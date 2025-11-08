Volodimir Zelenski: Ucraina va acționa pentru a opri complet livrările de petrol rusesc către Europa

Newsweek.ro, 8 noiembrie 2025 12:20

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va lua măsuri pentru a împiedica aj...

Acum 10 minute
12:40
SUA oferă Ungariei o derogare temporară de la sancțiunile impuse asupra importurilor de gaze rusești Newsweek.ro
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile privind gazele rusești. În s...
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
MAE avertizează românii care călătoresc în SUA. Pot avea loc posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să...
11:50
Armand Goșu avertizează: Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut Newsweek.ro
Istoricul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru „Ziarul de Iași”, absența bazelor militare ma...
Acum 2 ore
11:30
România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor lui Trump Newsweek.ro
România și Bulgaria duc o cursă contra cronometru pentru a-și proteja rafinăriile petroliere esenția...
11:20
Soția bărbatului acuzat că voia să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, legături cu cei 3 tenori Newsweek.ro
În timp ce scena politică din România este zguduită de un nou scandal în centrul căruia se află așa-...
10:50
OCTOMBRIE Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De ce? Newsweek.ro
Casade Pensii a venit cu ultimele cifre. Avem pensie specială: 25.400 lei, pensie limită vârstă: 3.1...
Acum 4 ore
10:20
VIDEO Remedii la îndemâna oricui pentru a preveni oboseala. Cum recunoaștem simptomele de burn-out Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni se simt foarte obosiți din cauza vieții tumultoase pe care o trăim, un impact m...
10:10
FOTO O șoferiță de 66 de ani a mers cu așa viteză pe un bulevard din București încât a rupt un stâlp Newsweek.ro
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe un bulevard din București. O șoferiță de 66 de a...
09:50
Transformare îngrijorătoare, pentru fostul mare fotbalist Dan Petrescu. A slăbit 30 kg în câteva luni Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist Dan Petrescu trece printr-o transformare îngrijorătoare. Are, se pare, problem...
09:20
Un cuplu, surprins făcând amor la 140 km/h pe autostradă. Mașina mergea în zig-zag. Ce pedeapsă riscă șoferul? Newsweek.ro
Un șofer s-a speriat văzând o mașină mergând în zig-zag, cu o viteză de circa 140 km/h, pe o autostr...
09:10
Ludovic Orban, despre pacea și războiul dintre PSD și PNL: „Atunci când se întinde coarda, se rupe” Newsweek.ro
Fostul premier, lider PNL și actual consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, apreciază...
Acum 6 ore
08:40
Trump permite Ungariei să ia în continuare petrol și gaze de la Putin. Rusia atacă furibund Ucraina Newsweek.ro
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, l-a convins pe Trump să permită Ungariei să ia în continuare p...
08:10
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica astăzi, de Sfinţii Mihail şi Gavriil Newsweek.ro
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica pe 8 noiembrie, de Sfinţii Mihail şi Gavriil...
07:50
Un celebru lanț de gogoșerii întră in faliment. Au vrut să crească brusc dar s-au prăbușit Newsweek.ro
Un celebru lanț de gogoșerii nu poate face față concurenței. Dorința de creștere i-a adus falimentul...
07:50
Povestea primului Tractor de Artilerie Românesc, fabricat din 1976. Copiat după AT-L-ul rusesc Newsweek.ro
În 1976, Batalionul 102 Mentenanţă de la Bucov a început să fabrice primul Tractor de Artilerie Româ...
07:40
Metoda „nemțească” prin care reduci cu 20% factura la căldură. Când e momentul să oprești centrala Newsweek.ro
Într-o perioadă în care tot mai mulți români se gândesc cu îngrijorare la cât vor plăti pentru încăl...
07:30
Partidul extremă-dreapta Alternativa pentru Germania, suspectat că strânge informații militare pentru Rusia Newsweek.ro
Parlamentul Germaniei a ținut o sesiune specială pentru a analiza dacă membrii partidului de extremă...
07:20
Horoscop 9 noiembrie. Luna în Rac îi face geloși pe Scorpioni. Taurii, probleme în relație. Peștii, certuri Newsweek.ro
Horoscop 9 noiembrie. Luna în Rac îi face geloși pe Scorpioni. Taurii au probleme în relație. Peștii...
07:20
Soluția ieftină din bucătărie pe care o torni pe gazon în noiembrie. Costă 10 lei și te scapă de mușchi Newsweek.ro
O soluție simplă și ieftină, pe care probabil o ai deja în bucătărie, poate fi folosită în noiembrie...
07:10
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce Newsweek.ro
Marea recalculare a adus pensii generoase, dar și înghețări de pensie. Avem situația unui pensionar ...
06:50
Ce poți cumpăra toamna asta la Black Friday. Te ajută să nu iei amandă atunci când ești acasă Newsweek.ro
Pregătește‑te pentru Black Friday cu achiziții inteligente pentru casă: iată ce poți cumpăra în acea...
Acum 24 ore
22:10
Donald Trump: &#34;Românii sunt un popor grozav&#34;. Vom avea trupe SUA în România, în continuare Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, spune că "românii sunt un popor grozav". El anunţă că vom avea trupe...
22:00
Valentin Lazea, economist-şef BNR: &#34;Să vină nemţoaicele, să poată fi îngrijite contra bani, în România!&#34; Newsweek.ro
Valentin Lazea, economistul-şef al BNR, spune că unul dintre ingredientele României poate fi turismu...
21:40
Igrasia s-a întins la circa 51% dintre locuințele românilor. Care sunt cele mai grave probleme Newsweek.ro
Mai mult de jumătate dintre gospodăriile din România trăiesc cu igrasie, arată cele mai recente date...
21:20
Un judecător care a depășit viteza legală și-a justificat greșeala afirmând că se credea urmărit de un fost in Newsweek.ro
Un judecător a ajuns în fața colegilor, cerându-le să-i anuleze amenda primită pentru viteză și cond...
21:10
Nicuşor Dan, după ce a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski: &#34;Ucraina trebuie să câştige războiul!&#34; Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune, după ce a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski,că "Ucraina trebuie să câştige...
21:00
Un tâmplar a ajuns să-și înșele clienții ca să poată să-și întrețină amanta. Soția l-a iertat Newsweek.ro
Un mic întreprinzător și-a înșelat clienții pentru a avea bani să-și întrețină amanta. A fost prins ...
20:50
Diana Şoşoacă a fost citată încă odată la Parchetul General. Care sunt cele 11 capete de acuzare? Newsweek.ro
Diana Şoşoacă a fost citată încă odată, la Parchetul General, pentru 11 capete de acuzare. Care sunt...
20:20
Ai probleme cu somnul? Ce schimbări să faci, ca să revii la un program normal Newsweek.ro
Ritmul circadian poate fi perturbat de stres, cofeină sau schimbările sezoniere ale luminii. Expuner...
20:20
Danemarca interzice accesul la rețelele sociale pentru oricare persoană sun 15 ani Newsweek.ro
Guvernul danez a anunțat vineri un acord de interzicere a accesului la rețelele de socializare pentr...
20:20
VIDEO Atac al Ucrainei asupra Crimeii. Depozite de petrol și trenuri-cisterne ale armatei Rusiei, distruse Newsweek.ro
Forțele Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au declarat la 7 noiembrie că drone cu rază lungă de ...
19:50
Mania Labubu se amplifică. Apar parcuri tematice, dar şi un serial tv cu păpuşile rânjitoare Newsweek.ro
Mania păpuşilor Labubu contiuă să se amplifice. Apar acum parcuri tematice Labubu, dar şi un serial ...
19:40
Motivul pentru care să nu culegi merele din copaci în luna noiembrie. De ce trebuie lăsate pe jos? Newsweek.ro
Motivul pentru care să nu culegi merele din copaci în luna noiembrie. De ce trebuie lăsate pe jos? M...
19:20
Mesaje vechi de 109 ani au fost găsite într-o sticlă de Schweppes, scrise de soldații care plecau la Război Newsweek.ro
Mesaje vechi de 109 ani au fost găsite într-o sticlă de Schweppes, pe o plajă din Australia. Ele au ...
19:10
Combinații alimentare interzise. De ce să nu amesteci niciodată legumele cu fructele la aceeași masă Newsweek.ro
Combinații alimentare interzise. De ce să nu amesteci niciodată legumele cu fructele la aceeași masă...
18:50
Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie. Luna e în Leu și asta schimbă jocul de putere. 3 zodii fără noroc Newsweek.ro
A venit weekendul car săptămâna viitoare e după colț. Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie. Luna e în ...
18:40
Cum să scapi toamna de condensul de la ferestre în 5 minute. Ai nevoie doar de detergent de vase și o lavetă Newsweek.ro
Scapă rapid de condensul de la ferestre toamna! În doar 5 minute, cu detergent de vase și o lavetă, ...
18:20
Începe războiul împotriva dronelor Rusiei în Europa. Trupe germane speciale au sosit în Belgia să le doboare Newsweek.ro
La cererea Belgiei, membri ai Forțelor Armate Germane au sosit în țară pentru a ajuta la contracarar...
18:00
Ionuț Moșteanu reacționează după ce numele său a apărut într-un dosar DNA. „Am refuzat categoric” Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat vineri după apariția informațiilor privind reținere...
17:50
Bulgaria permite rezilierea fără penalități a abonamentelor de telefonie dacă operatorul majorează prețurile Newsweek.ro
În Bulgaria, consumatorii pot acum să își rezilieze abonamentele de telefonie mobilă fără penalități...
17:40
Compania de stat Hidroelectrica selectează trei membri noi în Consiliul de Supraveghere. Cine sunt aceștia? Newsweek.ro
Hidroelectrica a încheiat selecția a trei noi membri în Consiliul de Supraveghere, respectând legisl...
17:30
Peste 400.000 de mașini Honda, chemate urgent în service. Le pot sări roțile! Newsweek.ro
Contructorul japonez Honda cheamă urgent în service peste 400.000 de mașini în Statele Unite, din ca...
17:20
Un fost senator, traseist politic, care a vrut să-i dea șpagă 1.000.000 € ministrului Apărării, reținut de DNA Newsweek.ro
Un fost senator, traseist politic, care a vrut să-i dea șpagă 1.000.000 € ministrului Apărării, a fo...
17:20
Despăgubiri de 10.000.000$ pentru o profesoară împușcată de două ori de un elev de 6 ani Newsweek.ro
Instanța a acordat 10 milioane de dolari lui Abby Zwerner, fosta profesoară din Virginia care a fost...
17:10
VIDEO Momentul când un bărbat aprinde o țigară în benzinărie și totul e cuprins de flăcări. Cisterna alimenta Newsweek.ro
Momentul terifiant în care pauza de țigară a unui bărbat a fost pe punctul de a se transforma într-u...
17:00
O nouă boală genetică rară afectează creierul. O au doar 13 oameni din toată lumea Newsweek.ro
O echipă internaţională de cercetători a descoperit o boală neurologică extrem de rară, cauzată de m...
16:40
Datele de localizare ale oficialilor UE, vândute online. Comisia Europeană ridică nivelul de alertă Newsweek.ro
O nouă breșă de securitate arată că istoricul de locație al oficialilor UE este vândut de brokeri de...
16:30
Ungaria începe construcția reactorului 5 de la centrala nucleară Paks. Rosatom din Rusia a anunțat oficial Newsweek.ro
Ungaria începe construcția reactorului 5 de la centrala nucleară Paks. Rosatom din Rusia a anunțat o...
16:20
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de Fier Newsweek.ro
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de...
