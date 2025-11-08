Dinamo - Csikszereda, meci de luptă în etapa 16 din Superliga. Echipe probabile + cote
Gazeta Sporturilor, 8 noiembrie 2025 09:20
Dinamo - Csikszereda este diseară, de la ora 17:30, pe Arena Națională într-un meci contând pentru etapa #16 a Superligii. Rămâne un duel dezechilibrat doar la prima vedere. Ciucanii au demonstrat că pot crea surprize. Una, chiar cu „câinii”, în prima etapă, scor 2-2, după ce au condus cu 2-0 chiar! Meciul va fi livetext pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
• • •
Acum 5 minute
09:40
Luka Modric (40 de ani), unul dintre cei mai buni mijlocași din toate timpurile, a construit o carieră impresionantă la Real Madrid, unde a jucat din 2012 până în 2025. Ca o încununare a succesului, a câștigat și Balonul de Aur, iar în timpul petrecut în capitala Spaniei și-a construit o vilă spectaculoasă alături de soția sa, Vanja Bosnic. ...
09:40
Alt record: Real Madrid și-a anunțat bugetul sezonului 2025-2026 » Noul „Santiago Bernabeu” face diferența! # Gazeta Sporturilor
Real Madrid va prezenta membrilor reprezentativi un buget record pentru sezonul 2025-2026: 1,248 miliarde de euro. „E cel mai ambițios document economic pe care clubul l-a adus în fața sociosilor și reflectă o schimbare clară de tendință. Creșterea e impulsionată de noul Santiago Bernabéu”, scrie cotidianul MARCA.Real Madrid continuă să domine fotbalul mondial la capitolul venituri și în acest an. ...
Acum 30 minute
09:20
Petrolul - Oțelul, primul meci al zilei în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați se joacă astăzi, de la ora 14:30, pe Stadionul Ilie Oană, în runda a 16-a a Superligii. Formația de la malul Dunării luptă pentru play-ff, în timp ce prahovenii speră să iasă din zona roșie a ierarhiei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
09:20
Rapid - Argeș se joacă astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul din Giulești, în etapa #16 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Partida se anunță una disputată, cu Rapid dornică să confirme forma excelentă din campionat, iar FC Argeș decisă să rămână în lupta pentru primele poziții. ...
09:20
Acum o oră
09:00
Ilie Dumitrescu și Basarab Panduru s-au pus de acord: „Golul anului!” / „Nebunie mare de tot, pfai de mine!” # Gazeta Sporturilor
Foștii internaționali Ilie Dumitrescu (56 de ani) și Basarab Panduru (55 de ani) au fost impresionați de golul lui Ionuț Vînă (30 de ani) de vineri, din meciul câștigat de Farul Constanța cu FC Botoșani, scor 2-0, în etapa 16 din Superliga.În minutul 5, constănțenii au deschis scorul la Ovidiu în urma unei execuții senzaționale. Mijlocașul central Ionuț Vînă (30 de ani) a expediat o „bombă” direct în vinclul porții apărate de Giannis Anestis (34 de ani). ...
Acum 2 ore
08:30
Basarab Panduru i-a făcut primul „11” lui Lucescu și a rămas bulversat de selecție: „Acel jucător nu mai înțelege nimic” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a analizat lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele din grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial.Bosnia - România se va disputa sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.România - San Marino va avea loc trei zile mai târziu, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45. ...
08:10
Liga 2 » 9 meciuri programate azi: Corvinul – Voluntari, duelul principal. Rezultate, marcatori și clasament # Gazeta Sporturilor
Liga 2 revine cu primele 9 meciuri ale etapei #13. 8 încep la ora 11:00 și vor fi liveTEXT pe GSP.ro, în timp ce Corvinul Hunedoara - FC Voluntari, duel de play-off, începe la 12:00 și va fi televizat.Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița NU au drept de promovare în Superliga. ...
Acum 4 ore
07:40
Dinamo și-a găsit portar titular pentru sezonul viitor: „Clar trebuie să fie o variantă luată în calcul” # Gazeta Sporturilor
Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a anunțat faptul că din sezonul 2026-2027 ar putea miza în poartă pe Codruț Sandu (19 ani), goalkeeperul legitimat la începutul acestui sezon după ce evoluase ultima oară la FCU Craiova.Puștiul a fost cedat sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara, acolo unde are evoluții apreciate. ...
Acum 12 ore
23:50
Fost internațional maghiar, debutat de Ienei la naționala Ungariei: „Imre baci a fost un vizionar” + Cum ar arăta un baraj cu România: „Culoar spre Mondiale!” # Gazeta Sporturilor
Jozsef Csabi (58 de ani) și-a început traseul în naționala Ungariei în 1993, spre finalul de mandat al lui Emeric Ienei pe banca maghiarilor. Ex-fundașul dreapta din țara vecină rememorează colaborarea cu fostul selecționer român și scanează o eventuală partidă cu România pe drumul spre Mondialele de anul viitorDispariția lui Emeric Ienei a întristat nu numai România, ci și Ungaria, unde antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în vitrina Stelei a pregătit ...
23:30
Ce nu s-a văzut la TV! Bucurie și război la Constanța » Fanii au sărbătorit de succesul cu liderul, dar nu au uitat de situația stadionului # Gazeta Sporturilor
A treia victorie consecutivă fără gol primit pentru Farul Constanța în Superligă, 2-0 cu FC Botoșani, a fost sărbătorită pe măsura de alb-albaștrii, care au cântat alături fani la finalul întâlnirii cu liderul Superligii.Galeria constănțeană nu a uitat însă de războiul cu autoritățile locale, din cauza întârzierii startului lucrărilor la noul stadion din oraș și l-a atacat dur pe Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac. ...
23:30
Farul leagă victoriile, Gică Popescu anticipează ce urmează în play-off: „Nimeni nu ne dădea nicio șansă” # Gazeta Sporturilor
Gică Popescu (58 de ani), președintele celor de la Farul, a intrat în direct vineri seara, după ce echipa pe care o conduce a câștigat pe teren propriu, scor 2-0, contra liderului la zi, FC Botoșani, în etapa a 16-a din Superliga.Popescu a vorbit despre obiectivul echipei, calificarea în play-off, și a amintit de performanța din 2017, când nimeni nu dădea nicio șansă echipei de la malul mării, care în cele din urmă a produs surpriza și a devenit campioană. ...
23:30
Venit la București, Wesley Sneijder și-a amintit despre Alibec, Ogăraru, Chivu și Lobonț: „Vorbea tot timpul cu soția: «Ce faci, iubi?»” # Gazeta Sporturilor
Celebrul Wesley Sneijder, 41 de ani, fost mijlocaș la Ajax, Real Madrid, Inter și Galatasaray, a venit la București în calitate de ambasador La Liga. Cu această ocazie, a fost întrebat despre 4 dintre românii cu care a făcut echipă de-a lungul carierei.În preajma El Clasico, Superbet, sponsor al campionatului Spaniei, a organizat un eveniment media la care a participat Wesley Sneijder, fost internațional olandez cu 66 de meciuri la Real Madrid. ...
23:30
Cristi Ganea, după victoria cu liderul FC Botoșani: „Am demonstrat că suntem o echipă importantă în România” # Gazeta Sporturilor
Liderul Superligii, FC Botoșani, a pierdut la Ovidiu, scor 0-2 cu Farul Constanța, în primul meci al returului sezonului regulat. Dobrogenii s-au impus prin golurile lui Ionuț Vînă (min. 5) și Ionuț Larie (min. 45+2, penalty), urcând în zona de play-off.După meci, Cristi Ganea, autorul pasei decisive la deschiderea scorului, a vorbit despre forma echipei, adaptarea la stilul antrenorului Ianis Zicu și obiectivul constant al constănțenilor - accederea în play-off. ...
23:10
Leo Grozavu știe unde s-a blocat liderul pe terenul Farului: „Depășește înțelegerea mea” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), tehnicianul liderului FC Botoșani, a concluzionat la flash-interviu cele întâmplate vineri seara, în deplasarea de la Ovidiu, cu Farul, meci pierdut de moldoveni cu scorul de 0-2. Botoșani a ratat șansa să deschidă scorul în secunda 21, Vînă a marcat rapid, în minutul 5, iar din minutul 37 vizitatorii au rămas în 10 oameni, după faultul de roșu văzut de Friday, din postura de ultim apărător. ...
23:10
Vînă a marcat o minunăție de gol, apoi s-a ciondănit cu Leo Grozavu: „Este vulcanic. Poate a vrut să mă destabilizeze” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Vînă, 30 de ani, a înscris un gol superb în Farul - FC Botoșani 2-0, iar la final a dezvăluit ce a simțit la acea fază și ce s-a întâmplat după ultimul fluier, când a părut că s-a ciondănit cu antrenorul oaspeților.În minutul 5, Ionuț Vînă a înscris ceea ce, foarte probabil, va fi cel mai frumos gol al etapei. Aflat în afara careului advers, pe piciorul de bază, stângul, Vînă a căutat colțul lung, vinclul, și a plasat mingea la îmbinarea barelor. ...
23:00
Mihai Bordeianu, după eșecul liderului cu Farul: „E un duș rece, dar ne va întări” # Gazeta Sporturilor
Liderul Superligii, FC Botoșani, a pierdut în deplasare, 0-2 cu Farul Constanța, în partida care a deschis returul sezonului regulat. Pentru „marinari” au înscris Ionuț Vînă (5') și Ionuț Larie (pen. 45+2').Moldovenii rămân însă, pentru moment, pe prima poziție a clasamentului, având același golaveraj general ca Rapid, dar un gol marcat în plus față de giuleșteni. ...
22:40
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani), fostul tehnician al celor de la CFR Cluj luptând în această perioadă cu boala.Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj la finalul lunii august, după eșecul categoric din Europa, scor 2-7 cu suedezii de la Hacken. ...
22:30
Aryna Sabalenka, pentru a doua oară în ultimul act al WTA Finals! Confruntare intensă în reeditarea finalei de la US Open # Gazeta Sporturilor
Lidera mondială Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) s-a calificat pentru a doua oară în finala Turneului Campioanelor. Bielorusa a avut parte de un meci greu cu Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA), dar, în cele din urmă, s-a impus cu 6-3, 3-6, 6-3.A doua semifinală de la WTA Finals a consemnat reeditarea finalei de la US Open din acest an. Aryna Sabalenka, câștigătoarea grupei Stefanie Graf, s-a duelat cu Amanda Anisimova, locul 2 din grupa Serena Williams. ...
22:30
Baba Alhassan și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională » „Vor fi multe întrebări despre această schimbare” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul campioanei României FCSB, Baba Alhassan (25 de ani), a fost convocat în premieră la echipa națională a Ugandei, după ce și-a schimbat cetățenia. Deși s-a născut în Ghana, țara de origine a tatălui său, Baba este eligibil și pentru Uganda, prin prisma mamei.El ar putea debuta pentru naționala Ugandei în meciurile cu Ciad și Maroc, din luna noiembrie, în contextul pregătirilor pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025. ...
22:20
Simona Halep a dezvăluit „sportul la care vreau să devin mai bună” și cele două jucătoare preferate: „Ceva uimitor!” # Gazeta Sporturilor
Simona Halep, 34 de ani, este în aceste zile la Riad, unde se desfășoară Turneul Campioanelor. Cu această ocazie, reprezentanții media ai WTA i-au adresat câteva întrebări-fulger.Fost lider mondial vreme de 64 de săptămâni, Simona Halep a participat la 5 ediții ale Turneului Campioanelor, cel mai recent în 2019. Cel mai bun rezultat la această competiție este finala din 2014, pierdută în fața Serenei Williams. ...
21:50
Revenit după 3 etape de suspendare, Istvan Kovacs a comis-o iar! A văzut două faze cheie pe dos și VAR l-a întors # Gazeta Sporturilor
Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs (41 de ani), a fost delegat vineri seara la partida din runda a 16-a a Superligii, Farul - FC Botoșani, pentru prima dată după scandalul în care a fost implicat în etapa a 12-a, la FCSB - Craiova, scor 1-0, meci la capătul căruia a fost suspendat pentru trei meciuri. Nici revenirea nu a fost însă de bun augur, fiind protagonist și la Ovidiu, cu două faze judecate pe dos și întoarse din camera VAR. ...
21:40
Fraudă uriașă » Mijlocașul de la Tottenham, jefuit de aproape un milion de euro! # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Tottenham Hotspur, Yves Bissouma (29 de ani), a fost victima unei fraude financiare de proporții uriașe, după ce peste 940.000 de euro au fost retrași ilegal din contul său bancar de la Coutts Bank, una dintre cele mai exclusiviste bănci din Regatul Unit, destinată membrilor familiilor regale și miliardarilor. ...
21:30
21:10
Până și Hagi a fost impresionat! Cum a putut să intre un asemenea gol?! » „Și coechipierii și-au pus mâinile în cap” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul celor de la Farul, Ionuț Vînă (30 de ani), a reușit un gol absolut senzațional vineri seara, în a doua partidă a rundei cu numărul 16, pe teren propriu, contra liderului la zi din Superliga, FC Botoșani. După marea ocazie a lui Bodișteanu, din secunda 21, Farul a dat lovitura în minutul 5, grație unui execuții de generic care poartă semnătura lui Ionuț Vînă. ...
21:10
„Dacă n-ai pic de personalitate...” » Mihai Teja n-a menajat pe nimeni: „De asta nu ne putem bate cu echipele din străinătate!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, 47 de ani, antrenorul celor de la Metaloglobus, a comentat rezultatul cu care echipa lui a început returul sezonului regular, 1-3 cu U Cluj.Returul sezonului regular a fost deschis de duelul dintre U Cluj și Metaloglobus, tranșat de gazde încă din prima repriză, în care gazdele au înscris de trei ori.La final, Mihai Teja a insistat pe ideea că elevii lui au fost temători, că s-au scuturat de emoții și au arătat ce pot abia în repriza secundă. ...
21:00
O nouă reacție a Cameliei Voinea față de acuzațiile Denisei Golgotă: „Ne rezervăm dreptul de a nu mai face declarații publice” # Gazeta Sporturilor
Camelia Voinea (55 de ani), antrenoarea și mama Sabrinei Voinea (18 ani), a avut recent o nouă reacție în cazul acuzațiilor pe care i le-a adus Denisa Golgotă (23 de ani), legate de modul în care a fost tratată la antrenamentele lotului național și la Campionatele Mondiale de Gimnastică.Gimnastică românească se află într-un moment extrem de complicat după Campionatele Mondiale din Indonezia. ...
Acum 24 ore
20:40
Au pierdut avionul, după ce au făcut 13 kilometri în două ore și 13 minute! Situație neplăcută, înainte de capul de afiș al etapei # Gazeta Sporturilor
Ar fi trebuit ca delegația celor de la FC Voluntari să facă deplasarea la Timișoara cu avionul, apoi să continue cu un autocar spre Deva, dar Florin Pîrvu și elevii lui au ratat zborul, fiind întârziați de trafic. Sâmbătă, ora 12:00, ilfovenii o vor înfrunta pe Corvinul Hunedoara în etapa 13 din Liga 2.Capul de afiș al următoarei etape din liga secundă este ținut de duelul dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari, programat sâmbătă, ora 12:00. ...
20:40
Ovidiu Bic, descătușare totală după golul fabulos cu Metaloglobus: „Am acumulat multă frustrare în ultima perioadă” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în deschiderea etapei a 16-a din Superliga, 3-1 pe Cluj Arena împotriva celor de la Metaloglobus. Ardelenii revin în lupta pentru play-off, în timp ce bucureștenii devin „lanterna roșie” a clasamentului. Golurile au fost marcate de Dan Nistor (10’, 22’) și Ovidiu Bic (37’) pentru „U”, respectiv Ely Fernandes (47’) pentru oaspeți. ...
20:30
MVP în primul meci al etapei #16, Dan Nistor a transmis un mesaj dur la final: „Să continue să înjure” # Gazeta Sporturilor
Veteranul Universității Cluj, Dan Nistor (37 de ani), a fost MVP-ul partidei de vineri seara, de pe teren propriu, cu Metaloglobus, scor 3-1, în runda a 16-a a Superligii. Acesta a comentat și pe seama gestului făcut după al doilea gol, cu direcție pentru contestatari. ...
20:30
Cristi Chivu, în pericol să-și piardă un titular » Liverpool ar fi gata să-i propună lui Inter 100 de milioane de euro! # Gazeta Sporturilor
Alessandro Bastoni (26 de ani) a intrat pe radarul campioanei Premier League. Presa engleză scrie că fundașul italian al lui Inter e curtat de Liverpool, care ar vrea să-l transfere la vară dacă va pleca titularul Ibrahima Konate. Contractul stoperului francez cu formația lui Arne Slot va expira la sfârșitul acestui sezon.Internaționalul cu 40 de selecții și 3 goluri pentru Squadra Azzurra este cotat la 80 de milioane de euro, conform Transfermarkt. ...
20:00
Suspendat NOUĂ meciuri pentru rasism după un meci în Anglia » În 2024, mușca un adversar # Gazeta Sporturilor
Atacantul muntenegrean al lui Preston, din Championship, Milutin Osmajic (26 de ani), a fost suspendat pentru nouă meciuri din cauza unor insulte rasiste la adresa mijlocașului lui Burnley, Hannibal Mejbri. Incidentul a avut loc în timpul meciului dintre cele două echipe, pe 15 februarie, încheiat la egalitate, scor 0-0. Muntenegreanul va trebui să plătească și o amendă de 21.000 de lire sterline și să urmeze un curs educațional obligatoriu. ...
19:50
Elena Rybakina, prima jucătoare calificată în finala Turneului Campioanelor! Victorie în 3 seturi cu numărul 5 mondial # Gazeta Sporturilor
Elena Rybakina (26 de ani, 6 WTA) s-a calificat în finala Turneului Campioanelor, după o victorie în 3 seturi, scor 4-6, 6-4, 6-3, împotriva lui Jessica Pegula (31 de ani, 5 WTA). Kazaha a câștigat toate cele 4 meciuri disputate până acum în Riad, capitala Arabiei Saudite.În penultima zi a WTA Finals, Elena Rybakina, câștigătoarea grupei Serena Williams, s-a duelat cu Jessica Pegula, locul 2 în grupa Stefanie Graf, pentru calificarea în finala competiției. ...
19:50
Genoa și-a prezentat noul antrenor » Primele cuvinte adresate de Daniele De Rossi proprietarului Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Daniele De Rossi (42 de ani) este începând de astăzi noul antrenor al lui Nicolae Stanciu la Genoa. Fostul căpitan și tehnician al lui AS Roma, care a semnat un contract până în vară cu echipa aflată pe locul al 18-lea, le-a mulțumit proprietarului român al clubului și noului director sportiv pentru încrederea acordată. ...
19:50
Reușita lui Darius Olaru din Basel - FCSB 3-1 a fost votată golul zilei în Europa League!FCSB a fost învinsă în etapa 4 din grupa de Europa League, 1-3 cu Basel, dar nu pleacă cu mâna goală din Elveția. Asta pentru că reușita roș-albaștrilor, semnată de căpitanul Darius Olaru, a fost votată drept cea mai frumoasă din această zi/săptămână/etapă a competiției.Mijlocașul campioanei României a înscris în minutul 57, când gazdele conduceau cu 1-0. ...
19:40
Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria București » Eveniment cu fast, 200 de persoane, lăutari și berbecuți la proțap # Gazeta Sporturilor
Omul de afaceri Gigi Nețoiu, care în trecut a investit la Rocar, Craiova, Dinamo și Voluntari, și-a anunțat vineri, 7 noiembrie, candidatura la Primăria Municipiului București. Acesta susținea că intenționează să facă acest pas încă din luna august, iar acum totul s-a concretizat.Alegerile la Primăria București vor avea loc pe data de 7 decembrie, într-un singur tur;Depunerea candidaturilor la Primăria București va avea loc în perioada 12-17 noiembrie. ...
19:40
Președintele lui Napoli compară stadionul „Diego Armando Maradona” cu o groapă de gunoi: „Avem nevoie de 30 de hectare pentru a construi ceva frumos” # Gazeta Sporturilor
Președintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis (76 de ani), a stârnit un val de reacții după ce a numit stadionul „Diego Armando Maradona”, casa echipei sale - „o groapă de gunoi”. Omul de afaceri italian susține că arena actuală limitează grav veniturile clubului și că Napoli are nevoie urgentă de o infrastructură modernă pentru a putea concura financiar cu granzii din Serie A și Europa. ...
19:20
„Dezastru de PR!” » Mbappe, ieșire nervoasă după ce a citit versurile: „Ne implorai să te băgăm în acționariat, deși n-ai niciun ban!” # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe a perceput drept înțepătură un vers din noul album al rapperului Orelsan și a reacționat în consecință, atacându-l pe artist într-o poziție publică.Începând din vara lui 2024, Kylian Mbappe (26 de ani) deține 80% dintre acțiunile clubului francez Caen, retrogradat în această primăvară în liga a treia franceză.Felul în care Mbappe și împuterniciții lui au gestionat clubul a dat naștere unui scandal în Franța. ...
19:20
19:10
Un canadian de 19 ani a devenit cel mai înalt jucător din istoria baschetului universitar american: „Spectatorii strigau să-l bag pe teren” # Gazeta Sporturilor
Cu o înălțime de 2,36 metri, canadianul Olivier Rioux (19 ani), membru al echipei Florida Gators, a devenit cel mai înalt jucător din istoria baschetului universitar american. În urmă cu 4 ani, jucătorul originar din Quebec a intrat în Cartea Recordurilor.Joi noaptea, Florida Gators a obținut prima victorie în actuala stagiune a NCAA, trecând la o diferență de 40 de puncte, 104-64, de North Florida. ...
19:10
Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul celor de la Universitatea Cluj, a reușit un gol de pus în ramă vineri seara, în primul meci al rundei a 16-a din Superliga, pe teren propriu, contra celor de la Metaloglobus, Gazdele pregătite de Cristiano Bergodi și-au făcut meciul ușor de la bun început contra codașei din Superliga, care nu a avut niciun argument în prima repriză disputată pe „Cluj Arena”. ...
19:10
Cât vor câștiga în plus Inter și Milan de la noul San Siro » „O mașină ce va genera un flux continuu de bani!” # Gazeta Sporturilor
Inter și AC Milan estimează că veniturile provenite de la noul stadion San Siro se vor dubla, cu o creștere potențială de 100 de milioane de euro pe an pentru fiecare club. Proiectul pentru ultramodernă arenă de 71.500 de locuri, care se preconizează că va fi gata la timp pentru EURO 2032, nu prevede numai o transformare urbană, ci și o revoluție financiară pentru Inter și Milan. ...
19:00
Novak Djokovic, demonstrație de forță la Atena! Sârbul s-a calificat în finala turneului: „Cel mai bun tenis al meu” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) s-a calificat în finala turneului ATP 250 de la Atena, după o victorie în 2 seturi, 6-3, 6-4, cu germanul Yannick Hanfmann (33 de ani, 117 ATP). Sâmbătă, 8 noiembrie, sârbul poate să obțină al 101-lea titlu al carierei.La mai puțin de 24 de ore după victoria muncită cu Nuno Borges (28 de ani, 47 ATP), Novak Djokovic s-a întors în cocheta arenă a echipei de baschet Panathinaikos, care a fost transformată pentru a găzdui Campionatul Elen. ...
18:50
18:50
18:30
Edi Iordănescu, primul mesaj după despărțirea de Legia Varșovia: „Răspunsurile reale vin mai târziu” # Gazeta Sporturilor
La aproape două săptămâni de când Edi Iordănescu (47 de ani) nu mai este antrenorul polonezilor de la Legia Varșovia, fostul selecționer al României a revenit cu o postare oficială pe Facebook, vorbind pentru prima dată de la despărțirea de clubul din capitala Poloniei.Fostul selecționer al României a avut un mandat nereușit în Ekstraklasa, lăsând echipa pe locul 10, mult sub liderul Gornik Zabrze. ...
18:20
Când își află România adversarele din barajul CM 2026, dacă NU se califică direct la turneul final # Gazeta Sporturilor
Tragerea la sorți pentru play-off-urile finale de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc pe 20 noiembrie la Zurich, a anunțat Federația Internațională de Fotbal (FIFA). În urma acestor meciuri, încă șase echipe se vor califica, completând numărul final de 48 de participante. ...
18:20
Gabi Balint, la Oradea, cu ochii înlăcrimați și vocea frântă: „Să vă spun ce m-a impresionat incredibil la dumnealui” # Gazeta Sporturilor
Gabi Balint, 62 de ani, este la Oradea pentru a participa la înmormântarea lui Emeric Ienei, fostul lui antrenor, stins din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani.Gabi Balint a rămas apropiat de Emeric Ienei, antrenor care i-a marcat cariera. Împreună, câtă vreme au făcut echipă la Steaua, ei au fost piese esențiale în cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, cucerirea Cupei Campionilor Europeni în 1986. ...
