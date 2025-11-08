POLITICO: România vrea o derogare pentru a amâna sancţiunile în cazul Lukoil. Poate fi afectată aprovizionarea Moldovei
PSNews.ro, 8 noiembrie 2025 12:20
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru
• • •
Acum 10 minute
12:40
Astăzi avem o zi mohorâtă, dar cu temperaturi destul de ridicate. Ploile apar mai ales în jumătatea sud-vestică, iar vântul are intensificări în sudul Banatului și la munte, la altitudini mari. Maximele pornesc de la 11…12 grade în sudul Crișanei și în nordul Munteniei și ajung la 19 grade în Lunca Dunării. Vedem ce se
12:40
Record eMAG de Black Friday: În 12 ore a depășit vânzările din toată ziua de anul trecut # PSNews.ro
Black Friday este cel mai mare eveniment de shopping. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul a devenit momentul în care oamenii beneficiază de prețuri unice la produse pe care le folosesc de zi de zi, produse de folosință îndelungată, gadgeturi, dar și experiențe memorabile. eMAG anunță că, în 12 ore, a depășit vânzările din
12:40
Grup de sprijin pentru Călin Georgescu, constituit la Sibiu în urma unei inițiative pe TikTok # PSNews.ro
30 de persoane din Sibiu s-au reunit vineri după-amiaza la Capela „Sfânta Cruce",în urma unei invitații lansate pe TikTok. Participanții vor să înființeze asfel primul grup de susținere pentru Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, în prezent trimis în judecată. Maxim, organizatorul întâlnirii, spune că grupul este animat de „idealuri naționaliste și conservatoare, precum
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Trump: ”Chiar îmi plac românii. Sunt nişte oameni grozavi”. Vor rămâne trupe americane în România # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al Apărării Pete Hegseth au apărat vineri, răspunzând unor întrebări în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, decizia Guvernului său de a retrage trupe din România, în contextul în care Bucureştiul încearcă să obţină o revenire asupra acestei decizii, avertizând cu privire la
Acum 4 ore
10:40
Consilierul prezidențial Ludovic Orban avertizează PSD: Atitudinea echilibrată a lui Nicușor Dan nu este o slăbiciune # PSNews.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a comentat atitudinea Partidului Social Democrat (PSD) în coaliția de guvernare, afirmând că liderii acestuia ar putea avea o percepție greșită asupra președintelui Nicușor Dan. Orban a subliniat că abordarea șefului statului, caracterizată prin echilibru și deschidere la dialog, nu trebuie interpretată ca o slăbiciune sau o vulnerabilitate. „Cred că, până
10:40
De la elevi la pensionari: Polonia pregătește cetățenii în cel mai amplu program de instruire militară # PSNews.ro
Polonia va introduce un nou program de instruire militară în această lună, a anunțat joi Ministerul Apărării, potrivit Deutsche Welle. Programul „Always Prepared" face parte dintr-un plan mai amplu de instruire a 400.000 de persoane până în 2026. Ministrul Apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că programul, pe care l-a numit „cea mai mare
10:40
Al doilea caz, în două săptămâni: O doctoriță a murit în timpul gărzii, la Spitalul pentru Copii din Cluj-Napoca # PSNews.ro
O doctoriţă a murit în timp ce era de gardă la Clinica de Pediatrie I din cadrul Spitalului pentru Copii din Cluj-Napoca. Poliţiştii fac o anchetă. Ieri dimineață, la ora 6.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi cu privire la starea unei femei de 66 de ani, medic în cadrul Spitalului de
09:30
„Guvernul ne-a înfrânt, datele INS confirmă. Acum vedem rezultatele pachetului austerității” – Radu Georgescu # PSNews.ro
„Guvernul ne-a înfrânt, scrie antreprenorul Radu Georgescu, într-o postare pe pagina de facebook. Au început să se vadă clar efectele faimosului Pachet 1 din august, făcut de Guvern cu măsuri economice. Guvernul a făcut într-adevăr un miracol, dar în sens opus", a scris Georgescu, referindu-se la datele recent publicate de Institutul Național de Statistică (INS),
Acum 6 ore
08:10
Fabrica de plastic de la Anvers, blocată – Poluarea ar genera mai multe decese decât locuri de muncă # PSNews.ro
Decesele cauzate de poluarea generată de cea mai mare fabrică de plastic din Europa, care se construiește la Anvers, vor depăși numărul de locuri de muncă permanente pe care le va crea, susțin avocații într-o contestație în instanță depusă săptămâna aceasta. Potrivit documentelor prezentate, poluarea aerului generată de fabrica de produse petrochimice Ineos, în valoare
Acum 24 ore
20:30
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat vineri că intenționează să scoată la licitație, în decembrie, drepturile de foraj pentru petrol și gaze offshore pe aproximativ jumătate din suprafața Golfului Mexic. „Este numai prima dintr-o serie de 30 de licitații planificate pentru această regiune", potrivit Biroului pentru Administrarea Energiei Oceanice din cadrul Departamentului american de Interne, citatde Bloomberg. Redevență minimă
20:30
VIDEO Vlad Gheorghe: „Îmi finanțez singur campania. Nu am panouri. Asta înseamnă să fii independent în România” # PSNews.ro
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a vorbit joi, la „Puterea Știrilor", despre dificultățile cu care se confruntă un politician care candidează fără sprijinul unui partid și despre modul în care își finanțează campania electorală. „Mă finanțez singur, în ceea ce înseamnă cheltuielile directe. Principalul cost până acum este cafeaua și mâncarea – și,
20:30
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029 # PSNews.ro
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurate la Samarkand (Uzbekistan), la 7 noiembrie, informează Ambasada României la UNESCO, într-un comunicat de presă. După mandatul istoric de Președinte al Conferinței Generale a UNESCO exercitat de
20:30
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu", fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, achiziţionat de Guvern, a fost prezentat vineri în Portul militar Constanţa. Au participat ministrul Apărării şi şeful Statului major al Apărării. Vânătorul de mine M 271 este cea de-a doua navă livrată României în baza acordului dintre guvernele României şi
20:30
Tot mai mulți angajați sunt concediați în România: sectoarele cel mai puternic lovite de valul de disponibilizări # PSNews.ro
Numai în primele nouă luni din an, numărul celor care au rămas fără un loc de muncă a crescut cu peste 30% faţă de perioada similară din 2024. Cele mai multe disponibilizări sunt în sectorul industrial, în IT și în Transporturi. Angajatorii spun că s-a ajuns aici mai ales din cauza creșterilor de taxe, dar
20:30
VIDEO Vlad Gheorghe: Oamenii nu mai cred în sondajele electorale după gafele de anul trecut # PSNews.ro
În cadrul unui interviu live la Puterea Știrilor, candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a abordat teme sensibile pentru București și a explicat viziunea sa asupra viitoarei administrații a orașului. „Nu mă uit la sondaje" Întrebat dacă a luat în calcul retragerea în favoarea altui candidat, Vlad Gheorghe a fost ferm: „Departamentul de retrageri
20:30
Societatea de Transport București STB SA anunță că, în urma unor posibile nereguli privind consumul de carburant, a dispus verificări și a sesizat Brigada de Poliție pentru Transport Public – DGPMB. Ca urmare a intervenției efectuate de Poliție, în colaborare cu reprezentanții STB, un angajat al societății, șofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant
20:30
O poveste despre efort, talent și bucurie – Copiii de la SmartyKids Iași la Concursul de aritmetică mentală din Dubai # PSNews.ro
Rezultate excepționale, medalii, emoție și experiențe noi – sunt cuvinte care descriu ce a trăit, recent, echipa SmartyKids Iași, la competiția de aritmetică mentală HORUS 11 din Dubai. Cei 15 copii, cu vârste între 7 și 13 ani, au demonstrat nu doar abilități matematice extraordinare, ci și efort susținut și dedicare. Momentul în care Daria
19:20
ANAF anunță că va declanșa, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, noi controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente. De luni sunt deja vizați peste 80 de contribuabili, care, potrivit ANAF, nu au înțeles sã se conformeze voluntar și sã respecte prevederile legale. Încasările statului de la firmele specializate în organizarea de nunți,
19:20
China prelungește programul de acces fără vize. 48 de țări beneficiază de măsura extinsă, printre care și România # PSNews.ro
China a anunțat extinderea politicii sale unilaterale de acces fără vize pentru cetățenii din 48 de țări, inclusiv România, Polonia, Franța, Germania, Australia și Noua Zeelandă. Măsura, valabilă până la 31 decembrie 2026, permite intrarea fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina, el anunţând că au convenit să continue să lucreze, pentru stabilirea unui parteneriat strategic. "Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia
19:20
Conceptul de Smart Commuting transcende simpla deplasare de la A la B. Este despre a face alegeri informate, eficiente și sustenabile care îmbunătățesc calitatea vieții urbane. În contextul unui oraș aglomerat precum Bucureștiul, Smart Commuting este, de fapt, upgrade-ul esențial pe care fiecare locuitor ar trebui să și-l facă. Campania „Bucureștiul se mișcă împreună"
19:20
VIDEO Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum a fost omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare # PSNews.ro
Fotbalul românesc își ia astăzi rămas-bun de la Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei București, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Ceremonii de rămas bun au avut loc azi la Oradea, unde sicriul său, acoperit cu drapelul României, a fost depus pe stadionul „Iuliu Bodola", pentru ca suporterii, foștii elevi
19:20
Un magistrat sesizează CSM după ce un viceprimar USR a afirmat că judecătoarele sunt șantajate de interlopi # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după ce viceprimarul USR de Timișoara, Ruben Lațcău, a declarat că în România există o adevărată rețea de judecătoare care se iubesc cu interlopi care mai apoi le șantajează să le dea sentințe favorabile. Iată declarațiile făcute de Lațcău „Se practică șantajul, mai ales în justiție. Este o cultură adevărată
18:20
Guvernul va stabili noi limite până la care pot fi cumpărate țigări din Bulgaria și aduse în țară. Plafonul maxim de 800 de țigări de persoană rămâne, dar nu se va mai putea trece granița cu țigări multe la fel de des ca până acum. După ce Guvernul a scumpit masiv țigările pentru că a
18:20
ÎCCJ: Atacurile la adresa Instanţei Supreme și judecătorilor, acţiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) susţine că această campanie fără precedent, din aceste zile, de denigrare a instanţei supreme şi a judecătorilor "reprezintă acţiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicaţi oameni politici, grupurile de presiune şi formatori de opinie afiliaţi acestora". ICCJ consideră că aceste acţiuni produc emoţii
18:20
Cercetătorii au cartografiat pentru prima dată toate drumurile Imperiului Roman – harta care uimește lumea # PSNews.ro
Se spune că toate drumurile duc la Roma — dar câte drumuri romane au existat, de fapt? Potrivit unor cercetări recente, lungimea totală a rețelei rutiere romane ar fi fost cu peste 110.000 de kilometri mai mare decât se credea până acum, relatează Gizmodo. Cercetătorii au lansat Itiner-e, un nou set de date digitale de
18:20
Ministrul Apărării a confirmat că un fost parlamentar PSD a vut să-i cumpere influența cu 1 milion de euro # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost audiat la DNA într-un dosar în care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este acuzat de procurorii anticorupție că ar fi încercat să-i cumpere influența cu suma de 1 milion de euro. Ionuț Moșteanu a fost audiat acum două săptămâni. Marius Ovidiu Isăilă a fost arestat pentru 30 de
18:20
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka – depus, duminică, la Cotroceni # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, să fie depus, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială. Potrivit șefului statului, parcursul istoric al țării noastre a fost definit de
17:20
Grav accident feroviar lângă București. 4 oameni au murit după ce un tren a lovit o mașină la trecerea de la Vidra # PSNews.ro
Patru persoane au murit, vineri după-amiază, într-un accident grav petrecut la trecerea la nivel dintre halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la doar câțiva kilometri de București. Trenul de călători R 9708, care circula pe ruta Giurgiu–București, a lovit violent o mașină aflată pe calea ferată. Impactul a fost devastator, iar traficul feroviar este […] Articolul Grav accident feroviar lângă București. 4 oameni au murit după ce un tren a lovit o mașină la trecerea de la Vidra apare prima dată în PS News.
17:20
Fost senator PSD, reținut de DNA. Ar fi promis șpagă de 1 milion de € către ministrul USR al Apărării pentru contracte # PSNews.ro
Un fost senator PSD a fost reținut de DNA după ce ar fi promis unui martor denunțător că va da 1 milion de euro mită ministrului USR al Apărării în schimbul unor contracte. Fostul senator a mai fost condamnat o dată pentru corupție. Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost reţinut de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de […] Articolul Fost senator PSD, reținut de DNA. Ar fi promis șpagă de 1 milion de € către ministrul USR al Apărării pentru contracte apare prima dată în PS News.
17:20
Gabriela Firea a explicat la Congresul PSD de ce partidul a pierdut votanți în favoarea AUR # PSNews.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea a criticat vineri la congresul PSD rezultatele slabe obținute de partid la alegerile prezidențiale și parlamentare, rezultate pe care le pune pe seama faptul că PSD s-a îndepărtat votanții săi și a început să-și “ascundă credința”, “timorat de mediul online care nu este ușor de gestionat”. Discursul Gabrielei Firea a venit pe […] Articolul Gabriela Firea a explicat la Congresul PSD de ce partidul a pierdut votanți în favoarea AUR apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO. EXCLUSIV Adrian Năstase la congresul PSD: Partidul are nevoie de o nouă generație, unitate și strategii clare # PSNews.ro
La încheierea congresului Partidului Social Democrat, fostul președinte al partidului și fost premier al României, Adrian Năstase, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PS News în care a discutat despre structura PSD, provocările actuale și rolul noilor generații în partid. Năstase a descris congresul drept o oportunitate de a face legătura între structura actuală […] Articolul VIDEO. EXCLUSIV Adrian Năstase la congresul PSD: Partidul are nevoie de o nouă generație, unitate și strategii clare apare prima dată în PS News.
17:20
Premierul Ilie Bolojan s-a declarat vineri nemulţumit de „pseudo-măsurile“ luate de conducerile autorităților de reglementare ANRE, ASF și ANCOM. Despre președintele ANRE, George Niculescu, premierul a spus că este o problemă „când tolerezi în jurul tău să ai situații care nu sunt la locul lor şi nu te deranjează“, scrie hotnews.ro. Șefii ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) […] Articolul Ilie Bolojan arată cu degetul spre șefii ANRE, ANCOM și ASF. „Este o păcăleală” apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Vlad Gheorghe, despre trotinetele electrice: Interzicerea nu e soluția. Avem nevoie de reguli clare și aplicate # PSNews.ro
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a vorbit în studioul PS News despre una dintre cele mai controversate teme urbane ale momentului — utilizarea trotinetelor electrice. În contextul în care contracandidata sa, Anca Alexandrescu, a declarat că va interzice trotinetele electrice în București dacă va câștiga alegerile, Vlad Gheorghe a venit cu o viziune […] Articolul VIDEO Vlad Gheorghe, despre trotinetele electrice: Interzicerea nu e soluția. Avem nevoie de reguli clare și aplicate apare prima dată în PS News.
17:20
EXCLUSIV / VIDEO Vasile Dîncu: PSD începe un nou capitol, revenind la rădăcini și la comunicarea cu oamenii # PSNews.ro
Congresul Partidului Social Democrat s-a încheiat cu alegerea lui Sorin Grindeanu în fruntea partidului, acesta obținând 2787 de voturi din 2810 exprimate, cu 8 abțineri și 15 voturi împotrivă. Într-un interviu acordat imediat după eveniment, europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a vorbit despre semnificația acestui nou început pentru social-democrați. Dâncu a subliniat importanța prezenței foștilor președinți […] Articolul EXCLUSIV / VIDEO Vasile Dîncu: PSD începe un nou capitol, revenind la rădăcini și la comunicarea cu oamenii apare prima dată în PS News.
16:20
Potrivit Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro, aproape 1 din 3 romani cărora le place fotbalul este de părere că echipa care va câștiga Superliga anul acesta va fi FCSB, în timp ce un pic mai mult de o cincime crede că viitoarea campioană va fi Universitatea Craiova. 32.2% dintre cei […] Articolul INSCOP: Barometrul naţional al sportului românesc. Ce echipă va câștiga Superliga apare prima dată în PS News.
16:20
EXCLUSIV. Marius Budăi, la Congresul PSD: „Nu stăm la guvernare oricum. Cuvântul PSD trebuie respectat” # PSNews.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, într-un interviu exclusiv pentru PS News, a transmis un mesaj ferm avertizând partenerii de coaliție că PSD nu va rămâne la guvernare dacă vocea sa nu va fi respectată în luarea deciziilor. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare, mai ales după anunțurile premierului Ilie Bolojan privind limitările […] Articolul EXCLUSIV. Marius Budăi, la Congresul PSD: „Nu stăm la guvernare oricum. Cuvântul PSD trebuie respectat” apare prima dată în PS News.
16:20
Invitat la congresul PSD, Victor Ponta a avut o intervenție în care a mulțumit conducerii pentru invitație și a vorbit despre schimbările politice pe care PSD ar trebui să le înțeleagă și să le urmeze. „Mulțumesc pentru invitație, de 10 ani așteptam invitația. N-am venit să dau sfaturi, că nu mi-a cerut nimeni sfaturile, am […] Articolul Victor Ponta, atac la adresa USR, în cadrul Congresului PSD: „Se va termina prost!” apare prima dată în PS News.
16:20
VIDEO. EXCLUSIV Victor Negrescu: „Cetățenii au așteptări mari. PSD trebuie să fie vioara întâi a guvernării” # PSNews.ro
La Congresul Partidului Social Democrat desfășurat la Romexpo, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și noul prim-vicepreședinte al PSD, a vorbit despre direcția în care partidul trebuie să se îndrepte după acest moment-cheie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Ps News, Negrescu a subliniat că nu este un moment de sărbătoare, ci unul al […] Articolul VIDEO. EXCLUSIV Victor Negrescu: „Cetățenii au așteptări mari. PSD trebuie să fie vioara întâi a guvernării” apare prima dată în PS News.
16:20
Lia Olguța Vasilescu: Dacă suntem buni doar când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare # PSNews.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că PSD va trebui să decidă, dacă sunt ascultaţi, rămân la guvernare iar dacă sunt puşi doar în geam, atunci când vine factura, mai bine ies de la guvernare. ”Haideţi să vedem câţi bani a primit judeţul Bihor de la Guvernul României în ultimii ani de zile, […] Articolul Lia Olguța Vasilescu: Dacă suntem buni doar când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare apare prima dată în PS News.
16:20
EXCLUSIV Ionuț Pucheanu: Partidul trebuie să revină la valorile care l-au construit și să aducă echilibru în guvernare # PSNews.ro
La Congresul Partidului Social Democrat desfășurat la Romexpo, primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, unul dintre cei cinci noi prim-vicepreședinți ai PSD, a vorbit – în exclusivitate pentru Ps News – despre schimbările pe care le aduce noua conducere și despre rolul partidului în coaliția de guvernare. „Revenirea la valorile tradiționale ale PSD, esențială pentru electorat” […] Articolul EXCLUSIV Ionuț Pucheanu: Partidul trebuie să revină la valorile care l-au construit și să aducă echilibru în guvernare apare prima dată în PS News.
15:10
CCR a publicat motivarea deciziei privind neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat, vineri, motivarea deciziei prin care legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională în ansamblul său. Decizia de neconstituționalitate a fost luată pe 20 octombrie, însă CCR a avut nevoie de peste două săptămâni pentru a redacta motivarea în acest caz. Legea privind reforma pensiilor private a fost […] Articolul CCR a publicat motivarea deciziei privind neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților apare prima dată în PS News.
15:10
Radu Georgescu, analist financiar: Guvernul ne-a înfrânt. A făcut un miracol economic, dar în sens opus # PSNews.ro
Antreprenorul și analistul financiar Radu Georgescu a lansat un mesaj dur la adresa Guvernului, după publicarea datelor economice pentru luna septembrie 2025. Într-o postare virală pe rețelele sociale, acesta afirmă că efectele așa-numitului „Pachet 1” de măsuri economice, introdus în august, se dovedesc a fi contrare promisiunilor oficiale. „Guvernul ne-a înfrânt. Au început să se […] Articolul Radu Georgescu, analist financiar: Guvernul ne-a înfrânt. A făcut un miracol economic, dar în sens opus apare prima dată în PS News.
15:10
Victor Negrescu: Acest congres nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a ne trezi # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, vineri, că acest congres al formaţiunii nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a se trezi, el precizând că, pentru prima dată în istoria sa, PSD este ameninţat atât de o dreaptă de o austeritate, cât şi de populismul extremiştilor. ”Acest congres nu este un […] Articolul Victor Negrescu: Acest congres nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a ne trezi apare prima dată în PS News.
15:10
La Congresul PSD, desfășurat vineri la Romexpo, Sorin Grindeanu a propus un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al formaţiunii Ion Iliescu. „Dragi colegi, dragi prieteni, nu am venit să țin un discus triumfalist, nici să fiu populist”, a început Sorin Grindeanu discursul. „PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe […] Articolul Moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, la congresul PSD apare prima dată în PS News.
15:10
Grindeanu: Nu vreau să fiu un preşedinte care fuge de istorie, ci unul care îşi asumă geneza acestui partid # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, candidatul la şefia PSD, a declarat vineri, în Congres, că nu vrea să fie un preşedinte care fuge de istorie, ci unul care îşi asumă geneza acestui partid, cu bune şi cu rele iar pentru greşeli îşi cere el, în numele tuturor, iertare românilor. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generaţiile partidului, […] Articolul Grindeanu: Nu vreau să fiu un preşedinte care fuge de istorie, ci unul care îşi asumă geneza acestui partid apare prima dată în PS News.
15:10
Invitat în studioul PS News, Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei, a continuat seria sa de critici la adresa modului în care este administrat Bucureștiul, propunând măsuri radicale de eficientizare: desființarea sectoarelor, redirecționarea bugetelor către investiții utile și un sistem de transport public integrat cu județul Ilfov. „Desființăm sectoarele, nu mai plantăm panseluțe, punem […] Articolul VIDEO Vlad Gheorghe: „Oamenii au panseluțe pe stradă și frig în casă. Eu vreau invers” apare prima dată în PS News.
15:10
Carrefour, interesat să deschidă magazine în Serbia. Retailerul francez vrea să creeze un hub regional la Belgrad # PSNews.ro
„În sfârșit! A convins oare Serbia pe cei de la Carrefour să deschidă supermarketuri aici? Ministerul a emis un comunicat. Este planificată continuarea discuțiilor cu reprezentanții Carrefour până la sfârșitul anului”, scrie presa locală sârbă, potrivit Mediafax. Carrefour este cunoscut pentru gama largă de produse și sprijinul acordat producătorilor locali, afirmă aceeași publicație, confirmând că Ministrul […] Articolul Carrefour, interesat să deschidă magazine în Serbia. Retailerul francez vrea să creeze un hub regional la Belgrad apare prima dată în PS News.
14:00
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un prejudiciu de 300 milioane de euro. Gazprom, implicat # PSNews.ro
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, Liberty în prezent, într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Sunt, de asemenea, vizate și […] Articolul Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un prejudiciu de 300 milioane de euro. Gazprom, implicat apare prima dată în PS News.
