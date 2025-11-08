Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Mama sa spune că premierul Ungariei „nu e țigan”, dar ar fi fost și mai mândră dacă era. Tatăl lui Orbán, antreprenor milionar la 84 de ani
Gândul, 8 noiembrie 2025 05:10
Este „bad-boy-ul” Europei. Ține în șah Europa și discută deschis atât cu Trump, cât și cu Putin. Urmează să împlinească 20 de ani la conducerea guvernului maghiar și este cel mai longeviv conducător european de după 1990. Dar când opoziția a sărit să-l atace, tot mama lui i-a luat apărarea. Cine sunt și cu ce […]
• • •
Acum 2 ore
05:10
Gândul publică în exclusivitate scrisoarea emoționantă a ambasadei SUA la București către familia fostului președinte Ion Iliescu: „Un capitol definitoriu în istoria națiunii române. Sper să găsiți mângâiere în amintirea vieții sale” # Gândul
În timp ce România, prin unele tabere politice, dezbătea intens și uneori pe ton strident rolul adevărat al lui Ion Iliescu în evoluția României post decembriste, o mică epistolă poposea discret, la casa fostului președinte al României, la o zi după decesul acestuia. Expeditor era ambasada SUA la București, sub administrația Donald Trump, republicană. Destinatar […]
05:10
Băutura preferată a românilor – “viciu” sau “lubrifiant social”? O dezbatere care în România nu există. Ce avertizează un mare producător mondial # Gândul
România este în topul mondial al consumului de bere și chiar și al producției europene de bere – însă autoritățile române, ca de obicei, ignoră acest subiect. Decidenții de la București evită să discute onest cu marii producători despre efectele consumului exagerat asupra stării de sănătate a populației dar și despre așa zisele “beneficii”. Dacă […]
05:10
Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Mama sa spune că premierul Ungariei „nu e țigan”, dar ar fi fost și mai mândră dacă era. Tatăl lui Orbán, antreprenor milionar la 84 de ani # Gândul
05:10
„Paradoxul” drepturilor prosumatorilor între vecini. România face pași în spate, Nicușor Dan taie din drepturi, în timp ce Bulgaria se ia după noi. Guvernul de la Sofia vrea ca și bulgarii să-și producă propria energie pentru ca facturile să fie de 10 ori mai mici # Gândul
În timp ce președintele Nicușor Dan taie din „drepturile“ prosumatorilor din România, bulgarii par să se inspire din politicile noastre și fac tot posibilul ca să genereze condițiile necesare pentru ca și ei să-și producă propria energie electrică. Dacă România a putut, de ce nu putem și noi?, se întreabă în Parlamentul de la Sofia. […]
Acum 8 ore
00:10
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather. Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather Toamna nu are de gând să ne părăsească prea curând și va rămâne o constantă chiar și după jumătatea lunii decembrie. Când va ninge în Capitală Meteorologii Accuweather anunță […]
00:00
Un accident naval a avut loc pe un canal din Delta Dunării, în zona localității Mila 23, în județul Tulcea. Incidentul s-a produs în condiții de trafic intens pe canale, generate de desfășurarea unei etape competiționale organizate de Liga Română de Spinning și CS Aquamania. În imaginile de mai sus se poate vedea cum o […]
7 noiembrie 2025
23:40
Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat competiția pentru Primăria Capitalei și a spus că, de data aceasta, bucureștenii au în față niște candidați cu experiență reală în administrație. Totuși, avertizează că așteptările de la noul edil nu ar trebui să fie prea mari, pentru că bugetul Primăriei Generale a fost „distrus” de Adrian Năstase. „După […]
23:20
Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia # Gândul
23:20
Traian Basescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
23:20
Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac” # Gândul
Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat subiectul întrevederii dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, de la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar. […]
23:10
Traian Băsescu comentează valul de anchete din ultimele zile: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
23:00
Traian Băsescu comentează valul de anchete din Bihor: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
23:00
Tânăr de 21 de ani din Covasna, arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani. De la ce a pornit conflictul # Gândul
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv, după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani. Acest eveniment a avut loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei […]
22:50
Iată cum se transformă frunzele uscate într-o afacere profitabilă. Un sac de 20 de litri costă 16 lei. Astfel, la Iași, se fac bani din frunze uscate. Deșeurile vegetale sunt adunate adunate şi transformate în compost de cei de la Serviciile Publice, iar apoi sunt vândute sau refolosite pentru spaţiile verzi în primăvară. De altfel, […]
22:30
Mercur Retrograd din 9 noiembrie 2025 tulbură toate zodiile. Astrolog: „Vor ieși la lumină minciunile” # Gândul
Duminică, 9 noiembrie, va debuta Mercur Retrograd, însă nu e cazul de impacientare. Astrologul Sanda Ionescu spune că este, totuși, o perioadă prielnică ca să eliminăm energiile și persoanele toxice din viață. Mercur Retrograd blochează, de asemenea, căile greșite și ne îndrumă către un drum mai eficient. Astrologul Sanda Ionescu spune că aceasta este o […]
Acum 12 ore
22:00
Traian Băsescu: Ungaria, depenentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia # Gândul
22:00
Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde nimerește # Gândul
De câțiva ani, Elon Musk, șeful Tesla, se află printre cei mai bogați oameni din lume, iar averea sa a atins cote astronomice recent, atunci când a devenit primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari. Însă chiar și așa, Elon Musk susține că duce o viață foarte modestă, scrie BBC. […]
21:20
Locatarii unui imobil din orașul dâmbovițean Titu au fost evacuați, vineri seara, după ce în clădire s-a simțit miros de gaze, a informat ISU Dâmbovița. „În jurul orei 17:00 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei sesizări de miros de gaz pe scara blocului, în oraşul Titu, strada I.C.Visarion. La faţa locului pompierii militari […]
20:50
Reacția MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi # Gândul
Vineri seară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a făcut precizări în legătură cu un accident provocat de un șofer român în Bulgaria, care s-a soldat cu moartea a șase migranți. MAE spune că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident. Acest accident s-a […]
20:30
Pregătirea mașinii pentru iarnă costă, în medie, între 1900 și 3.500 de lei, bateriile, anvelopelele și consumabilele de sezon fiind cele care generează cheltuieli mai mari. Platformele dedicate întreținerii automobilelor au înregistrat în noiembrie creșteri și de 70% din totalul comenzilor la produsele specifice iernii. Cele mai căutate au fost bateriile auto, anvelopele de iarnă, […]
20:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza CSM în urma acuzațiilor viceprimarului USR Ruben Lațcău referitoarea la santajul asupra magistratelor # Gândul
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după ce viceprimarul USR de Timișoara, Ruben Lațcău, a declarat că în România există o adevărată rețea de judecătoare care se iubesc cu interlopi care mai apoi le șantajează să le dea sentințe favorabile. Nu sunteţi capabili nici măcar să înţelegeţi ce vorbeşte Lia Savonea, darămite să îi criticaţi spusele, […]
20:30
Donald Trump despre România: Se întâmplă să îi plac pe oamenii din România. Avem o relație foarte bună cu România # Gândul
În cadrul întâlnirii de la Casa Albă dintre Viktor Orban și Donald Trump, un reporter l-a întrebat pe președintele american care este situația trupelor americane din România. În replică, Donald Trump a dat un răspuns liniștitor pentru România – Relația cu România este foarte bună. Trupele americane nu pleacă nicăieri. Jurnalist: Domnule Prim-ministru, vorbind […]
20:20
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură # Gândul
Omul de afaceri și politicianul Gigi Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați. În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nețoiu a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă […]
20:00
O nouă tragedie în sistemul sanitar românesc. Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca # Gândul
La nici două săptămâni de la moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, o nouă tragedie lovește vineri sistemul sanitar românesc. De această dată, incidentul a avut loc la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, unde medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită […]
19:50
Viktor Orban face a doua vizită la Casa Albă după mai bine de 6 ani. Care sunt mizele întâlnirii dintre Orban și Trump? # Gândul
Spre deosebire de prima vizită a lui Viktor Orban la Casa Albă, când a trebuit să aștepte mai bine de trei ani pentru o întâlnire cu Donald Trump, pentru al doilea mandat al președintelui american, lui Orban i-au trebuit doar zece luni pentru o întâlnire cu Donald Trump. Președintele maghiar merge pentru a doua oară […]
19:40
Prezentatorul de televiziune Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre bogăție, afirmând că nu își dorește multe și nici nu a avut vreodată pretenții mari. Într-un interviu pentru click.ro, Dan Negru a fost întrebat dacă este un om bogat. Acesta a afirmat că este bogat pentru că nu își dorește […]
19:40
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Să nu se mai agite atâta lumea” # Gândul
La aflarea veștii că fostul ei soț, Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, a fost internat de urgență la spital, Mariana Moculescu nu s-a alarmat. Ba dimpotrivă, aceasta a declarat: „Stați liniștiți, nu acesta îi este sfârșitul!”. Astfel, potrivit Click!, fosta soție a lui Horia Moculescu este de părere că celebrul compozitor nu […]
19:40
Mobilizare la URNE. Alegătorii din Dobromir și Lumina, Constanța, nevoiți să voteze din nou din cauza deceselor primarilor deja aleși # Gândul
Alegătorii din două localități constanțene sunt puși din nou pe drumuri. Cetățenii vor merge la urne să voteze după ce primarii aflați în funcție au decedat. Vestea morții acestora i-a surprins pe locuitori. Alegerile sunt așteptate cu interes, iar oamenii spun că își doresc stabilitate și continuarea proiectelor începute. Votul va avea loc pe 7 […]
19:20
Criza locurilor de parcare din marile orașe face ca prețurile pentru astfel de serviciu să crească amețitor. În Galați, de exemplu, un loc de parcare de reședință a fost adjudecat la licitație cu suma record de 10.007 lei, echivalentul a peste 2.000 euro. Este cea mai mare sumă anuală plătită vreodată pentru un loc de […]
19:20
Deși, în general, o regulă simplă spune să folosim ingrediente proaspete, fie că e vorba de legume sau de fructe, în mod surprinzător, există unele care ar trebui cumpărate congelate. Când vrei să pregătești o mâncare delicioasă, unul dintre cele mai importante lucruri care ar trebui făcut este să te asiguri că toate ingredientele sunt […]
18:40
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit ce greutate are. Artista mai vrea să dea jos câteva kilograme. Cristina Spătar afișează o siluetă de invidiat. Artista a spus ce face pentru a se menține în formă. De asemenea, Cristina Spătar a dezvăluit, pentru click.ro, ce greutate are, dar a mărturisit […]
18:40
Louis Schweitzer, fostul director general și președinte al grupului Renault, a murit joi, 6 noiembrie 2025, la vârsta de 83 de ani, conform lemonde.fr. Figura emblematică a industriei franceze, Schweitzer a condus constructorul auto între 1992 și 2005, perioadă în care a pus bazele alianței Renault–Nissan, una dintre cele mai importante colaborări din istoria de […]
18:40
Casa de Pensii, amendată din cauza unui beneficiar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Cum se apără instituția # Gândul
Casa de Pensii, amendată din cauza unui pensionar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Casa de Pensii se apără și spune că nu are personal îndeajuns. Val de procese pentru că pensionarii s-au adresat instanțelor, după ce o bună parte dintre aceștia ori s-au trezit cu nereguli după recalculare sau mulți dintre ei […]
18:20
Ce a vorbit Nicușor Dan la telefon cu Zelenski: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic # Gândul
Nicușor Dan a avut în această seară o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în cadrul căreia au discutat despre securitate și sporirea eforturilor pentru a încheia pacea în Ucraina. Convorbirea a avut loc cu puțin timp înainte de întâlnirea bilaterală dintre Viktor Orban și Donald Trump la Casa Albă. La nivel bilateral, cele […]
18:20
Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său # Gândul
Dani Mocanu are o atitudine sfidătoare față de Poliția Română, după ce faimosul manelist a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj al vedetei de la anunțul condamnării cu executare a fost comunicat de fratele lui, Ionuț Nando Mocanu. Dani Mocanu și fratele său Ionuț Nando au fost condamnați la 4, respectiv 7 […]
18:10
O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere” # Gândul
Un apartament modest dintr-o celebră stațiune de coastă britanică a stârnit vâlvă în lumea imobiliară britanică: este scos la vânzare pentru doar o liră sterlină, dar are potențialul de a aduce proprietarului un venit anual de peste 30.000 de lire din chirii turistice, preia Observator. Chițimia dărăpănată cu două dormitoare l-ar putea îmbogății pe cumpărător, […]
18:10
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat bagajele unor pasageri pe Aeroportul Otopeni # Gândul
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi furat bagaje ale unor pasageri străini de pe Aeroportul Otopeni. Conform IGPR, luni, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați prin plângere de un cetățean indian cu privire la faptul că, pe când se afla în incinta aeroportului, i-ar fi fost […]
17:40
FOTO. Cornel Palade, despre durerea resimțită după dispariția mamei sale. ”Nu te mai MÂNGÂIE nimeni” # Gândul
Cornel Palade, în vârstă de 72 de ani, și-a amintit de unul dintre cele mai grele momente din viața sa – pierderea mamei. ”Nu te mai mângâie nimeni”, a spus acesta. Cornel Palade este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie de la noi. Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele […]
17:40
Inteligența Artificială terorizează piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare # Gândul
Competențele digitale și folosirea instrumentelor de Inteligență Artificială au devenit cerințe tot mai frecvente în anunțurile de angajare și în România. Aceste competențe nu mai sunt cerute doar în domeniul IT, ci și în vânzări, contabilitate, finanțe, HR, inginerie sau dezvoltare de produs. Cert este că Inteligența Artificială schimbă din ce în ce mai mult […]
17:40
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, audiat de DNA. Ce calitate are în dosarul în care un senator ar fi încercat să-i dea șpagă # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a transmis, după arestarea lui Marius Isăilă, fost senator PSD, care ar fi încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, că este martor în dosar. Fostul senator PSD a devenit celebru în dosarul în care DNA a descoperit că purta discuții conspirate […]
17:30
Perseverență „de milioane”. O americancă a dat lovitura la Loto jucând aceleași numere timp de șase ani # Gândul
O femeie din Carolina de Nord a câștigat o sumă uriașă la Loto după ce a jucat aceleași numere timp de 6 ani. Perseverența a fost „de milioane”. Barbara Munford, din Carolina de Nord, a câștigat 154.168 de dolari după ce timp de 6 ani a jucat cu aceleași numere. Femeia din Hope Mills, Carolina […]
17:30
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena. Peste 100 de căsuțe cu dulciuri sunt deschise până pe 6 ianuarie # Gândul
Viena a dat deja startul și este gata să întâmpine Crăciunul, renumitul târg din fața Palatului Schonbrunn s-a deschis cu vin fiert, invitați în carusel și pe patinoar, pe fundalul sonor al pieselor celebre de Crăciun. Peste o sută de căsuțe cu dulciuri pentru copii și bunătăți pentru gurmanzi sunt deschise până pe data de […]
Acum 24 ore
17:20
Curtea Supremă de Justiție acuză oameni politici, grupuri de presiune și formatori de opinie afiliați că încearcă să destabilizeze ordinea de drept din România. Ce solicitare de urgență are șefa ÎCCJ, Lia Savonea # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție acuză oameni politici, grupuri de presiune și formatori de opinie afiliați că încearcă să destabilizeze ordinea de drept din România. Un comunicat oficial al instituției spune că cei implicați au orchestrat o campanie de incitare la ură a populației împotriva judecătorilor prin vehicularea mai multor informații false. Într-un comunicat […]
17:10
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile # Gândul
Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile. Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă Iarna, plantele nu mai cresc la fel de repede, deoarece lumina este slabă, aerul din casă este mai uscat din cauza încălzirii, iar diferențele de temperatura vor stresa plantele, scrie b1tv.ro. […]
17:00
Încă un nume pentru Primăria Capitalei. Gigi Nețoiu candidează și el. Anunțul a fost făcut la „Cetatea” lui Dinescu, pe malul Dunării, în compania lui Țociu și Palade, cu lăutari, voie bună și berbecuți la proțap # Gândul
Omul de afaceri Gheorghe (Gigi) Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați, la Port Cultural Cetate, acolo unde gazda evenimentului a fost poetul Mircea Dinescu. Într-o atmosferă superbă de toamnă, la malul Dunării, forfota pentru acestă ocazie a început încă de la orele dimineții. Sub directa „baghetă” […]
17:00
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei # Gândul
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. În această zi, peste un milion de români își sărbătoresc ziua de nume sau onomastica. Iată cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil. Urări de Sfinții Mihail și Gavriil. Tradiții și obiceiuri Sâmbătă, pe 8 noiembrie, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții […]
16:50
Scenariu sumbru la Metrorex. Operatorul de transport, POPRIRE pe conturi. Risc de blocaj financiar și neplată a salariilor angajaților # Gândul
Situație dificilă la Metrorex, după ce compania Alstom Transport SA a blocat conturile operatorului de transport, pe motiv că au fost acumulate restanțe semnificative la plata facturilor pentru serviciile de mentenanță a trenurilor. Decizia vine în plin conflict privind trenurile noi destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor. Măsura luată de Alstom survine pe fondul […]
16:40
FOTO. Ramona Olaru e singură de patru ani. ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că am CUNUNIILE legate dintr-o altă viață” # Gândul
Ramona Olaru a mărturisit că nu a mai avut o relație de patru ani. De asemenea, aceasta a afirmat că cineva i-a spus că are cununiile legate. Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan […]
16:40
Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat. Când va ajunge în cinematografele din lumea întreagă # Gândul
Fanii lui Michael Jackson sunt în extaz. După luni întregi de amânări, Lionsgate a lansat, în sfârșit, primul trailer pentru filmul biografic „Michael”, dedicat vieții și carierei megastarului. Filmul, regizat de Antoine Fuqua, va ajunge pe marile ecrane pe 24 aprilie și îl are in rolul principal chiar pe Jaafar Jackson, fiul lui Jermaine Jackson […]
16:30
Accident feroviar cu patru morți între stațiile Vidra şi Jilava. Trenul R 9708 a lovit în plin o mașină # Gândul
Patru persoane au murit, vineri, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, în judeţul Ilfov. Traficul feroviar este complet blocat. Echipajele de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale, o a cincea victimă fiind conştientă. „Intervenim în sat Crețești, […]
