Gabriel a plătit cu viaţa pasiunea nebună pentru viteză. Maşina s-a rupt în două, după ce s-a izbit de un pom

Băuturile vegetale cu care înlocuim laptele de vacă au devenit din ce în ce mai căutate în ultimii ani. Pentru mulţi sunt simbolul unui stil de viaţă sănătos, pentru alţii fac parte din dietă, mai ales că nu balonează, şi alţii îl aleg când ţin post. Cu toate acestea specialiştii atrag atenţia că, deşi poate fi îmbogăţit cu vitamine, laptele vegetal nu are nutrienţii celui de origine animală. Poate fi chiar mai gras, iar în unele cazuri adaosul de zahăr şi conservanţi îl face chiar mai puţin sănătos.