Mesaj de la NATO: aveți mândria dumneavoastră, Forțele Armate Române!

12:50

itluri de stat FIDELIS cu dobânzi de până la 7,95% pentru donatori de sânge! Începe-ți investiția astăzi și profită de cele mai bune oferte pentru economiile tale! The post Statul continuă să se împrumute de la populație, lei și euro. Dobânzi istorice la titlurile de stat, de astăzi appeared first on Cotidianul RO.