Stabilitate, succes, bucurie: 3 zodii primesc pe 8 noiembrie darurile lui 2025
Jurnalul.ro, 8 noiembrie 2025 06:00
După 8 noiembrie 2025, trei zodii intră într-o perioadă de echilibru și prosperitate. Uranus părăsește semnul Gemenilor, iar efectele acestui tranzit se vor face simțite imediat. Pentru cei care au simțit turbulențe în ultimii ani, urmează o perioadă de stabilitate și claritate.
România se alătură comunității Murray Hill din Manhattan printr-un eveniment dedicat patrimoniului cultural al cartierului # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român de la New York, în parteneriat cu Misiunea Permanentă a României la ONU și cu The Murray Hill Neighborhood Association, prezintă, în perioada 6–14 noiembrie 2025, în Galeria Brâncuși, o expoziție–concurs de artă contemporană dedicată clădirilor istorice și patrimoniului arhitectural al cartierului Murray Hill.
Pe 8 noiembrie 2025, patru zodii primesc un semn clar și transformator din partea Universului.
Încă o doctoriță a murit în timpul gărzii. Medicul Eva Kiss era un apreciat pediatru din Cluj-Napoca # Jurnalul.ro
Lumea medicală din Cluj-Napoca este zguduită de o veste cutremurătoare: medicul primar Eva Kiss, una dintre cele mai respectate și iubite doctorițe de la Clinica Pediatrie 1, a murit subit în timpul serviciului, chiar în incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii. Avea 66 de ani.
Sârbul Novak Djokovic s-a calificat în finala turneului ATP 250 de la Atena după ce l-a învins vineri pe germanul Yannick Hanfmann.
Coroana împărătesei Eugénie, împodobită cu diamante și smaralde, care a fost găsită deteriorată în afara Luvrului după ce se pare că a fost scăpată în timpul jafului din 19 octombrie, va fi restaurată ca simbol al „renașterii”, a declarat vineri directorul muzeului, Laurence des Cars.
România a fost aleasă vineri membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO desfășurată la Samarkand, în Uzbekistan.
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka - depus, duminică, la Cotroceni # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, să fie depus, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială.
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi furat bagaje ale unor pasageri străini de pe Aeroportul Otopeni.
Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina, pentru pregătirea unor „rezultate practice” # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că discuția avută, vineri, cu președintele României, Nicușor Dan, a fost „productivă”, subliniind că au abordat subiecte legate de apărarea antiaeriană, cooperarea militară și proiecte comune la nivel european.
Reprezentanții a 24 de firme ce prestează servicii în domeniul inspecțiilor tehnice periodice și reparațiilor pentru mașini sunt cercetați pentru evaziune fiscală, după ce nu ar fi introdus în contabilitate venituri pentru care ar fi trebuit să plătească taxe și impozite.
Nicușor Dan cere mediului privat să suplinească statul și să vină cu politici gata scrise # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan le-a transmis reprezentanților mediului de afaceri, la Summitul „Dialog pentru dezvoltare”, că statul român nu are în prezent capacitatea administrativă de a elabora politici eficiente și că mediul mediul privat trebuie să intervină, temporar, cu soluții „gata făcute”.
Lucrurile par scăpate de sub control și foarte mulți oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupția la un nivel inimaginabil, spune fostul președinte Traian Băsescu despre dosarele din ultimele zile.
Negrescu: PSD este amenințat de o dreaptă pro-austeritate și de populismul extremiștilor # Jurnalul.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a atacat dur partidele de dreapta și formațiunile extremiste în timpul discursului pe care l-a ținut în cadrul Congresului PSD. Unii vor să ne vândă unor privați, alți să ne vândă mai la Est, a spus Negrescu. El este propus pentru funcția de prim-vicepreședinte PSD.
Fiecare ființă vie emite frecvențe sau energii. Mulți oameni sunt fascinați de diferitele culori sau imagini, care sunt adesea vizibile doar clarvăzătorilor sau celor cu daruri spirituale.
Trump și Orbán discută despre retragerea trupelor americane din România:Trump: Îmi plac mult românii # Jurnalul.ro
La Casa Albă, Donald Trump și Viktor Orbán au vorbit despre retragerea parțială a trupelor americane din România și relația bilaterală excelentă. „Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Donald Trump.
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, vineri, că a avut „o discuție substanțială” cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situația actuală de securitate și necesitatea unor eforturi sporite pentru obținerea unei păci durabile și juste în Ucraina.
Donald Trump a fost întrebat, vineri, de ce summitul de la Budapesta cu Vladimir Putin nu mai are loc. Președintele Americii se află alături de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.
Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, vineri, că va începe controale la peste 80 de societăți din domeniul organizării de evenimente, care nu și-au declarat veniturile în mod transparent, după ce campania de prevenție a crescut conformarea voluntară a contribuabililor.
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale # Jurnalul.ro
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Mircea Lucescu, a anunțat vineri lotul de jucători pentru ultimele două meciuri din grupa de calificare la Cupa Mondială 2026. Lotul este format din 26 de jucători, dintre care 13 evoluează în străinătate și 13 în prima ligă internă.
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, achiziționat de Guvern, a fost prezentat vineri în Portul militar Constanța. Au participat ministrul Apărării și șeful Statului major al Apărării.
Stagiul de cotizare la pensie se calculează prin însumarea perioadelor în care o persoană a contribuit la sistemul public de pensii, incluzând și perioadele asimilate, considerate echivalente de stat, chiar dacă nu au fost plătite contribuții efective.
Kremlinul respinge speculațiile privind ruptura dintre ministrul de externe, Serghei Lavrov și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Lavrov va continua să ocupe poziția de șef al diplomației, a transmis vineri un reprezentant al Kremlinului.
Precizările MAE după accidentul mortal din Bulgaria în care a fost implicată o mașină cu număr de România # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri seara că a luat la cunoștință de accidentul din Bulgaria în care a fost implicată o mașină cu număr de România, dar că la nivelul Ambasadei nu au fost înregistrate solicitări de asistență în urma accidentului.
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat, vineri, la Congresul extraordinar al PSD, că nu doreşte să folosească funcţia de primar general al Capitalei, pentru care candidează la alegerile din decembrie, pentru a avansa politic, ci pentru a rezolva problemele oraşului.
În săptămâna 10-16 noiembrie 2025, dragostea profundă sosește în sfârșit pentru cinci semne zodiacale. Aceasta nu este o săptămână pentru a acționa sau a lua decizii imediate, ci pentru a vă evalua relația.
Black Friday 2025: tranzacții de peste 514 milioane RON și coșuri de cumpărături record # Jurnalul.ro
Black Friday 2025 bate record după record: tranzacții de peste 514 milioane RON și coșuri de cumpărături aproape triple față de o zi obișnuită, potrivit PayU GPO România. Cea mai mare tranzacție a fost de 65.269 de lei, înregistrată la ora 12.17.
Turneul Campionilor. Sinner și Alcaraz, spectacol la antrenament. Jannik câștigă setul sesiunii # Jurnalul.ro
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, primii doi jucători de tenis ai lumii, au oferit un „aperitiv” al duelului așteptat la Turneul Campionilor - ATP Finals, antrenându-se împreună la Torino, vineri. Cei doi au jucat și un set, în care s-a impus italianul, precum și un tie-break, adjudecat de spaniol.
Credincoșii ortodocși îi sărbăoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril pe 8 noiembrie. Soborul acestor sfinți marchează începutul lunii noiembrie și precede cu o săptămână Postul Crăciunului.
Comisia Europeană anunță reguli mai sctricte pentru ruși: Nu vor primi vize cu intrări multiple # Jurnalul.ro
Comisia Europeană a anunțat vineri că rușii nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple, ceea ce va permite o verificare atentă și frecventă a solicitanților pentru a atenua orice risc potențial în materie de securitate.
Ceapa roșie murată are un gust acrișor, crocant și ușor dulce, fiind ideală alături de preparate grele și lipsite de viață.
Vești excelente pentru profesorii din România! Statul le dă 1.500 de lei în 2025 – bani europeni pentru „prima de carieră didactică” # Jurnalul.ro
Vești excelente pentru profesorii din România! Statul va acorda, în 2025, o primă de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare cadru didactic, bani proveniți din fonduri europene. Află când se virează sumele și cine beneficiază.
Europarlamentarul Gabriela Firea a acuzat vineri partidele de dreapta din Guvern că au dat o "palmă" familiilor, prin faptul că au încercat să echilibreze bugetul cu banii luaţi de la pensionari, mame şi copii.
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, aflat în exil la Dubai, dezvăluie în cartea sa de memorii cum și-a omorât accidental fratele mai mic, Alfonso, în urmă cu circa 70 de ani.
Fost senator, reținut de DNA după ce a promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Ionuț Moșteanu # Jurnalul.ro
Tribunalul Bucureşti a admis vineri cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influenţă, după ce ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica.
Concertul dirijorului israelian Lahav Shani, perturbat de activiști la Filarmonica din Paris # Jurnalul.ro
Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel , dirijată de Lahav Shani, a fost întrerupt de mai multe ori joi seara la Filarmonica din Paris, a aflat Le Figaro din mai multe surse. Activiștii au perturbat spectacolul, declanșând bombe fumigene în tribune, potrivit Le Figaro.
O țară a decis să interzică fumatul în funcție de vârstă, afectând milioane de turiști care o vizitează în fiecare an.
Acționarii Tesla au aprobat un pachet salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk # Jurnalul.ro
Acționarii Tesla au aprobat joi un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru directorul general Elon Musk, acordându-i celui mai bogat om din lume ceea ce ar fi cea mai mare plată corporativă din istorie, dacă acesta îndeplinește obiectivele necesare pentru a o primi.
Un incident nautic s-a produs vineri pe canalul Eracle, în timpul Etapei a IV-a a Campionatului Național de Spinning din Barcă – Aquamania Challenge Cup 2025. Nicio persoană nu a fost rănită.
Sorin Grindeanu a fost ales președintele PSD cu 2787 de voturi „pentru”, opt abțineri și 15 voturi „împotrivă”, în congresul formațiunii de vineri.
Derby-uri de 5 stele în acest final de săptămână: Prezentarea celor mai tari meciuri și cotele la pariuri # Jurnalul.ro
Sâmbătă și duminică sunt programate mai multe meciuri tari de fotbal în campionatele de top din Europa. Sâmbătă, ziua începe cu duelul dintre Tottenham și Manchester United, în timp ce, duminică, atenția va fi îndreptată în special către meciul dintre Manchester City și Liverpool.
Mucegai, carne expirată și depozitare haotică. ANPC a dat amenzi de peste 1,4 milioane lei # Jurnalul.ro
Alimente cu mucegai, carne cu termen depășit și echipamente de lucru murdare sunt printre neregulile găsite de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la peste 450 de operatori economici, în perioada 3-7 noiembrie.
Accident feroviar la Jilava: Patru persoane au murit după ce un autoturism a fost lovit de un tren # Jurnalul.ro
Patru oameni și-au pierdut viața după ce un autoturism a fost lovit în plin de trenul R 9708 la o trecere la nivel între Vidra și Jilava, tragedie care a mobilizat de urgență echipajele ISU și echipele CFR.
Alegerea adidașilor potriviți pentru antrenament poate schimba în bine modul în care te simți în sală sau pe pistă. O pereche aleasă corect înseamnă mai mult confort, siguranță, dar și rezultate mai bune la fiecare sesiune. Dacă te întrebi de ce nu poți purta orice model care îți place vizual, răspunsul ține de adaptarea încălțărilor la forma piciorului și la cerințele activității. Un model nepotrivit poate duce la disconfort sau accidentări, chiar dacă inițial ți se pare că totul merge bine.
Cum faci ca prezentarea deserturilor să fie în favoarea ta? Cu tăvițe aurii pentru prăjituri # Jurnalul.ro
O vitrină impecabilă de cofetărie sau un candy bar reușit se recunoaște nu doar după varietate, gust și arome. Se cunoaște și după modul în care acestea sunt prezentate. Ai probleme în a-ți da seama cum să-ți lansezi tot mai sus afacerea și vrei să începi simplu? Poți încerca cu tăvițele pentru prăjituri de la Snick Ambalaje.
Viktor Orban, moment poetic la Washington: „Intrăm în epoca de aur a relațiilor ungaro-americane” # Jurnalul.ro
Vizită istorică la Washington a unei delegații destul de mari, condusă de premierul ungar Viktor Orban.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat modificarea statutului partidului prin eliminarea etichetei de „progresiști”, subliniind angajamentul față de valorile tradiționale și stânga românească responsabilă. „Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă”, afirmă el.
Coreea de Nord a lansat vineri o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune spre apele sale estice, a anunțat Statul Major al Coreei de Sud. Lansarea nu a produs pagube.
La Congresul PSD, Sorin Grindeanu a transmis recunoștință față de foștii lideri ai partidului, subliniind realizările istorice și reafirmând angajamentul social-democrat al formațiunii. Delegații au ținut un moment de reculegere pentru Ion Iliescu.
Deputatul PSD Silvia Mihalcea a prezentat, la începutul Congresului partidului, propunerile de modificare a Statutului PSD, care au fost adoptate în unanimitate și vizează modernizarea organizației, consolidarea profesionalismului și clarificarea identității ideologice.
