LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet
Fanatik, 8 noiembrie 2025 07:50
Rezultate Liga 2, etapa 13. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
07:50
LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 13. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
Acum o oră
07:20
Lovitură de teatru pe piața transferurilor! Robert Lewandowski e dorit de un gigant al Europei # Fanatik
Robert Lewandowski, atacantul Barcelonei, ar putea să fie protagonistul unui transfer surprinzător în viitorul apropiat, asta după ce echipa catalană pare că s-a decis cu privire la plecarea sa.
07:10
Îți dai seama cine este, de fapt, băiețelul din fotografie? În momentul de față este în vizorul oamenilor și lăudat pentru performanțele sale, mai ales în țara noastră.
Acum 2 ore
06:40
Fostul star din NBA, care a câștigat peste 10 milioane de dolari, trece printre niște momente extrem de dificile, după ce a fost arestat, fiind găsit inconștient pe stradă.
Acum 8 ore
00:30
Marius Șumudică a numit cele două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon de SuperLiga. Ce va spune Gigi Becali când va citi? # Fanatik
Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la principalele favorite pentru titlul de campioană în sezonul 2025-2026 din SuperLiga, după ce Gigi Becali a afirmat că va investi o sumă importantă în transferuri.
00:10
Rayo Vallecano s-a impus dramatic contra lui Lech Poznan în Conference League, însă atât în timpul jocului, cât și la final, au existat momente extrem de tensionate. Andrei Rațiu a fost implicat direct.
Acum 12 ore
00:00
Emerich Ienei va fi înmormântat la Oradea, sâmbătă, 8 noiembrie. Înaintea durerosului eveniment, legendarul antrenor a fost omagiat de unul dintre cei mai buni elevi ai săi: Gică Popescu!
7 noiembrie 2025
23:40
David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Selly la bazin! „A venit omu’ la o lecție”. Video # Fanatik
Multiplul medaliat european, mondial și olimpic David Popovici, se antrenează și când nu are competiții. Recent, „Rechinul” a făcut o sesiune de pregătire cu celebrul influencer Selly
23:30
Câți bani i-a oferit Steaua gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva a refuzat și a semnat cu Dinamo # Fanatik
Ana Bărbosu a primit o propunere tentantă de la Steaua, însă a preferat să o refuze. Astfel, gimnasta a ajuns să semneze într-un final cu Dinamo.
23:20
Ionuț Vînă a avut o execuţie fabuloasă şi apoi a intrat în conflict cu Leo Grozavu: „A vrut să mă destabilizeze!” # Fanatik
Ionuț Vînă și Ionuț Larie, marcatorii Farului din meciul cu FC Botoșani, au reacționat după victoria obținută de „marinari”, 2-0. Ce a declarat mijlocașul după execuția fantastică prin care a deschis scorul.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7,50 la Superbet pentru Rapid – FC Argeș # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7,50 la meciul Rapid - FC Argeș
23:00
Leo Grozavu, supărat pe jucători după eșecul cu Farul: „Depășește sfera înțelegerii mele!”. Bordeianu o amenință pe Dinamo: „Să se pregătească bine” # Fanatik
Cei de la Botoșani au fost frustrați de eșecul suferit cu Farul, 0-2, iar Leo Grozavu spune că echipa sa putea să scoată un rezultat pozitiv dacă nu era eliminarea din prima parte.
22:50
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el” # Fanatik
Gigi Becali a povestit cum a ajuns să fie aproape de a-l transfera și pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, la pachet cu Louis Munteanu, pentru 4,5 milioane de euro.
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Câștig de 626 de lei cu meciuri din România, Anglia și Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri pentru ziua de sâmbătă, 8 noiembrie, ne poate aduce un câștig de 626 de lei, cu o miză de doar 100 de lei, pe meciuri din România, Anglia și Germania.
22:40
Alex Dobre, out din naționala României! Cum a reacționat Costel Gâlcă după decizia lui Mircea Lucescu # Fanatik
Mircea Lucescu a surprins prin faptul că nu l-a convocat pe Alex Dobre la naționala României. Decizia selecționerului a fost comentată de Costel Gâlcă înainte de Rapid - FC Argeș
22:20
Interes uriaș pentru meciurile echipelor românești din cupele europene! Câte persoane s-au uitat la Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova # Fanatik
Meciurile echipelor românești din cupele europene au stârnit un interes semnificativ, iar acest lucru reiese din audiențele TV. Câte persoane au urmărit Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova.
22:10
De „Black Friday” (n.r. - Vinerea Neagră), Daniel Bîrligea și Florin Tănase au fost protagoniștii unei campanii publicitare la FCSB. Cei doi atacanți i-au convins pe fani într-un mod inedit să profite de reduceri
21:50
Nebunie totală în prima repriză la Farul – FC Botoșani! Reușită fabuloasă și o fază uluitoare care a dus la un cartonaș roșu. Video # Fanatik
Prima parte a partidei dintre Farul și FC Botoșani nu a dezamăgit. Ionuț Vînă a înscris un gol uluitor, iar oaspeții au rămas în zece oameni după o fază cu o desfășurare incredibilă.
21:40
Debutul etapei cu numărul 16 din SuperLiga a adus în prim-plan o situația de-a dreptul inedită. Ofițerul de presă a comentat meciul propriei echipe în campionat.
21:20
Nebunie în Bănie după victoria de la Viena. Câte bilete s-au vândut în 24 ore pentru U Craiova – Mainz. Rotaru: “Să fim 30.000 de Rădoi în tribună!” # Fanatik
Victoria pe care Universitatea Craiova a obținut-o cu Rapid Viena, 1-0, în deplasare, i-a făcut pe fani să fie entuziaști cu privire la următorul meci și să cumpere un număr important de bilete.
21:10
Stimulente financiare preferențiale pentru medicii celui mai mare spital din Constanța. Cine a beneficiat și de locuință de serviciu # Fanatik
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la cel mai mare spital din Constanța. Locuințe de serviciu și stimulente financiare pentru medici, acordate preferențial
20:50
Dan Nistor, răspuns aprig pentru critici după U Cluj – Metaloglobus 3-1: „Nu sunt doar eu cu Chipciu! Toți jucătorii sunt plătiți” # Fanatik
Dan Nistor le-a dat „peste nas” criticilor după victoria obținută de U Cluj cu Metaloglobus. „Veteranul” clujenilor a vorbit și despre numirea noului antrenor, Cristiano Bergodi.
20:40
Darius Olaru a fost cel mai bun fotbalist de la FCSB în eșecul de la FC Basel, scor 1-3. Căpitanul campioanei României a marcat un eurogol și a fost premiat de UEFA
20:30
Aflată în cel mai tare moment din viața ei, Jaqueline Cristian a făcut anunțul: ”Cel mai bun loc” # Fanatik
Situată în cea mai bună perioadă din cariera profesională, Jaqueline Cristian a oferit vestea momentului. Ce a dezvăluit renumita jucătoare de tenis.
20:10
Situația bizară pentru Cristiano Bergodi! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din U Cluj – Metaloglobus # Fanatik
Cristiano Bergodi are motive de îngrijorare! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din Universitatea Cluj - Metaloglobus. Despre cine este vorba.
19:50
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!” # Fanatik
Dan Petrescu traversează o perioadă dificilă din cauza problemelor medicale. Giovanni Becali a venit cu ultimele detalii despre starea de sănătate a antrenorului.
19:40
Simona Halep are o nouă pasiune în care vrea să investească! De ce sport s-a apucat: ”E chiar dificil” # Fanatik
Simona Halep recunoaște că de când a renunțat la tenis are o cu totul altă pasiune. A vrut să încerce un sport nou și, chiar dacă e dificil, continuă să se antreneze.
19:20
Zeljko Kopic a tras concluziile după prima parte a sezonului, una în care Dinamo s-a descurcat mai bine față de anul trecut și a reușit să aibă cu 3 puncte mai mult.
Acum 24 ore
18:50
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB și-ar fi schimbat complet sistemul de joc în cazul în care transferul lui Louis Munteanu s-ar fi finalizat
18:50
Cea mai frumoasă prezentatoare tv, imagine provocatoare pe internet. Cum s-a putut afișa Diletta Leotta # Fanatik
Diletta Leotta a furat toate privirile pe internet cu cele mai recente imagini postate. Celebra prezentatoare tv a optat pentru o ținută cu adevărat provocatoare.
18:20
Edi Iordănescu, mesaj de adio în engleză după despărțirea de Legia Varșovia: ”A fost o călătorie mai scurtă decât ne așteptam cu toții” # Fanatik
Aventura lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia a durat doar 4 luni. Ce mesaj emoționant a transmis tehnicianul la câteva zile după ce s-a despărțit de formația poloneză.
18:00
„Craiova a jucat cu o echipă de play-out la noi”. Șumudică a dat de pământ cu Rapid Viena și a lăudat un jucător al lui Rădoi! # Fanatik
Marius Șumudică a analizat victoria de răsunet obținută de Craiova în deplasare cu Rapid Viena, scor 1-0. Ce a spus „Șumi” despre austrieci și care au fost jucătorii remarcați din tabăra oltenilor.
17:50
Un ultim omagiu pentru Emeric Ienei. Trupul său a fost depus la stadionul din Oradea. Fostul său elev de la Steaua, în lacrimi # Fanatik
Fostul antrenor al Stelei, care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor, Emeric Ienei, este comemorat pe stadionul de la Bihor, acolo unde cei care l-au cunoscut au mers la priveghi.
17:50
Teodora Stoica, apariție șoc pe internet. Fiica lui Meme Stoica a încins imaginația internauților cu un costum de baie minuscul # Fanatik
Teodora Stoica a înnebunit internetul cu ultimele imagini postate. Fiica lui Meme Stoica a optat pentru un costum de baie minuscul care îi evidențiază formele.
17:40
Giovanni Becali a făcut calculele FCSB în grupa de Europa League. Marea enigmă pe care nu o poate înțelege # Fanatik
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel și se află la coada clasamentului din Europa League. Giovanni Becali a făcut toate calculele în privința șanselor de calificare ale roș-albaștrilor.
17:20
După ce l-a umilit în cușcă, colegul lui McGregor sare în apărarea adversarului. „Am vrut să îl distrug, recunosc” # Fanatik
Colegul de antrenament al lui McGregor a făcut spectacol la gala MMA de la Buzău! Danu Spartanu, umilit în ring. Dovadă de mare caracter din partea lui Ion Pascu.
17:10
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei # Fanatik
O fraudă de proporții este investigată de procurorii de la Parchetul General, în centru fiind compania Liberty Galați, fosta Sidex. În dosar apar și rușii!
16:50
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător! # Fanatik
Băiatul celebrului Luciano Moggi, Alessandro, implicat în disputa dintre Ioan Ovidiu Sabău și un fotbalist. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.
16:40
30 de elevi olimpici români au ajuns la Parlamentul European. Experiența unică trăită la Bruxelles # Fanatik
30 de elevi olimpici români, cu rezultate excepționale, au ajuns la Parlamentul European. Aceștia au avut șansa să se bucure de o experiență unică la Bruxelles.
16:30
Marius Șumudică a avut doi „clienți” la FCSB după 1-3 la Basel. „Eu l-am lăudat mereu la Gigi, dar… Plus greșeli impardonabile”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a analizat jocul prestat de FCSB în meciul pierdut cu 1-3 la Basel. Cine sunt fotbaliștii pe care i-a criticat și pe seama cărora a pus, de fapt, eșecul.
16:20
Primarul filmat în ipostaze intime cu o angajată în biroul său s-a dat în judecată pentru acordarea unui spor de 50% din salariu. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Traian Simionca, primarul PSD din comuna bistrițeană Livezile, a fost filmat în ipostaze intime cu o angajată a Primăriei. El a solicitat în instanță acordarea unui spor.
16:10
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 16. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
16:00
Imnul Universității Craiova răsună și printre nori! Atmosferă fantastică creată de „Maximii” Științei în avion, la întoarcerea de la Viena. Video # Fanatik
Legendele Universității Craiova au cântat în avion și i-au aplaudat pe jucători după marea victorie de la Viena. Mihai Rotaru a fost în prim plan.
15:40
Gigi Becali l-a scos din echipă după 1-3 la Basel. „Gata, la revedere!”. Ce prim 11 va avea FCSB la Hermannstadt. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali s-a săturat. Cine este jucătorul scos din echipă după Basel - FCSB 3-1 și cum arată primul 11 al bucureștenilor pentru meciul din SuperLiga cu Hermannstadt.
15:30
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu, care-i spunea că are tricoul lui Lăcătuș. „Hai, nea Gigi, mai pune ceva și pentru ăla mic al meu. Pentru fratele lui Louis!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce discuție a avut cu tatăl lui Louis Munteanu. Părintele atacantului este mare fan FCSB și i-a solicitat patronului să îi ofere și băiatului său mai mic o sumă de bani.
15:10
Adrian Mutu a comentat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia. „El nu ar trebui să lipsească din primul 11”. Ce spune despre cele „două dușuri” ale lui Dobre # Fanatik
Adrian Mutu a reacționat după ce a văzut lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna noiembrie. Ce spune „Briliantul” despre absențele lui Stanciu și Dobre din lot.
14:50
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!”. Ce legătură are Tavi Popescu. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri bombă din telenovela transferului lui Louis Munteanu la FCSB. Atacantul lui CFR Cluj trebuia să fie vineri dimineață la București.
14:40
Ngezana sau Bîrligea: cine a greșit la penalty-ul lui Basel? Fostul internațional nu are dubii! Cine e „noul Baciu” de la FCSB # Fanatik
Cine a fost adevăratul vinovat pentru primul gol marcat de Basel în victoria cu 3-1 contra FCSB-ului. Fostul internațional român a analizat în direct faza și a dat verdictul.
14:30
Culisele dispariției lui Dani Mocanu. Pe cine a sunat manelistul înainte de condamnare și i-a dezvăluit planul său: ”Se aștepta să scape” # Fanatik
Dani Mocanu și-a anunțat dispariția din mediul online înainte de condamnarea din dosarul de omor, motivând că s-a îmbolnăvit. Am aflat planul manelistului
14:20
„Cred cu convingere că e gata”. Meme Stoica, reacție virală despre Louis Munteanu, cel mai așteptat transfer la FCSB: „Salariu enorm. Cât clauza lui Olaru!”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a explicat care este situația lui Louis Munteanu. Ce gest uluitor a făcut atacantul și de ce a picat mutarea sa la FCSB. Ce reacție a avut Gigi Becali.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.