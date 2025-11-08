O altfel de misiune: Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au donat sânge pentru a salva vieți

În această săptămână, jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au ales să doneze sânge pentru a salva vieți. Timp de trei zile, aceștia s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov „cu același gând – acela de a fi de ajutor acolo unde este nevoie. Pentru noi, solidaritatea nu se oprește la misiunile zilnice desfășurate [...]

