Şah: Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de tineret. Vladimir Cnejev a câştigat medalia de argint
News.ro, 8 noiembrie 2025 10:20
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii.
• • •
Satu-Mare - Tânăr de 20 ani prins în flagrant delict cu canabis ascuns printre alimente şi cu cocaină în şosete # News.ro
Un tânăr în vârstă de 20 de ani este arestat preventiv într-un dosar în care este inculpat pentru trafic de droguri de risc şi mare risc. Potrivit anchetatorilor, el a introdus în ţară canabis ascuns printre alimente şi cocaină pe care a băgat-o în şosete.
Şoferul român care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi a fost reţinut pentru omor calificat, iar procurorii cer arestarea lui preventivă # News.ro
Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat. Accidentul a avut loc în apropiere de Burgas, când vehiculul pe care îl conducea a ieşit de pe şosea şi a plonjat în lacul Vaia, relatează Novinite.com.
Galaţi - 26 de percheziţii vizând societăţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule/ Cinci amenzi, de 71.000 de lei, pentru neemiterea de bonuri fiscale # News.ro
Societăţi din Galaţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule au fost vizate de 26 de percheziţii, acuzaţiile fiind de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, reprezentanţii societăţilor ”ar fi omis se evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţilor veniturile realizate în urma activităţilor comerciale desfăşurate, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 3.100.000 de lei”. La percheziţii, au fost constatate în flagrant delict trei infracţiuni de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase. De asemenea, au fost date cinci amenzi, în valoare de 71.000 de lei, pentru neemiterea de bonuri fiscale.
Moody’s Ratings a îmbunătăţit ratingurile de emitent şi de depozit ale Băncii Transilvania # News.ro
Moody’s Ratings a îmbunătăţit atât ratingul pe termen lung pentru depozite al Băncii Transilvania, cât şi ratingurile de emitent pe termen scurt şi termen lung, anunţă banca.
Retailerul eMAG anunţă că în 12 ore a depăşit vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut. Clienţii au comandat peste 3,14 milioane de produse în valoare totală de peste 896 milioane lei # News.ro
În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii au cumpărat peste 3,14 milioane de produse pe retailerul eMAG, în valoare totală de peste 896 milioane lei, depăşind vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut, anunţă compania. Între produsele vîndute sunt: 22 de automobile, 3.413 bilete de avion, 728.000 de produse cosmetice, 718.000 de băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie, 358.000 de jucării şi articole pentru copii, 123.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie şi cărţi, 165.000 de electrocasnice mici, 90.000 de electrocasnice mari şi 156.000 de telefoane, tablete, wearables şi caşti.
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancţiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea rafinăriei ar afecta aprovizionarea Moldovei şi ar fi o ocazie de propagandă pentru Rusia # News.ro
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni. Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, scrie POLITICO.
Accident în Capitală - Un autovehicul condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon - FOTO, VIDEO # News.ro
Un autovehicul condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon sâmbătă dimineaţă, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Bucureşti, traficul fiind restricţionat pentru îndepărtarea stâlpului de pe carosabil.
Volei masculin: S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile din grupa D a CE2026, de la Cluj-Napoca # News.ro
Biletele şi abonamentele pentru meciurile din grupa D a Campionatului European din 2026 au fost puse în vânzare. Tricolorii vor debuta cu Letonia, în 9 septembrie, iar din grupă mai fac parte campioana olimpică Franţa, alături de Elveţia, Germania şi Turcia.
Curtea Supremă îi permite lui Trump să reţină pentru moment 4 miliarde de dolari din fondurile destinate ajutorului alimentar # News.ro
Curtea Supremă a SUA a permis vineri administraţiei preşedintelui Donald Trump să reţină pentru moment aproximativ 4 miliarde de dolari necesari pentru finanţarea integrală în această lună a unui program de ajutor alimentar pentru 42 de milioane de americani cu venituri mici, pe fondul crizei legate de închiderea (shutdown) guvernului federal din cauza blocajului din Congres, care nu a reuşit să adopte un buget federal pentru noul an fiscal, relatează Reuters.
Jucătoarea română de tenis Carmen Andreea Herea a reuşit o calificare spectaculoasă, vineri, în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin (Texas), competiţie dotată cu premii totale în valoare de 115.000 de dolari.
Cel puţin cinci morţi şi 130 de răniţi după ce o tornadă s-a produs în sudul Braziliei - VIDEO # News.ro
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.
Pep Guardiola va conduce al 1.000-lea meci al său ca antrenor. Cifrele impresionante atinse de spaniol # News.ro
Pep Guardiola va conduce al 1.000-lea meci al său ca antrenor, duminicp, atunci când Manchester City va găzdui Liverpool în Premier League, iar spaniolul este uimit de cifrele pe care le-a atins în cariera sa.
Persoanele care prezintă semne de afectare a inimii şi deteriorare a funcţiei cardiace la vârsta mijlocie au un risc crescut de a dezvolta demenţă la vârste înaintate, sugerează un nou studiu realizat de cercetători de la University College London (UCL), din Marea Britanie.
Giganţii tehnologici ar putea obţine concesii în Europa, pe măsură ce UE ia în calcul relaxarea regulilor privind inteligenţa artificială # News.ro
Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern consultat de Reuters.
James Watson, unul dintre descoperitorii ADN-ului, laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 97 de ani # News.ro
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.
Creştinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. În credinţa populară, sunt consideraţi păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte # News.ro
Creştinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor spre Rai. Conform tradiţiei, în această zi se face marea pomenire a tuturor morţilor din familie, iar credinţa populară spune că de Sfinţii Mihail şi Gavril nu se lucrează.
Infecţia cu virusul respirator, confundată deseori cu o banală răceală, poate fi la fel de gravă ca gripa sau Covid-19 # News.ro
Infecţiile respiratorii virale reprezintă o cauză majoră de îmbolnăvire la nivel mondial, afectând anual milioane de persoane de toate vârstele. Deşi multe dintre aceste infecţii se manifestă prin simptome uşoare, unele virusuri pot provoca forme severe de boală, cu impact semnificativ asupra sănătăţii publice. Printre acestea se numără şi virusul sinciţial respirator (VSR, în engl., RSV), un agent patogen frecvent subestimat, care se dovedeşte mai periculos decât se credea până acum, cu potenţial de a genera complicaţii serioase, mai ales la copii, vârstnici şi pacienţi cu afecţiuni cronice. Mai multe studii recente sugerează că acesta poate provoca efecte severe şi complicaţii de sănătate pe termen lung. În contextul sezonului rece, când circulaţia virusurilor respiratorii creşte, medicii recomandă respectarea măsurilor de prevenţie, precum igiena riguroasă a mâinilor, evitarea aglomeraţiilor, vaccinarea împotriva virusurilor respiratorii majore, şi consultarea unui specialist la apariţia simptomelor respiratorii persistente.
După ani în care rafturile supermarketurilor din Rusia erau dominate de vinuri franţuzeşti din Burgundia sau italiene din Barolo, sancţiunile impuse de Occident în urma invaziei Ucrainei au transformat radical obiceiurile de consum ale ruşilor. Tot mai mulţi cumpărători aleg acum vinuri produse local, în timp ce importurile s-au scumpit şi s-au redus considerabil, transmite Reuters.
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Întreruperi ale furnizării de energie electrică în mai multe regiuni # News.ro
Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al energiei sâmbătă dimineaţă, conform The Guardian.
Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să lupte, notează Kyiv Post.
Centrul INFOTRAFIC: Se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Braşov şi Sibiu, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri / Recomandări pentru şoferi şi pietoni # News.ro
Circulaţia se desfăşoară sâmbătă dimineaţă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Braşov şi Sibiu, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri.
Turcia emite 37 de mandate de arestare cu privire la genocid împotriva Israelului, între alţii pe numele lui Benjamin Netanyahu, Israel Katz, Itamar Ben Gvir şi Eyal Zamir. Gideon Saar denunţă ”o lovitură de publicitate a tiranului Erdogan” # News.ro
Justiţia turcă a emis vineri 37 de mandate de arestare cu privire la ”genocid”, inclusiv pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi ale mai multor oficiali israelieni, între care miniştrii Apărării Israel Katz şi Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, relatează AFP.
Reuters: Scandalul păpuşilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilităţile pieţelor online globale # News.ro
Ancheta autorităţilor franceze privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe platforma Shein a readus în prim-plan o problemă veche a comerţului digital: incapacitatea marilor pieţe online de a controla în mod eficient activitatea vânzătorilor terţi şi de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare, relatează Reuters.
„Victorie uriaşă” în Portland, după ce ordinul final al judecătorului îi interzice lui Trump să trimită Garda Naţională / Judecătoarea care a luat decizia, numiă chiar de Trump # News.ro
Un judecător federal din Oregon l-a împiedicat vineri pe Donald Trump să trimită trupele Gărzii Naţionale în Portland, hotărând că nu există dovezi privind violenţe extinse care să justifice o intervenţie federală, notează The Guardian.
Ministrul de Externe ungar: Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti / Suntem recunoscători / Ce urmează să facă Ungaria # News.ro
Statele Unite au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a scris pe X ministrul de Externe ungar Péter Szijjártó, esxpriându-şi recunoştinţa pentru această decizie. Derogarea beste acordată pentur un an, iar în schimb, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, conform AFP.
SUA au colectat informaţii despre avertismentele avocaţilor armatei israeliene privind dovezile care ar putea susţine acuzaţii de crime de război în Gaza – raport # News.ro
Cinci foşti oficiali americani au declarat pentru Reuters că SUA au colectat anul trecut informaţii potrivit cărora avocaţii armatei israeliene au avertizat că există dovezi care ar putea susţine acuzaţii de crime de război legate de acţiunile din Fâşia Gaza.
Experţii avertizează: tăierile bugetare şi reducerea agenţiilor federale sub administraţia Trump cresc riscul de atacuri cibernetice asupra SUA # News.ro
La aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, experţi în securitate cibernetică şi oficiali din sectorul public avertizează că tăierile bugetare şi slăbirea agenţiilor federale subminează capacitatea guvernului american de a răspunde eficient atacurilor informatice, într-un moment în care ameninţările bazate pe inteligenţă artificială cresc exponenţial, relatează CNBC.
Încrederea consumatorilor din SUA s-a prăbuşit aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani şi jumătate, pe fondul temerilor legate de blocajul guvernamental # News.ro
Încrederea consumatorilor americani s-a deteriorat puternic în prima parte a lunii noiembrie, pe măsură ce preocupările privind blocajul guvernamental prelungit au devenit principalul factor de anxietate economică, arată sondajul lunar al Universităţii din Michigan publicat vineri, transmite CNBC.
Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 în Germania, în apropiere de Münster, în Renania de Nord Westfalia, după ce a fost surprins în timp ce făcea sex în maşină, în timp ce bărbatul conducea cu 140 de kilometri pe oră, relatează tabloidul Bild.
Curtea Supremă braziliană respinge prin vot recursul lui Bolsonaro şi-i menţine pedeapsa la 27 de ani de închisoare cu privire la tentativă de lovitură de stat # News.ro
O majoritate a membrilor Curţii Supreme braziliene a respins vineri - prin vot - un apel, confirmând astfel pedeapsa de 27 de ani de închisoare a fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, găsit vionovat de o tentativă de lovitură de stat, potrivit unei surse judiciare, relatează AFP.
Trump şi Hegseth apără decizia retragerii unor trupe americane din România, într-o întâlnire cu Orban la Casa Albă, după ce Bucureştiul cere să fie anulată. ”Mie chiar îmi plac românii”, spune Trump. A fost coordonată cu Casa Albă şi Rutte şi notificată - # News.ro
Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al Apărării Pete Hegseth au apărat vineri, răspunzând unor întrebări în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, decizia Guvernului său de a retrage trupe din România, în contextul în care Bucureştiul încearcă să obţină o revenire asupra acestei decizii, avertizând cu privire la ameninţări continue pe flancul de est al NATO, relatează The Hill.
Traian Băsescu, despre alegerile de la Bucureşti: Tradiţia PSD-ului spune că ei îşi omoară singuri candidaţii. Băluţă ar trebui să fie pregătit să nu câştige. E o competiţie puternică # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu, fost primar general al municipiului Bucureşti, este de părere că anul acesta competiţia la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei va fi una ”puternică”. El spune, fără a face un pronostic, că Daniel Băluţă, candidatul PSD, ”ar trebui să fie pregătit să nu câştige”. El susţine că PSD ”îşi îngroapă singur candidaţii”. ”În cele două campanii ale mele la Preşedinţia României, am primit dosare, respectiv filmări, şi împotriva lui Năstase şi împotriva lui Geoană, de la PSD. Că nu le-am folosit, e altă socoteală”, adaugă Băsescu.
Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos... Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu cataloghează drept ”greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al formaţiunii.
Ludovic Orban: Nicuşor Dan trece prin filtrul propriei gândiri orice decizie/ Pe de altă parte, este un om deschis la sugestii, idei, propuneri, evaluări # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan trece ”prin filtrul propriei gândiri” sugestiile pe care le primeşte şi este ”om deschis la sugestii, idei, propuneri, evaluări”, afirmă consilierul prezidenţial Ludovic Orban.
Ludovic Orban: Realitatea este că e un blocaj în coaliţie, de trei săptămâni, cel puţin/ Dacă nu se ajunge la un acord în coaliţie, el poate să afecteze România pe termen lung # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că există ”un blocaj în coaliţie, de trei săptămâni, cel puţin” şi atrage atenţia că acesta poate afecta pe termen lung România, dând exemplul legii bugetului de stat, care nu va putea fi adoptată dacă partidele nu reiau discuţiile şi nu ajung la un acord.
Fostul fotbalist Joey Barton a fost găsit vinovat de şase capete de acuzare pentru trimiterea de mesaje online extrem de jignitoare cu intenţia de a provoca suferinţă sau anxietate, relatează The Guardian.
Traian Băsescu: Sunt destui care se ocupă să facă aşa-numitul... un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari. Foarte mulţi oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupţia la un nivel inimaginabil # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că ”sunt destui care se ocupă să facă aşa-numitul... un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari”. El spune că fenomenul nu este unul nou, dar este de părere că ”lucrurile au scăpat de sub control” şi că oferirea de bani pentru contracte ”pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţie-comunitate de afaceri”. Băsescu nu crede că afaceristul în dosarul căruia apare numele premierului ar fi vrut să îi dea mită lui Ilie Bolojan, ci ”pentru partid”.
Orban: Cred că liderii PSD au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog a preşedintelui/ Dacă îşi imaginează că e o slăbiciune a preşedintelui şi că pot să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că liderii PSD ”au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan. Orban atrage atenţia că, dacă şefii din PSD consideră că pot ”să forţeze nota până la sfârşit, s-ar putea să se înşele în privinţa preşedintelui”.
Orban: Realitatea este că sunt în interiorul partidului oameni care nu-l iubesc pe Bolojan şi care n-ar fi foarte trişti dacă Ilie Bolojan ar eşua # News.ro
Fostul lider al PNL Ludovic Orban, care este, în prezent, consilier prezidenţial, constată că Ilie Bolojan nu este izolat în partidul pe care îl conduce, dar admite că sunt în PNL oameni care ar dori ca acesta să eşueze în demersurile pe care le face ca prim-ministru. Orban subliniază că, în acest moment, Bolojan este ”singurul lider PNL care are o cotă de încredere mare”, arătând că nu există în partid alte figuri proeminente care să se apropie măcar de cota de încredere publică de care se bucură premierul.
Ludovic Orban: În timp ce Bolojan practic aproape le-a interzis liderilor PNL să se războiască cu partenerii de coaliţie, mai ales cu PSD-ul, se pare că liderul PSD îi încurajează chiar şi chiar dă tonul la declaraţii războinice # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace partidele din coaliţie, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, ”îi încurajează” pe social-democraţi să facă acest lucru şi ”chiar dă tonul la declaraţii războinice”. Ludovic Orban afirmă, în acest context, că membrii celorlalte partide aflate la guvernare nu pot tolera la nesfârşit ”această atitudine schizoidă”.
Psihologul Cătălina Constantin: Stăm prost la psihologii clinicieni şi psihoterapeuţi şi mai ales la terapeuţii de terapie ocupaţională, care adresează fix patologiile care sunt cronice # News.ro
Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Cătălina Constantin, afirmă că România se confruntă cu probleme în a asigura specialişti în sănătatea mintală, fie că este vorba despre psihiatri pentru copii, asistente medicale specializate să lucreze în secţii de psihiatrie ori psihologi care că lucreze cu persoanele care suferă de diverse adicţii.
Putin, pus în încurcătură după ce este luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de Kira, o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului său rănit în Războiul din Ucraina # News.ro
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale, o scenă filmată în Piaţa Roşie, scrie vineri cotidianul francez Le Parisien,
Psihologul Cătălina Constantin: Una din patru dintre persoanele intervievate într-un sondaj făcut în România a spus că are depresie, date care coincid cu cifrele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii # News.ro
Un sondaj realizat în România arată că unu din patru adulţi se confruntă cu tulburări specifice depresiei, iar cifra coincide cu datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, afirmă psihologul Cătălina Constantin. Datele privind adulţii afectaţi de depresie arată că numărul acestora este aproape dublu comparativ cu perioada dinaintea pandemiei de COVID-19.
