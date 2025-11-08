Catedrala Neamului confiscată? Florin Călinescu: „Dumnezeu e păzit de jandarmi”

19:50

Spre deosebire de prima vizită a lui Viktor Orban la Casa Albă, când a trebuit să aștepte mai bine de trei ani pentru o întâlnire cu Donald Trump, pentru al doilea mandat al președintelui american, lui Orban i-au trebuit doar zece luni pentru o întâlnire cu Donald Trump. Președintele maghiar merge pentru a doua oară […]