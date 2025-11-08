SUA fac o excepție pentru Ungaria în cazul sancţiunilor privind gazele ruseşti. Ce trebuie să facă Budapesta

17:10

Moartea a lovit rând pe rând şi i-a luat pe cei dragi. Şapte copii, şapte suflete au rămas singuri pe lume şi nu înţeleg ce blestem le-a lovit familia, atât de dur. Ultima pe lista lungă a fost chiar mama lor, care s-a stins la trei luni după ce a fost diagnosticată cu cancer. Cu un an înainte îşi pierduseră şi tatăl. Iar bunicii şi o mătuşă au plecat şi ei în lumea de dincolo.