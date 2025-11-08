Reuters: Scandalul păpuşilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilităţile pieţelor online globale
StirileProtv.ro, 8 noiembrie 2025 07:50
Ancheta din Franţa privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe Shein readuce în discuţie lipsa de control a platformelor online asupra produselor ilegale, relatează Reuters.
• • •
Acum 30 minute
07:50
Cum și-au dat seama polițiștii din Bulgaria că șoferul român pe care l-au urmărit era un posibil traficant de migranți # StirileProtv.ro
Un român este acuzat de fapte șocante în Bulgaria. Individul a fost reținut de poliție pentru trafic de migranți și ucidere din culpă, după ce a căzut cu mașina într-un lac, în timp ce încerca să scape de echipajele care îl urmăreau.
07:50
Reuters: Scandalul păpuşilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilităţile pieţelor online globale # StirileProtv.ro
Ancheta din Franţa privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe Shein readuce în discuţie lipsa de control a platformelor online asupra produselor ilegale, relatează Reuters.
07:50
8 noiembrie – Ziua Arhanghelilor Mihail și Gavriil. Ce reprezintă această zi și ce nume se sărbătoresc astăzi # StirileProtv.ro
Pe 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești fără de trup, zi de mare sărbătoare pentru credincioși.
07:50
Horoscop săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025. Jupiter retrograd în Rac aduce introspecție și reconectare # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 10 – 16 noiembrie 2025 se desfășoară sub influența puternică a lui Jupiter în mișcare retrogradă în semnul Racului, un tranzit care ne invită pe toți la reflecție, echilibru emoțional și reconectare cu rădăcinile personale.
07:50
Condimente care ajută la conservare – de ce se pune hrean sau boabe de muștar în murături # StirileProtv.ro
În procesul de conservare a legumelor, condimentele joacă un rol esențial, nu doar pentru gust, ci și pentru durabilitate. Unele ingrediente au proprietăți antimicrobiene naturale, care ajută la păstrarea crocantă și aromată a legumelor toată iarna.
07:40
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Pene de curent în mai multe regiuni # StirileProtv.ro
Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, conform The Guardian.
Acum o oră
07:30
Ministrul ucrainean de Externe afirmă că peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei în Ucraina # StirileProtv.ro
Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, notează Kyiv Post.
07:30
Budapesta scapă temporar de sancţiunile energetice americane: Ungaria va cumpăra gaze din SUA de 600 milioane dolari # StirileProtv.ro
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a scris pe X ministrul de Externe ungar Péter Szijjártó, esxpriându-şi recunoştinţa pentru această decizie.
07:30
Traian Băsescu: „Congresul PSD-ului a fost atât de greţos. N-aveau nevoie de 3.000 de oameni” # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, cataloghează drept „greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al formaţiunii.
07:20
Doliu în lumea științei: a murit James Watson, laureatul Nobel care a descifrat structura ADN-ului # StirileProtv.ro
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.
07:20
Centrul INFOTRAFIC: Vizibilitate redusă din cauza ceţii în Braşov şi Sibiu. Recomandări pentru şoferi şi pietoni # StirileProtv.ro
Circulaţia se desfăşoară sâmbătă dimineaţă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Braşov şi Sibiu, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.
Acum 12 ore
22:10
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert De Niro la Vatican. „Familia mea are origini italiene" # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA.
21:50
Teheranul ar urma să fie evacuat din lipsa apei. Secetă apocaliptică în capitala cu 10 milioane de locuitori a Iranului # StirileProtv.ro
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud Pezeshkian într-un discurs televizat, informează AFP.
21:40
Momentul în care un bărbat aprinde o țigară la o benzinărie din Brazilia și provoacă o explozie uriașă. VIDEO # StirileProtv.ro
Un gest necugetat aproape s-a transformat într-o tragedie la o benzinărie din orașul brazilian Timon, după ce un bărbat a aprins o țigară și a provocat o explozie uriașă.
21:40
Horoscop 8 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită! O să avem parte și de puțină odihnă, și de plimbări, revederi emoționale și o să ne pregătim sufletește pentru ce urmează să se întâmple de luni încolo.
21:20
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO # StirileProtv.ro
Donald Trump a declarat vineri la Casa Albă că îi ”place foarte mult de poporul român”. ”E un popor minunat”, a spus președintele SUA în conferința de presă pe care a ținut-o alături de premierul maghiar Viktor Orban.
21:20
Tragedie la Spitalul de Copii din Cluj: medicul pediatru Eva Kiss, găsită fără viață pe holul unității # StirileProtv.ro
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului, scrie presa locală.
20:50
Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei” # StirileProtv.ro
Scufundătorul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape 5 minute mai mult decât recordul anterior. Experții spun că este ”ceva complet necunoscut medicinei”.
20:50
Donald Trump îndeamnă UE să „respecte” Ungaria şi pe prim-ministrul Orban. „El a avut dreptate în ce priveşte imigraţia” # StirileProtv.ro
Donald Trump a îndemnat vineri Uniunea Europeană să „respecte” Ungaria şi pe prim-ministrul Viktor Orban, care i s-a plâns de sancţiunile financiare impuse Budapestei de UE pentru politicile sale în domeniul migraţiei, transmite AFP.
20:40
A dispărut sau nu Lavrov. Kremlinul neagă zvonurile tot mai insistente privind înlăturarea principalului diplomat rus # StirileProtv.ro
Un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că relatările din presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație „sunt complet neadevărate”, scrie Politico.
20:20
Rapperul Kendrick Lamar a primit cele mai multe nominalizări la premiile Grammy 2026 # StirileProtv.ro
Rapperul Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizări - nouă - la premiile Grammy 2026, devansând-o pe vedeta pop Lady Gaga, care a obţinut şapte nominalizări.
20:10
Danemarca a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Dispensă de la părinți doar pe anumite platforme # StirileProtv.ro
Danemarca va interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme.
20:00
Rata sărăciei relative a fost, în anul 2024, de 19%, numărul persoanelor sărace corespunzător acestei rate fiind de 3.595.000 persoane, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
20:00
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen # StirileProtv.ro
În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.
19:50
Pellegrini propune o schimbare radicală pentru fotbal: „Trebuie să-l facem mai atractiv pentru spectatori” # StirileProtv.ro
După victoria echipei Betis Sevilla împotriva formaţiei Olympique Lyon, în etapa a 4-a a Ligii Europa, antrenorul Manuel Pellegrini a declarat că doreşte să preia o regulă din baschet şi să o aplice în fotbal, pentru a-i conferi mai mult dinamism.
19:40
România, pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să-i păstreze # StirileProtv.ro
În Franța unul din cinci medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români.
19:40
Black Friday „tradițional”: Românii au cumpărat de toate, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și lingouri de aur # StirileProtv.ro
Românii au stat cu ochii pe ofertele de „Black Friday”. În doar câteva minute au comandat zeci de tone de carne de porc, pachete de vacanță, bilete la festivaluri, haine, dar și televizoare, cosmetice, și „produse pentru casă”.
19:20
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR # StirileProtv.ro
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.
19:20
Schema financiară prin care Sidex ar fi delapidat 300 de milioane de euro. Cetățeanul britanic care are de dat explicații # StirileProtv.ro
Fostul combinat Sidex Galați, cu mii de angajați și aproape de insolvență, este în centrul unei anchete de amploare a procurorilor Parchetului General.
19:10
Filmul Congresului PSD, finalizat cu Sorin Grindeanu ales președinte. Adrian Năstase: „Trebuie să scoatem din ideologie LGBT” # StirileProtv.ro
PSD și-a ales conducerea și intră într-o nouă etapă. Sorin Grindeanu a devenit președinte cu drepturi depline, după jumătate de an de interimat.
19:10
NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS # StirileProtv.ro
În urma incursiunilor rusești în spațiul aerian al NATO, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței, România și Polonia își instalează un nou sistem de armament, vizând apărarea împotriva dronelor rusești.
Acum 24 ore
18:40
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
18:20
Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte” # StirileProtv.ro
O cântăreață americană spune că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian, care a fost chiar rege al acestei țări. Artista a descoperit după un an că o ceremonie despre care ea credea că era de logodnă a fost de fapt o căsătorie religioasă.
18:20
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reclamă o „campanie de denigrare” a judecătorilor # StirileProtv.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție acuză o campanie de denigrare a instanței și a judecătorilor, susținând că aceasta urmărește destabilizarea ordinii de drept.
18:10
Creșterea profitului grupului ungar MOL, susținută puternic de marjele la carburanți din România – Raport # StirileProtv.ro
Grupul MOL a înregistrat un profit înainte de impozitare de 503 milioane dolari, care a rămas neschimbat faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit unui comunicat.
18:00
Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD. Câte voturi a obținut singurul candidat. Lista cu noua echipă de conducere # StirileProtv.ro
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi "pentru" şi opt abţineri.
18:00
Angajat al STB, surprins că sustrăgea carburant din autocisterna pe care o conducea. A fost prins cu 240 kg motorină # StirileProtv.ro
Un angajat al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), şofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care îşi desfăşura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru furt calificat.
17:50
Două bărci s-au ciocnit frontal la un concurs de pescuit, în Delta Dunării. Un om a fost aruncat în aer la impact. VIDEO # StirileProtv.ro
Imagini șocante în Delta Dunării, la un concurs de pescuit.
17:50
Record la Galați: un loc de parcare de reședință, adjudecat cu peste 10.000 de lei – cea mai mare sumă din oraș # StirileProtv.ro
Criza locurilor de parcare din marile orașe face că prețurile pentru astfel de "privilegiu" să crească amețitor!
17:40
Șase oameni au murit după ce un român care fugea de poliție a căzut cu mașina într-un lac din Bulgaria # StirileProtv.ro
Un român a fost reținut de poliția bulgară pentru trafic de migranți și ucidere din culpă, după ce a căzut cu mașina într-un lac în timp ce încerca să scape de echipajele care îl urmăreau.
17:30
Lazea, BNR: Cât timp avem aceste scoruri PISA și avem 40% analfabeți funcțional, nu putem spera la o economie a cunoașterii # StirileProtv.ro
România nu are ce îi trebuie pentru a deveni o economie hight-tech, pentru că nu a pus bazele pentru aşa ceva, şi se îndreaptă spre o economie a serviciilor, consideră Valentin Lazea, economist şef la Banca Naţională a României.
17:20
S&P Global avertizează: Ungaria riscă retrogradarea ratingului de credit din cauza deficitului bugetar și a inflației # StirileProtv.ro
O creştere semnificativă a deficitului bugetar al Ungariei, dacă este cuplată cu o inflaţie mai ridicată şi presiuni pe piaţa valutară, ar putea ameninţa ratingul de credit al ţării, a avertizat vineri agenţia de evaluare financiară S&P Global.
17:10
Jandarmii din Bacău au făcut o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. „Mi-a plăcut mult” # StirileProtv.ro
Jandarmii din Bacău au făcut vineri o demonstrație spectaculoasă pentru câțiva elevi veniți în vizită la unitate. S-au auzit sirene, focuri de armă și, prin fața invitaților, au trecut în mare viteză autospecialele de intervenție.
17:00
Polițiștii din Constanța au reținut încă cinci persoane, inclusiv un notar public, în dosarul denumit „Fabrica de moșteniri” # StirileProtv.ro
Polițiștii constănțeni au reținut încă cinci persoane, inclusiv un notar public, în dosarul denumit „Fabrica de moșteniri”. Alte 13 persoane, între care un alt notar public și un executor judecătoresc, au fost reținute în luna iulie.
17:00
Patru persoane au murit după ce un tren a lovit o maşină la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava # StirileProtv.ro
Patru persoane au murit, vineri, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, judeţul Ilfov.
16:50
Bulgarii pot rezilia pe loc abonamentul de telefonie dacă operatorul scumpește abuziv contractul # StirileProtv.ro
Adunarea Națională a Bulgariei a adoptat modificări legislative care acordă consumatorilor dreptul de a-și anula contractele fără penalități dacă un operator de telefonie mobilă crește unilateral prețurile.
16:40
Puterea navală a Chinei se extinde: portavionul Fujian, marchează un salt strategic în rivalitatea cu SUA # StirileProtv.ro
China a prezentat vineri un nou exemplu al modernizării forţelor sale navale anunţând intrarea în serviciu a celui de-al treilea portavion, Fujian, echipat cu tehnologie de care mai dispun doar SUA, într-un context de creştere a rivalităţii militare.
16:30
Medicii din Grecia, în grevă pentru a denunţa situaţia „mizerabilă” din spitalele publice # StirileProtv.ro
Medicii din Grecia s-au adunat vineri la Atena, în a doua zi de grevă, pentru a denunţa ceea ce consideră a fi o situaţie „mizerabilă” în spitalele publice, atât pentru angajaţi, cât şi pentru pacienţi, relatează AFP.
16:30
Kim Kardashian, care vrea să devină avocată, acuză ChatGPT că a determinat-o să pice examenele. „Mă enervez şi ţip la el” # StirileProtv.ro
De la lansarea sa, mulți utilizatori folosesc ChatGPT pentru temele sau pregătirea examenelor.
16:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va continua controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale.
