Contakt Express Logistik SA anunță aprobarea Prospectului de către ASF și derularea ofertei publice inițiale în perioada 12 noiembrie – 3 decembrie 2025; compania vizează listarea pe AeRO
Financial Intelligence, 8 noiembrie 2025 11:50
Compania Contakt Express Logistik S.A., liderul pieței românești de accesorii pentru telefoane și tablete, anunță aprobarea Prospectului de […] The post Contakt Express Logistik <b>SA</b> anunță aprobarea Prospectului de către <b>ASF</b> și derularea ofertei publice inițiale în perioada 12 noiembrie – 3 decembrie 2025; compania vizează listarea pe AeRO appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
11:50
Contakt Express Logistik SA anunță aprobarea Prospectului de către ASF și derularea ofertei publice inițiale în perioada 12 noiembrie – 3 decembrie 2025; compania vizează listarea pe AeRO # Financial Intelligence
Compania Contakt Express Logistik S.A., liderul pieței românești de accesorii pentru telefoane și tablete, anunță aprobarea Prospectului de […] The post Contakt Express Logistik SA anunță aprobarea Prospectului de către ASF și derularea ofertei publice inițiale în perioada 12 noiembrie – 3 decembrie 2025; compania vizează listarea pe AeRO appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
11:10
Buzoianu: Am convins UE să acordăm statelor încă un an pentru implementarea schemei de certificate de emisii în transporturi şi construcţii # Financial Intelligence
Am convins Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate […] The post Buzoianu: Am convins UE să acordăm statelor încă un an pentru implementarea schemei de certificate de emisii în transporturi şi construcţii appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Ucraina “intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”,după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei # Financial Intelligence
Ucraina va încerca să se asigure că “nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara […] The post Ucraina “intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”,după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Nazare a convenit la Atena cu omologul său elen consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia # Financial Intelligence
Consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia, în special în domeniile energiei, infrastructurii și investițiilor, precum și colaborarea […] The post Nazare a convenit la Atena cu omologul său elen consolidarea cooperării economice dintre România și Grecia appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
10:10
România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor impuse de Trump (Politico) # Financial Intelligence
România și Bulgaria se luptă cu timpul pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor petroliere critice înainte ca sancțiunile […] The post România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor impuse de Trump (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Donald Trump anunţă că niciun responsabil american nu va merge la G20 în Africa de Sud # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri pe reţeaua sa de socializare Truth Social că niciun responsabil american […] The post Donald Trump anunţă că niciun responsabil american nu va merge la G20 în Africa de Sud appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
08:10
Citatul săptămânii: “Întotdeauna este mai uşor să mobilizezi oamenii împotriva a ceva decât pentru ceva” – George Soros # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Întotdeauna este mai uşor să mobilizezi oamenii împotriva a ceva decât pentru ceva” – George Soros appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Temerile legate de evaluarea IA îi îngrijorează pe investitorii globali, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de bula tehnologică # Financial Intelligence
Temerile legate de o bulă a inteligenței artificiale s-au accentuat săptămâna aceasta, după ce acțiunile companiilor tehnologice americane […] The post Temerile legate de evaluarea IA îi îngrijorează pe investitorii globali, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de bula tehnologică appeared first on Financial Intelligence.
07:40
SUA acordă Ungariei o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul rusesc; Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de aproximativ 600 milioane de dolari # Financial Intelligence
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importul de petrol […] The post SUA acordă Ungariei o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul rusesc; Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de aproximativ 600 milioane de dolari appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:40
Justiția turcă a emis mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele lui Netanyahu și al altor responsabili israelieni # Financial Intelligence
Justiția turcă a emis vineri mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor […] The post Justiția turcă a emis mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele lui Netanyahu și al altor responsabili israelieni appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Video Trump: “Relația cu România e foarte bună; Îmi plac mult românii, sunt un popor grozav”/Pete Hegseth: Schimbările de trupe în România – doar „o rotație a trupelor în Europa” # Financial Intelligence
„Relația cu România este foarte bună” și „îmi plac românii”, a declarat preşedintele SUA Donald Trump, în timpul […] The post Video Trump: “Relația cu România e foarte bună; Îmi plac mult românii, sunt un popor grozav”/Pete Hegseth: Schimbările de trupe în România – doar „o rotație a trupelor în Europa” appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Video – Trump spune că „analizează” posibilitatea acordării unei derogări Ungariei de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolului și gazelor (The Guardian) # Financial Intelligence
Președintele SUA îl numește pe premierul ungar Viktor Orbán „mare lider” în cadrul întâlnirii de la Casa Albă […] The post Video – Trump spune că „analizează” posibilitatea acordării unei derogări Ungariei de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolului și gazelor (The Guardian) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Aerostar a înregistrat un profit net de 70,8 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
Aerostar a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 70,8 milioane lei, în […] The post Aerostar a înregistrat un profit net de 70,8 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Marele rival al lui Putin avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina # Financial Intelligence
Fostul magnat petrolier Mihail Hodorkovski explică pentru POLITICO de ce Rusia va avea nevoie de zeci de ani […] The post Marele rival al lui Putin avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingurile de emitent și de depozit ale Băncii Transilvania # Financial Intelligence
Moody’s Ratings a îmbunătățit atât ratingul pe termen lung pentru depozite al Băncii Transilvania, cât și ratingurile de […] The post Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingurile de emitent și de depozit ale Băncii Transilvania appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Burnete: Cred că în 15-20 de ani putem să fim la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale # Financial Intelligence
În 15-20 de ani putem să fim la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale, este un obiectiv […] The post Burnete: Cred că în 15-20 de ani putem să fim la fel de bogaţi ca ţările Europei Centrale appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Absența ministrului rus de externe Serghei Lavrov declanșează semnale de alarmă la Moscova – CNN # Financial Intelligence
Serghei Lavrov este figura reprezentativă a diplomației ruse de peste două decenii și a ocupat anterior funcția de […] The post Absența ministrului rus de externe Serghei Lavrov declanșează semnale de alarmă la Moscova – CNN appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Serviciile secrete americane au descoperit că avocații militari israelieni au avertizat că există dovezi ale comiterii de crime de război în Gaza – Reuters # Financial Intelligence
Avocații Departamentului de Stat și-au exprimat îngrijorarea cu privire la conduita militară a Israelului SUA și-au menținut sprijinul […] The post Serviciile secrete americane au descoperit că avocații militari israelieni au avertizat că există dovezi ale comiterii de crime de război în Gaza – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Lazea: Salariile să nu crească mai rapid decât productivitatea, pensiile să nu crească mai rapid decât salariile # Financial Intelligence
Salariile în România nu trebuie să crească mai rapid decât productivitatea, pensiile să nu crească mai rapid decât […] The post Lazea: Salariile să nu crească mai rapid decât productivitatea, pensiile să nu crească mai rapid decât salariile appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Moșteanu: O persoană a încercat să-mi cumpere influența cu un milion de euro; am refuzat categoric # Financial Intelligence
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, confirmă faptul că o persoană a încercat să-i cumpere influența cu un milion de […] The post Moșteanu: O persoană a încercat să-mi cumpere influența cu un milion de euro; am refuzat categoric appeared first on Financial Intelligence.
18:00
BCR semnează o convenţie de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare prin care va putea acorda IMM-urilor credite de peste 1 miliard de lei # Financial Intelligence
Banca Comercială Română (BCR) anunţă că devine prima instituţie financiară care semnează o convenţie de garantare cu Banca […] The post BCR semnează o convenţie de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare prin care va putea acorda IMM-urilor credite de peste 1 miliard de lei appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic – See LNG Trade au semnat un acord de cooperare în cadrul P-TEC pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din Statele Unite # Financial Intelligence
În cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), eveniment desfășurat la Atena care reunește […] The post Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic – See LNG Trade au semnat un acord de cooperare în cadrul P-TEC pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din Statele Unite appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Lazea: Nu cred că avem ce ne trebuie pentru a deveni o economie hight-tech; ne îndreptăm spre o economie a serviciilor # Financial Intelligence
România nu are ce îi trebuie pentru a deveni o economie hight-tech, pentru că nu a pus bazele […] The post Lazea: Nu cred că avem ce ne trebuie pentru a deveni o economie hight-tech; ne îndreptăm spre o economie a serviciilor appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Numirea preşedintelui comitetului de audit nu poate fi realizată de Adunarea Generală a Acționarilor (opinie ASPAAS, în contextul AGA FP) # Financial Intelligence
Numirea preşedintelui comitetului de audit nu poate fi realizată de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit dispoziţiilor legale în […] The post Numirea preşedintelui comitetului de audit nu poate fi realizată de Adunarea Generală a Acționarilor (opinie ASPAAS, în contextul AGA FP) appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Şucu: Federaţiile din Concordia vor propune măsuri să poată fi implementate pentru repornirea economiei # Financial Intelligence
Fiecare federaţie membră a Confederaţiei Patronale Concordia va propune, în viitorul foarte apropiat, măsuri care să poată fi […] The post Şucu: Federaţiile din Concordia vor propune măsuri să poată fi implementate pentru repornirea economiei appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de Fier # Financial Intelligence
Societatea Naţională a Sării – Salrom a depus, vineri, la Comisia Europeană, o nouă cerere de finanţare referitoare […] The post Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de Fier appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Operatorii sistemelor de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina semnează o scrisoare comună prin care solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru produsele de capacitate Ruta 2 și Ruta 3 # Financial Intelligence
Scrisoarea comună a fost semnată în prezența Secretarului Energiei al SUA, Chris Wright, și a Secretarului de Interne […] The post Operatorii sistemelor de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina semnează o scrisoare comună prin care solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru produsele de capacitate Ruta 2 și Ruta 3 appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Congres PSD/ Adrian Năstase: Este nevoie de un partid de stânga puternic, care să-şi reevalueze ideologia # Financial Intelligence
Adrian Năstase, fost premier şi preşedinte al PSD, a declarat vineri că este nevoie de un partid de […] The post Congres PSD/ Adrian Năstase: Este nevoie de un partid de stânga puternic, care să-şi reevalueze ideologia appeared first on Financial Intelligence.
14:10
LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale; reacția companiei în contextul perchezițiilor # Financial Intelligence
LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale, a transmis un purtător de cuvânt al […] The post LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale; reacția companiei în contextul perchezițiilor appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene # Financial Intelligence
Fondul de Inovare al Uniunii Europene a selectat pentru finanțare proiectul CCS Holcim România – Carbon Hub CPT01, […] The post Primul proiect Holcim de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS) la scară industrială, on shore, din Europa de Est, primește sprijin din partea Uniunii Europene appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Nicuşor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o mulţime de firme # Financial Intelligence
Majorarea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj, […] The post Nicuşor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată din piaţa competitivă o mulţime de firme appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Gunvor renunță la oferta de cumpărare a activelor Lukoil după ce SUA o numesc „marioneta Kremlinului” # Financial Intelligence
Traderul elvețian de mărfuri Gunvor a declarat joi că și-a retras propunerea de a cumpăra activele străine ale […] The post Gunvor renunță la oferta de cumpărare a activelor Lukoil după ce SUA o numesc „marioneta Kremlinului” appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
12:30
Georgios Stassis, la P-TEC: Sud-estul Europei va fi influențat de două forțe importante, una este AI și nevoia de centre de date, alta va fi electrificarea și rezolvarea conflictului din Ucraina # Financial Intelligence
Sud-estul Europei va fi influențat de două forțe importante, una este AI și nevoia de centre de date, […] The post Georgios Stassis, la P-TEC: Sud-estul Europei va fi influențat de două forțe importante, una este AI și nevoia de centre de date, alta va fi electrificarea și rezolvarea conflictului din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
12:20
P-TEC 2025: S-au semnat acordurile între DEPA Emporia – AKTOR și Venture Global pentru furnizarea de GNL; primul contract pe termen lung în Europa de Sud-Est; memorandum de înțelegere cu România și Ucraina # Financial Intelligence
DEPA Emporia și AKTOR au semnat un acord cu compania Venture Global pentru furnizarea de gaze naturale lichefiate […] The post P-TEC 2025: S-au semnat acordurile între DEPA Emporia – AKTOR și Venture Global pentru furnizarea de GNL; primul contract pe termen lung în Europa de Sud-Est; memorandum de înțelegere cu România și Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
11:50
ANAT: “Suntem singura țară din Europa care a regresat în turism: de la 3,4 milioane turiști străini înainte de 1990, la 2 milioane după 35 de ani de democrație” # Financial Intelligence
Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) trage un semnal de alarma: România este singura țară din Europa […] The post ANAT: “Suntem singura țară din Europa care a regresat în turism: de la 3,4 milioane turiști străini înainte de 1990, la 2 milioane după 35 de ani de democrație” appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Mitsotakis la P-TEC: Avem oportunitatea de a redesena harta energetică a Europei de Sud-Est – Grecia, „poartă” naturală pentru gazul american # Financial Intelligence
Premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis a exprimat, de la tribuna P-TEC, voința politică de a consolida poziția țării ca […] The post Mitsotakis la P-TEC: Avem oportunitatea de a redesena harta energetică a Europei de Sud-Est – Grecia, „poartă” naturală pentru gazul american appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Începând de astăzi, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 […] The post FIDELIS de noiembrie oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,95% appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Ucraina încearcă să obţină o schimbare de guvern în Ungaria, “iar scurgerea de date de la partidul (de […] The post Ucraina vrea o schimbare de guvern în Ungaria, spune Viktor Orban appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Percheziții la combinatul Liberty Galați; 300 milioane euro – delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia (surse) # Financial Intelligence
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, […] The post Percheziții la combinatul Liberty Galați; 300 milioane euro – delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia (surse) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
După „post-adevăr” și „narrative shaping”, ce mai înseamnă „realpolitik”? Corneliu PIVARIU # Financial Intelligence
„Între zgomotul narațiunilor și tăcerea faptelor, realpolitik rămâne glasul sobru al realității” Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două […] The post După „post-adevăr” și „narrative shaping”, ce mai înseamnă „realpolitik”? Corneliu PIVARIU appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Grupul Agroland raportează o creștere de 65% a profitului net la 9 luni 2025, la 9,5 mil. lei, și își prezintă strategia de dezvoltare până în 2030 # Financial Intelligence
Agroland Business System a raportat, la nivel consolidat, vânzări de 299 mil. lei, în creștere cu 13% față […] The post Grupul Agroland raportează o creștere de 65% a profitului net la 9 luni 2025, la 9,5 mil. lei, și își prezintă strategia de dezvoltare până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Tesla anunță că acționarii au aprobat planul salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk # Financial Intelligence
Tesla a declarat că acționarii au votat în favoarea planului salarial de aproape 1 trilion de dolari al […] The post Tesla anunță că acționarii au aprobat planul salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk appeared first on Financial Intelligence.
08:40
ACER solicită o anchetă privind manipularea pieței elenă a energiei electrice pentru perioada crizei energetice din vara anului trecut # Financial Intelligence
ACER solicită o anchetă privind manipularea pieței elenă a energiei electrice pentru perioada crizei energetice din vara anului […] The post ACER solicită o anchetă privind manipularea pieței elenă a energiei electrice pentru perioada crizei energetice din vara anului trecut appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Coridor vertical: Acordul administratorilor privind cererea de aprobare a „Route 2” către autoritățile de reglementare – Semnături astăzi la P-TEC – Produsul va fi disponibil inițial până în aprilie # Financial Intelligence
Administratorii țărilor implicate au ajuns la un consens cu privire la caracteristicile produsului „Route 2” pentru Coridorul Vertical, […] The post Coridor vertical: Acordul administratorilor privind cererea de aprobare a „Route 2” către autoritățile de reglementare – Semnături astăzi la P-TEC – Produsul va fi disponibil inițial până în aprilie appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Kazahstanul și SUA semnează un memorandum istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice # Financial Intelligence
Kazahstanul și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice pe […] The post Kazahstanul și SUA semnează un memorandum istoric privind cooperarea în domeniul mineralelor critice appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Operatiunea Jupiter 4 – Ziua a cincea: Investigație privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ , folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită; GAZPROM RUSIA – implicată # Financial Intelligence
Operaţoiunea JUPITER, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a […] The post Operatiunea Jupiter 4 – Ziua a cincea: Investigație privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ , folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită; GAZPROM RUSIA – implicată appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați – unde mai multe credite Eximbank, luate pentru dezvoltare, au fost folosite în alte scopuri # Financial Intelligence
Autoritățile au descins, vineri dimineață, la combinatul siderurgic Liberty Galați, unde mai multe credite Eximbank, luate pentru dezvoltare, […] The post Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați – unde mai multe credite Eximbank, luate pentru dezvoltare, au fost folosite în alte scopuri appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Sam Altman: OpenAI va obţine venituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari în 2025 şi vizează ”sute de miliarde” până în 2030 # Financial Intelligence
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat joi că startupul de inteligenţă artificială este pe cale să […] The post Sam Altman: OpenAI va obţine venituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari în 2025 şi vizează ”sute de miliarde” până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Congres PSD -Se alege noua conducere şi se modifică statutul; Sorin Grindeanu – singurul candidat la şefia partidului # Financial Intelligence
Social-democraţii se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-şi alege o nouă conducere şi pentru modificarea Statutului formaţiunii. […] The post Congres PSD -Se alege noua conducere şi se modifică statutul; Sorin Grindeanu – singurul candidat la şefia partidului appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Vaslui: Omul de afaceri Fănel Bogos – arestat preventiv; trei inculpați – plasați sub control judiciar # Financial Intelligence
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a fost arestat preventiv […] The post Vaslui: Omul de afaceri Fănel Bogos – arestat preventiv; trei inculpați – plasați sub control judiciar appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.