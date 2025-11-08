Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care s-ar putea umple de bani dacă îşi face ordine în finanţe
ObservatorNews, 8 noiembrie 2025 07:50
Horoscop 9 noiembrie 2025. Este o zi ideală pentru a vă stabili obiective financiare realiste.
Acum 10 minute
08:00
A trecut calea ferată fără să se asigure şi şi-a condus prietenii spre moarte. Filmul tragediei din Vidra # ObservatorNews
Patru oameni au murit şi un al cincilea este în stare gravă după ce maşina lor a fost lovită de tren, lângă Bucureşti. Bărbaţii se întorceau acasă de la muncă, pe un drum pe care mergeau zilnic. Şoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată, iar locomotiva unui tren de călători a izbit autoturismul în plin.
Acum 30 minute
07:50
Acum 12 ore
22:00
Trump explică de ce a anulat întâlnirea cu Putin: "Rusia nu vrea să se oprească încă" # ObservatorNews
Donald Trump a fost întrebat, vineri, de ce summitul de la Budapesta cu Vladimir Putin nu mai are loc. Președintele Americii se află alături de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.
21:50
Record de Black Friday. În 12 ore, eMAG a depășit vânzările din toată ziua de anul trecut # ObservatorNews
În doar 12 ore, eMAG a depășit vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut. Până la ora 20:04, 634.000 de clienți au comandat peste 3,14 milioane de produse.
21:30
Medic pediatru din Cluj, găsit mort pe holul spitalului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă # ObservatorNews
Tragedie la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. O doctoriţă de 66 de ani, aflată de gardă, a fost găsită fără viaţă pe holul unităţii medicale, în dimineaţa zilei de vineri. Medicul Eva Kiss, pediatru cu o carieră de zeci de ani, a fost descoperită în stop cardio-respirator, iar colegii au încercat minute în şir să o resusciteze, însă fără succes. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca medicii legişti să stabilească exact cauza decesului.
21:30
Un francez a descoperit monede de aur şi lingouri în timp ce-şi săpa piscina. Poate păstra "comoara" # ObservatorNews
Un francez a descoperit o adevărată comoară în timp ce făcea săpături pentru noua sa piscină. Autorităţile spun că poate să păstreze ce a găsit.
21:20
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în Libia.
21:20
Trump laudă România, la masă cu Viktor Orban: Îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav # ObservatorNews
Donald Trump a vorbit vineri, la Casa Albă, despre retragerea numărului de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Liderul de la Casa Albă a mărturisit că îi plac românii şi că sunt un popor grozav.
21:20
Pasiune, forță și visuri împlinite: poveștile româncelor care au cucerit fotbalul european # ObservatorNews
Fotbalul feminin nu mai este doar un joc. Este și un simbol. Devine o declarație de forță, eleganță și curaj. Femeile din fotbal nu schimbă doar pase, ci și percepții. Joacă în națională și la marile cluburi din Europa, inspiră noua generație și merită să le cunoști poveștile. Tocmai pentru mai multe povești de succes, săptămâna viitoare va fi organizată prima conferință dedicată exclusiv femeilor din fotbal.
20:40
Trump blochează vânzarea afacerilor Lukoil în Europa, pentru 22 de miliarde de dolari # ObservatorNews
Donald Trump dă încă o lovitură Rusiei. Blochează vânzarea afacerilor Lukoil din Europa, inclusiv de la noi din ţară, unde are sute de benzinării şi o rafinărie. Trezoreria Statelor Unite acuză compania elveţiană care voia să cumpere gigantul rus că este, de fapt, o marionetă a Kremlinului.
20:40
TAROM, vânzări de peste 500.000 de euro în cadrul campaniei de Black Friday: voucherele oferite # ObservatorNews
TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025, a informat, vineri, compania, conform Agerpres.
20:40
Prima reacţie a Pentagonului după ce SUA au decis retragerea unor trupe din România. Ce spune Pete Hegseth # ObservatorNews
Trupe americane vor rămâne staţionate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor şeful Pentagonului, Pete Hegseth, transmite Reuters, citată de Agerpres.
20:30
Cum se transformă frunzele uscate într-o afacere profitabilă. Un sac de 20 de litri costă 16 lei # ObservatorNews
Gunoiul unora, comoara altora. La Iaşi se fac bani din frunze uscate. Deșeurile vegetale sunt adunate şi transformate în compost de cei de la Serviciile Publice, iar apoi sunt vândute sau refolosite pentru spaţiile verzi în primăvară.
20:30
Palatele istorice ale României sunt de vânzare, dar valorează milioane. În Timişoara, mai multe case şi castele recent restaurate atrag interesul investitorilor locali și internaționali. Proprietățile pot fi transformate în hoteluri, birouri sau apartamente exclusiviste. Specialiștii spun că astfel de imobile se vând rapid, în doar câteva luni, în ciuda prețurilor ridicate
20:30
Kremlinul respinge speculaţiile conform cărora Lavrov ar fi ieşit din graţiile lui Putin # ObservatorNews
Kremlinul a respins vineri speculaţiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi căzut în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după ce eforturile de a organiza un summit între şeful statului rus şi omologul american al acestuia, Donald Trump, au fost amânate luna trecută, informează Reuters, citată de Agerpres.
20:20
Oraşul în care decoraţiunile de Crăciun te urmăresc de la fiecare fereastră din centru # ObservatorNews
Marile oraşe încep să îşi dezvăluie surprizele pentru Crăciun. O lume de basm prinde contur la mult-admiratul târg de la Craiova, iar la Sibiu încep deja probele cu ghirlande din mii de beculeţe strălucitoare. Unele târguri de Crăciun se vor deschide de săptămâna viitoare.
20:10
Pârtia de la Durău, pregătită să primească schiori. Tunurile de zăpada funcționează la capacitate maximă # ObservatorNews
Pe pârtia de schi de la Durău - Neamț apar mormane de zăpadă. Instalaţiile pentru zăpadă artificială au pornit, iar la sfârşitul lunii sunt aşteptaţi amatorii de sporturi de iarnă.
20:10
Primele reţineri după ancheta Observator. Au fost prinşi indivizii care lipeau coduri QR false în parcări # ObservatorNews
Poliţiştii au făcut astăzi primele reţineri într-o anchetă care a început la sesizarea Observator: coduri de plată false lipite pe panourile parcărilor din București. Suspecţii sunt acuzaţi că au clonat site-ul oficial de plată al Primăriei Capitalei ca să fure datele bancare ale șoferilor. Printre ei este şi un individ arestat în Belgia pentru fapte similare.
20:10
Un pacient ar fi paralizat de la bacteriile din spital. Medici, filmaţi cum ies în uniformă în stradă # ObservatorNews
Unul dintre cele mai mari spitale din Timișoara, lăudat recent de ministrul Sănătății pentru lupta împotriva infecțiilor nosocomiale, este subiectul unor reclamaţii grave. Familia unui bărbat care a ajuns bătut la spitalul judeţean acuză că omul a rămas paralizat după ce a fost infectat cu mai mute bacterii periculoase. În plin scandal, cadrele medicale au fost surpsinse în timp ce ridică mâncarea sau coletele de la curieri în echipamentul de muncă.
20:00
CFR, transformat în holding după model austriac. Ministrul Transporturilor vrea să reducă cheltuielile cu 25% # ObservatorNews
După aproape 30 de ani de când a fost despărţită în mai mult firme şi a deraiat de pe calea performanţei, compania de stat CFR s-ar putea reuni ca un holding după model austriac. Ministrul Transporturilor vrea să creeze o singură companie şi să scadă cheltuielile de funcţionare cu 25%.
20:00
Congresul PSD cu unicul candidat Grindeanu. Atacuri la PNL, patriotism economic şi aluzii la guvernare cu AUR # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a fost ales astăzi, oficial, preşedintele PSD, la congresul partidului, şi a trasat noile direcţii pentru social-democraţi: patriotism economic, încurajarea tradiţiilor româneşti şi fără progresism.
19:50
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur # ObservatorNews
Start cu emoții de Black Friday. Deși reducerile au intrat mai târziu decât în alți ani, ediția de acum se anunță una a recordurilor: comenzi cu 10% mai multe. Analiștii spun că românii au strâns cureaua tot anul și pun acum în coş ce altfel nu și-au permis. În plus, reducerile bat inflaţia. Anul acesta, printre cele mai vândute produse au fost suplimentele alimentare. Un bărbat din Iași a comandat 7 lingouri de aur, în valoare de 85 de mii de lei. Cea mai scumpă comandă a fost un apartament.
19:40
Un neamţ a vrut să îşi transporte mama moartă cu maşina 2.000 km. A făcut accident în România # ObservatorNews
Un cetăţean german i-a şocat astăzi pe poliţiştii români. Acesta ducea în maşină o femeie moartă de şase ore şi făcuse totul să nu fie remarcat.
19:30
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul # ObservatorNews
Mărturie-şoc, în exlusivitate pentru Observator! Şoferul de camion implicat în accidentul teribil de la Dristor spune că nu a agăţat cablul care a lovit femeia, firul ar fi fost lăsat chiar de angajaţii STB care făceau lucrări în zonă. Reprezentanţii Societăţii de Transport Bucureşti au cu totul şi cu totul altă variantă: susţin că şoferul a intrat cu forţa printre muncitorii care dirijau traficul, iar aceştia au fost obligaţi să se ferească din calea lui. Femeia rănită este în continuare în stare critică, la Terapie Intensivă.
19:20
ANIMAŢIE. Şase morţi, după ce un român a fugit cu maşina de poliţie şi a ajuns în lac # ObservatorNews
Un şofer român care făcea un transport clandestin a plonjat cu maşina într-un lac din Bulgaria, urmărit de Poliţie. Şase pasageri au murit, trei au fost răniţi. Şoferul a supravieţuit şi a fost arestat. Poliţiştii cred că face parte dintr-o reţea internaţională de traficanţi.
Acum 24 ore
19:00
Vremea de mâine 8 noiembrie. Va ploua în cea mai mare parte a ţării. Minime şi de 4 grade # ObservatorNews
Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 şi 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade. Iată prognoza meteo de mâine 8 noiembrie.
18:50
Statele Unite acuză vineri Iranul de faptul că a vrut să-l asasineze pe ambasadorul Israelului în Mexic, în ceea ce consideră o ultimă tentativă a Teheranului dintr-o serie de a exporta în altă regiune conflictul dintre cele două ţări inamice.
18:40
Trei tineri din Iași, reținuți de DIICOT după ce ar fi violat o minoră cu handicap psihic sever # ObservatorNews
Trei tineri cu vârste între 16 şi 24 de ani au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi după ce au întreținut raporturi sexuale cu o fată de 15 ani, cu handicap psihic sever. Adolescentul de 16 ani a filmat-o pe fată în ipostaze sexuale explicite şi le-a distribuit şi celorlalţi filmuleţul pornografic.
18:20
Fratele lui Dani Mocanu sfidează poliţia după condamnarea manelistului: Nu mai poate veni la concerte # ObservatorNews
Condamnat la patru ani de închisoare după ce a bătut un om cu ranga, Dani Mocanu este de negăsit de mai bine de 24 de ore. La fel şi fratele lui, care a primit o pedeapsă de 7 ani în acelaşi dosar. Anchetatorii cred că manelistul a fugit deja din ţară, aşa că l-au dat în urmărire internaţională. Pe Facebook, fanii îi urează concediu plăcut şi-l felicită pentru modul în care sfidează legea. Fratele lui mai mic a anunţat public că Dani Mocanu nu-şi mai poate onora prezenţa la concerte.
18:00
Băuturile vegetale cu care înlocuim laptele de vacă au devenit din ce în ce mai căutate în ultimii ani. Pentru mulţi sunt simbolul unui stil de viaţă sănătos, pentru alţii fac parte din dietă, mai ales că nu balonează, şi alţii îl aleg când ţin post. Cu toate acestea specialiştii atrag atenţia că, deşi poate fi îmbogăţit cu vitamine, laptele vegetal nu are nutrienţii celui de origine animală. Poate fi chiar mai gras, iar în unele cazuri adaosul de zahăr şi conservanţi îl face chiar mai puţin sănătos.
18:00
„Băi nebunilor, băi”. Momentul când două ambarcaţiuni se ciocnesc. Un bărbat a fost aruncat în aer # ObservatorNews
Accident naval suprins de o cameră de bord. Două ambarcaţiuni se ciocnesc violent, iar un bărbat aflat într-una dintre ele este pur şi simplu aruncat în aer. Incidentul a avut loc joi, la mila 23, zona Canal Eracle, Delta Dunării. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
18:00
Preşedintele Nicuşor Dan, discuţie cu Volodimir Zelenski: "Ucraina trebuie să câştige acest război" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri seară, pe platformele de socializare, că a avut o conversaţie cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.
17:50
UE riscă să plătească dobânzi de 5,6 miliarde €/an dacă nu folosește activele rusești pentru Ucraina # ObservatorNews
Dacă nu folosește activele rusești înghețate pentru a ajuta bugetul Ucrainei, UE va trebui să împrumute 140 miliarde €, ceea ce va genera dobânzi anuale de până la 5,6 miliarde €, bani pe care statele membre trebuie să îi acopere, avertizează un document trimis de Bruxelles capitalelor europene.
17:30
Un şofer român a condus spre moarte 6 migranţi şi a rănit alţi 3 în Bulgaria, în timp ce fugea de Poliţie. Cu maşina plină, românul a încercat să evite controlul de rutină. Apoi, în cursa nebună, a lovit o maşină şi a plonjat într-un lac din Burgas. Românul a supravieţuit si a fost reţinut.
17:30
Reacţia ministrului Ionuţ Moşteanu în dosarul lui Isăilă: Sunt martor. A încercat să îmi cumpere influenţa # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susţine că este martor în dosarul lui Marius Isăilă, care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro. El mai spune că a refuzat categoric orice întâlnire.
17:20
Clujean condamnat pentru că a violat un minor, capturat în Budapesta la o zi după ce a dispărut din arest # ObservatorNews
Un bărbat de 28 de ani, din Cluj-Napoca, condamnat la 15 ani de închisoare pentru viol asupra unui minor, a fost prins de autoritățile ungare la Budapesta, la doar o zi după ce a fugit din arestul la domiciliu. Clujeanul, dat în urmărire națională și internațională, urmează să fie adus în România pentru a-și ispăși pedeapsa.
17:10
Moartea i-a secerat pe rând. 7 copii au rămas orfani, după ce şi-au pierdut pe rând bunicii, tatăl şi mama # ObservatorNews
Moartea a lovit rând pe rând şi i-a luat pe cei dragi. Şapte copii, şapte suflete au rămas singuri pe lume şi nu înţeleg ce blestem le-a lovit familia, atât de dur. Ultima pe lista lungă a fost chiar mama lor, care s-a stins la trei luni după ce a fost diagnosticată cu cancer. Cu un an înainte îşi pierduseră şi tatăl. Iar bunicii şi o mătuşă au plecat şi ei în lumea de dincolo.
17:00
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, dar decizia de a acţiona va depinde de poziţia aliaţilor occidentali, a avertizat un înalt oficial militar german.
16:50
Weekendul 8–9 octombrie vine cu o energie astrală puternic introspectivă, marcată de influențele lui Uranus și Jupiter retrograd, care ne invită să încetinim ritmul, să privim înapoi și să înțelegem ce ne oferă cu adevărat stabilitate și sens. Este un moment favorabil pentru reflecție, reajustare și decizii practice, mai puțin pentru acțiuni impulsive. Fie că vorbim despre bani, relații, carieră sau familie, astrele ne încurajează să reevaluăm ceea ce contează cu adevărat și să facem loc schimbării, una care începe, de data aceasta, din interior.
16:50
3 maşini s-au ciocnit pe A3, o femeie găsită decedată. Murise cu 6 ore înainte de accident, în Bulgaria # ObservatorNews
Un accident s-a produs vineri dimineaţă, 7 octombrie, pe Autostrada A3. Trei maşini s-au ciocnit pe sensul de mers către Bucureşti, iar o femeie a fost găsită decedată printre fiarele contorsionate.
16:40
Fost senator PSD, reținut de DNA după ce ar fi promis 1 milion de euro pentru influență la ministrul Apărării # ObservatorNews
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Politicianul ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica.
16:40
Hidroelectrica a finalizat procedura de selecţie pentru trei noi membri în Consiliul de Supraveghere # ObservatorNews
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a finalizat procedura de selecție a trei noi membri ai Consiliului de Supraveghere (CS), în baza legislației guvernanței corporative a întreprinderilor publice.
16:20
Un apartament scos la vânzare pentru o liră sterlină ar putea genera un venit anual de peste 30.000 £ # ObservatorNews
Un apartament modest dintr-o celebră stațiune de coastă britanică a stârnit vâlvă în lumea imobiliară: este scos la vânzare pentru doar o liră sterlină, dar are potențialul de a aduce proprietarului un venit anual de peste 30.000 de lire din chirii turistice.
16:20
Prima de carieră didactică 2025. Când se dau banii şi câţi profesori ar putea beneficia # ObservatorNews
Într-o perioadă tulbure pentru români, din punct de vedere economic, autorităţile vin şi cu veşti bune, în mod special pentru cadrele didactice din întreaga ţară.
16:00
Patru persoane au murit, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de tren în apropiere de stația Jilava # ObservatorNews
Tragedie pe calea ferată. Patru persoane au murit, după ce un autoturism a fost lovit în plin de trenul R 9708 la o trecere la nivel între Vidra și Jilava. La faţa locului au fost mobilizate de urgență echipajele ISU.
15:40
Finlanda organizează şase exerciţii militare de amploare, la care participă soldaţi din mai multe ţări # ObservatorNews
Armata finlandeză va începe sâmbătă şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia.
15:30
Grindeanu, despre pachetul de legi de relansare economică: Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a transmis vineri, în Congres, că nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică, el precizând că "duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, nu mamele, nu pensionarii, nu veteranii de război şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi, chiar capii unor carteluri ai crimei organizate, sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt". Grindeanu a mai afirmat că TVA-ul creşte, în timp ce soluţiile corecte şi europene precum impozitarea progresivă sunt amânate.
15:20
Fost senator PSD, reținut pentru cumpărare de influență la MApN. Marius Isăilă a promis bani ministrului # ObservatorNews
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Acesta a promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susțin procurorii.
14:50
"Vrei să te joci cu mine?". Tânăr polițist, hărțuit de superior la IPJ Constanţa. Înregistrarea, publicată # ObservatorNews
Scandal în Poliția din Constanța. Inspectoratul Județean a deschis o anchetă internă după ce Sindicatul Europol a publicat o înregistrare audio în care șeful Biroului Rutier Medgidia ar fi hărțuit un tânăr polițist aflat în perioada de tutelă, potrivit Agerpres. IPJ Constanța susține însă că dialogul a fost interpretat greșit și că superiorul i-ar fi cerut subalternului doar să întocmească raportul obligatoriu de activitate.
14:40
Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial # ObservatorNews
Naţionala de fotbal a României susţine, în luna noiembrie, ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, iar selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lotul de jucători pe care va miza la jocurile cu Bosnia Herţegovina, din deplasare, şi cu San Marino, de pe teren propriu.
