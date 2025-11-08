Volodimir Zelenski: Ucraina va acționa pentru a opri complet livrările de petrol rusesc către Europa
Newsweek.ro, 8 noiembrie 2025 12:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va lua măsuri pentru a împiedica aj...
Acum 10 minute
12:40
SUA oferă Ungariei o derogare temporară de la sancțiunile impuse asupra importurilor de gaze rusești # Newsweek.ro
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile privind gazele rusești. În s...
Acum 30 minute
12:20
Volodimir Zelenski: Ucraina va acționa pentru a opri complet livrările de petrol rusesc către Europa # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va lua măsuri pentru a împiedica aj...
Acum o oră
12:10
MAE avertizează românii care călătoresc în SUA. Pot avea loc posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să...
11:50
Istoricul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru „Ziarul de Iași”, absența bazelor militare ma...
Acum 2 ore
11:30
România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor lui Trump # Newsweek.ro
România și Bulgaria duc o cursă contra cronometru pentru a-și proteja rafinăriile petroliere esenția...
11:20
Soția bărbatului acuzat că voia să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, legături cu cei 3 tenori # Newsweek.ro
În timp ce scena politică din România este zguduită de un nou scandal în centrul căruia se află așa-...
10:50
OCTOMBRIE Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De ce? # Newsweek.ro
Casade Pensii a venit cu ultimele cifre. Avem pensie specială: 25.400 lei, pensie limită vârstă: 3.1...
Acum 4 ore
10:20
VIDEO Remedii la îndemâna oricui pentru a preveni oboseala. Cum recunoaștem simptomele de burn-out # Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni se simt foarte obosiți din cauza vieții tumultoase pe care o trăim, un impact m...
10:10
FOTO O șoferiță de 66 de ani a mers cu așa viteză pe un bulevard din București încât a rupt un stâlp # Newsweek.ro
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe un bulevard din București. O șoferiță de 66 de a...
09:50
Transformare îngrijorătoare, pentru fostul mare fotbalist Dan Petrescu. A slăbit 30 kg în câteva luni # Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist Dan Petrescu trece printr-o transformare îngrijorătoare. Are, se pare, problem...
09:20
Un cuplu, surprins făcând amor la 140 km/h pe autostradă. Mașina mergea în zig-zag. Ce pedeapsă riscă șoferul? # Newsweek.ro
Un șofer s-a speriat văzând o mașină mergând în zig-zag, cu o viteză de circa 140 km/h, pe o autostr...
09:10
Ludovic Orban, despre pacea și războiul dintre PSD și PNL: „Atunci când se întinde coarda, se rupe” # Newsweek.ro
Fostul premier, lider PNL și actual consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, apreciază...
Acum 6 ore
08:40
Trump permite Ungariei să ia în continuare petrol și gaze de la Putin. Rusia atacă furibund Ucraina # Newsweek.ro
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, l-a convins pe Trump să permită Ungariei să ia în continuare p...
08:10
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica astăzi, de Sfinţii Mihail şi Gavriil # Newsweek.ro
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica pe 8 noiembrie, de Sfinţii Mihail şi Gavriil...
07:50
Un celebru lanț de gogoșerii întră in faliment. Au vrut să crească brusc dar s-au prăbușit # Newsweek.ro
Un celebru lanț de gogoșerii nu poate face față concurenței. Dorința de creștere i-a adus falimentul...
07:50
Povestea primului Tractor de Artilerie Românesc, fabricat din 1976. Copiat după AT-L-ul rusesc # Newsweek.ro
În 1976, Batalionul 102 Mentenanţă de la Bucov a început să fabrice primul Tractor de Artilerie Româ...
07:40
Metoda „nemțească” prin care reduci cu 20% factura la căldură. Când e momentul să oprești centrala # Newsweek.ro
Într-o perioadă în care tot mai mulți români se gândesc cu îngrijorare la cât vor plăti pentru încăl...
07:30
Partidul extremă-dreapta Alternativa pentru Germania, suspectat că strânge informații militare pentru Rusia # Newsweek.ro
Parlamentul Germaniei a ținut o sesiune specială pentru a analiza dacă membrii partidului de extremă...
07:20
Horoscop 9 noiembrie. Luna în Rac îi face geloși pe Scorpioni. Taurii, probleme în relație. Peștii, certuri # Newsweek.ro
Horoscop 9 noiembrie. Luna în Rac îi face geloși pe Scorpioni. Taurii au probleme în relație. Peștii...
07:20
Soluția ieftină din bucătărie pe care o torni pe gazon în noiembrie. Costă 10 lei și te scapă de mușchi # Newsweek.ro
O soluție simplă și ieftină, pe care probabil o ai deja în bucătărie, poate fi folosită în noiembrie...
07:10
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce # Newsweek.ro
Marea recalculare a adus pensii generoase, dar și înghețări de pensie. Avem situația unui pensionar ...
06:50
Ce poți cumpăra toamna asta la Black Friday. Te ajută să nu iei amandă atunci când ești acasă # Newsweek.ro
Pregătește‑te pentru Black Friday cu achiziții inteligente pentru casă: iată ce poți cumpăra în acea...
Acum 24 ore
22:10
Donald Trump: "Românii sunt un popor grozav". Vom avea trupe SUA în România, în continuare # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, spune că "românii sunt un popor grozav". El anunţă că vom avea trupe...
22:00
Valentin Lazea, economist-şef BNR: "Să vină nemţoaicele, să poată fi îngrijite contra bani, în România!" # Newsweek.ro
Valentin Lazea, economistul-şef al BNR, spune că unul dintre ingredientele României poate fi turismu...
21:40
Igrasia s-a întins la circa 51% dintre locuințele românilor. Care sunt cele mai grave probleme # Newsweek.ro
Mai mult de jumătate dintre gospodăriile din România trăiesc cu igrasie, arată cele mai recente date...
21:20
Un judecător care a depășit viteza legală și-a justificat greșeala afirmând că se credea urmărit de un fost in # Newsweek.ro
Un judecător a ajuns în fața colegilor, cerându-le să-i anuleze amenda primită pentru viteză și cond...
21:10
Nicuşor Dan, după ce a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski: "Ucraina trebuie să câştige războiul!" # Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune, după ce a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski,că "Ucraina trebuie să câştige...
21:00
Un tâmplar a ajuns să-și înșele clienții ca să poată să-și întrețină amanta. Soția l-a iertat # Newsweek.ro
Un mic întreprinzător și-a înșelat clienții pentru a avea bani să-și întrețină amanta. A fost prins ...
20:50
Diana Şoşoacă a fost citată încă odată la Parchetul General. Care sunt cele 11 capete de acuzare? # Newsweek.ro
Diana Şoşoacă a fost citată încă odată, la Parchetul General, pentru 11 capete de acuzare. Care sunt...
20:20
Ritmul circadian poate fi perturbat de stres, cofeină sau schimbările sezoniere ale luminii. Expuner...
20:20
Guvernul danez a anunțat vineri un acord de interzicere a accesului la rețelele de socializare pentr...
20:20
VIDEO Atac al Ucrainei asupra Crimeii. Depozite de petrol și trenuri-cisterne ale armatei Rusiei, distruse # Newsweek.ro
Forțele Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au declarat la 7 noiembrie că drone cu rază lungă de ...
19:50
Mania Labubu se amplifică. Apar parcuri tematice, dar şi un serial tv cu păpuşile rânjitoare # Newsweek.ro
Mania păpuşilor Labubu contiuă să se amplifice. Apar acum parcuri tematice Labubu, dar şi un serial ...
19:40
Motivul pentru care să nu culegi merele din copaci în luna noiembrie. De ce trebuie lăsate pe jos? # Newsweek.ro
Motivul pentru care să nu culegi merele din copaci în luna noiembrie. De ce trebuie lăsate pe jos? M...
19:20
Mesaje vechi de 109 ani au fost găsite într-o sticlă de Schweppes, scrise de soldații care plecau la Război # Newsweek.ro
Mesaje vechi de 109 ani au fost găsite într-o sticlă de Schweppes, pe o plajă din Australia. Ele au ...
19:10
Combinații alimentare interzise. De ce să nu amesteci niciodată legumele cu fructele la aceeași masă # Newsweek.ro
Combinații alimentare interzise. De ce să nu amesteci niciodată legumele cu fructele la aceeași masă...
18:50
Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie. Luna e în Leu și asta schimbă jocul de putere. 3 zodii fără noroc # Newsweek.ro
A venit weekendul car săptămâna viitoare e după colț. Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie. Luna e în ...
18:40
Cum să scapi toamna de condensul de la ferestre în 5 minute. Ai nevoie doar de detergent de vase și o lavetă # Newsweek.ro
Scapă rapid de condensul de la ferestre toamna! În doar 5 minute, cu detergent de vase și o lavetă, ...
18:20
Începe războiul împotriva dronelor Rusiei în Europa. Trupe germane speciale au sosit în Belgia să le doboare # Newsweek.ro
La cererea Belgiei, membri ai Forțelor Armate Germane au sosit în țară pentru a ajuta la contracarar...
18:00
Ionuț Moșteanu reacționează după ce numele său a apărut într-un dosar DNA. „Am refuzat categoric” # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat vineri după apariția informațiilor privind reținere...
17:50
Bulgaria permite rezilierea fără penalități a abonamentelor de telefonie dacă operatorul majorează prețurile # Newsweek.ro
În Bulgaria, consumatorii pot acum să își rezilieze abonamentele de telefonie mobilă fără penalități...
17:40
Compania de stat Hidroelectrica selectează trei membri noi în Consiliul de Supraveghere. Cine sunt aceștia? # Newsweek.ro
Hidroelectrica a încheiat selecția a trei noi membri în Consiliul de Supraveghere, respectând legisl...
17:30
Contructorul japonez Honda cheamă urgent în service peste 400.000 de mașini în Statele Unite, din ca...
17:20
Un fost senator, traseist politic, care a vrut să-i dea șpagă 1.000.000 € ministrului Apărării, reținut de DNA # Newsweek.ro
Un fost senator, traseist politic, care a vrut să-i dea șpagă 1.000.000 € ministrului Apărării, a fo...
17:20
Despăgubiri de 10.000.000$ pentru o profesoară împușcată de două ori de un elev de 6 ani # Newsweek.ro
Instanța a acordat 10 milioane de dolari lui Abby Zwerner, fosta profesoară din Virginia care a fost...
17:10
VIDEO Momentul când un bărbat aprinde o țigară în benzinărie și totul e cuprins de flăcări. Cisterna alimenta # Newsweek.ro
Momentul terifiant în care pauza de țigară a unui bărbat a fost pe punctul de a se transforma într-u...
17:00
O echipă internaţională de cercetători a descoperit o boală neurologică extrem de rară, cauzată de m...
16:40
Datele de localizare ale oficialilor UE, vândute online. Comisia Europeană ridică nivelul de alertă # Newsweek.ro
O nouă breșă de securitate arată că istoricul de locație al oficialilor UE este vândut de brokeri de...
16:30
Ungaria începe construcția reactorului 5 de la centrala nucleară Paks. Rosatom din Rusia a anunțat oficial # Newsweek.ro
Ungaria începe construcția reactorului 5 de la centrala nucleară Paks. Rosatom din Rusia a anunțat o...
16:20
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de Fier # Newsweek.ro
Salrom solicită 250 de milioane de euro pentru un proiect de procesare a grafitului din zona Baia de...
