moarte cu privire la infectarea a 450 de copii cu HIV # News.ro
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în Libia, relatează AFP.
CCA a anunţat arbitrii pentru meciurile de sâmbătă, din Superliga. Iuliana Demetrescu, delegată la partida Dinamo - AFK Csikszereda # News.ro
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, sâmbătă, în etapa a 16-a a Superligii:
Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe care-i acuză că au aruncat cocteiluri Molotov, din satul palestinian Judeira, pe un drum folosit de către israelieni, la nord de Ierusalim # News.ro
Armata israelliană a anunţat vineri că a ucis doi adolescenţi, în Cisiordania ocupată, pe care-i acuză că au aruncat cu cocteluri Molotov din satul palestinian Judeira, în timpul nopţii de joi spre vineri, relatează AFP.
Bogdan Ivan: Am preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate/ Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a preluat funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD ”nu ca o distincţie, ci ca o responsabilitate”. ”Avem nevoie de echipe unite, nu de eroi singuratici”, a subliniat el.
Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Metaloglobus, în etapa a 16-a a Superligii.
Statele Unite acuză vineri Iranul de faptul că a vrut să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, Einat Kranz-Neiger, în ceea ce consideră o ultimă tentativă a Teheranului dintr-o serie de a exporta în altă regiune conflictul dintre cele două ţări inamice, relatează AFP.
Elena Rîbakina s-a calificat în finala Turneului Campioanelor, după ce a trecut de Jessica Pegula # News.ro
Jucătoarea din Kazahstan, Elena Rîbakina (locul 6 mondial), s-a calificat, vineri, în finala Turneului Campioanelor de la Riad, învingând-o pe americanca Jessica Pegula (locul 5) în trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-3.
Peste 700 de zboruri anulate în SUA, după ce Administraţia Federală a Aviaţiei a ordonat reducerea traficului aerian din cauza blocajului guvernamental # News.ro
Companiile aeriene americane au anulat vineri peste 700 de zboruri, după ce Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a dispus reducerea graduală a traficului aerian, pe fondul crizei provocate de cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA, relatează CNBC.
MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi: Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi, că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident. Accidentul s-a produs în timp ce românul care conducea autoturismul în care se aflau nouă migranţi era urmărit de Poliţia de Frontieră.
Nicolo Barella, convocat de Gennaro Gattuso în ciuda suspendării sale, în lotul Italiei pentru partidele din noiembrie # News.ro
Selecţionerul italian Gennaro Gattuso a dezvăluit vineri o listă de 27 de jucători, fără surprize majore, pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială 2026 împotriva Moldovei, pe 12 noiembrie la Chişinău, şi Norvegiei, pe 16 noiembrie la San Siro.
