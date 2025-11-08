România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancţiunile SUA în cazul Lukoil (POLITICO)

13:10

Un jaf din interiorul CEC Bank a șocat autoritățile: ofițerul de securitate, dependent de jocuri de noroc, a sustras 68.000 de lei și 9.750 de euro. Vezi ce s-a întâmplat.