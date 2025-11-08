Câinii reacționează la mâncare la fel ca oamenii și au „conflicte interioare” când vine vorba de hrană. O nouă dovadă că obezitatea afectează tot mai multe animale de companie
G4Media, 8 noiembrie 2025 08:50
Ni se spune tuturor că trebuie să mâncăm mai sănătos și să facem mai multă mișcare pentru a combate obezitatea, dar știați că există și... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
09:20
VIDEO Tornadă care a smuls copaci și a distrus case din beton. Vânturi între 180-250 km/h într-un orășel de provincie din Brazilia # G4Media
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:10
EXCLUSIV Managerul Synergetics, care făcea PUG în București și alte orașe, dar și-a închis activitatea: ”Timpul proiectului este dictat de urgențe politice, calitatea devine negociabilă / Această formă de corupție nu face victime directe, dar are consecințe majore” # G4Media
Synergetics, compania care a lucrat la întocmirea planurilor urbanistice generale (PUG) în București, Constanța, Craiova și alte mari orașe, a anunțat, săptămâna trecută, că își... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:50
Câinii reacționează la mâncare la fel ca oamenii și au „conflicte interioare” când vine vorba de hrană. O nouă dovadă că obezitatea afectează tot mai multe animale de companie # G4Media
Ni se spune tuturor că trebuie să mâncăm mai sănătos și să facem mai multă mișcare pentru a combate obezitatea, dar știați că există și... © G4Media.ro.
08:50
România și Bulgaria încearcă să protejeze rafinăriile deținute de Lukoil, înainte ca sancțiunile impuse de administrația Trump să intre în vigoare – POLITICO # G4Media
România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a evita închiderea rafinăriilor controlate de companii rusești, înainte ca sancțiunile americane împotriva Lukoil și... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:10
Decizie definitivă: Spitalul Județean de Urgență Craiova trebuie să achite daune morale de 300.000 de euro unei fetițe. În 2018, la scurt timp după naștere, din cauza unei asistente, fetița a avut o infecție care i-a ajuns la creier # G4Media
Pe data de 14 octombrie 2025, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, prin decizie definitivă, ca o fetiță în... © G4Media.ro.
08:10
Rusia acuzată că recrutează cetățeni africani: peste 1.400 de combatanți străini ar lupta în armata rusă / „Trimişi direct în atacurile terestre directe, trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună” # G4Media
Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă... © G4Media.ro.
08:00
Joey Barton, găsit vinovat pentru trimiterea de mesaje online jignitoare menite să provoace suferință și anxietate # G4Media
Fostul fotbalist Joey Barton a fost găsit vinovat de şase capete de acuzare pentru trimiterea de mesaje online extrem de jignitoare cu intenţia de a... © G4Media.ro.
07:50
Curtea Supremă din Brazilia menține pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru Jair Bolsonaro, acuzat de tentativă de lovitură de stat # G4Media
O majoritate a membrilor Curţii Supreme braziliene a respins vineri – prin vot – un apel, confirmând astfel pedeapsa de 27 de ani de închisoare... © G4Media.ro.
07:40
Cuplu arestat pe o autostradă din Germania după ce a fost surprins făcând sex în timp ce maşina rula cu 140 km/h # G4Media
Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 în Germania, în apropiere de Münster, în Renania de Nord Westfalia, după ce a fost surprins în... © G4Media.ro.
07:40
Trump apără retragerea trupelor americane din România: „Mutăm oamenii, numărul total rămâne același” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al Apărării Pete Hegseth au apărat vineri, răspunzând unor întrebări în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor... © G4Media.ro.
07:40
Creștinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, conducătorii cetelor de îngeri. Zi de pomenire a morților și tradiții vechi în credința populară # G4Media
Creştinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor spre Rai. Conform tradiţiei, în... © G4Media.ro.
07:30
Pisicile care miaună la orice oră nu sunt nebune, ci purtătoarele unei gene unice. Cel mai nou studiu schimbă felul în care înțelegem felinele # G4Media
Stăpânii de pisici știu că unele sunt vorbărețe, cer mâncare și atenție cu glas puternic, în timp ce altele preferă să tacă și să privească... © G4Media.ro.
07:30
Ex-președinte PNL și consilier al președintelui Nicușor Dan, despre atacul lui Grindeanu la Bolojan: În timp ce Bolojan practic aproape le-a interzis liderilor PNL să se războiască cu partenerii de coaliţie, mai ales cu PSD-ul, se pare că liderul PSD îi încurajează chiar şi chiar dă tonul la declaraţii războinice # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace... © G4Media.ro.
07:30
Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni # G4Media
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu cataloghează drept ”greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:20
Brioșe cu dovleac bogate în proteine / Un dulce bun pentru micul dejun, sățios și gustos / Le poți lua cu ușurință și la birou, pentru o gustare delicioasă # G4Media
Aceste brioșe cu dovleac și unt de migdale aduc o atmosferă caldă de toamnă la micul dejun. Piureul de dovleac le menține umede și fragede,... © G4Media.ro.
07:20
Omul de știință James Watson, laureat al Premiului Nobel și co-descoperitor al structurii ADN, a murit la 97 de ani # G4Media
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:50
7 noiembrie 2025
23:10
Polonia primeşte sisteme americane anti-dronă Merops pentru a se proteja împotriva incursiunilor aeriene # G4Media
Ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat vineri că ţara sa a primit şi a desfăşurat sisteme anti-dronă americane Merops în cadrul cooperării aliate... © G4Media.ro.
23:00
TAROM, vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025 # G4Media
TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025, a informat, vineri, compania, transmite... © G4Media.ro.
22:50
Putin, luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului ei rănit în Războiul din Ucraina # G4Media
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale,... © G4Media.ro.
22:50
Putin, luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului său rănit în Războiul din Ucraina # G4Media
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale,... © G4Media.ro.
22:40
Psihologul Cătălina Constantin: În România, situaţia este destul de proastă în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală # G4Media
Cătălina Constantin, psiholog clinician şi director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, afirmă că România nu are suficiente centre de sănătate mintală,... © G4Media.ro.
22:40
Tânăr din Covasna, arestat preventiv după a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani/ Conflictul a avut loc între membrii a două familii din cauza unei datorii # G4Media
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în... © G4Media.ro.
22:30
Vrei să adopți o pisică cu blană albastră? Vezi care sunt cele mai populare și mai frumoase feline (VIDEO) # G4Media
Pisicile care se încadrează în această categorie se remarcă prin blana lor cu nuanțe gri-albastru care le oferă o frumusețe ieșită din comun. Nu este... © G4Media.ro.
22:30
Cercetătorii au reprogramat celulele stomacului uman pentru a produce insulină, deschizând o nouă direcţie de tratament în diabetul zaharat de tip 1 # G4Media
O nouă metodă ar putea permite organismului să-şi refacă singur celulele beta producătoare de insulină din pancreas. O descoperire recentă deschide o nouă direcţie promiţătoare... © G4Media.ro.
22:30
SUA acuză Iranul că a vrut să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, potrivit unui responsabil american # G4Media
Statele Unite au acuzat vineri Iranul că a complotat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, în ceea ce ar fi cea mai recentă... © G4Media.ro.
22:10
Un nume vechi în industria auto românească se reinventează / DAC se va axa 100% pe vehicule comerciale electrice dezvoltate în România # G4Media
Autovehicule DAC S.A., un nume cu rezonanță în industria auto din România, își redefinește identitatea, renunțând la parteneriatele cu firmele chineze și axându-se pe producție... © G4Media.ro.
22:10
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe actorul Robert De Niro la Vatican / La finalul întâlnirii, De Niro a primit în dar un rozariu # G4Media
Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA Suveranul pontif, originar din Chicago,... © G4Media.ro.
22:10
Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe care-i acuză că au aruncat cocteiluri Molotov pe un drum folosit de către israelieni, la nord de Ierusalim # G4Media
Armata israelliană a anunţat vineri că a ucis doi adolescenţi, în Cisiordania ocupată, pe care-i acuză că au aruncat cu cocteluri Molotov din satul palestinian... © G4Media.ro.
22:10
Stațiunea Băile Felix va găzdui, în acest weekend, Campionatul Balcanic de Cros 2025, un eveniment sportiv de amploare care readuce aici atmosfera marilor competiții atletice... © G4Media.ro.
22:00
Justiţia turcă a emis mandate de arestare pentru pe numele lui Netanyahu şi al altor responsabili israelieni, pe care-i acuză de genocid # G4Media
Justiţia turcă a emis vineri mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël... © G4Media.ro.
21:40
Teheranul riscă să fie evacuat din cauza penuriei de apă, a avertizat preşedintele iranian # G4Media
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud... © G4Media.ro.
21:30
Lando Norris (McLaren) continuă perioadă bună și va pleca din pole position în cursa Sprint din Brazilia. Va fi urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în... © G4Media.ro.
21:30
Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului / Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul # G4Media
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă... © G4Media.ro.
21:20
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere eliberarea din închisoare a lui Sarkozy, evocând ”contribuţia” acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare în Libia, condamnate la moarte cu privire la infectarea a 450 de copii cu HIV # G4Media
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în... © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Trump, întrebat despre retragerea parțială a trupelor americane din România: „Trupele vor rămâne în România, doar rotația acestora se modifică”/ „Românii, un popor grozav. Relația cu România, una foarte bună” # G4Media
În conferința de presă de la Casa Albă, unde l-a avut invitat pe premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat dacă... © G4Media.ro.
20:40
MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi: Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase... © G4Media.ro.
20:40
Osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse la Focşani şi depuse în foyerul muzeului # G4Media
Osemintele domnitorului lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse, luni, la Focşani şi depuse pe un catafalc în foyerul Muzeului Vrancei, vrâncenii putând aduce un... © G4Media.ro.
20:30
Viktor Orbán a ajuns la Casa Albă, ieșind alături de Donald Trump într-o conferință de presă / Orbán încearcă să obțină o derogare de la aplicarea sancțiunilor pe care SUA le impune companiilor petroliere rusești # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a sosit la Casa Albă în jurul orei 13:30, ora locală. Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat personal pe liderul ungar,... © G4Media.ro.
20:30
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu bacon, mazăre și smântână. Aproape ca o carbonara dar nu chiar, cu smântână în loc de ouă # G4Media
Combinația bacon și mazăre, unde prin bacon putem înțelege, extinzând ideea, orice preparat din carne de porc, este una dintre cele mai practicate în diferite... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:20
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, invitat să facă o vizită de stat în România / Ministerul de Externe a transmis invitația oficială din partea președintelui Nicușor Dan # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis, vineri, omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip... © G4Media.ro.
20:00
Rapperul Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizări – nouă – la premiile Grammy 2026, devansând-o pe vedeta pop Lady Gaga, care a... © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Austeritatea nu-i împiedică pe români în goana după reduceri / 155 de comenzi pe secundă, de cum s-a deschis campania de „Black Friday” # G4Media
Unul dintre cele mai mari magazine online din România a înregistrat în primele 4 ore vânzări ale campaniei „Black Friday” câte 155 de comenzi pe... © G4Media.ro.
19:40
Locuitorii unui bloc din Titu, Dâmbovița, au fost evacuați după ce în clădire s-a simţit miros de gaze # G4Media
Locuitorii unui bloc din oraşul dâmboviţean Titu au fost evacuaţi, vineri seara, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze, informează ISU Dâmboviţa, transmite... © G4Media.ro.
19:20
Contabilă din Constanţa, acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice / Femeia a fost inițiat reținută 24 de ore, apoi pusă sub control judiciar # G4Media
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei... © G4Media.ro.
19:20
Antena 3: Unghii în culoarea partidului, ținute de gală și mici pe săturate la Congresul PSD – VIDEO # G4Media
Congresul PSD a fost un prilej pentru doamnele din partid să îşi etaleze pantofii, genţile şi ţinutele epatante. Roşul a fost culoarea aleasă de majoritatea... © G4Media.ro.
19:10
Fundația lui Mark Zuckerberg și a soției sale anunță că se va dedica în principal progreselor medicale cu ajutorul AI, decât pe cauze de justiție sociale # G4Media
Fundaţia miliardarului american Mark Zuckerberg şi a soţiei sale a anunţat joi că se va dedica în principal progreselor medicale obţinute cu ajutorul inteligenţei artificiale... © G4Media.ro.
19:10
Kremlinul neagă zvonurile intense privind demiterea lui Serghei Lavrov: „Este complet neadevărat” / The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov # G4Media
Un aliat de seamă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că informațiile apărute în presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar... © G4Media.ro.
19:00
A câștigat 109 miliarde de euro datorită creșterii prețului gazului: Mai multe voci cer Norvegiei să garanteze împrumutul european pentru reconstrucția Ucrainei, pentru a nu părea un „profitor de război” # G4Media
Norvegia, cel mai mare producător european de hidrocarburi, a încasat 109 miliarde de euro datorită exploziei prețurilor la gaz legate de războiul din Ucraina. Considerând... © G4Media.ro.
19:00
Eurobarometru: 30% dintre români consideră că nivelul de trai este unul dintre punctele forte al UE. La nivelul blocului comunitar, doar 24% dintre europeni cred același lucru / Românii, mult mai îngrijorați de războiul din Ucraina decât alți europeni # G4Media
Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash privind „Provocările și prioritățile UE”, publicate vineri, respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.