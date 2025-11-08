Sancţiunile SUA împotriva Lukoil şi Rosneft forţează România şi Bulgaria să ceară derogări

00:15

Zentiva, cel mai mare producător local de medica­mente după cifra de afaceri, îşi continuă planurile de investiţii în România şi urmăreşte creşterea capacităţii de producţie din cele două fabrici pe care le are în Bucureşti. În plus, compania se uită de câţiva ani şi la impactul asupra mediului şi încearcă să îl reducă. Pe plan local, producătorul de medicamente ar avea nevoie de stabilitate şi de un plan de dezvoltare pentru ţară care să fie imun la schimbările politice.