Legendele Stelei 86′ îl conduc pe ultimul drum pe Emeric Ienei. Momente copleşitoare la înmormântare
Antena Sport, 8 noiembrie 2025 13:50
Legendele Stelei 86′ au ajuns la înmormântarea lui Emeric Ienei. Foştii jucători îl conduc pe ultimul drum pe fostul antrenor, care s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 88 de ani. Emeric Ienei va fi azi înmormântat la cimitirul "Rulikowski" din Oradea, cu onoruri militare. În jurul orei 13:00, şi-au făcut apariţia la căpătâiul
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:20
Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt
Eliza Samara este singura jucătoare din România rămasă în competiţie la WTT Champions Frankfurt 2025. Sâmbătă, la prânz, ea va lupta pentru un loc în semifinale. De la ora 14:20, Eliza Samara o va întâlni pe Yubin Shin din Coreea de Sud, favorita numărul 5 a turneului din Germania.
13:10
Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: "Arsenal joacă incredibil"
Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, recunoaşte că este "aproape imposibil" ca Arsenal Londra să fie oprită în acest moment, dar spune că titlurile nu se câştigă din luna noiembrie. Arsenal este lider în Premier League cu 25 de puncte după 10 etape, City fiind pe locul 2 cu 19 puncte.
Acum 2 ore
12:30
Mihai Stoica a numit cel mai inteligent fotbalist de la FCSB: "Ce să vezi? A început să le dea cu fotbalul în cap"
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui David Miculescu. Fotbalistul campioanei României traversează o formă bună, chiar dacă formaţia roş-albastră a avut probleme în acest început de sezon. Oficialul FCSB-ului este de părere că David Miculescu a venit cu o replică excelentă
12:30
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea i-a făcut un cadou de milioane de dolari fiicei sale Melissa. Milionarul român ajuns la vârsta de 54 de ani a dezvăluit că i-a cumpărat un apartament de lux tinerei de 21 de ani. Cristi Borcea nu s-a uitat la bani şi a plătit nu mai puţin de 1,35 milioane de dolari pentru
12:10
Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Când ar putea bifa primele minute la Tottenham, după accidentare
Englezii au făcut un nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Fundaşul de 23 de ani se pregăteşte să bifeze primele minute la Tottenham, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie. Radu Drăguşin a suferit o accidentare la ligamentele încrucişate, în meciul cu Elfsborg din Europa League. Fundaşul român a fost operat şi a
12:10
Acum 4 ore
11:50
Dinamo – Csikszereda LIVE TEXT (17:30). "Câinii" lui Zeljko Kopic pot urca pe podium, cu o victorie. Echipele probabile
Dinamo – Csikszereda, duelul din etapa a 16-a a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 17:30. Cu o victorie, "câinii" lui Zeljko Kopic pot urca provizoriu pe podium. Meciul tur dintre cele două echipe a fost unul cu scandal, dat fiind faptul că unii
11:50
FIFA a anunţat stadionul care va găzdui Finalissima! Unde va avea loc duelul Lamine Yamal – Lionel Messi
FIFA a confirmat data la care va avea loc Finalissima, meci de gală între Spania, campioana Europei, şi Argentina, deţinătoarea titlului Copa América. Data şi locul ar fi fost confirmate de FIFA. Spania – Argentina se va juca în Qatar Finalissima este meciul care opune câştigătoarea Euro şi câştigătoarea Copa América. În 2022, Albiceleste lui
11:10
Valeriu Iftime, după prima înfrângere a Botoşaniului după 13 meciuri: "Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri"
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a avut puterea să râdă, după ce echipa sa a pierdut meciul de pe terenul celor de la Farul Constanţa. Formaţia de la malul mării s-a impus cu 2-0 şi a oprit seria de invincibilitate a trupei pregătite de Leo Grozavu. FC Botoşani avea 11 meciuri fără
11:00
Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene: "Fotbal şampanie"
Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene ale celor două echipe. Campioana a fost învinsă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League, în timp ce oltenii au învins-o pe Rapid Viena, scor 1-0, în runda a treia din Conference League. Adrian Mutu s-a declarat
10:30
Basarab Panduru, contrariat de decizia lui Mircea Lucescu: "Nu mai înţelege nimic omul". A alcătuit echipa ideală a României
Basarab Panduru a fost surprins de faptul că Mircea Lucescu l-a convocat pe Louis Munteanu, pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino, ultimele din preliminariile World Cup 2026. Partida cu San Marino e marţi, 18 noiembrie, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fostul internaţional român susţine că un jucător precum Louis Munteanu
10:30
"Un semn mare de întrebare". Mircea Lucescu, taxat pentru alegerea făcută. Jucătorul cerut la lotul naţional
Adrian Porumboiu a taxat alegerea lui Mircea Lucescu, în vederea "dublei" naţionalei cu Bosnia şi San Marino, din această lună. Fostul patron de la Vaslui nu înţelege de ce Alexandru Dobre nu a mai fost convocat de selecţioner la această acţiune a naţionalei. Căpitanul Rapidului a fost convocat la precedentele două acţiuni ale României, din
10:20
"Activitatea preferată după retragere?" Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras
Simona Halep a fost întrebată care este activitatea ei preferată, la un de când s-a retras. Fostul lider WTA a dezvăluit că îi place să nu facă nimic, după anii încărcaţi din circuit. Simona Halep, ajunsă la vârsta de 34 de ani, s-a retras din tenis în ferbuarie, ultimul turneu la care a participat fiind
Acum 6 ore
09:40
Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A. Noua ţintă a lui Inter
Cristi Chivu a pus pe lista de transferuri un jucător al unei rivale din Serie A. Antrenorul lui Inter îşi face lista de achiziţii, dorind să aducă întăriri la echipa sa. Ţinta lui Cristi Chivu este Adrian Bernabe, mijlocaşul de 24 de ani al celor de la Parma. Antrenorul român l-a pregătit în sezonul trecut
09:20
Marius Şumudică, anunţ categoric în privinţa luptei la titlu: "Nu are cum să nu fie! Chiar merită"
Marius Şumudică, fostul antrenor al Rapidului, este de părere că lupta pentru titlu în acest sezon din Liga 1 se dă între formaţia din Giuleşti şi Universitatea Craiova. Antrenorul de 54 de ani nu vede alte echipe care să emită pretenţii în acest sezon. Şumudică a lăudat modul în care Costel Gâlcă, actualul antrenor din
09:10
Gică Popescu, verdict înaintea "dublei" naţionalei cu Bosnia şi San Marino: "Nu ne va fi uşor"
Gică Popescu a prefaţat "dubla" naţionalei cu Bosnia şi San Marino. "Tricolorii" îi vor înfrunta pe bosniaci pe 15 noiembrie, iar pe San Marino trei zile mai târziu, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Gică Popescu s-a declarat convins că meciurile naţionalei nu vor fi uşoare, ţinând cont şi de faptul că
08:50
Lucrul care l-a uimit pe Basarab Panduru în Farul – FC Botoşani 2-0: "Nu mi se pare normal! Ce e graba asta?"
Basarab Panduru nu a înţeles de ce Istvan Kovacs a fost delegat la meciul de vineri seară din Liga 1, dintre Farul şi FC Botoşani, câştigat de formaţia de la malul mării cu 2-0. Centralul din Carei a revenit la centru într-o partidă de Liga 1 pentru prima oară de la partida FCSB – Universitatea
08:50
Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Scanal după alegerea făcută
Jucătorul FCSB-ului şi-a schimbat cetăţenia şi a fost convocat în premieră la naţională. Baba Alhassan a ales să lase Ghana pentru Uganda, având şansa în această lună să debuteze într-un meci al naţionalei. Baba Alhassan (25 de ani) e născut în Ghana, însă poate reprezenta şi Uganda, fiind ţara de origine a mamei lui. Jucătorul
Acum 24 ore
23:20
Gică Popescu, încântat după Farul – Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează „Baciul"
Farul Constanța s-a impus vineri cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, în etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Gruparea din Ovidiu este în obiectiv în ceea ce privește clasarea pe un loc de play-off, însă are ambiții și mai mari în acest sezon. Gică Popescu a analizat prestația echipei
23:20
Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vor fi în lot"
Mihai Stoica a anunțat două reveniri importante la FCSB, pentru partida cu Hermannstadt din prima etapă a returului din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30, la trei zile după ce campioana a pierdut în deplasare cu Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League. Mihai Stoica
23:00
FC Botoșani a înregistrat vineri al doilea eșec stagional. Gruparea moldoveană a cedat cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Farul Constanța, în cel de-al doilea meci al etapei a 16-a. Ionuț Vînă a reușit un gol senzațional pentru formația pregătită de Ianis Zicu, în timp ce scorul final a fost stabilit de
23:00
Noi probleme pentru Istvan Kovacs în Liga 1! A fost salvat de două ori de VAR în Farul – FC Botoşani
Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român, a fost delegat vineri seară la meciul dintre Farul şi FC Botoşani, primul din etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Formaţia de la malul mării a învins liderul cu 2-0 ş
23:00
Ionuț Vînă, după euro-golul din Farul – Botoșani 2-0: „Am știut 100% din momentul în care mi-a plecat din picior” # Antena Sport
Ionuț Vînă a oferit prima reacție după ce a marcat un gol spectaculos în meciul câștigat de Farul cu Botoșani, scor 2-0. Mijlocașul de 30 de ani al constănțenilor a deschis scorul în minutul 5 cu un șut de senzație, din marginea careului, direct în vinclul porții apărate de Anestis. Tot Vînă a scos și penalty-ul transformat de Ionuț Larie în minutul […] The post Ionuț Vînă, după euro-golul din Farul – Botoșani 2-0: „Am știut 100% din momentul în care mi-a plecat din picior” appeared first on Antena Sport.
22:50
Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră” # Antena Sport
FC Botoșani a suferit vineri al doilea eșec al sezonului în Liga 1, fiind învinsă la Ovidiu de Farul Constanța, scor 2-0. Gruparea pregătită de Leo Grozavu a avut parte de o primă repriză de coșmar. Pe lângă cele două goluri încasate, moldovenii au rămas și în inferioritate numerică, după ce Friday Adams a văzut […] The post Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră” appeared first on Antena Sport.
22:40
Ce l-a surprins pe Cristiano Bergodi la U Cluj, după victoria clară cu Metaloglobus: „Sunt de puțin timp aici, dar…” # Antena Sport
Cristiano Bergodi s-a declarat surprins de asistența redusă de la duelul dintre U Cluj și Metaloglobus, încheiat cu scorul de 3-1, din etapa a 16-a a Ligii 1. Golurile clujenilor au fost marcate de Dan Nistor (dublă) și de Ovidiu Bic. Cristiano Bergodi a recunoscut că nu se aștepta să fie atât de puțini fani pe Cluj Arena la partida […] The post Ce l-a surprins pe Cristiano Bergodi la U Cluj, după victoria clară cu Metaloglobus: „Sunt de puțin timp aici, dar…” appeared first on Antena Sport.
22:30
Farul – FC Botoșani 2-0. Constănțenii înving într-un mod categoric liderul din Liga 1 # Antena Sport
Farul Constanța a început cu dreptul returul sezonului regulat și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, după un meci controlat de „elevii” lui Ianis Zicu. Liderul din Liga 1 a încasat două goluri la Ovidiu și a jucat și în inferioritate numerică din finalul primei reprize, după eliminarea […] The post Farul – FC Botoșani 2-0. Constănțenii înving într-un mod categoric liderul din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
22:20
Aryna Sabalenka s-a calificat în finala Turneului Campioanelor! Victorie după un meci de peste două ore # Antena Sport
Aryna Sabalenka este cea de-a doua finalistă a acestei ediții de la Turneul Campioanelor. Lidera mondială a eliminat-o în penultimul act al competiției pe americanca Amanda Anisimova. În marea finală de la Riad, sportiva din Belarus va da piept cu Elena Rybakina, cea care a învins-o în faza semifinalelor pe Jessica Pegula, locul cinci mondial. […] The post Aryna Sabalenka s-a calificat în finala Turneului Campioanelor! Victorie după un meci de peste două ore appeared first on Antena Sport.
22:10
Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-ul în cursa de sprint din Brazilia: „Mai dificil față de cât mi-am dorit” # Antena Sport
Lando Norris a oferit prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei. Cursa va fi sâmbătă, de la ora 16:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Lando Norris a înregistrat cel mai bun timp în calificările pentru sprint, 1:09.243. Din prima linie va lua startul Kimi Antonelli, iar coechipierul […] The post Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-ul în cursa de sprint din Brazilia: „Mai dificil față de cât mi-am dorit” appeared first on Antena Sport.
21:50
Agentul lui Lamine Yamal a sărit în apărarea starului Barcelonei: “Nu înţelege agitaţia din jurul lui” # Antena Sport
Agentul lui Lamine Yamal, portughezul Jorge Mendes, face apel la evitarea mediatizării excesive a spaniolului în vârstă de 18 ani. El asigură că protejatul său se descurcă foarte bine până în prezent. Jorge Mendes recunoaşte că „nu înţelege agitaţia din jurul lui Lamine Yamal”. Jorge Mendes, despre escapadele lui Lamine Yamal: “Cu toţii am avut […] The post Agentul lui Lamine Yamal a sărit în apărarea starului Barcelonei: “Nu înţelege agitaţia din jurul lui” appeared first on Antena Sport.
21:40
Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena # Antena Sport
Succesul obținut de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Rapid Viena le dă încredere suporterilor din Bănie că o calificare în primăvara europeană nu este atât de imposibilă. Următorul joc din UEFA Conference League va avea loc pe ”Ion Oblemenco” și va fi împotriva nemților de la Mainz 05, cel mai bine cotat adversar […] The post Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena appeared first on Antena Sport.
21:30
Ionuț Vînă, gol de senzație în Farul – Botoșani. L-a făcut și pe Gică Hagi să aplaude în lojă # Antena Sport
Ionuț Vînă a marcat un gol de senzație în duelul dintre Farul și Botoșani, din etapa a 16-a a Ligii 1. Mijlocașul de 30 de ani al constănțenilor a deschis scorul în minutul 5. Ionuț Vînă a preluat la marginea careului o pasă de la Cristi Ganea și a șutat fără să stea pe gânduri spre poarta apărată de Anestis. […] The post Ionuț Vînă, gol de senzație în Farul – Botoșani. L-a făcut și pe Gică Hagi să aplaude în lojă appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Monica Niculescu a revenit la naţionala României appeared first on Antena Sport.
20:50
Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme” # Antena Sport
Dan Petrescu a dispărut din peisajul fotbalistic după despărțirea de CFR Cluj, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare în ceea ce privește starea de sănătate a tehnicianului român. Din informațiile oferite de acesta, legendarul tehnician român nu va reveni prea curând pe banca tehnică, deși a fost așteptat să revină chiar și la CFR […] The post Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme” appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Oltenii au făcut istorie şi în tribune la Viena appeared first on Antena Sport.
20:50
„Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu”. Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj # Antena Sport
Dan Nistor a avut un discurs dur după ce a marcat o „dublă” în victoria lui U Cluj cu Metaloglobus, scor 3-1, în etapa a 16-a a Ligii 1. Mijlocașul de 37 de ani le-a dat replica celor care l-au criticat. Nistor a dezvăluit că a suferit foarte mult, însă i-a îndemnat pe critici să continue […] The post „Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu”. Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Rapidiştii nu scot o vorbă de titlu appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu este campioană şi la drift appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Lacrimi pentru Emeric Ienei appeared first on Antena Sport.
20:20
Cristi Chivu, decizie majoră la Inter. Jucătorul la care e gata să renunțe a fost „eroul” echipei sezonul trecut # Antena Sport
Cristi Chivu a luat o decizie majoră la Inter. Antrenorul român e gata să renunțe la Francesco Acerbi, veteranul din lotul nerazzurrilor. Fundașul de 37 de ani a fost „eroul” lui Inter în sezonul trecut, atunci când marca în minutul 90+3 al returului cu Barcelona, din semifinalele Champions League. Italienii reușeau să se impună cu […] The post Cristi Chivu, decizie majoră la Inter. Jucătorul la care e gata să renunțe a fost „eroul” echipei sezonul trecut appeared first on Antena Sport.
20:20
U Cluj – Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1 # Antena Sport
U Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Ligii 1, prima a returului. U Cluj a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori. U Cluj – Metaloglobus 3-1 Dan Nistor a reuşit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu […] The post U Cluj – Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
20:00
Elena Rybakina, prima finalistă la Turneul Campioanelor! A 10-a victorie la rând, după meciul cu Jessica Pegula # Antena Sport
Elena Rybakina a câştigat prima semifinală a Turneului Campionilor de la Riyad. Jucătoarea care reprezintă Kazahstan a întâlnit-o pe americanca Jessica Pegula, pe care a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 7 minute de joc. După un an complicat pentru campioana de la Wimbledon 2022, Rybakina are şansa de a încheia sezonul […] The post Elena Rybakina, prima finalistă la Turneul Campioanelor! A 10-a victorie la rând, după meciul cu Jessica Pegula appeared first on Antena Sport.
19:40
Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapd Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat # Antena Sport
Universitatea Craiova a bifat primul succes din grupa principală a UEFA Conference League, echipa lui Mirel Rădoi având o prestație solidă pe terenul celor de la Rapid Viena. Marius Șumudică a analizat gruparea austriacă și a spus ce fotbalist din Bănie a remarcat în partida câștigată cu scorul de 1-0 de „leii” tehnicianului român. Marius […] The post Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapd Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat appeared first on Antena Sport.
19:40
Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena. Nole, în formă maximă înainte de Turneul Campionilor # Antena Sport
Novak Djokovic, locul 5 mondial, s-a calificat în finala turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins vineri în două seturi, 6-3, 6-4, pe germanul Yannick Hanfmann, locul 117 mondial. Djokovic (38 ani), principalul favorit al acestei competiţii, îl va întâlni în finală pe câştigătorul meciului dintre americanul Sebastian Korda (52 ATP) şi italianul Lorenzo Musetti (locul […] The post Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena. Nole, în formă maximă înainte de Turneul Campionilor appeared first on Antena Sport.
19:00
Gabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: “Am vrut să fiu alături de antrenorul meu” # Antena Sport
Gabi Balint a mers la Oradea pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emeric Ienei, antrenorul care a condus-o pe Steaua spre Cupa Campionilor Europeni în 1986. Fostul antrenor al roş-albaştrilor a murit miercuri, la 88 de ani. Vineri după-amiază, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei a fost depus la stadionul Iuliu Bodola […] The post Gabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: “Am vrut să fiu alături de antrenorul meu” appeared first on Antena Sport.
19:00
Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League # Antena Sport
Golul marcat de căpitanul echipei FCSB, Darius Olaru, în meciul cu FC Basel, pierdut cu campioana României cu 1-3, joi seara, pe St. Jakob-Park, a fost votat cel mai frumos din etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, în ancheta desfăşurată pe site-ul UEFA. Olaru a egalat (1-1) în min. 57, cu un […] The post Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League appeared first on Antena Sport.
18:40
Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri” # Antena Sport
Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri. Oficialul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului roș-albaștrilor, după golul superb marcat de acesta în poarta elvețienilor. FCSB a fost învinsă însă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League. Roș-albaștrii au ajuns la […] The post Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri” appeared first on Antena Sport.
18:30
Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool # Antena Sport
Pep Guardiola și-a construit de-a lungul timpului o carieră de antrenor impresionantă, iar tehnicianul spaniol se pregătește să bifeze o bornă impresionantă la meciul cu Liverpool. Concret, el va atinge 1000 de meciuri din postura de antrenor principal, o performanță cu adevărat remarcabilă pentru tehnicianul celor de la Manchester City. Pep Guardiola va scrie istorie […] The post Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool appeared first on Antena Sport.
17:50
Alexander Isak va reveni vineri la antrenamentele echipei engleze de fotbal Liverpool, înaintea derby-ului de duminică împotriva lui Manchester City, dar tehnicianul “cormoranilor”, Arne Slot, a cerut ca lumea să aibă răbdare cu cea mai scumpă achiziţie din istoria Premier League, informează AFP. Atacantul suedez, care a semnat la începutul lunii septembrie pentru o sumă […] The post Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: “Nu poţi compara” appeared first on Antena Sport.
17:50
Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în Europa League: „Șanse mici” # Antena Sport
Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în grupa de Europa League. Campioana a cedat și în partida cu Basel, scor 1-3, din etapa a patra a grupei de Europa League. Înaintea meciului cu Basel, campioana a pierdut și partidele cu Bologna (1-2) și cu Young Boys (0-2), […] The post Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în Europa League: „Șanse mici” appeared first on Antena Sport.
