Daniel Băluță a recitat la TV din Paraziții: „Proștii par concepuți pe cale artificială”

15:50

Vineri, PSD a avut un congres plin de schimbări și surprize. Pe lângă alegerea noii conduceri, social-democrații au trecut și printr-o schimbare de doctrină. Discursurile din cadrul ședinței au fost electrizante, dar cel al Liei Olguța Vasilescu a captat toată atenția.