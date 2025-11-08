RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 763. Israelul transmite că un alt cadavru al unui ostatic a fost predat în Gaza

18:40

Casa de Pensii, amendată din cauza unui pensionar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Casa de Pensii se apără și spune că nu are personal îndeajuns. Val de procese pentru că pensionarii s-au adresat instanțelor, după ce o bună parte dintre aceștia ori s-au trezit cu nereguli după recalculare sau mulți dintre ei […]