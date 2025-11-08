Repatrierea osemintelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica
Ziarul Lumina, 8 noiembrie 2025 05:00
Vineri, 7 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au fost aduse, la ora 21:00, din Franța, osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei și fondator al Jandarmeriei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 2 ore
05:00
Vineri, 7 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au fost aduse, la ora 21:00, din Franța, osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei și fondator al Jandarmeriei
Acum 8 ore
23:00
Vineri, 7 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au fost aduse, la ora 21:00, din Franța, osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei și fondator al Jandarmeriei
Acum 12 ore
21:40
Biserica Ortodoxă îi cinsteşte astăzi pe Sfinţii Îngeri şi lucrarea acestora în viaţa oamenilor. De sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Biserica adună şi serbează tot soborul Sfinţilor Î
21:40
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. Și s-
21:40
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul XXXII, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 455-456„Prin Cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și prin Duhul gurii
21:40
Fraţilor, de vreme ce s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-au primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă vom fi
Acum 24 ore
16:00
Dacă privim spre cuvântul grecesc „agape”, înțelegem că Agapia este un loc al iubirii dumnezeiești, care nu piere niciodată. Astfel, poate fi privită ca o nouă „casă a lui Avraam”, în care
12:30
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în zilele de 5 și 6 noiembrie 2025, la Centrul Social Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăușeni, s‑a desfășurat
12:00
În urma amplelor lucrări de restaurare, renovare și amenajare a sediului administrativ al Protopopiatului Reșița, județul Caraș‑Severin, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, l‑a sfințit
11:50
Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei a sărbătorit 10 ani de activitate # Ziarul Lumina
Evenimentul aniversar prilejuit de împlinirea a 10 ani de activitate a Societății Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei, de joi, 6 noiembrie, a avut loc în prezenţa Înaltpreasfințitul Părinte Irineu,
11:50
Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Academia Română, organizează, în perioada 5-7 noiembrie 2025, Conferința Internațională „Mind and Consciousness”, un eveniment de anvergură care a
11:40
Cercul pastoral‑misionar de toamnă al preoţilor de caritate din Sibiu şi din alte localităţi din Arhiepiscopia Sibiului a fost organizat joi, 6 noiembrie, de Sectorul de misiune al eparhiei, cu binecuvântarea În
Ieri
22:20
Fraților, vă îmbrățișează Aristarh, cel întemnițat împreună cu mine, și Marcu, vărul lui Barnaba – în privința căruia ați primit porunci; de va veni la voi, primiți-l – asemenea și Isus, cel ce se
22:10
„În vremea aceea a ales Domnul alți șaptezeci (și doi) de ucenici și i-a trimis câte doi, înaintea feței Sale, în fiecare cetate și loc unde Însuși avea să vină. Și zicea către ei: Secerișul este
22:10
Cei 33 de Mucenici din Melitina s-au nevoit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (305-311). Cel dintâi dintre ei era Ieron, bărbat puternic la trup şi viteaz, dar bun şi blând la suflet.
22:10
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a II-a, 4-7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 29„Cel ce citește și înțelege de multe se umple. (...) Să fie, așadar, cuvintele
22:00
Într-o analiză a deficitelor comerciale la produsele agroalimentare, Institutul Naţional de Statistică arată că, în ciuda potențialului său agricol, România nu reușește să producă suficient încât să
22:00
Opt sesiuni de finanţare dedicate investiţiilor în agricultură şi procesare, în cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al PAC 2023-2027, sunt programate pentru a fi deschise în perioada decembrie 2025 -
22:00
Piaţa legumelor şi fructelor rămâne una dintre cele mai puternice din retailul de bunuri de larg consum, reprezentând 8,1% din cheltuielile românilor în 2024, potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ, citat de
22:00
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Vaslui a aprobat, vinerea trecută, măsura vaccinării preventive antirabice a întregului efectiv de bovine din judeţ, de circa 40.000 de animale, după
22:00
România a ajuns la un grad de absorbţie de 95,16% din fondurile europene alocate pentru agricultură şi mediul rural prin PNDR 2014-2020, a anunţat ministerul de resort. Valoarea totală a plăţilor a depăşit 12
21:50
Date privind proiectele de voluntariat derulate în judeţul Bistriţa-Năsăud sunt mai accesibile acum, după lansarea, recent, a unei hărţi digitale. Site-ul ong-bistrita.vercel.app a fost realizat de către
21:40
La sediul Muzeului de Istorie din Suceava poate fi vizitată, între 7 noiembrie și 5 decembrie 2025, expoziția „Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică”, în cadrul căreia sunt prezentate 57
21:30
Cea de-a VII-a ediție a evenimentului „Istorie și artă în România”, la Palatul Patriarhiei # Ziarul Lumina
La Palatul Patriarhiei din București a avut loc joi seară, 6 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a evenimentului cultural „Istorie și artă în România”. Manifestarea, care a inclus vernisajul unei expoziții de
21:30
Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a anunţat că prima de carieră didactică va fi plătită, în anul şcolar 2025-2026, din fonduri europene, fiind primită aprobarea Comisiei Europene, iar banii
21:30
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat procedura de asigurare a condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin an
21:20
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 pe site-ul dedicat. Ministrul
21:20
Începând cu anul 2020, în prima joi din luna noiembrie este marcată, la iniţiativa UNESCO, Ziua internaţională împotriva violenţei şi a bullyingului în şcoli, inclusiv a cyberbullyingului. Fenomenul
20:50
Parcul „Grădina Maicii Domnului“ al Reşedinţei Patriarhale din Bucureşti, toamna:
20:30
În adâncul ființei omenești pulsează o taină pe care nici timpul, nici materia nu o pot cuprinde: sufletul. Ne vedem trecători, umbra zilei de azi stingându-se în seara de mâine, și totuși, în noi există ce
20:30
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, considerat unul dintre cei mai mari teologi ortodocși ai secolului XX, a fost nu doar un profund gânditor dogmatic, ci și un om al rugăciunii, al Bisericii și al
20:10
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, ne-a vorbit despre relația dintre psihologie și duhovnicie, dar și despre necesitatea proiectului Hristocentric. „Trăim într-un veac de maximă dezvoltare a științei Psihologiei, deodată cu o stare de fragilizare emoțională a omului”, observă ierarhul.
19:50
La Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Leșnic, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în 9 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de
19:50
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante: preot paroh la Parohia „Sfânta Fecioara Maria”, Protopopiatul Sector 3 Capitală; preot
17:10
În cadrul unui eveniment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei din București, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi, 6 noiembrie, Ordinul
16:30
Părintele Ioan Constanda (1947–2025) – o viață de slujire a lui Dumnezeu și a semenilor # Ziarul Lumina
Am primit cu durere vestea trecerii din această viață a Părintelui Ioan Constanda, în ziua de duminică, 2 noiembrie 2025. După o activitate pastorală rodnică, de mai bine de patru decenii, dintre care 29 de ani
15:40
Cu prilejul sorocului de 7 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Nicolae Ioan Bordașiu, preot român care a trecut prin calvarul detenției comuniste, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușeanul,
15:40
Temele „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea” s‑au oglindit și în cadrul conferinței
15:10
Regimentul 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu” a marcat astăzi, 6 noiembrie, împlinirea a 87 de ani de la înființare, printr‑un eveniment militar și religios la baza militară din
15:00
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 8‑9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Manifestările liturgice şi ştiinţifice se vor desfășura potrivit următorului program. Sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00 debutează Simpozionul dedicat mărturisitorilor dreptei credinţe în secolul al 20‑lea: „Aceeaşi credinţă, aceeaşi jertfă - de la catacombele antichităţii la temniţele comuniste”. De la ora 19:00, la Mănăstirea Lainici se va oficia slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 9:00, se săvârșește Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi. Începând cu ora 12:00 va avea loc ceremonialul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, ce se va încheia cu festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor. Întregul eveniment va fi transmis în direct de TRINITAS TV, duminică, de la ora 9:00, oferind tuturor credincioșilor posibilitatea de a participa duhovnicește la acest moment de aleasă trăire spirituală, conform mitropoliaolteniei.ro.
13:10
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie miercuri, 5 noiembrie, la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Drăgășani, județul Vâlcea, unde a avut loc
13:10
Catedrala Episcopală românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint‑Hubert, Canada, a găzduit sâmbătă, 1 noiembrie, ediția a cincea a turneului de șah. Evenimentul a reunit 64 de tineri cu vârste
12:10
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat de curând într‑o vizită pastorală în mai multe parohii din partea de nord a Regatului Norvegiei și în capitala Regatului
12:10
Comunitatea ortodoxă românească din Los Angeles, SUA, a celebrat duminică, 2 noiembrie, împlinirea a 85 de ani de la întemeierea Bisericii „Sfânta Treime”. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte
11:50
La conferinţa preoţească de la Cluj‑Napoca, desfăşurată marţi, 4 noiembrie, au participat clericii din protopopiatele Cluj‑Napoca și Cluj 1. La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, Preasfințitul
11:50
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sărbătorit luni, 3 noiembrie, împlinirea a 58 de ani de viață. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Izvorul Tămăduirii” din Ora
11:50
Un băieţel de 6 ani din Cluj‑Napoca, pe nume Andrei, are nevoie de ajutor, fiind diagnosticat cu hidrocefalie congenitală și alte afecțiuni medicale, precum subluxație de cristalin. La ultimul control
10:50
Cu prilejul evenimentului aniversar 20 de ani de Federație Națională a Părinților, organizat în ziua de 6 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, cu dragoste părintească, îi îndemnăm pe membrii federației
Mai mult de 2 zile în urmă
22:40
Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Pavel, marele mărturisitor al lui Hristos Iisus, s-a născut în Tesalonic şi a fost notar şi scriitor al Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. De asemenea, a fost şi diacon al Marii Bi
22:40
Fraților, stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugându-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.