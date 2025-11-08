SOS pentru Institutul Național al Patrimoniului: „Nu desființați singurul martor vizibil al istoriei noastre!”

12:30

Înainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este amplasat pe dreapta, și le înmatriculau aici fără bătăi mari de cap. După Brexit, importurile s-au redus, pentru că aceste mașini trebuie acum adaptate, mai exact volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de a […]