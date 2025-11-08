România solicită aprobarea lansării Rutelor 2 și 3 din Coridorul Vertical de Gaze
Veridica.ro, 8 noiembrie 2025 08:50
Inițiativa va spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești.
Acum 30 minute
09:10
Timp de patru ani, țara noastră va contribui direct la implementarea Programului de activități al organizației.
09:00
Turcia este principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene.
Acum o oră
08:50
Inițiativa va spori potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina, prin terminalele grecești.
Acum 24 ore
20:20
Aflat la Washington, premierul maghiar Viktor Orban a fost primit la Casa Albă de Donald Trump care a declarat că analizează posibilitatea de a scuti Ungaria de sancțiuni.
19:30
Europa se prăbușește din cauza sprijinului acordat regimului de la Kiev și a finanțării războiului din Ucraina, potrivit presei pro-Kremlin.
19:20
Patru persoane au fost arestate după ce protestatarii au folosit rachete de semnalizare pentru a perturba un concert al Orchestrei Filarmonice Israeliene susținut joi seară la Paris, acesta fiind cel mai recent dintr-un val de incidente anti-israeliene legate de conflictul din Gaza , au declarat vineri oficiali francezi.
18:50
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunțat vineri guvernul danez, deși părinților li se va permite să acorde dispensă tinerilor cu vârsta de până la 13 ani pentru a accesa anumite platforme.
18:40
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte privind vizele pentru cetățenii ruși, având în vedere ceea ce numește „înarmarea migrației, actele de sabotaj și potențiala utilizare abuzivă a vizelor”.
18:20
Senatul american blochează încercarea democraților de a limita puterea lui Trump în privința atacurilor din Venezuela # Veridica.ro
Senatul SUA a blocat joi o rezoluție democrată privind puterile de război care l-ar fi obligat pe Donald Trump să solicite aprobarea Congresului pentru a lansa atacuri în Venezuela, permițându-i președintelui să rămână necontrolat în capacitatea sa de a-și extinde campania militară împotriva țării.
18:10
Fostul senator PSD Marius Isăilă i-ar fi promis un milion de euro pentru Moșteanu, pentru acordarea preferențială a unor contracte.
18:00
Liderul Camerei Deputaților a fost singurul candidat la șefia social-democraților.
16:00
Alegerile „off-year” din Statele Unite, câștigate de democrați, sugerează că aceștia încep să își revină după șocul înfrângerilor electorale de anul trecut. Democrații au fost ajutați de ceea ce pare o revenire a lui Barack Obama în politică, dar și de mobilizarea aripii radicale a partidului, care vine ca un răspuns dat MAGA.
11:50
Extrema dreaptă răspândeşte o declaraţie falsă pentru a-l acuza pe Zohran Mamdani că este susţinut de jihadiştii din ISIS.
10:40
Hidrocarburile rusești în prim-planul discuţiilor
Ieri
18:50
Democrata Pelosi s-a aflat în prima line a confruntării cu președintele republican Donald Trump
18:40
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezență militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl intermediază între Siria și Israel.
18:20
Doi parlamentari din partea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania vor călători săptămâna viitoare în Rusia, fiind criticați de oponenții partidului pentru legăturile acestuia cu Kremlinul și acuzațiile, negate vehement, că acesta ar putea transmite informații militare sensibile.
18:10
Mișcarea de rezistență care se opune Kreminului, Legiunea Libertatea Rusiei, a aruncat în aer mai multe locomotive folosite la transportul de arme și muniții pentru operațiunile militare împotriva Ucrainei.
17:00
Au fost vizate o stație de lansare a dronelor, o rafinărie din Rusia și instalații petroliere din Crimeea
16:20
Comisarul pentru economie a explicat că planul este necesar pentru deblocarea unui nou împrumut FMI
15:10
El avertizează că Alianța trebuie să fie pregătită pentru că Rusia va fi o amenințare și după încheierea războiului din Ucraina
14:50
Avertismentul urmează unui atac rusesc de noapte cu peste 100 de drone
10:10
Conflictul transnistrean, care a izbucnit din cauza persecutării rusofonilor din Moldova, a fost stopat de Rusia, care a căutat mereu soluții politice pentru reglementarea diferendului, afirmă ambasadorul rus la Chișinău, care falsifică, astfel, rolul Rusiei în războiul din 1992.
09:50
Şeful statului a declarat că România este "mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic".
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Fostul candidat pro-rus neagă orice legătură cu persoanele respective.
5 noiembrie 2025
19:40
Utilizarea masivă a tarifelor vamale de către Donald Trump în primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat a fost aspru pusă sub semnul întrebării în timpul pledoariilor din fața Curții Supreme de miercuri.
19:00
Japonia a desfășurat miercuri trupe pentru a ajuta la limitarea valului de atacuri ale urșilor care au terorizat locuitorii dintr-o regiune muntoasă din prefectura Akita, în nordul țării.
18:40
Conform serviciilor secrete sud-coreene , în prezent există aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni care îndeplinesc funcții de securitate la granița dintre Rusia și Ucraina.
18:30
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri înalților oficiali să prezinte planuri pentru o posibilă reluare a testelor nucleare, un răspuns direct la instrucțiunea surprinzătoare dată de președintele Donald Trump ca SUA să reînceapă testele, pentru prima oară în peste 3 decenii.
18:10
Shein a anunțat că își va suspenda piața din Franța după acuzațiile potrivit cărora pe site-ul gigantului de comerț electronic se vindeau păpuși sexuale cu aspect de copil.
18:00
Realizator: Micleușanu M.
17:20
Mark Rutte a vorbit și despre unitatea NATO: „în caz de atac, 31 de țări vor veni în apărarea României”.
14:10
„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.”
13:30
Un nou incident a provocat aseară închiderea temporară a spaţiului aerian
13:10
Un avion de marfă prăbuşit a declanşat un enorm incendiu
12:30
Proiectul prevede că pensionarii nu pot retrage, inițial, mai mult de 30% din suma economisită.
12:00
Cele mai mari ponderi ale impozitelor și contribuțiilor sociale sunt în Danemarca, Franța și Belgia.
11:50
Comandamentul NATO de la Sibiu, neafectat de retragerea unei părți a trupelor americane # Veridica.ro
HQ MNC-SE continuă să își îndeplinească misiunea de descurajare a oricăror intenții ostile la adresa NATO.
10:50
Zohran Mamdani autointitulat democrat socialist devine cel mai tânăr primar al metropolei din ultimii 133 de ani
10:30
Un armistițiu nu ar readuce pur și simplu lucrurile la normal, deoarece repoziționarea economică a Rusiei către o economie de război și neîncrederea profundă vor complica orice resetare post-conflict.
09:40
În aceeași perioadă, puterea de cumpărare a românilor s-a majorat cu peste 120 de procente.
09:00
Evenimentul facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare.
4 noiembrie 2025
20:50
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 45
20:10
Procurorii francezi au deschis o anchetă penală împotriva TikTok pentru nerespectarea măsurilor de protecție a sănătății mintale a copiilor pe platformele sale.
19:10
Diplomatul a fost chemat de ministerul italian de externe în semn de protest față de ceea ce a numit remarci „vulgare” ale purtătorului de cuvânt al MAE rus.
18:10
Președintele Trump susține un democrat la primăria New York-lui, dar nu pe cel favorit în sondaje.
17:50
Serviciile sud-coreene susțin că președintele american și dictatorul comunist s-ar putea întâlni la anul având semnale că liderul de la Phenian și-ar dori acest lucru, după luni de aparent dezinteres.
17:30
Așa numitele alegeri „off year”, care au loc în anii impari, între cele prezidențiale și cele de la jumătatea mandatului, vor testa reacția electoratuui american după 9 luni cu Donald Trump la Casa Albă.
17:00
Comisia Europeană laudă Kievul pentru progrese, dar cere măsuri împotriva corupției.
16:30
Turcia afirmă că doar palestinienii trebuie să guverneze în enclavă.
