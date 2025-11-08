ȘOCUL unui român când a aflat cât trebuie să plătească pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”
8 noiembrie 2025
Încă un cetățean român a avut un șoc când a aflat cât trebuie să plătească pentru o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată, pe Aeroportul Otopeni. Bărbatul a dezvăluit, într-o postare făcută recentă pe Instagram, cât a plătit pe o felie de pizza, două sticle […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-o intervenție televizată că premierul Ilie Bolojan i-a dat mână liberă să facă reformă, așa cum își propune. Mandatul pe care Oana Gheorghiu l-a primit, pe 30 octombrie când a depus jurământul, este de reforme, de digitalizarea și de debirocratizare. Mai mult, aceasta spune că șeful Executivului nu i-a […]
Sucelile lui Nicușor Dan. Azi îl susține pe Drulă pentru București, ieri îl voia pe Băluță. În campanie promitea solemn, „nu mă voi implica”. Cum a schimbat Nicușor Dan onestitatea cu oportunitatea odată instalat la Cotroceni # Gândul
În „România Onestă” a lui Nicușor Dan, promisiunile sunt făcute doar pentru a fi încălcate. În campania electorală, actualul președinte al României a insistat și chiar a „dat cu subsemnatul” că TVA nu va crește. Românii s-au convins, ulterior, că „impetuozitatea” demnă de o cauză mai bună a lui Nicușor Dan a fost doar praf […]
Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil…” Andreea Esca a vorbit deschis despre defectul ei fizic Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta în vârstă de 53 de ani a vorbit recent despre micul ei defect fizic, pe care a reușit să-l […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre fenomenul din spatele expansiunii curentelor extremiste din politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Însă a rămas o chestiune de veacuri, credința omului politică. Și atunci, dispărând doctrinele, oamenii s-au dus pe […]
Ce este „AURUL ROȘU”. O familie din Vrancea a dat lovitura cu această plantație: vinde 1 kg cu peste 150.000 de lei # Gândul
Nu mulți oameni știu ce este „aurul roșu”, dar o familie din Vrancea a reușit să transforme o simplă pasiune într-o afacere profitabilă. Cultivă una dintre cele mai prețioase plante din lume și acum se felicită pentru alegerea făcută. Și are și de ce pentru că un singur kilogram din această plantă se vinde cu […]
Cu ce rămânem după vorbele lui Trump despre “grozavul popor român”, rostite la întâlnirea cu Viktor Orban. Paradoxul relației României cu președintele Americii # Gândul
Răspunsurile oferite de președintele Donald Trump, în compania premierului Viktor Orbán, la întrebările privind redimensionarea trupelor americane din România, au oferit un nou prilej celor însărcinați cu justificarea politicii externe românești de după 18 mai de a invoca „relația excelentă” cu Washingtonul. Totuși, dincolo de tonul cordial, aceste declarații trebuie puse în lumina faptelor. Calmarea […]
Cât plătești pentru o porție de varză călită cu ciolan la restaurantul lui Florin CĂLINESCU, din București # Gândul
Florin Călinescu rămâne starul incontestabil al show-urilor televizate, dar puțini români știu că are deschis în centrul Bucureștiului un restaurant tradițional. Aici, clienții care îi trec pragul localului pot comanda de mâncare la prețuri prietenoase. Iar una dintre specialitățile din meniu este varza călită cu ciolan. Ce prețuri sunt la cârciuma lui Florin Călinescu Florin […]
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro # Gândul
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro. Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro Un proprietar din Tiglina 1, […]
„Umbrela” aeriană defensivă a Ucrainei, în fața unui alt EXAMEN. Rusia aruncă în luptă și mai multe avioane de vânătoare-bombardament Suhoi-34. „Liniile de producție ale aviației rusești rămân active, în ciuda sancțiunilor” # Gândul
Rostec a anunțat – pe 6 noiembrie 2025 – că United Aircraft Corporation (UAC) a livrat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Ministerul Apărării din Rusia. Această predare, a doua în tot atâtea luni, semnalează o producție constantă pentru a susține misiunile de atac și recunoaștere la distanță lungă împotriva densei apărări […]
Ion Cristoiu: De ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei? # Gândul
În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu se întreabă „de ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei?”. Știre în curs de actualizare….
Anularea prezidențialelor din România produce efecte. UE construiește un centru pentru combaterea „dezinformării” din partea Rusiei și Chinei # Gândul
Comisia Europeană vrea să creeze un Centru pentru „Reziliența Democratică“ pentru a combate dezinformarea din partea Rusiei și a altor regimuri autoritare, arată un document consultat de The Guardian. Oficialii europeni își doresc ca acest centru să reunească expertiza din întreaga UE și din țările care doresc să adere la blocul comunitar, pentru a combate […]
Apa trece, bacteriile rămân în „comuna bogaților”. DSP Ilfov a descoperit că apa de la robinet din Corbeanca este contaminată. Cetățenii cer lămuriri pe Facebook, dar sunt ignorați de primar: „E foarte grav, otravă!” # Gândul
Când plătești unul dintre cele mai mari tarife la apă din țară, te aștepți la cea mai bună calitate. Este exact invers pentru locuitorii din Corbeanca, unde Direcția de Sănătate Publică tocmai a descoperit că apa lor este infestată cu bacterii coliforme și enterococi. Primăria a publicat pe Facebook raportul DSP, fără să avertizeze oamenii […]
BLACK FRIDAY 2025 | Românii au cumpărat inclusiv porci „în viu” și lingouri de aur. Ce produse s-au aflat pe primele 3 locuri # Gândul
Românii au cumpărat cam de toate, de Black Friday 2025, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și chiar lingouri de aur sau mațini. Clienții au „vânat” toate ofertele și, în doar câteva minute au comandat zeci de tone de carne de porc, pachete de vacanță, bilete la festivaluri, haine, dar și televizoare, […]
Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei # Gândul
Istoricul Armand Goșu atrage atenția, într-un interviu acordat publicației Ziarul de Iași, asupra vulnerabilităților din estul României, în cazul în care Rusia ar cuceri Odesa. Într-o asemenea situație, „Iașul nu mai are scut”, susține reputatul expert în relații internaționale. Potrivit lui Armand Goșu, lipsa bazelor militare importante în Moldova este o consecință directă a faptului […]
Legături nebănuite încep să se facă între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din Iași. Iar Viena, capitala Austriei, acolo unde este stabilit omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, devine și locul de întâlnire al unor evenimente culturale cu puternice conexiuni ieșene. Potrivit Ziarul de Iași, trei renumiți tenori din Iași urmează să […]
Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura” # Gândul
Sancțiunile europene au lovit sectorul gazelor naturale al Rusiei – „inima economiei sale de război”, așa cum a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Importurile de gaz natural lichefiat rusesc vor fi parțial interzise în 2026 și complet interzise până în 2027. UE intenționează, de asemenea, să elimine treptat toate celelalte forme de […]
Valentin Stan: Atunci când americanii au retras trupele trimise pe relația bilaterală, situația este DEZASTRUOASĂ # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat că trupele americane trimise în România făceau parte din relația bilaterală dintre țara noastră și Statele Unite, astfel că retragerea acestora reprezintă, în opinia sa, un adevărat dezastru diplomatic pentru România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a […]
Costel Gâlcă a vorbit despre meciul cu FC Argeș, Rapid urmând a juca cu argeșenii sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, în etapa a 16-a a Superligii. Rapid e pe locul doi, 32 de puncte, iar FC Argeș e cinci, 27 de puncte. Antrenorul Rapidului e mulțumit și pentru faptul că Marian Aioani […]
O explozie solară spectaculoasă a fost observată de astronomi. „Superman” a emis o lumina egală cu cea a 10 trilioane de sori # Gândul
Astronomii au observat cea mai mare și mai îndepărtată erupție solară raportată vreodată de la o gaură neagră supermasivă, scrie CNN. „Superman”, așa cum a fost numită erupția solară, a avut originea la 10 miliarde de ani lumină de Pământ, iar la apogeu, lumina emisă a strălucit cu o intensitate egală cu cea a 10 […]
Farul a învins liderul FC Botoșani. Moldovenii încheie o serie de 13 meciuri fără înfrângere # Gândul
Farul a învins liderul Superligii, FC Botoșani, 2-0, într-un meci din etapa a 16-a, prima a returului. Au marcat Ionuț Vînă (5) și Ionuț Larie (45+2 – penalty). Farul e neînvinsă de patru etape, iar FC Botoșani a încheiat o serie de 13 meciuri fără înfrângere. Echipa moldavă a jucat în inferioritate din minutul 37, […]
Catedrala Națională a fost confiscată de politruci. Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului Gândul, actorul Florin Călinescu, a criticat modul în care puterea a furat simbolul Catedralei Mântuirii Neamului, restrângând drepturile cetățenilor simpli în ceea ce opr. Invitatul lui Ionuț Cristache consideră că BOR are o influență nefastă și […]
Ce nu este bine să faci de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie. RUGĂCIUNEA care trebuie rostită în această zi sfântă # Gândul
Creștinii ortodocși și greco-catolici îi sărbătoresc azi, pe 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Anumite tradiții și superstiții, încă păstrate în familiile tradiționale, impun o serie de restricții legate de această dată. Iată ce nu este bine să faci într-o zi atât de sfântă. Dincolo de sărbătoarea onomasticii, cinstirea Sfinților Arhangheli Mihail și […]
Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Cine sunt și cu ce se ocupă părinții celui mai longeviv premier al Europei. Tatăl lui Orban, milionar la 84 de ani. Mama, cel mai înfocat suporter al său # Gândul
Este „bad-boy-ul” Europei. Ține în șah Europa și discută deschis atât cu Trump, cât și cu Putin. Urmează să împlinească 20 de ani la conducerea guvernului maghiar și este cel mai longeviv conducător european de după 1990. Dar când opoziția a sărit să-l atace, tot mama lui i-a luat apărarea. Cine sunt și cu ce […]
Cel mai DUR adversar naval al SUA din Pacific a fost pus în funcțiune. Portavionul Fujian confirmă ambițiile Chinei # Gândul
China a pus, oficial, în funcțiune cel mai nou și mai avansat portavion al său, Fujian, la șantierul naval Jiangnan din Shanghai. Această mișcare marchează un punct de cotitură în evoluția Marinei Armatei Populare de Eliberare (PLAN) către o adevărată capacitate de navigație pe ape albastre, reducând decalajul tehnologic față de aviația navală americană. China […]
Gândul a avertizat, astăzi Politico confirmă: România și Bulgaria sunt ACUZATE că se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești, în contextul sancțiunilor impuse de Trump. Ambele țări analizează cererile de prelungire a sancțiunilor pentru instalațiile deținute de Lukoil. Însă probleme mai grave se profilează la orizont # Gândul
Potrivit Politico, România și Bulgaria se luptă contra cronometru pentru a opri închiderea rafinăriilor lor esențiale de petrol înainte ca sancțiunile americane împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Gândul a dezvăluit, în premieră, încă de săptămâna trecută, ezitările României de a lua o decizie în privința aplicării sancțiunilor americane impuse […]
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: 1,5 milioane de români își serbează onomastica. URĂRI de transmis celor dragi # Gândul
Aproape 1,5 milioane de români își serbează, sâmbătă, 8 noiembrie, onomastica. Mai precis, potrivit datelor Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, 1.470.000 de persoane poartă prenume asociate zilei în care sunt sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Cele mai frecvente nume în rândul bărbaților sunt: Mihai (366.626), Gabriel (335.611) și Mihail (61.110). De asemenea, sunt 52 […]
Ion Cristoiu: „Trump a dat un semnal către PUTIN prin retragerea trupelor din România. Rusia nu mai reprezintă un pericol” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările de strategie ale Statelor Unite în privința prezenței trupelor militare din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu: „A fost un semnal că pentru Trump rușii nu mai sunt așa de […]
O parte din componenții echipei naționale de rugby a României au schimbat pentru o zi terenul de la Arcul de Triumf cu sala de sport a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Capitală, unde s-au întâlnit cu elevii, în cadrul campaniei făcute alături de MAI, „Puterea din tine – joacă corect, trăiește curat”. Naționala României începe […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 noiembrie 2025, Valentin Stan susține că în România nu există trupe americane permanente, ci o prezență rotativă, nu cantonată cu baze fixe unde militarii să stea cu familiile pe termen lung. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan explică că există un angajament american de prezență […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 763. Israelul transmite că un alt cadavru al unui ostatic a fost predat în Gaza # Gândul
Armata israeliană a anunțat că rămășițele unui ostatic au fost predate Crucii Roșii în Gaza. Dacă se confirmă că rămășițele predate sunt ale unui alt ostatic, asta ar însemna că alți cinci se află încă în Gaza, potrivit AP Militanții au returnat anterior cadavrele a 22 de ostatici, de la începutul actualului armistițiu. Armistițiul, care a […]
CTP îl critică pe Bolojan pentru întâlnirea din Palatul Victoria cu ARESTATUL Bogos: „Nu trebuia să aibă loc. Mă pune pe gânduri” # Gândul
Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat subiectul întrevederii dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, de la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar. […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.353. Atac masiv al rușilor asupra orașului Dnipro/Zelenski, decizie radicală luată la Kiev # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, în a 1.353-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. În noapte de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra orașului Dnipro, în urma căruia cel puțin șapte perosane au fost rănite, dintre care doi copii, relatează The Kyiv Independent. […]
Donald Trump îi face un cadou uriaș lui Viktor Orban și îl scutește de sancțiunile impuse Rusiei # Gândul
Întâlnirea dintre Viktor Orban și Donald Trump este a șasea dintre cei doi și a doua la Casa Albă după mai bine de 6 ani. Nu a fost vorba doar despre întrevederea dintre Orban și Trump. Au avut loc discuții și la nivel interministerial pe teme ce țin de interesele economice, militare și culturale al Ungariei, […]
Turcia emite mandate de ARESTARE pentru Netanyahu și 36 de oficiali israelieni. Acuzații de „genocid” și „crime împotriva umanității” comise în Gaza # Gândul
Tensiunile dintre Turcia și Israel ating un nou nivel, după ce Parchetul General din Istanbul a decis să emită mandate de arestare pentru „genocid” și „crime împotriva umanității” pe numele lui Benjamin Netanyahu și altor 36 de oficiali israelieni. Inclusiv ministrul Apărării și șeful Securității sunt pe această listă. În total, transmite Parchetul General, 37 […]
8 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Alain Delon ar fi împlinit 90 de ani. Diana King împlinește 55 de ani. Moare John Milton # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Alain Delon, născut pe 8 noiembrie 1935 la Sceaux, lângă Paris, este considerat unul dintre cei mai mari actori ai cinematografiei franceze și un veritabil simbol al eleganței masculine. Cu o carieră […]
Unde ar fi fugit Dani Mocanu, înainte ca instanța să-l condamne definitiv. Un interlop celebru l-ar fi ajutat în ultima clipă # Gândul
Dani Mocanu ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să-l condamne, definitiv, la patru ani de închisoare cu executare. Manelistul ar fi discutat cu un cunoscut lider interlop aflat în exil, care i-ar fi acordat sprijin. Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de […]
După inaugurarea muzeului de 1 miliard de dolari, Egiptul turează motoarele pentru repatrierea artefactelor. Gândul prezintă bătălia pentru Nefertiti. Nilul își cere regina înapoi # Gândul
Deși Marele Muzeu Egiptean s-a deschis, în sfârșit, cu mare fast în Cairo, din complexul uluitor expus cu mare mândrie lipsește ceva. Ceva foarte de preț. Da, acum, galeriile sunt grandioase și pline până la refuz cu artefacte neprețuite, poți vedea statuia uriașă a lui Ramses al II-lea, bărcile antice ale lui Kheops și peste […]
Gândul publică în exclusivitate scrisoarea emoționantă a ambasadei SUA la București către familia fostului președinte Ion Iliescu: „Un capitol definitoriu în istoria națiunii române. Sper să găsiți mângâiere în amintirea vieții sale” # Gândul
În timp ce România, prin unele tabere politice, dezbătea intens și uneori pe ton strident rolul adevărat al lui Ion Iliescu în evoluția României post decembriste, o mică epistolă poposea discret, la casa fostului președinte al României, la o zi după decesul acestuia. Expeditor era ambasada SUA la București, sub administrația Donald Trump, republicană. Destinatar […]
Băutura preferată a românilor – “viciu” sau “lubrifiant social”? O dezbatere care în România nu există. Ce avertizează un mare producător mondial # Gândul
România este în topul mondial al consumului de bere și chiar și al producției europene de bere – însă autoritățile române, ca de obicei, ignoră acest subiect. Decidenții de la București evită să discute onest cu marii producători despre efectele consumului exagerat asupra stării de sănătate a populației dar și despre așa zisele “beneficii”. Dacă […]
Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Mama sa spune că premierul Ungariei „nu e țigan”, dar ar fi fost și mai mândră dacă era. Tatăl lui Orbán, antreprenor milionar la 84 de ani # Gândul
Este „bad-boy-ul” Europei. Ține în șah Europa și discută deschis atât cu Trump, cât și cu Putin. Urmează să împlinească 20 de ani la conducerea guvernului maghiar și este cel mai longeviv conducător european de după 1990. Dar când opoziția a sărit să-l atace, tot mama lui i-a luat apărarea. Cine sunt și cu ce […]
„Paradoxul” drepturilor prosumatorilor între vecini. România face pași în spate, Nicușor Dan taie din drepturi, în timp ce Bulgaria se ia după noi. Guvernul de la Sofia vrea ca și bulgarii să-și producă propria energie pentru ca facturile să fie de 10 ori mai mici # Gândul
În timp ce președintele Nicușor Dan taie din „drepturile“ prosumatorilor din România, bulgarii par să se inspire din politicile noastre și fac tot posibilul ca să genereze condițiile necesare pentru ca și ei să-și producă propria energie electrică. Dacă România a putut, de ce nu putem și noi?, se întreabă în Parlamentul de la Sofia. […]
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather. Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor Accuweather Toamna nu are de gând să ne părăsească prea curând și va rămâne o constantă chiar și după jumătatea lunii decembrie. Când va ninge în Capitală Meteorologii Accuweather anunță […]
Un accident naval a avut loc pe un canal din Delta Dunării, în zona localității Mila 23, în județul Tulcea. Incidentul s-a produs în condiții de trafic intens pe canale, generate de desfășurarea unei etape competiționale organizate de Liga Română de Spinning și CS Aquamania. În imaginile de mai sus se poate vedea cum o […]
Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat competiția pentru Primăria Capitalei și a spus că, de data aceasta, bucureștenii au în față niște candidați cu experiență reală în administrație. Totuși, avertizează că așteptările de la noul edil nu ar trebui să fie prea mari, pentru că bugetul Primăriei Generale a fost „distrus” de Adrian Năstase. „După […]
Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia # Gândul
Traian Băsescu a comentat sceptic posibilitățile ca Victor Orban să iasă bine din clinciul Trump-Putin, pe tema blocadei exporturilor de resurse de combustibili fosili din Rusia. Orban a pariat prostește în slugărnicia către Moscova și este dependent de conducta Drujba (Prietenia), crede fostul președinte al României. Revenind la întâlnirea lui Orban cu președintele Trump, Orban […]
Traian Basescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, valul de anchete care îi vizează și pe premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Băsescu s-a referit la cazul în care a fost implicat Ilie Bolojan care s-a întâlnit cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. […]
Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac” # Gândul
Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat subiectul întrevederii dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, de la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar. […]
Traian Băsescu comentează valul de anchete din ultimele zile: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, valul de anchete care îi vizează și pe premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Păi mi-e foarte greu să împachetez într-o chestiune de joc politic al DNA-ului întâmplările astea, deși faptul că acum câteva zile s-a întâmplat tot la Bihor, cu frații Micula, care […]
