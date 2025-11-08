Petrolul - Oțelul, primul meci al zilei în Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote

18:30

La aproape două săptămâni de când Edi Iordănescu (47 de ani) nu mai este antrenorul polonezilor de la Legia Varșovia, fostul selecționer al României a revenit cu o postare oficială pe Facebook, vorbind pentru prima dată de la despărțirea de clubul din capitala Poloniei.Fostul selecționer al României a avut un mandat nereușit în Ekstraklasa, lăsând echipa pe locul 10, mult sub liderul Gornik Zabrze. ...