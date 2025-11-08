VIDEO Tornadă care a smuls copaci și a distrus case din beton. Vânturi între 180-250 km/h într-un orășel de provincie din Brazilia

G4Media, 8 noiembrie 2025 09:20

Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
09:40
EXCLUSIV Managerul Synergetics, compania care făcea PUG în București și alte orașe, dar și-a închis activitatea: ”Timpul proiectului este dictat de urgențe politice, calitatea devine negociabilă / Această formă de corupție nu face victime directe, dar are consecințe majore” G4Media
Synergetics, compania care a lucrat la întocmirea planurilor urbanistice generale (PUG) în București, Constanța, Craiova și alte mari orașe, a anunțat, săptămâna trecută, că își...   © G4Media.ro.
09:40
Donald Trump retrage delegația SUA de la summitul G20 din Africa de Sud, acuzând „încălcări ale drepturilor omului” / Ce spun organizatii ale drepturilor omului G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri pe reţeaua sa de socializare Truth Social că niciun responsabil american nu va participa la viitorul summit G20...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
08:50
Câinii reacționează la mâncare la fel ca oamenii și au „conflicte interioare” când vine vorba de hrană. O nouă dovadă că obezitatea afectează tot mai multe animale de companie G4Media
Ni se spune tuturor că trebuie să mâncăm mai sănătos și să facem mai multă mișcare pentru a combate obezitatea, dar știați că există și...   © G4Media.ro.
08:50
România și Bulgaria încearcă să protejeze rafinăriile deținute de Lukoil, înainte ca sancțiunile impuse de administrația Trump să intre în vigoare – POLITICO G4Media
România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a evita închiderea rafinăriilor controlate de companii rusești, înainte ca sancțiunile americane împotriva Lukoil și...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:10
Decizie definitivă: Spitalul Județean de Urgență Craiova trebuie să achite daune morale de 300.000 de euro unei fetițe. În 2018, la scurt timp după naștere, din cauza unei asistente, fetița a avut o infecție care i-a ajuns la creier  G4Media
Pe data de 14 octombrie 2025, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, prin decizie definitivă, ca o fetiță în...   © G4Media.ro.
08:10
Rusia acuzată că recrutează cetățeni africani: peste 1.400 de combatanți străini ar lupta în armata rusă / „Trimişi direct în atacurile terestre directe, trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună” G4Media
Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă...   © G4Media.ro.
08:00
Joey Barton, găsit vinovat pentru trimiterea de mesaje online jignitoare menite să provoace suferință și anxietate G4Media
Fostul fotbalist Joey Barton a fost găsit vinovat de şase capete de acuzare pentru trimiterea de mesaje online extrem de jignitoare cu intenţia de a...   © G4Media.ro.
07:50
Curtea Supremă din Brazilia menține pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru Jair Bolsonaro, acuzat de tentativă de lovitură de stat G4Media
O majoritate a membrilor Curţii Supreme braziliene a respins vineri – prin vot – un apel, confirmând astfel pedeapsa de 27 de ani de închisoare...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
Cuplu arestat pe o autostradă din Germania după ce a fost surprins făcând sex în timp ce maşina rula cu 140 km/h G4Media
Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 în Germania, în apropiere de Münster, în Renania de Nord Westfalia, după ce a fost surprins în...   © G4Media.ro.
07:40
Trump apără retragerea trupelor americane din România: „Mutăm oamenii, numărul total rămâne același” G4Media
Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al Apărării Pete Hegseth au apărat vineri, răspunzând unor întrebări în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor...   © G4Media.ro.
07:40
Creștinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, conducătorii cetelor de îngeri. Zi de pomenire a morților și tradiții vechi în credința populară G4Media
Creştinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor spre Rai. Conform tradiţiei, în...   © G4Media.ro.
07:30
Pisicile care miaună la orice oră nu sunt nebune, ci purtătoarele unei gene unice. Cel mai nou studiu schimbă felul în care înțelegem felinele G4Media
Stăpânii de pisici știu că unele sunt vorbărețe, cer mâncare și atenție cu glas puternic, în timp ce altele preferă să tacă și să privească...   © G4Media.ro.
07:30
Ex-președinte PNL și consilier al președintelui Nicușor Dan, despre atacul lui Grindeanu la Bolojan: În timp ce Bolojan practic aproape le-a interzis liderilor PNL să se războiască cu partenerii de coaliţie, mai ales cu PSD-ul, se pare că liderul PSD îi încurajează chiar şi chiar dă tonul la declaraţii războinice G4Media
Fostul premier Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace...   © G4Media.ro.
07:30
Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni G4Media
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu cataloghează drept ”greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost...   © G4Media.ro.
07:20
Brioșe cu dovleac bogate în proteine / Un dulce bun pentru micul dejun, sățios și gustos / Le poți lua cu ușurință și la birou, pentru o gustare delicioasă G4Media
Aceste brioșe cu dovleac și unt de migdale aduc o atmosferă caldă de toamnă la micul dejun. Piureul de dovleac le menține umede și fragede,...   © G4Media.ro.
07:20
Omul de știință James Watson, laureat al Premiului Nobel și co-descoperitor al structurii ADN, a murit la 97 de ani G4Media
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:50
De Black Friday, inovația ajunge în grădina ta Prinde momentul tău Dreame. Tunde gazonul cu precizie, prin puterea tehnologiei! Oferte Black Friday, la robotii de tuns iarbă Dreame A1 PRO si A2 (P) G4Media
© G4Media.ro.
7 noiembrie 2025
23:10
Polonia primeşte sisteme americane anti-dronă Merops pentru a se proteja împotriva incursiunilor aeriene G4Media
Ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat vineri că ţara sa a primit şi a desfăşurat sisteme anti-dronă americane Merops în cadrul cooperării aliate...   © G4Media.ro.
23:00
TAROM, vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025 G4Media
TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025, a informat, vineri, compania, transmite...   © G4Media.ro.
22:50
Putin, luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului ei rănit în Războiul din Ucraina G4Media
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale,...   © G4Media.ro.
22:50
22:40
Psihologul Cătălina Constantin: În România, situaţia este destul de proastă în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală G4Media
Cătălina Constantin, psiholog clinician şi director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, afirmă că România nu are suficiente centre de sănătate mintală,...   © G4Media.ro.
22:40
Tânăr din Covasna, arestat preventiv după a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani/ Conflictul a avut loc între membrii a două familii din cauza unei datorii G4Media
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în...   © G4Media.ro.
22:30
Vrei să adopți o pisică cu blană albastră? Vezi care sunt cele mai populare și mai frumoase feline (VIDEO) G4Media
Pisicile care se încadrează în această categorie se remarcă prin blana lor cu nuanțe gri-albastru care le oferă o frumusețe ieșită din comun. Nu este...   © G4Media.ro.
22:30
Cercetătorii au reprogramat celulele stomacului uman pentru a produce insulină, deschizând o nouă direcţie de tratament în diabetul zaharat de tip 1 G4Media
O nouă metodă ar putea permite organismului să-şi refacă singur celulele beta producătoare de insulină din pancreas. O descoperire recentă deschide o nouă direcţie promiţătoare...   © G4Media.ro.
22:30
SUA acuză Iranul că a vrut să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, potrivit unui responsabil american G4Media
Statele Unite au acuzat vineri Iranul că a complotat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, în ceea ce ar fi cea mai recentă...   © G4Media.ro.
22:10
Un nume vechi în industria auto românească se reinventează / DAC se va axa 100% pe vehicule comerciale electrice dezvoltate în România G4Media
Autovehicule DAC S.A., un nume cu rezonanță în industria auto din România, își redefinește identitatea, renunțând la parteneriatele cu firmele chineze și axându-se pe producție...   © G4Media.ro.
22:10
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe actorul Robert De Niro la Vatican / La finalul întâlnirii, De Niro a primit în dar un rozariu G4Media
Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA Suveranul pontif, originar din Chicago,...   © G4Media.ro.
22:10
Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe care-i acuză că au aruncat cocteiluri Molotov pe un drum folosit de către israelieni, la nord de Ierusalim G4Media
Armata israelliană a anunţat vineri că a ucis doi adolescenţi, în Cisiordania ocupată, pe care-i acuză că au aruncat cu cocteluri Molotov din satul palestinian...   © G4Media.ro.
22:10
Campionatul Balcanic de Cros revine la Băile Felix, după 35 de ani G4Media
Stațiunea Băile Felix va găzdui, în acest weekend, Campionatul Balcanic de Cros 2025, un  eveniment sportiv de amploare care readuce aici atmosfera marilor competiții atletice...   © G4Media.ro.
22:00
Justiţia turcă a emis mandate de arestare pentru pe numele lui Netanyahu şi al altor responsabili israelieni, pe care-i acuză de genocid G4Media
Justiţia turcă a emis vineri mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël...   © G4Media.ro.
21:40
Teheranul riscă să fie evacuat din cauza penuriei de apă, a avertizat preşedintele iranian G4Media
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud...   © G4Media.ro.
21:30
Lando Norris, pole position în cursa Sprint din Brazilia – Dezamăgire pentru Verstappen G4Media
Lando Norris (McLaren) continuă perioadă bună și va pleca din pole position în cursa Sprint din Brazilia. Va fi urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în...   © G4Media.ro.
21:30
Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului / Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul G4Media
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă...   © G4Media.ro.
21:20
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere eliberarea din închisoare a lui Sarkozy, evocând ”contribuţia” acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare în Libia, condamnate la moarte cu privire la infectarea a 450 de copii cu HIV G4Media
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în...   © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Trump, întrebat despre retragerea parțială a trupelor americane din România: „Trupele vor rămâne în România, doar rotația acestora se modifică”/ „Românii, un popor grozav. Relația cu România, una foarte bună” G4Media
În conferința de presă de la Casa Albă, unde  l-a avut invitat pe premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat dacă...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:40
MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi: Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase...   © G4Media.ro.
20:40
Osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse la Focşani şi depuse în foyerul muzeului G4Media
Osemintele domnitorului lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse, luni, la Focşani şi depuse pe un catafalc în foyerul Muzeului Vrancei, vrâncenii putând aduce un...   © G4Media.ro.
20:30
Viktor Orbán a ajuns la Casa Albă, ieșind alături de Donald Trump într-o conferință de presă / Orbán încearcă să obțină o derogare de la aplicarea sancțiunilor pe care SUA le impune companiilor petroliere rusești G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a sosit la Casa Albă în jurul orei 13:30, ora locală. Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat personal pe liderul ungar,...   © G4Media.ro.
20:30
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu bacon, mazăre și smântână. Aproape ca o carbonara dar nu chiar, cu smântână în loc de ouă G4Media
Combinația bacon și mazăre, unde prin bacon putem înțelege, extinzând ideea, orice preparat din carne de porc, este una dintre cele mai practicate în diferite...   © G4Media.ro.
20:20
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, invitat să facă o vizită de stat în România / Ministerul de Externe a transmis invitația oficială din partea președintelui Nicușor Dan G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis, vineri, omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip...   © G4Media.ro.
20:00
Rapperul Kendrick Lamar a primit cele mai multe nominalizări la premiile Grammy 2026 G4Media
Rapperul Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizări – nouă – la premiile Grammy 2026, devansând-o pe vedeta pop Lady Gaga, care a...   © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Austeritatea nu-i împiedică pe români în goana după reduceri / 155 de comenzi pe secundă, de cum s-a deschis campania de „Black Friday” G4Media
Unul dintre cele mai mari magazine online din România a înregistrat în primele 4 ore vânzări ale campaniei „Black Friday”  câte 155 de comenzi pe...   © G4Media.ro.
19:40
Locuitorii unui bloc din Titu, Dâmbovița, au fost evacuați după ce în clădire s-a simţit miros de gaze G4Media
Locuitorii unui bloc din oraşul dâmboviţean Titu au fost evacuaţi, vineri seara, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze, informează ISU Dâmboviţa, transmite...   © G4Media.ro.
19:20
Contabilă din Constanţa, acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice / Femeia a fost inițiat reținută 24 de ore, apoi pusă sub control judiciar G4Media
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei...   © G4Media.ro.
19:20
Antena 3: Unghii în culoarea partidului, ținute de gală și mici pe săturate la Congresul PSD – VIDEO G4Media
Congresul PSD a fost un prilej pentru doamnele din partid să îşi etaleze pantofii, genţile şi ţinutele epatante. Roşul a fost culoarea aleasă de majoritatea...   © G4Media.ro.
19:10
Fundația lui Mark Zuckerberg și a soției sale anunță că se va dedica în principal progreselor medicale cu ajutorul AI, decât pe cauze de justiție sociale G4Media
Fundaţia miliardarului american Mark Zuckerberg şi a soţiei sale a anunţat joi că se va dedica în principal progreselor medicale obţinute cu ajutorul inteligenţei artificiale...   © G4Media.ro.
19:10
Kremlinul neagă zvonurile intense privind demiterea lui Serghei Lavrov: „Este complet neadevărat” / The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov G4Media
Un aliat de seamă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că informațiile apărute în presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar...   © G4Media.ro.
