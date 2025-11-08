Moody’s Ratings a îmbunătăţit ratingurile de emitent şi de depozit ale Băncii Transilvania

07:30

Infecţiile respiratorii virale reprezintă o cauză majoră de îmbolnăvire la nivel mondial, afectând anual milioane de persoane de toate vârstele. Deşi multe dintre aceste infecţii se manifestă prin simptome uşoare, unele virusuri pot provoca forme severe de boală, cu impact semnificativ asupra sănătăţii publice. Printre acestea se numără şi virusul sinciţial respirator (VSR, în engl., RSV), un agent patogen frecvent subestimat, care se dovedeşte mai periculos decât se credea până acum, cu potenţial de a genera complicaţii serioase, mai ales la copii, vârstnici şi pacienţi cu afecţiuni cronice. Mai multe studii recente sugerează că acesta poate provoca efecte severe şi complicaţii de sănătate pe termen lung. În contextul sezonului rece, când circulaţia virusurilor respiratorii creşte, medicii recomandă respectarea măsurilor de prevenţie, precum igiena riguroasă a mâinilor, evitarea aglomeraţiilor, vaccinarea împotriva virusurilor respiratorii majore, şi consultarea unui specialist la apariţia simptomelor respiratorii persistente.