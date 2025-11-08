Încrederea consumatorilor din SUA s-a prăbuşit aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani şi jumătate, pe fondul temerilor legate de blocajul guvernamental

23:40

Fostul lider al PNL Ludovic Orban, care este, în prezent, consilier prezidenţial, constată că Ilie Bolojan nu este izolat în partidul pe care îl conduce, dar admite că sunt în PNL oameni care ar dori ca acesta să eşueze în demersurile pe care le face ca prim-ministru. Orban subliniază că, în acest moment, Bolojan este ”singurul lider PNL care are o cotă de încredere mare”, arătând că nu există în partid alte figuri proeminente care să se apropie măcar de cota de încredere publică de care se bucură premierul.