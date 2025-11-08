Senatorul PSD (ex-POT) Paul Pintea, urmărit de poliție pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească mașina. Avea permisul suspendat și este recidivist în astfel de fapte
8 noiembrie 2025
Senatorul PSD Paul Pintea a fost urmărit sâmbătă noaptea pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească la semnalele unui echipaj de poliție.
• • •
Cioban din Alba Iulia, reținut după ce a provocat pagube de peste 67.000 lei: și-a lăsat turma de oi să distrugă un lan de floarea-soarelui
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să
Motociclist filmat din elicopter în timp ce făcea 13 depășiri neregulamentare pe DN1. Amendă record de 16.000 de lei și permis suspendat peste doi ani
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de circulaţie, angajându-se în depăşiri riscante, inclusiv în zona
Daniel Băluţă (PSD), despre sprijinul lui Piedone, trimis recent în judecată de DNA: Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, este de părere că sprijinul politic arătat public de Cristian Popescu Piedone în favoarea sa este o recunoaştere
STUDIU Părinții care au dificultăți în identificarea emoțiilor pot suferi de un nivel ridicat de burnout
Cercetătorii de la Institutul de Psihologie al Universității Maria Grzegorzewska din Varșovia raportează existența unor legături între dificultatea identificării emoțiilor (alexitimia) și burnout-ul parental, precum
DOCUMENT O minciună de la Înalta Curte. Cum își subminează instanța supremă propria credibilitate
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a emis vineri un comunicat în care denunță o campanie "fără precedent" de "denigrare a
Băluţă, întrebat de ce crede că îl poate învinge pe Drulă la alegerile de la Primăria Capitalei, cel care are susţinerea preşedintelui: Mă simt la fel de susţinut ca oricare alt candidat pro-european
Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală
Premierul olandez Dick Schoof a declarat că China a acceptat să reia livrările de cipuri Nexperia din fabricile din țară, semnalând o potențială soluție într-un conflict care
Livrarea gazelor într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, sistată din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori, afectaţi
Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei
Sponsorul principal al echipei de ciclism Israel Premier-Tech își retrage sprijinul după ce anunțase rebranduirea în 2026
Sponsorul principal al echipei de ciclism participantă sezon de sezon pe marile scene ale competiției cu pedale Israel Premier-Tech a anunțat vineri că a renunțat
Cum trăiau și lucrau măcelarii din Baia Mare medievală / Oana Leșiu, muzeograf: „Abia după ce depășea niște etape, i se permitea să facă tăietura de maestru. Aceasta era un test practic, pe lângă verificarea documentelor și ospățul pe care-l dădea tânărul"
În inima orașului medieval Baia Mare, unde zidurile cetății încă poartă urmele istoriei, breasla măcelarilor a fost una dintre cele mai puternice și respectate comunități.
UPS își consemnează la sol flota de avioane MD-11 după accidentul care a provocat 14 morți în Kentucky
Transportatorul aerian american UPS a anunţat că îşi consemnează la sol flota de avioane cargo MD-11, „din precauţie", după accidentul care a făcut 14 victime,
MAE avertizează românii care călătoresc în Statele Unite de posibile întârzieri și anulări de zboruri din cauza blocajului guvernamental
Ministerul Afacerilor Externe informează sâmbătă cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, urmare a
Doi români urmăriți internațional, aduși în țară din Luxemburg și Olanda, pentru executarea pedepselor cu închisoarea pentru infracțiuni de distrugere, respectiv rutiere
La data de 7 noiembrie 2025, Poliţia Română a adus în ţară 2 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor
Anul acesta a adus o avalanșă de vești proaste pentru lupta globală împotriva schimbărilor climatice catastrofale. Producția de combustibili fosili continuă să crească, ceea ce
Lucrez zilnic la calculator, printre rapoarte, e-mailuri și articole, dar niciuna dintre aceste activități nu se compară cu momentele în care ridic privirea și o
Ucraina „intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa", după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa", a declarat vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria
Descoperire uriașă în astronomie / Este posibil ca telescopul James Webb să fi surprins primele stele din Univers
O echipă de cercetători de la Universitatea din Toledo, Ohio, condusă de Dr. Ari Visbal, susține că ar fi identificat primele stele care s-au format
Schimbări climatice. România obține un an în plus pentru implementarea schemelor de certificate de emisii în transporturi și construcții. Diana Buzoianu: „Am convins Comisia Europeană să acordăm termen până în 2028"
Am convins Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport şi
Motivul pentru care Turneul Campionilor se joacă exclusiv indoor pe suprafață dură în Europa
Actualul Turneu al Campionilor nu a încetat să-și schimbe caracteristicile, dar un lucru a rămas la fel de la venirea sa în Europa în 2009
Şoferul român care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi a fost reţinut pentru omor calificat, iar procurorii cer arestarea lui preventivă
Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp
Black Friday 2025 la eMAG: Peste 3,14 milioane de produse vândute în primele 12 ore, cu o valoare record de 896 milioane lei
În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii au cumpărat peste 3,14 milioane de produse pe retailerul eMAG,
România a câștigat medalia de argint la Campionatul European de tineret de șah prin Vladimir Cnejev
Performanță fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei
Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient
Ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând,
Viktor Orbán anunță la Washington eliminarea sancțiunilor americane privind petrolul rusesc și proiectul nuclear Paks II
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat, într-o conferință de presă susținută vineri la Ambasada Ungariei din Washington, că Statele Unite au acordat Budapestei o scutire
Programul „laptele, cornul și fructul" pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA
Programul „Laptele, cornul și fructul" în grădinițe și școli pornește și în acest an lent și selectiv – cu toate că părinții îl consideră util.
ANALIZĂ Bani europeni, drumuri românești. Sute de milioane de euro investite în ultimii zece ani în infrastructura rutieră din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui / Ce proiecte au dezvoltat județele din Regiunea Nord-Est
Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute și reunește județele Bacău, Botoșani,
Joe Biden afirmă că Trump a „distrus" democrația, într-o critică aspră: „A dat cu bila de demolat în democrație"
Fostul președinte Joe Biden a lansat, vineri, un atac dur la adresa succesorului său la Casa Albă, afirmând în fața susținătorilor că Donald Trump „a
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod portocaliu de creşteri importante de debite ce vizează râul Topolog
Carrot Cake, o prăjitură perfectă în zi de sărbătoare/ Pregătește-o rapid după rețeta unui chef celebru
Jordi Cruz, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari catalani și spanioli, membru în juriul Masterchef Spania, dezvăluie fanilor săi rețeta de carrot cake, o prăjitură foarte
VIDEO/FOTO O șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din București după ce a lovit
Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineață pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei, după ce un autoturism condus de o femeie... © G4Media.ro.
Rămășițele unui ostatic preluate din Gaza au fost identificate ca aparținând cetățeanului israeliano-argentinian Lior Rudaeff # G4Media
Rămăşiţele pământeşti ale unui ostatic- returnate vineri seara în Fâşia Gaza de către grupările islamiste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic – au fost identificate ca... © G4Media.ro.
EXCLUSIV Managerul Synergetics, compania care făcea PUG în București și alte orașe, dar și-a închis activitatea: ”Timpul proiectului este dictat de urgențe politice, calitatea devine negociabilă / Această formă de corupție nu face victime directe, dar are consecințe majore” # G4Media
Synergetics, compania care a lucrat la întocmirea planurilor urbanistice generale (PUG) în București, Constanța, Craiova și alte mari orașe, a anunțat, săptămâna trecută, că își... © G4Media.ro.
Donald Trump retrage delegația SUA de la summitul G20 din Africa de Sud, acuzând „încălcări ale drepturilor omului” / Ce spun organizatii ale drepturilor omului # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri pe reţeaua sa de socializare Truth Social că niciun responsabil american nu va participa la viitorul summit G20... © G4Media.ro.
VIDEO Tornadă care a smuls copaci și a distrus case din beton. Vânturi între 180-250 km/h într-un orășel de provincie din Brazilia # G4Media
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un... © G4Media.ro.
Câinii reacționează la mâncare la fel ca oamenii și au „conflicte interioare” când vine vorba de hrană. O nouă dovadă că obezitatea afectează tot mai multe animale de companie # G4Media
Ni se spune tuturor că trebuie să mâncăm mai sănătos și să facem mai multă mișcare pentru a combate obezitatea, dar știați că există și... © G4Media.ro.
România și Bulgaria încearcă să protejeze rafinăriile deținute de Lukoil, înainte ca sancțiunile impuse de administrația Trump să intre în vigoare – POLITICO # G4Media
România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a evita închiderea rafinăriilor controlate de companii rusești, înainte ca sancțiunile americane împotriva Lukoil și... © G4Media.ro.
Decizie definitivă: Spitalul Județean de Urgență Craiova trebuie să achite daune morale de 300.000 de euro unei fetițe. În 2018, la scurt timp după naștere, din cauza unei asistente, fetița a avut o infecție care i-a ajuns la creier # G4Media
Pe data de 14 octombrie 2025, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, prin decizie definitivă, ca o fetiță în... © G4Media.ro.
Rusia acuzată că recrutează cetățeni africani: peste 1.400 de combatanți străini ar lupta în armata rusă / „Trimişi direct în atacurile terestre directe, trataţi ca fiind consumabili şi rareori supravieţuiesc mai mult de o lună” # G4Media
Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi duce războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă... © G4Media.ro.
Joey Barton, găsit vinovat pentru trimiterea de mesaje online jignitoare menite să provoace suferință și anxietate # G4Media
Fostul fotbalist Joey Barton a fost găsit vinovat de şase capete de acuzare pentru trimiterea de mesaje online extrem de jignitoare cu intenţia de a... © G4Media.ro.
Curtea Supremă din Brazilia menține pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru Jair Bolsonaro, acuzat de tentativă de lovitură de stat # G4Media
O majoritate a membrilor Curţii Supreme braziliene a respins vineri – prin vot – un apel, confirmând astfel pedeapsa de 27 de ani de închisoare... © G4Media.ro.
Cuplu arestat pe o autostradă din Germania după ce a fost surprins făcând sex în timp ce maşina rula cu 140 km/h # G4Media
Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 în Germania, în apropiere de Münster, în Renania de Nord Westfalia, după ce a fost surprins în... © G4Media.ro.
Trump apără retragerea trupelor americane din România: „Mutăm oamenii, numărul total rămâne același” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump şi secretarul american al Apărării Pete Hegseth au apărat vineri, răspunzând unor întrebări în timpul unei întâlniri cu premierul ungar Viktor... © G4Media.ro.
Creștinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, conducătorii cetelor de îngeri. Zi de pomenire a morților și tradiții vechi în credința populară # G4Media
Creştinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor spre Rai. Conform tradiţiei, în... © G4Media.ro.
Pisicile care miaună la orice oră nu sunt nebune, ci purtătoarele unei gene unice. Cel mai nou studiu schimbă felul în care înțelegem felinele # G4Media
Stăpânii de pisici știu că unele sunt vorbărețe, cer mâncare și atenție cu glas puternic, în timp ce altele preferă să tacă și să privească... © G4Media.ro.
Ex-președinte PNL și consilier al președintelui Nicușor Dan, despre atacul lui Grindeanu la Bolojan: În timp ce Bolojan practic aproape le-a interzis liderilor PNL să se războiască cu partenerii de coaliţie, mai ales cu PSD-ul, se pare că liderul PSD îi încurajează chiar şi chiar dă tonul la declaraţii războinice # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace... © G4Media.ro.
Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni # G4Media
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu cataloghează drept ”greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost... © G4Media.ro.
Brioșe cu dovleac bogate în proteine / Un dulce bun pentru micul dejun, sățios și gustos / Le poți lua cu ușurință și la birou, pentru o gustare delicioasă # G4Media
Aceste brioșe cu dovleac și unt de migdale aduc o atmosferă caldă de toamnă la micul dejun. Piureul de dovleac le menține umede și fragede,... © G4Media.ro.
Omul de știință James Watson, laureat al Premiului Nobel și co-descoperitor al structurii ADN, a murit la 97 de ani # G4Media
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cei care au descoperit structura ADN-ului, a murit la vârsta de 97... © G4Media.ro.
