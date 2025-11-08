Anularea prezidențialelor din România produce efecte. UE construiește un centru pentru combaterea „dezinformării” din partea Rusiei și Chinei

23:00

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv, după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani. Acest eveniment a avut loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei […]