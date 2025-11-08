SOS pentru Institutul Național al Patrimoniului: „Nu desființați singurul martor vizibil al istoriei noastre!”
PressHub, 8 noiembrie 2025 12:20
Guvernul ia în calcul reorganizarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), prin absorbirea acestuia în structura Ministerului Culturii. Măsura, justificată oficial ca „simplificare administrativă”, este însă contestată puternic de specialiști, organizații profesionale și ONG-uri din domeniu, care avertizează că patrimoniul cultural riscă să devină vulnerabil politic și administrativ. Petiția publică lansată zilele trecute, adresată ministrului Culturii, […] Articolul SOS pentru Institutul Național al Patrimoniului: „Nu desființați singurul martor vizibil al istoriei noastre!” apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
12:20
SOS pentru Institutul Național al Patrimoniului: „Nu desființați singurul martor vizibil al istoriei noastre!” # PressHub
Guvernul ia în calcul reorganizarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), prin absorbirea acestuia în structura Ministerului Culturii. Măsura, justificată oficial ca „simplificare administrativă”, este însă contestată puternic de specialiști, organizații profesionale și ONG-uri din domeniu, care avertizează că patrimoniul cultural riscă să devină vulnerabil politic și administrativ. Petiția publică lansată zilele trecute, adresată ministrului Culturii, […] Articolul SOS pentru Institutul Național al Patrimoniului: „Nu desființați singurul martor vizibil al istoriei noastre!” apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
12:00
Încă mai sunt unii care spun că în România deficitul nu este o problemă. Datoria României raportată la PIB este sub media europeană. Dar la fel sunt însă și veniturile bugetare ale României. Problema ar trebui să devină clară când ne uităm la efectul datoriei pe care deficitul îl generează. Interpretările fără fond sunt foarte […] Articolul Deficitul nu e doar o cifră: plătim scump pentru lipsa de reforme apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
11:10
Cel mai mare cadran solar din ţară, amenajat pe un fost heliport folosit de Ceauşescu la vânătoare # PressHub
Drumeţii care străbat Via Transilvanica şi ajung până la poalele Munţilor Călimani, în comuna Cetate din judeţul Bistriţa-Năsăud, au, începând de vineri, un nou punct de atracţie şi de popas: cadranul solar Sol Rex Regum (Soarele, regele regilor), cel mai mare ceas din România care se ghidează după Soare, cu un diametru de 20 de […] Articolul Cel mai mare cadran solar din ţară, amenajat pe un fost heliport folosit de Ceauşescu la vânătoare apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
09:50
Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut: istoricul Armand Goșu avertizează asupra vulnerabilității Moldovei. „Deci, repet, din armată s-a furat” | INTERVIU Ziarul de Iași # PressHub
Într-un interviu acordat Ziarului de Iași, istoricul Armand Goșu explică absența bazelor militare majore în Moldova prin faptul că armata RPR și RSR nu s-a pregătit niciodată să lupte împotriva URSS. Regimul comunist era subordonat Moscovei, astfel că nu exista vreo strategie de apărare a estului țării. După 1990, din armată „s-a furat” și nu […] Articolul Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut: istoricul Armand Goșu avertizează asupra vulnerabilității Moldovei. „Deci, repet, din armată s-a furat” | INTERVIU Ziarul de Iași apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
23:10
Astra Film Chișinău 2025 prezintă în premieră unele dintre cele mai bune documentare ale momentului # PressHub
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film Sibiu revine la Chișinău cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția din acest an, din România. Printre acestea, „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025), declarat Cel mai bun documentar al secțiunii Voci emergente, respectiv „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, 2025), cel […] Articolul Astra Film Chișinău 2025 prezintă în premieră unele dintre cele mai bune documentare ale momentului apare prima dată în PRESShub.
21:50
Aktual24 |EXCLUSIV Cum a ajuns Alexandrescu candidata AUR. Claudiu Târziu: ”AUR are datorii financiare la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru”. Cine ar fi trebuit să fie candidatul AUR # PressHub
Claudiu Târziu, fost co-președinte al AUR alături de George Simion, a dezvăluit într-un interviu pentru aktual24.ro motivele care au stat în spatele deciziei AUR de a o susține la Primăria Capitalei pe Anca Alexandrescu, informează Aktual24. Târziu a declarat că AUR a decis inițial să îl aibă drept candidat pe europarlamentarul Gheorghe Piperea după care […] Articolul Aktual24 |EXCLUSIV Cum a ajuns Alexandrescu candidata AUR. Claudiu Târziu: ”AUR are datorii financiare la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru”. Cine ar fi trebuit să fie candidatul AUR apare prima dată în PRESShub.
19:20
Pelléas et Mélisande este unica operă completă compusă de Claude Debussy. I-a luat vreo 12 ani să ajungă la forma definitivă. Rar cântată, deși, aș spune că am avut noroc în ultimii trei ani, am auzit-o în trei interpretări. În 2023, la Festival Enescu, în concert, cu orchestra Operei Maghiare din Cluj, la pupitru aflându-se […] Articolul Opera „Pelléas et Mélisande”, imersiune gotică pe scena operei vieneze și în afara ei apare prima dată în PRESShub.
19:10
Aktual24 |Dăncilă are noi funcții: președinte, director general și vicepreședinte. Chinezii au instalat-o în fruntea a două organizații # PressHub
Fostul premier PSD al României, Viorica Dăncilă, a preluat funcția de președinte și director general al Casei Româno–Chineze, o asociație privată care afirmă că are ca scop „îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”, potrivit unui comunicat transmis de grupul de investiții NIRO, relatează Aktual24. Numirea a avut loc pe 23 septembrie, la Nanjing, […] Articolul Aktual24 |Dăncilă are noi funcții: președinte, director general și vicepreședinte. Chinezii au instalat-o în fruntea a două organizații apare prima dată în PRESShub.
18:50
Printr-o postare pe Facebook, Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că o persoană i-a oferit mită în valoare de un milion de euro, dar acesta a refuzat-o. Declarația sa vine la puțin timp după ce fostul senator, Ovidiu Isăilă, a fost arestat preventiv de Tribunalul București. Acesta ar fi încercat să cumpere influență printr-un milion […] Articolul Ionuț Moșteanu susține că a refuzat mită în valoare de un milion de euro apare prima dată în PRESShub.
18:20
Raluca Radu despre filmul „Fotografii Însângerate” proiectat în cadrul Festivalul „Ecranul Memoriei”: „În România se vorbește foarte puțin despre Holocaust și despre pogromul de la Iași” # PressHub
Prof. univ. dr. Raluca Radu, cadru didactic și cercetător de media la Universitatea din București, va participa la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. Raluca Radu va fi prezentă la […] Articolul Raluca Radu despre filmul „Fotografii Însângerate” proiectat în cadrul Festivalul „Ecranul Memoriei”: „În România se vorbește foarte puțin despre Holocaust și despre pogromul de la Iași” apare prima dată în PRESShub.
18:00
În contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Germania, respectiv Franța, au loc, în luna noiembrie, mai multe concerte extraordinare la Cluj, Köln, Koblenz, Erlangen, Paris şi Berlin # PressHub
În contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Germania, respectiv Franța, au loc, în luna noiembrie, mai multe concerte extraordinare la Cluj, Köln, Koblenz, Erlangen, Paris şi Berlin, relatează Deutsche Welle. „România este o ţară a culturii şi aşa este şi percepută în afară”, subliniază la microfonul DW Cristina Uruc, […] Articolul În contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Germania, respectiv Franța, au loc, în luna noiembrie, mai multe concerte extraordinare la Cluj, Köln, Koblenz, Erlangen, Paris şi Berlin apare prima dată în PRESShub.
17:50
Ștefan Iancu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” # PressHub
Actorul Ștefan Iancu îi invită pe spectatori să participe la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu și inclus în programul festivalului pe 20 noiembrie, […] Articolul Ștefan Iancu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” apare prima dată în PRESShub.
16:10
Iulian Postelnicu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” # PressHub
Actorul Iulian Postelnicu îi invită pe spectatori să participe la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. În cadrul festivalului, pe 20 noiembrie, va fi proiectat filmul „Libertate”, regizat de Tudor […] Articolul Iulian Postelnicu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” apare prima dată în PRESShub.
15:40
Marian Țuțui, invitat la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „Trebuie să învățăm din istorie pentru a nu o repeta” # PressHub
Prof. univ. dr. Marian Țuțui, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, va participa la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. Țuțui va fi prezent la dezbaterea de după […] Articolul Marian Țuțui, invitat la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „Trebuie să învățăm din istorie pentru a nu o repeta” apare prima dată în PRESShub.
15:20
Guvernul de la Chișinău se găndește să cumpere terminalul de korosen Lukoil, singura sursă de alimnetare a aeroportului internațional # PressHub
După ce traderul international Gunvor și-a retreas oferta de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, tranzacție descurajată de Statelor Unite, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile au făcut o ofertă să cumpere singurul depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Este deținut de Lukoil, la fel ca peste 100 de benzinării. Toit Lukoil, cea mai mare companiei energetică private din Rusia, controlează ca 20% din piața de retail din R. […] Articolul Guvernul de la Chișinău se găndește să cumpere terminalul de korosen Lukoil, singura sursă de alimnetare a aeroportului internațional apare prima dată în PRESShub.
15:10
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au reținut un individ sub acuzația de cumpărare de influență. Potrivit DNA, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării. Promisiunile au fost reiterate în data de 24 […] Articolul Șpagă promisă de 1 milion de euro pentru contracte cu Romtehnica apare prima dată în PRESShub.
14:20
Judecătorul CCR Gheorghe Stan, pensionar special la 51 de ani cu 30.000 lei/lună: „pensia magistraților nu e o favoare” # PressHub
Gheorghe Stan, judecător al Curții Constituționale, pensionat la 50 de ani și fost procuror, susține într-o opinie concurentă privind neconstituționalitatea legii privind pensiile magistraților că Guvernul nu îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar și că pensia magistraților nu mai este specială, ci devine contributivă dacă se majorează vârsta de […] Articolul Judecătorul CCR Gheorghe Stan, pensionar special la 51 de ani cu 30.000 lei/lună: „pensia magistraților nu e o favoare” apare prima dată în PRESShub.
14:10
Chișinău, 7 noiembrie 2025 – Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a inaugurat vineri, 7 noiembrie, biroul permanent al instituției la Chișinău, un gest descris ca o demonstrație a angajamentului ferm al Europei față de partenerii din regiune. Deschiderea acestei antene a Parlamentului European în Republica Moldova are loc într-un context de tensiuni geopolitice sporite și […] Articolul Parlamentul European inaugurează biroul permanent al instituției la Chișinău apare prima dată în PRESShub.
14:00
Adrian Cioflâncă, invitat special la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „E un film despre un capitol dureros despre care încă se vorbește prea puțin” # PressHub
Istoricul Adrian Cioflâncă, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, va participa la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, între 19 și 21 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00 la Cinema Muzeul Țăranului din București. Cioflâncă va fi prezent pe […] Articolul Adrian Cioflâncă, invitat special la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „E un film despre un capitol dureros despre care încă se vorbește prea puțin” apare prima dată în PRESShub.
13:50
Festivalul „Ecranul Memoriei”, trei zile de filme și dialoguri despre istoria recentă, la Muzeul Țăranului # PressHub
Agerpres a preluat comunicatul de presă despre Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie” organizat Freedom House România, cu sprijinul Primăriei Sectorului 1, între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului, un eveniment dedicat elevilor de liceu și publicului interesat de redescoperirea trecutului recent prin intermediul […] Articolul Festivalul „Ecranul Memoriei”, trei zile de filme și dialoguri despre istoria recentă, la Muzeul Țăranului apare prima dată în PRESShub.
13:50
Premierul Bolojan reacționează la chemarea sa în Parlament: „Da, mă voi prezenta în Parlament” # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va programa, săptămâna viitoare, o dată în care se va prezenta în Parlament. Acesta a repetat că dialogul este o componentă esențială a vieții democratice, dar există unele teme fundamentale care nu trebuie discutate. În cadrul unui interviu HotNews, Ilie Bolojan s-a arătat dispus să discute cu Parlamentul. „Dialogul […] Articolul Premierul Bolojan reacționează la chemarea sa în Parlament: „Da, mă voi prezenta în Parlament” apare prima dată în PRESShub.
13:40
4 din 9 judecători în opinea separată privind pensiile magistraților: „CSM nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului” # PressHub
Asztalos Csaba Ferencz, Dacian Cosmin Dragoș, Laura-Iuliana Scântei și Elena-Simina Tănăsescu, judecători constituționali, au considerat că Guvernul avea competența legală de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu chiar în lipsa comunicării avizului consultativ al CSM. În opinia separată a 4 judecători […] Articolul 4 din 9 judecători în opinea separată privind pensiile magistraților: „CSM nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului” apare prima dată în PRESShub.
12:50
Nicușor Dan, întrebat despre întâlnirea premierului cu un om de afaceri arestat pentru corupție: „Discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate ” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a vorbit, vineri, despre întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu Fănel Bogoș și Mihai Barbu (liderul PNL Vaslui), amândoi acuzați de corupție. Întrebat de jurnaliști dacă această întâlnire sabotează lupta anticorupție și discreditează guvernul, președintele Dan a răspuns negativ, susținând că nu au fost încălcate limitele impuse de principii, relatează News.ro . „Este […] Articolul Nicușor Dan, întrebat despre întâlnirea premierului cu un om de afaceri arestat pentru corupție: „Discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate ” apare prima dată în PRESShub.
Ieri
12:00
Un judecător a cerut anularea amenzii pentru viteză. Acesta a crezut că era urmărit de un interlop # PressHub
Un judecător din iași a cerut anularea unei amenzi e care a primit-o pentru viteză excesivă. Acesta susține că a condusîn modul respectiv, deoarece considera că este urmărit de un interlop, relatează Ziarul de Iași. Prin plângerea depusă la Judecătoria Iași, Bogdan Mihail Zamfir a arătat că în după-amiaza zilei de 27 mai a anului […] Articolul Un judecător a cerut anularea amenzii pentru viteză. Acesta a crezut că era urmărit de un interlop apare prima dată în PRESShub.
11:50
Consens rar în Washington: Democrați și Republicani contestă decizia privind redimensionarea trupelor din România # PressHub
Într-un moment atipic de consens politic, congresmeni democrați și republicani au criticat decizia administrației Trump privind reducerea trupelor din România. Printr-o scrisoare pe care i-au înaintat-o Secretarului Apărării, Pete Hegseth, aceștia indică faptul că mișcarea îi transmite un semnal greșit președintelui rus Vladimir Putin și riscă să submineze procesul de încetare a focului în Ucraina, […] Articolul Consens rar în Washington: Democrați și Republicani contestă decizia privind redimensionarea trupelor din România apare prima dată în PRESShub.
10:20
Gunvor își retrage oferta pentru activele internaționale ale Lukoil, sub presiuni americane # PressHub
Compania elvețiană de comerț cu energie Gunvor a anunțat joi că își retrage oferta de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba „niciodată” tranzacția. „Președintele [Donald] Trump a fost clar: războiul trebuie să se încheie imediat”, a transmis Ministerul americane de Finanțe (Departamentul […] Articolul Gunvor își retrage oferta pentru activele internaționale ale Lukoil, sub presiuni americane apare prima dată în PRESShub.
09:20
Delapidare de 300 milioane de euro la combinatul siderurgic din Galați, anchetată de procurorii Parchetului General # PressHub
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, fac șapte percheziţii domiciliare în județele Galați, Ilfov și a municipiului București, la sediul social al societății Liberty Galați, precum și la locuințele persoanelor implicate în comiterea faptelor, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe […] Articolul Delapidare de 300 milioane de euro la combinatul siderurgic din Galați, anchetată de procurorii Parchetului General apare prima dată în PRESShub.
6 noiembrie 2025
21:40
Aktual24 | Vladimir Putin acuză o „ideologie a rusofobiei agresive”: ”Se dorește dezmembrarea Rusiei” # PressHub
Ideea de a considera Rusia drept o putere colonială care într-o zi ar trebui să acorde libertate coloniilor sale este profund respingătoare, a anunțat președintele rus Vladimir Putin. El a explicat la o întâlnire despre gestionarea statului multietnic că acest lucru ar echivala cu dezmembrarea Federației Ruse. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat […] Articolul Aktual24 | Vladimir Putin acuză o „ideologie a rusofobiei agresive”: ”Se dorește dezmembrarea Rusiei” apare prima dată în PRESShub.
21:20
Organizația islamistă ”Muslim Interaktiv”, care pleda pentru înlocuirea democrației cu un califat în Germania, a fost interzisă de Ministerul Federal de Interne. ”Muslim Interaktiv” se adresa în special tinerilor, pe TikTok, scrie Deutsche Welle. Potrivit Ministerului Federal de Interne, organizația ”Muslim Interaktiv” încalcă ordinea constituțională, promovează islamul ca unic model de organizare socială și respinge […] Articolul Autoritățile germane interzic o puternică organizație islamistă | Deutsche Welle apare prima dată în PRESShub.
20:00
Protest în fața ÎCCJ împotriva Liei Savonea, șefa Curții Supreme: ”Vrem revocarea apărătoarei corupților!” # PressHub
Mai multe organizaţii civice organizează un protest în 14 noiembrie, între orele 18.30-23.00, faţă de corupţia din Justiţie şi cer public revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Protestul va avea loc în faţa sediului ÎCCJ din Bucureşti, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, și este organizat de „Corupţia ucide”, „Rezistenţa”, […] Articolul Protest în fața ÎCCJ împotriva Liei Savonea, șefa Curții Supreme: ”Vrem revocarea apărătoarei corupților!” apare prima dată în PRESShub.
19:20
Preşedintele organizaţiei PNL Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei # PressHub
Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, joi, în urma audierilor la DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Barbu, care deţine şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, […] Articolul Preşedintele organizaţiei PNL Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei apare prima dată în PRESShub.
18:50
Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, numit din partea PNL, a ajuns la concluzia că nu trebuie să-l suspende din funcție pe colegul de partid Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia. Arestat preventiv, cu interdicția de a desfășura activități administrative, arestat la domiciliu apoi eliberat în urma unei așa zise „erori” a unui procuror DNA care a […] Articolul Prefectul liberal de Prahova nu încetează mandatul primarului liberal de Sinaia apare prima dată în PRESShub.
18:40
UE își menține țintele pentru tranziția energetică 2030: emisiile scad, regenerabilele cresc, dar investițiile rămân în urmă # PressHub
Uniunea Europeană își consolidează poziția de lider global în tranziția energetică: emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut, ponderea energiilor regenerabile a crescut, iar dependența de gazul rusesc a fost aproape eliminată. Totuși, Comisia Europeană avertizează că investițiile actuale nu sunt suficiente pentru a atinge țintele climatice și de eficiență stabilite pentru 2030. […] Articolul UE își menține țintele pentru tranziția energetică 2030: emisiile scad, regenerabilele cresc, dar investițiile rămân în urmă apare prima dată în PRESShub.
18:10
Atunci când vine vorba despre sănătate și recuperare, alegerea tratamentului potrivit este esențială pentru obținerea rezultatelor dorite. Fiecare persoană are nevoi diferite, iar factorii care influențează eficiența terapiilor includ istoricul medical, nivelul de activitate fizică și tipul afecțiunii. Într-o lume în care opțiunile sunt numeroase, consultarea unui specialist și o evaluare corectă reprezintă primul pas […] Articolul Cum alegi corect tratamentele și terapiile potrivite pentru tine – recomandările KINOMED apare prima dată în PRESShub.
18:00
Aktual24 | Postarea unui propagandist rus, redistribuită de deputatul AUR Mihail Neamțu: ”Dacă aș fi președinte aș dona la ruși tot echipamentul nostru militar” # PressHub
Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele unei comisii parlamentare, a redistribuit pe contul lui de X o postare a unui propagandist moscovit în care acesta susținea că dacă ar fi președinte al României ar dona Rusiei tot echipamentul militar pentru a-i ”face muci” pe ucraineni. Postarea propagandistului moscovit conținea un fake news legat de de faptul […] Articolul Aktual24 | Postarea unui propagandist rus, redistribuită de deputatul AUR Mihail Neamțu: ”Dacă aș fi președinte aș dona la ruși tot echipamentul nostru militar” apare prima dată în PRESShub.
17:40
Unul dintre ultimele orașe mari din Donețk încă aflate sub controlul Ucrainei; Pokrovsk, este în centrul principalelor lupte de pe frontul ucrainian. Deși ambele părți susțin că dețin avantajul în lupta din oraș, date recente oferite de DeepState, un grup de cartografiere asociat forțelor ucrainiene, susține că forțele rusești controlează periferia de Sud-Vest a orașului, […] Articolul Pokrovsk, punct critic pe front: avans rusesc, pierderi masive și riscurile Ucrainei apare prima dată în PRESShub.
16:40
Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, este audiat, joi, la sediul DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă alături de alte trei persoane, informează Agerpres. Mihai Barbu nu a dorit să dea declaraţii presei. Liderul PNL Vaslui şi omul […] Articolul Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, audiat la DNA apare prima dată în PRESShub.
16:30
Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă # PressHub
Omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor, a fost reţinut de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iaşi, fiind acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată, informează Agerpres. În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute trafic de influenţă, dare de mită […] Articolul Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă apare prima dată în PRESShub.
16:20
Europarlamentarul Dan Nica, desemnat co-raportor principal pentru Fondul European pentru Competitivitate # PressHub
Parlamentul European l-a desemnat pe eurodeputatul Dan Nica (S&D, România) co-raportor principal, împreună cu eurodeputatul Christian Ehler (EPP, Germania), pentru Fondul European pentru Competitivitate (ECF), instrumentul central al viitorului Cadru Financiar Multianual 2028–2034, cu o valoare estimată la 234,3 miliarde de euro. Fondul va reuni într-o singură arhitectură strategică 14 programe europene majore, printre care […] Articolul Europarlamentarul Dan Nica, desemnat co-raportor principal pentru Fondul European pentru Competitivitate apare prima dată în PRESShub.
15:50
Republica Moldova se retrage din a acordului semnat cu Federația Rusă în 1998 privind funcționarea centrelor culturale pe bază de reciprocitate. Prin această decizie anunțată în prima ședință a nolui guvernului, Moldova rupe, simbolic desigur, și relațiile culturale cu Moscova, după ce și-a câștigat independența energetică și parțial pe cea comercială. Consecința practică a hotărârii […] Articolul Se închide „Casa Rusă” de la Chișinău, mai mult decât un gest simbolic apare prima dată în PRESShub.
15:20
Episcopul Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică # PressHub
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Noul Arhiepiscop Major a obținut […] Articolul Episcopul Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică apare prima dată în PRESShub.
14:40
Partidul Social-Democrat va organiza vineri, 7 noiembrie, un congres național. În cadrul acestuia, se vor stabili o serie de chestiuni, precum noul președinte al formațiunii, codificarea modificării doctrinare anunțată din octombrie și direcția generală a partidului. Noul lider al partidului Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD de la demisia fostului premier Marcel Ciolacu, este singurul […] Articolul PSD înaintea congresului: schimbări doctrinare și relația cu partenerii de coaliție apare prima dată în PRESShub.
14:00
După 35 de ani, individul care a împușcat prima victimă a Revoluției de la Timișoara a fost declarat colaborator al Securității # PressHub
Prima victimă împuşcată în decembrie 1989 la Timișoara a fost Lepa Bărbat. Femeia ieşită pe străzile orașului de mână cu fiica ei şi cu soţul. A fost secerată de gloanțe pe 17 decembrie 1989, la ora 17.00, cu o oră înainte ca Ceauşescu să ordone să se tragă. Cel care a tras a fost Vasile […] Articolul După 35 de ani, individul care a împușcat prima victimă a Revoluției de la Timișoara a fost declarat colaborator al Securității apare prima dată în PRESShub.
13:10
Prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Firme din domeniul energiei, suspectate de creșterea artificială a prețului # PressHub
Procurorii au efectuat percheziții joi la domiciliile unor presupuși infractori și sediile unor firme. Acestea sunt suspectate de vânzarea succesivă a energiei în vederea creșterii artificiale a prețurilor. Surse citate de News.ro susțin că ar fi vorba de societățile din grupul Tinmar. Prejudiciul cauzat ar fi de peste 100 de milioane de lei. Cele patru […] Articolul Prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Firme din domeniul energiei, suspectate de creșterea artificială a prețului apare prima dată în PRESShub.
12:50
Firma de avocatură „Mușat & Asociații” anunță cooptarea în poziția de partener coordonator al Departamentului de Litigii a Corinei Corbu, fost președinte al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în perioada 2019-2025. Corbu s-a pensionat pe 1 august, la 53 de ani și încasează o pensie mai mare decât ultimul salariu, aproximativ 40.000 de […] Articolul Pensionară specială la 53 de ani, fosta șefă a ÎCCJ revine în câmpul muncii ca avocată apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Înainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este amplasat pe dreapta, și le înmatriculau aici fără bătăi mari de cap. După Brexit, importurile s-au redus, pentru că aceste mașini trebuie acum adaptate, mai exact volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de a […] Articolul În ce condiții mai pot fi înmatriculate în România mașinile cu volan pe dreapta apare prima dată în PRESShub.
12:10
Acord climatic: UE stabilește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040. România obține o concesie # PressHub
Cu o săptămână înainte de începerea summitului climatic COP30, guvernele Uniunii Europene au ajuns la un numitor comun privind modificarea Legii europene a climei (Green Deal) , stabilind un nou obiectiv obligatoriu de reducere cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Măsura reprezintă […] Articolul Acord climatic: UE stabilește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040. România obține o concesie apare prima dată în PRESShub.
11:20
Percheziții ale Parchetului General la furnizori de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor # PressHub
Mai multe percheziții au loc joi într-un dosar instrumentat de Parchetul General în care sunt vizați furnizori de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, […] Articolul Percheziții ale Parchetului General la furnizori de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor apare prima dată în PRESShub.
10:30
Secretarul general al NATO a venit la București să convingă România că retragerea parțială a trupelor americane nu afectează securitatea statului, fiindcă „toată Alianța va veni să salveze țara” în cazul unui atac. Liderul NATO, Mark Rutte, primit pentru prima dată în această calitate la București, a declarat că președintele american Donald Trump a păstrat […] Articolul Vizită de consolare a liderului NATO în România? apare prima dată în PRESShub.
10:00
Va limita Curtea Supremă libertatea președintelui Trump de a utiliza tarifele ca armă politică? # PressHub
În primele audieri , miercuri, la Curtea Supremă a SUA privind tarifele comerciale impuse de administrația Trump, majoritatea judecătorilor au pus sub semnul întrebării dreptul președintelui de a invoca o lege privind puterile de urgență pentru a acționa unilateral. Constituția SUA conferă Congresului dreptul de a impune tarife comerciale, însă Trump a pretins o putere […] Articolul Va limita Curtea Supremă libertatea președintelui Trump de a utiliza tarifele ca armă politică? apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.