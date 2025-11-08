Armata israeliană confirmă identificarea rămăşiţelor ostaticului Lior Rudaeff

17:50

Primăria municipiului Galaţi a anunţat că a fost atribuit prin licitaţie publică contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul and #8221;Construire şi dotare secţie îngrijiri paliative - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire and #8221;. Este vorba despre un contract cu o valoare de 9.216.460,64 lei fără TVA, iar ofertantul câştigător este Asocierea COOP GALAŢI SOCIETATE COOPERATIVĂ - AM ARHIDREAM - ARHICONCRET. Termenul de realizare a serviciilor de proiectare este de şase luni de la data semnării contractului şi 24 luni pentru execuţia lucrărilor.