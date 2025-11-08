Sf. Nectarie, sărbătorit pe 9 noiembrie. De ce este vindecătorul bolnavilor de cancer

09:10

De la lansarea sa, mulţi utilizatori folosesc ChatGPT pentru temele sau pregătirea examenelor. Dar uneori este mai bine să se evite acest lucru, deoarece chatbotul OpenAI nu cunoaşte toate răspunsurile şi poate greşi. Kim Kardashian poate confirma acest lucru. Într-un interviu pentru revista Vanity Fair, vedeta de reality show, care visează să devină avocată, a mărturisit că a folosit AI de mai multe ori în cadrul pregătirii sale.