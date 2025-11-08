Galaţi - 26 de percheziţii vizând societăţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule/ Cinci amenzi, de 71.000 de lei, pentru neemiterea de bonuri fiscale
Societăţi din Galaţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule au fost vizate de 26 de percheziţii, acuzaţiile fiind de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, reprezentanţii societăţilor ”ar fi omis se evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţilor veniturile realizate în urma activităţilor comerciale desfăşurate, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 3.100.000 de lei”. La percheziţii, au fost constatate în flagrant delict trei infracţiuni de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase. De asemenea, au fost date cinci amenzi, în valoare de 71.000 de lei, pentru neemiterea de bonuri fiscale.
Alte ştiri de News.ro
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.