Migrenă sau doar o simplă durere de cap? 12 semne dureroase care fac diferența

16:00

Alegerea adidașilor potriviți pentru antrenament poate schimba în bine modul în care te simți în sală sau pe pistă. O pereche aleasă corect înseamnă mai mult confort, siguranță, dar și rezultate mai bune la fiecare sesiune. Dacă te întrebi de ce nu poți purta orice model care îți place vizual, răspunsul ține de adaptarea încălțărilor la forma piciorului și la cerințele activității. Un model nepotrivit poate duce la disconfort sau accidentări, chiar dacă inițial ți se pare că totul merge bine.