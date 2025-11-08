Turcia emite mandate de ARESTARE pentru Netanyahu și 36 de oficiali israelieni. Acuzații de „genocid” și „crime împotriva umanității” comise în Gaza

17:10

Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile. Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă Iarna, plantele nu mai cresc la fel de repede, deoarece lumina este slabă, aerul din casă este mai uscat din cauza încălzirii, iar diferențele de temperatura vor stresa plantele, scrie b1tv.ro. […]