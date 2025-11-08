Valentin Stan: Atunci când americanii au retras trupele trimise pe relația bilaterală, situația este DEZASTRUOASĂ
Gândul, 8 noiembrie 2025 10:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat că trupele americane trimise în România făceau parte din relația bilaterală dintre țara noastră și Statele Unite, astfel că retragerea acestora reprezintă, în opinia sa, un adevărat dezastru diplomatic pentru România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a […]
• • •
Acum 5 minute
11:10
Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei # Gândul
Istoricul Armand Goșu atrage atenția, într-un interviu acordat publicației Ziarul de Iași, asupra vulnerabilităților din estul României, în cazul în care Rusia ar cuceri Odesa. Într-o asemenea situație, „Iașul nu mai are scut”, susține reputatul expert în relații internaționale. Potrivit lui Armand Goșu, lipsa bazelor militare importante în Moldova este o consecință directă a faptului […]
11:10
Black Friday 2025 | Românii au cumpărat inclusiv porci „în viu” și lingouti de aur. Ce produse s-au aflat pe primele 3 locuri # Gândul
Românii au cumpărat cam de toate, de Black Friday 2025, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și chiar lingouri de aur sau mațini. Clienții au „vânat” toate ofertele și, în doar câteva minute au comandat zeci de tone de carne de porc, pachete de vacanță, bilete la festivaluri, haine, dar și televizoare, […]
Acum 30 minute
10:50
Legături nebănuite încep să se facă între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din Iași. Iar Viena, capitala Austriei, acolo unde este stabilit omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, devine și locul de întâlnire al unor evenimente culturale cu puternice conexiuni ieșene. Potrivit Ziarul de Iași, trei renumiți tenori din Iași urmează să […]
10:50
Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura” # Gândul
Sancțiunile europene au lovit sectorul gazelor naturale al Rusiei – „inima economiei sale de război”, așa cum a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Importurile de gaz natural lichefiat rusesc vor fi parțial interzise în 2026 și complet interzise până în 2027. UE intenționează, de asemenea, să elimine treptat toate celelalte forme de […]
10:50
Valentin Stan: Atunci când americanii au retras trupele trimise pe relația bilaterală, situația este DEZASTRUOASĂ # Gândul
Acum o oră
10:40
Costel Gâlcă a vorbit despre meciul cu FC Argeș, Rapid urmând a juca cu argeșenii sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, în etapa a 16-a a Superligii. Rapid e pe locul doi, 32 de puncte, iar FC Argeș e cinci, 27 de puncte. Antrenorul Rapidului e mulțumit și pentru faptul că Marian Aioani […]
10:30
O explozie solară spectaculoasă a fost observată de astronomi. „Superman” a emis o lumina egală cu cea a 10 trilioane de sori # Gândul
Astronomii au observat cea mai mare și mai îndepărtată erupție solară raportată vreodată de la o gaură neagră supermasivă, scrie CNN. „Superman”, așa cum a fost numită erupția solară, a avut originea la 10 miliarde de ani lumină de Pământ, iar la apogeu, lumina emisă a strălucit cu o intensitate egală cu cea a 10 […]
10:30
Farul a învins liderul FC Botoșani. Moldovenii încheie o serie de 13 meciuri fără înfrângere # Gândul
Farul a învins liderul Superligii, FC Botoșani, 2-0, într-un meci din etapa a 16-a, prima a returului. Au marcat Ionuț Vînă (5) și Ionuț Larie (45+2 – penalty). Farul e neînvinsă de patru etape, iar FC Botoșani a încheiat o serie de 13 meciuri fără înfrângere. Echipa moldavă a jucat în inferioritate din minutul 37, […]
10:20
Catedrala Națională a fost confiscată de politruci. Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului Gândul, actorul Florin Călinescu, a criticat modul în care puterea a furat simbolul Catedralei Mântuirii Neamului, restrângând drepturile cetățenilor simpli în ceea ce opr. Invitatul lui Ionuț Cristache consideră că BOR are o influență nefastă și […]
Acum 2 ore
10:10
Ce nu este bine să faci de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie. RUGĂCIUNEA care trebuie rostită în această zi sfântă # Gândul
Creștinii ortodocși și greco-catolici îi sărbătoresc azi, pe 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Anumite tradiții și superstiții, încă păstrate în familiile tradiționale, impun o serie de restricții legate de această dată. Iată ce nu este bine să faci într-o zi atât de sfântă. Dincolo de sărbătoarea onomasticii, cinstirea Sfinților Arhangheli Mihail și […]
10:00
Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Cine sunt și cu ce se ocupă părinții celui mai longeviv premier al Europei. Tatăl lui Orban, milionar la 84 de ani. Mama, cel mai înfocat suporter al său # Gândul
Este „bad-boy-ul” Europei. Ține în șah Europa și discută deschis atât cu Trump, cât și cu Putin. Urmează să împlinească 20 de ani la conducerea guvernului maghiar și este cel mai longeviv conducător european de după 1990. Dar când opoziția a sărit să-l atace, tot mama lui i-a luat apărarea. Cine sunt și cu ce […]
10:00
Cel mai DUR adversar naval al SUA din Pacific a fost pus în funcțiune. Portavionul Fujian confirmă ambițiile Chinei # Gândul
China a pus, oficial, în funcțiune cel mai nou și mai avansat portavion al său, Fujian, la șantierul naval Jiangnan din Shanghai. Această mișcare marchează un punct de cotitură în evoluția Marinei Armatei Populare de Eliberare (PLAN) către o adevărată capacitate de navigație pe ape albastre, reducând decalajul tehnologic față de aviația navală americană. China […]
09:20
Gândul a avertizat, astăzi Politico confirmă: România și Bulgaria sunt ACUZATE că se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești, în contextul sancțiunilor impuse de Trump. Ambele țări analizează cererile de prelungire a sancțiunilor pentru instalațiile deținute de Lukoil. Însă probleme mai grave se profilează la orizont # Gândul
Potrivit Politico, România și Bulgaria se luptă contra cronometru pentru a opri închiderea rafinăriilor lor esențiale de petrol înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Gândul a dezvăluit, în premieră, încă de săptămâna trecută, ezitările României de a lua o decizie în privința aplicării sancțiunilor americane impuse […]
09:20
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: 1,5 milioane de români își serbează onomastica. URĂRI de transmis celor dragi # Gândul
Aproape 1,5 milioane de români își serbează, sâmbătă, 8 noiembrie, onomastica. Mai precis, potrivit datelor Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, 1.470.000 de persoane poartă prenume asociate zilei în care sunt sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Cele mai frecvente nume în rândul bărbaților sunt: Mihai (366.626), Gabriel (335.611) și Mihail (61.110). De asemenea, sunt 52 […]
09:20
Ion Cristoiu: „Trump a dat un semnal către PUTIN prin retragerea trupelor din România. Rusia nu mai reprezintă un pericol” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările de strategie ale Statelor Unite în privința prezenței trupelor militare din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu: „A fost un semnal că pentru Trump rușii nu mai sunt așa de […]
Acum 4 ore
09:10
O parte din componenții echipei naționale de rugby a României au schimbat pentru o zi terenul de la Arcul de Triumf cu sala de sport a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Capitală, unde s-au întâlnit cu elevii, în cadrul campaniei făcute alături de MAI, „Puterea din tine – joacă corect, trăiește curat”. Naționala României începe […]
09:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 noiembrie 2025, Valentin Stan susține că în România nu există trupe americane permanente, ci o prezență rotativă, nu cantonată cu baze fixe unde militarii să stea cu familiile pe termen lung. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan explică că există un angajament american de prezență […]
08:50
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 763. Israelul transmite că un alt cadavru al unui ostatic a fost predat în Gaza # Gândul
Armata israeliană a anunțat că rămășițele unui ostatic au fost predate Crucii Roșii în Gaza. Dacă se confirmă că rămășițele predate sunt ale unui alt ostatic, asta ar însemna că alți cinci se află încă în Gaza, potrivit AP Militanții au returnat anterior cadavrele a 22 de ostatici, de la începutul actualului armistițiu. Armistițiul, care a […]
08:30
CTP îl critică pe Bolojan pentru întâlnirea din Palatul Victoria cu ARESTATUL Bogos: „Nu trebuia să aibă loc. Mă pune pe gânduri” # Gândul
Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat subiectul întrevederii dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, de la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar. […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.353. Atac masiv al rușilor asupra orașului Dnipro/Zelenski, decizie radicală luată la Kiev # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, în a 1.353-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. În noapte de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra orașului Dnipro, în urma căruia cel puțin șapte perosane au fost rănite, dintre care doi copii, relatează The Kyiv Independent. […]
08:10
Donald Trump îi face un cadou uriaș lui Viktor Orban și îl scutește de sancțiunile impuse Rusiei # Gândul
Întâlnirea dintre Viktor Orban și Donald Trump este a șasea dintre cei doi și a doua la Casa Albă după mai bine de 6 ani. Nu a fost vorba doar despre întrevederea dintre Orban și Trump. Au avut loc discuții și la nivel interministerial pe teme ce țin de interesele economice, militare și culturale al Ungariei, […]
07:40
Turcia emite mandate de ARESTARE pentru Netanyahu și 36 de oficiali israelieni. Acuzații de „genocid” și „crime împotriva umanității” comise în Gaza # Gândul
Tensiunile dintre Turcia și Israel ating un nou nivel, după ce Parchetul General din Istanbul a decis să emită mandate de arestare pentru „genocid” și „crime împotriva umanității” pe numele lui Benjamin Netanyahu și altor 36 de oficiali israelieni. Inclusiv ministrul Apărării și șeful Securității sunt pe această listă. În total, transmite Parchetul General, 37 […]
07:20
8 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Alain Delon ar fi împlinit 90 de ani. Diana King împlinește 55 de ani. Moare John Milton # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Alain Delon, născut pe 8 noiembrie 1935 la Sceaux, lângă Paris, este considerat unul dintre cei mai mari actori ai cinematografiei franceze și un veritabil simbol al eleganței masculine. Cu o carieră […]
Acum 6 ore
07:10
Unde ar fi fugit Dani Mocanu, înainte ca instanța să-l condamne definitiv. Un interlop celebru l-ar fi ajutat în ultima clipă # Gândul
Dani Mocanu ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să-l condamne, definitiv, la patru ani de închisoare cu executare. Manelistul ar fi discutat cu un cunoscut lider interlop aflat în exil, care i-ar fi acordat sprijin. Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de […]
07:10
După inaugurarea muzeului de 1 miliard de dolari, Egiptul turează motoarele pentru repatrierea artefactelor. Gândul prezintă bătălia pentru Nefertiti. Nilul își cere regina înapoi # Gândul
Deși Marele Muzeu Egiptean s-a deschis, în sfârșit, cu mare fast în Cairo, din complexul uluitor expus cu mare mândrie lipsește ceva. Ceva foarte de preț. Da, acum, galeriile sunt grandioase și pline până la refuz cu artefacte neprețuite, poți vedea statuia uriașă a lui Ramses al II-lea, bărcile antice ale lui Kheops și peste […]
Acum 8 ore
05:10
Gândul publică în exclusivitate scrisoarea emoționantă a ambasadei SUA la București către familia fostului președinte Ion Iliescu: „Un capitol definitoriu în istoria națiunii române. Sper să găsiți mângâiere în amintirea vieții sale” # Gândul
În timp ce România, prin unele tabere politice, dezbătea intens și uneori pe ton strident rolul adevărat al lui Ion Iliescu în evoluția României post decembriste, o mică epistolă poposea discret, la casa fostului președinte al României, la o zi după decesul acestuia. Expeditor era ambasada SUA la București, sub administrația Donald Trump, republicană. Destinatar […]
05:10
Băutura preferată a românilor – “viciu” sau “lubrifiant social”? O dezbatere care în România nu există. Ce avertizează un mare producător mondial # Gândul
România este în topul mondial al consumului de bere și chiar și al producției europene de bere – însă autoritățile române, ca de obicei, ignoră acest subiect. Decidenții de la București evită să discute onest cu marii producători despre efectele consumului exagerat asupra stării de sănătate a populației dar și despre așa zisele “beneficii”. Dacă […]
05:10
Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Mama sa spune că premierul Ungariei „nu e țigan”, dar ar fi fost și mai mândră dacă era. Tatăl lui Orbán, antreprenor milionar la 84 de ani # Gândul
Este „bad-boy-ul” Europei. Ține în șah Europa și discută deschis atât cu Trump, cât și cu Putin. Urmează să împlinească 20 de ani la conducerea guvernului maghiar și este cel mai longeviv conducător european de după 1990. Dar când opoziția a sărit să-l atace, tot mama lui i-a luat apărarea. Cine sunt și cu ce […]
05:10
„Paradoxul” drepturilor prosumatorilor între vecini. România face pași în spate, Nicușor Dan taie din drepturi, în timp ce Bulgaria se ia după noi. Guvernul de la Sofia vrea ca și bulgarii să-și producă propria energie pentru ca facturile să fie de 10 ori mai mici # Gândul
În timp ce președintele Nicușor Dan taie din „drepturile“ prosumatorilor din România, bulgarii par să se inspire din politicile noastre și fac tot posibilul ca să genereze condițiile necesare pentru ca și ei să-și producă propria energie electrică. Dacă România a putut, de ce nu putem și noi?, se întreabă în Parlamentul de la Sofia. […]
Acum 12 ore
00:10
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather. Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather Toamna nu are de gând să ne părăsească prea curând și va rămâne o constantă chiar și după jumătatea lunii decembrie. Când va ninge în Capitală Meteorologii Accuweather anunță […]
00:00
Un accident naval a avut loc pe un canal din Delta Dunării, în zona localității Mila 23, în județul Tulcea. Incidentul s-a produs în condiții de trafic intens pe canale, generate de desfășurarea unei etape competiționale organizate de Liga Română de Spinning și CS Aquamania. În imaginile de mai sus se poate vedea cum o […]
7 noiembrie 2025
23:40
Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat competiția pentru Primăria Capitalei și a spus că, de data aceasta, bucureștenii au în față niște candidați cu experiență reală în administrație. Totuși, avertizează că așteptările de la noul edil nu ar trebui să fie prea mari, pentru că bugetul Primăriei Generale a fost „distrus” de Adrian Năstase. „După […]
23:20
Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia # Gândul
Traian Băsescu a comentat sceptic posibilitățile ca Victor Orban să iasă bine din clinciul Trump-Putin, pe tema blocadei exporturilor de resurse de combustibili fosili din Rusia. Orban a pariat prostește în slugărnicia către Moscova și este dependent de conducta Drujba (Prietenia), crede fostul președinte al României. Revenind la întâlnirea lui Orban cu președintele Trump, Orban […]
23:20
Traian Basescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, valul de anchete care îi vizează și pe premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Băsescu s-a referit la cazul în care a fost implicat Ilie Bolojan care s-a întâlnit cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. […]
23:20
Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac” # Gândul
Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat subiectul întrevederii dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, de la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar. […]
23:10
Traian Băsescu comentează valul de anchete din ultimele zile: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, valul de anchete care îi vizează și pe premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Păi mi-e foarte greu să împachetez într-o chestiune de joc politic al DNA-ului întâmplările astea, deși faptul că acum câteva zile s-a întâmplat tot la Bihor, cu frații Micula, care […]
23:00
Traian Băsescu comentează valul de anchete din Bihor: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, valul de anchete care îi vizează pe lideri importanți ai Partidului Național Liberal, printre care premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Păi mi-e foarte greu să împachetez într-o chestiune de joc politic al DNA-ului întâmplările astea, deși faptul că acum câteva zile s-a întâmplat […]
23:00
Tânăr de 21 de ani din Covasna, arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani. De la ce a pornit conflictul # Gândul
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv, după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani. Acest eveniment a avut loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei […]
22:50
Iată cum se transformă frunzele uscate într-o afacere profitabilă. Un sac de 20 de litri costă 16 lei. Astfel, la Iași, se fac bani din frunze uscate. Deșeurile vegetale sunt adunate adunate şi transformate în compost de cei de la Serviciile Publice, iar apoi sunt vândute sau refolosite pentru spaţiile verzi în primăvară. De altfel, […]
22:30
Mercur Retrograd din 9 noiembrie 2025 tulbură toate zodiile. Astrolog: „Vor ieși la lumină minciunile” # Gândul
Duminică, 9 noiembrie, va debuta Mercur Retrograd, însă nu e cazul de impacientare. Astrologul Sanda Ionescu spune că este, totuși, o perioadă prielnică ca să eliminăm energiile și persoanele toxice din viață. Mercur Retrograd blochează, de asemenea, căile greșite și ne îndrumă către un drum mai eficient. Astrologul Sanda Ionescu spune că aceasta este o […]
Acum 24 ore
22:00
Traian Băsescu: Ungaria, depenentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia # Gândul
Traian Băsescu a comentat sceptic posibilitățile ca Victor Orban să iasă bine din clinciul Trump-Putin, pe tema blocadei exporturilor de resurse de combustibili fosili din Rusia. Orban a pariat prostește în slugărnicia către Moscova și este dependent de conducta Drujba (Prietenia), crede fostul președinte al României. Revenind la întâlnirea lui Orban cu președintele Trump, Orban […]
22:00
Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde nimerește # Gândul
De câțiva ani, Elon Musk, șeful Tesla, se află printre cei mai bogați oameni din lume, iar averea sa a atins cote astronomice recent, atunci când a devenit primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari. Însă chiar și așa, Elon Musk susține că duce o viață foarte modestă, scrie BBC. […]
21:20
Locatarii unui imobil din orașul dâmbovițean Titu au fost evacuați, vineri seara, după ce în clădire s-a simțit miros de gaze, a informat ISU Dâmbovița. „În jurul orei 17:00 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei sesizări de miros de gaz pe scara blocului, în oraşul Titu, strada I.C.Visarion. La faţa locului pompierii militari […]
20:50
Reacția MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi # Gândul
Vineri seară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a făcut precizări în legătură cu un accident provocat de un șofer român în Bulgaria, care s-a soldat cu moartea a șase migranți. MAE spune că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident. Acest accident s-a […]
20:30
Pregătirea mașinii pentru iarnă costă, în medie, între 1900 și 3.500 de lei, bateriile, anvelopelele și consumabilele de sezon fiind cele care generează cheltuieli mai mari. Platformele dedicate întreținerii automobilelor au înregistrat în noiembrie creșteri și de 70% din totalul comenzilor la produsele specifice iernii. Cele mai căutate au fost bateriile auto, anvelopele de iarnă, […]
20:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza CSM în urma acuzațiilor viceprimarului USR Ruben Lațcău referitoarea la santajul asupra magistratelor # Gândul
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după ce viceprimarul USR de Timișoara, Ruben Lațcău, a declarat că în România există o adevărată rețea de judecătoare care se iubesc cu interlopi care mai apoi le șantajează să le dea sentințe favorabile. Nu sunteţi capabili nici măcar să înţelegeţi ce vorbeşte Lia Savonea, darămite să îi criticaţi spusele, […]
20:30
Donald Trump despre România: Se întâmplă să îi plac pe oamenii din România. Avem o relație foarte bună cu România # Gândul
În cadrul întâlnirii de la Casa Albă dintre Viktor Orban și Donald Trump, un reporter l-a întrebat pe președintele american care este situația trupelor americane din România. În replică, Donald Trump a dat un răspuns liniștitor pentru România – Relația cu România este foarte bună. Trupele americane nu pleacă nicăieri. Jurnalist: Domnule Prim-ministru, vorbind […]
20:20
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură # Gândul
Omul de afaceri și politicianul Gigi Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați. În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nețoiu a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă […]
20:00
O nouă tragedie în sistemul sanitar românesc. Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca # Gândul
La nici două săptămâni de la moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, o nouă tragedie lovește vineri sistemul sanitar românesc. De această dată, incidentul a avut loc la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, unde medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită […]
19:50
Viktor Orban face a doua vizită la Casa Albă după mai bine de 6 ani. Care sunt mizele întâlnirii dintre Orban și Trump? # Gândul
Spre deosebire de prima vizită a lui Viktor Orban la Casa Albă, când a trebuit să aștepte mai bine de trei ani pentru o întâlnire cu Donald Trump, pentru al doilea mandat al președintelui american, lui Orban i-au trebuit doar zece luni pentru o întâlnire cu Donald Trump. Președintele maghiar merge pentru a doua oară […]
