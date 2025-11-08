Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Scanal după alegerea făcută

15:20

Vera Wang e lăudată de toată lumea că la 76 de ani arată ca o adolescentă, dar fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă şi-a uimit fanii cu dieta noncorformistă pe care o ţine. Wang susţine că are perioade de câte două săptămâni în care comandă constant fast food. Mai mult, Vera bea numai apă