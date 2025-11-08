Satul pierdut care a reapărut după decenii sub apă, în UK. Ultima slujbă în biserică s-a ţinut în 1943
ObservatorNews, 8 noiembrie 2025 11:50
Sub apele liniștite ale lacului de acumulare Ladybower se ascund secole de viață, amintiri și povești ale oamenilor care odată au numit acest loc "acasă". Satul Derwent, scufundat intenționat în anii '40, începe acum să iasă din nou la suprafață. Casele și străzile care au dispărut în timpul creării lacului pot fi zărite atunci când nivelul apei scade, amintind de viața care odată anima aceste locuri.
• • •
