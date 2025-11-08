Fără jucători convocați la naționala lui Mircea Lucescu, Dinamo trimite în schimb 7 fotbaliști la tineret!

Sport.ro, 8 noiembrie 2025 15:20

Tinerii fotbaliști dinamoviști, apreciați de selecționerii de la Under 21 și Under 20.

Acum 30 minute
15:20
15:10
”În cât timp o să ajungă un român la Liverpool sau Manchester City?” Florin Gardoș, răspuns sincer Sport.ro
Moderatorul Cristi Pintea a avut trei invitați la emisiunea de sâmbătă după-amiază Play On Sport de pe VOYO.
Acum o oră
14:50
Sicriul lui Emeric Ienei a ajuns la cimitir. Imagini cu puternic impact emoțional Sport.ro
Sicriul lui Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în România, a fost condus pe ultimul drum.
14:40
Fundașul central titular al naționalei României s-a accidentat și este OUT pentru meciurile din preliminarii din această lună! Sport.ro
Pierdere importantă pentru tricolori.
Acum 2 ore
14:30
Super planul lui Tottenham pentru Radu Drăgușin: românul, din nou în centrul atenției Sport.ro
Tottenham pregătește momentul în care Radu Drăgușin va îmbrăca din nou tricoul alb, la 10 luni după accidentarea gravă la ligamente. 
14:20
Dinamo - Csikszereda, de la 17:30 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri Sport.ro
Dinamo și Csikszereda se întâlnesc în etapa #16 din sezonul regulat al Superligii României.
14:20
Fostul dinamovist Astrit Selmani, show și în 5-1 din ultima etapă din China! Sport.ro
Atacantul kosovar a încheiat un sezon excelent în fotbalul asiatic.
14:10
Costel Pantilimon: ”Nu e în cădere, dar are fluctuații!” Sport.ro
Costel Pantilimon a fost invitat pe VOYO la emisiunea Play On Sport.
14:00
OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: „Plec cu inima grea” Sport.ro
CFR Cluj se desparte de unul dintre oamenii care au avut un rol decisiv în ultimul deceniu la club.
13:50
Carmen Herea, de neoprit la Austin! Performanța carierei pentru tânăra din Tulcea Sport.ro
Wild card cu noroc pentru jucătoarea noastră de tenis.
Acum 4 ore
13:30
Trădare! Ana Maria Bărbosu a lăsat Steaua și a semnat cu Dinamo Sport.ro
Ana Maria Bărbosu, gimnasta care a cucerit bronzul la sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a ales să semneze cu Dinamo, după ce Steaua o dorise în această toamnă. 
13:20
Valeriu Iftime a găsit vinovatul din al doilea meci pierdut de FC Botoșani în campionat: ”Nu ne băteau dacă nu greșea” Sport.ro
Vineri seară, FC Botoșani a pierdut în deplasare cu Farul, scor 0-2.
13:10
Fotbalistul de la FCSB și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională! Sport.ro
Fotbalistul campioanei va bifa prima prezență internațională din carieră!
12:50
Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman în derby-ul din Qatar, Al-Gharafa - Qatar SC, decis în minutul 90! Sport.ro
Sezonul de coșmar continuă pentru internaționalul român.
12:30
Fost milionar în euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA Sport.ro
Delonte West, fost jucător NBA cu peste 16 milioane de dolari câștigate în carieră, trece prin clipe grele.
12:20
Olympique Marseille - Brest pentru locul 1 în Ligue 1, Le Havre - Nantes și Monaco - Lens, LIVE pe VOYO începând cu 18:00! Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:20
Sare în apărarea lui Lamine Yamal: ”Toți am avut 18 ani” Sport.ro
Agentul lui Lamine Yamal, portughezul Jorge Mendes, face apel la evitarea mediatizării excesive a spaniolului în vârstă de 18 ani. El asigură că protejatul său se descurcă foarte bine până în prezent.
12:10
Pep Guardiola își va înfrunta cel mai mare coșmar! Statistica din Manchester City – Liverpool, live pe VOYO (duminică, 18:30) Sport.ro
Manchester City – Liverpool se vede exclusiv pe VOYO, duminică, de la 18:30. Istoria confruntării din „era” Pep Guardiola. 
11:40
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă Sport.ro
Dan Șucu se pregătește de una dintre cele mai importante tranzacții de când a intrat în fotbalul italian. 
11:40
Rapid - FC Argeș, derby de play-off în Giulești de la ora 20:30! Sport.ro
Meciul contează pentru etapa cu numărul 16 din Superligă.
Acum 6 ore
11:30
Dinamo - FK Csikszereda, de la 17:30! ”Câinii”, numărul 1 în Superligă în trei topuri diferite Sport.ro
Partida de pe ”Arena Națională” contează pentru etapa cu numărul 16 din Superliga României.
11:20
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, primul meci al zilei, de la 14:30! Sărbătoare pentru Sergiu Hanca Sport.ro
Partida dintre Petrolul și Oțelul contează pentru etapa cu numărul 16.
11:20
”One-man show” în Superliga, dar nu și pentru Mircea Lucescu! Sport.ro
România încheie în această lună campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.
11:00
Florentino Perez, gata să vândă Real Madrid! Toate detaliile Sport.ro
Real Madrid se apropie de un moment istoric. 
10:40
În sfârșit, prima victorie în Serie A pentru Pisa și Marius Marin! Ce notă a primit românul Sport.ro
A venit și succesul mult așteptat de pisani în acest sezon din campionatul Italiei.
10:40
Basarab Panduru, stupefiat de decizia lui Mircea Lucescu: ”Nu mai înțelege nimic omul” Sport.ro
Bosnia - România este de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu.
10:20
Fostul oficial de la FCSB a spus-o tare și răspicat: „Este incredibil!” Sport.ro
Fostul internațional a fost oficial la campioana României în două rânduri.
10:10
Meci din La Liga cu 12 schimbări! Cum a fost posibil Sport.ro
Rezultatul din Elche - Real Sociedad, decis de un penalty în minutul 89.
09:50
Chivu și-a făcut lista de transferuri la Inter! Anunțul venit din Italia Sport.ro
Cristi Chivu pregătește o mutare importantă la Inter. 
Acum 8 ore
09:30
Steaua, CS Dinamo, Sepsi OSK și liderul neînvins Corvinul Hunedoara joacă azi în etapa 13! Sport.ro
Nouă meciuri se dispută astăzi în divizia secundă.
09:20
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial! Sport.ro
Luca Moisă este legitimat la Real Salt Lake din Major League Soccer.
09:10
Borna fabuloasă pe care Pep Guardiola o va atinge la Manchester City - Liverpool: ”Este o nebunie!” Sport.ro
Pep Guardiola va conduce al 1.000-lea meci al său ca antrenor, duminică, atunci când Manchester City va găzdui Liverpool în Premier League, iar spaniolul este uimit de cifrele pe care le-a atins în cariera sa.
09:10
Explodează "bomba" lui Becali? Noul preferat al patronului, salt impresionant! Sport.ro
Sezonul 2025/2026 tinde să devină cel al confirmării pentru Alexandru Pantea (23 de ani).
09:00
Tottenham - Manchester United, în direct pe VOYO de la 14:30. Duel pentru podium în Premier League Sport.ro
Premier League continuă astăzi cu un meci tare. 
09:00
West Ham - Burnley și Everton - Fulham, în direct pe VOYO de la 18:00! Sport.ro
Premier League continuă azi cu două meciuri cu miză directă în zona fierbinte a clasamentului. 
09:00
Sunderland - Arsenal, în direct pe VOYO de la 19:30! Lider vs surpriză Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO, iar de la ora 19:30 Sunderland primește vizita liderului Arsenal. Partida este disponibilă și live video pe www.sport.ro.
09:00
Gigi Becali a pus piciorul în prag la FCSB: ”Trebuie să facem asta” Sport.ro
FCSB a pierdut cu Basel în Europa League, în deplasare, scor 1-3.
09:00
Chelsea - Wolves, de la 22:00 pe VOYO! „Albaștrii” vor să revină în TOP 4 Sport.ro
Premier League se vede în România în exclusivitate pe VOYO, iar de la ora 22:00, Chelsea și Wolves închid ziua. Meciul este disponibil și live video pe www.sport.ro
08:50
Dinamo, potop de goluri cu Minaur! Meciul din Liga Zimbrilor a fost pe Pro Arena și VOYO Sport.ro
Campioana en-titre nu a avut probleme în meciul de campionat.
08:40
Marius Șumudică știe cine se bate la titlu în noul sezon: ”Nu are cum să nu! Așa o văd eu” Sport.ro
Se poate schimba liderul la finalul acestei etape.
08:30
Gică Popescu admite înainte de Bosnia - România: ”Avem probleme!” Sport.ro
Meciul cu Bosnia e de totul sau nimic pentru prima reprezentativă.
08:20
Silviu Lung își amintește penalty-urile cu Irlanda: „Mingea mi-a trecut pe sub mână. Poate dacă apăram, puteam scrie istorie” Sport.ro
Pe 25 iunie 1990, România trăia una dintre cele mai dramatice seri din istoria naționalei. 
Acum 24 ore
23:50
Gică Popescu, ultimele detalii despre stadionul din Constanța. Când vor demara lucrările la noua arenă Sport.ro
Gică Popescu a oferit ultimele detalii despre situația construcției stadionului "Gheorghe Hagi" din Constanța, un proiect care pare blocat în birocrație. 
23:40
Real Madrid se transformă! Florentino Perez vrea să vândă jumătate din club Sport.ro
Real Madrid este unul dintre cele patru cluburi din Spania deținute de "socios", dar acest lucru s-ar putea schimba.
23:20
Jannik Sinner i-a dat „avertisment” mamei sale. Bizareria sezonului, în circuitul ATP Sport.ro
Jannik Sinner i-a dat „o ultimă șansă” mamei sale, înaintea finalei de la Wimbledon.
23:20
Barcelona are o ofertă de 120 de milioane de euro din Premier League pentru Raphinha Sport.ro
Barcelona se află într-o poziție delicată. 
23:10
Leo Grozavu, discurs nemilos după înfrângerea cu Farul: "Depășește sfera înțelegerii mele! Erau în vacanță" Sport.ro
FC Botoșani a încheiat la Ovidiu seria impresionantă de 13 meciuri fără înfrângere.
22:50
Lider deraiat de o pretendentă serioasă la play-off. Cum a "liniștit-o" Farul pe FC Botoșani la Ovidiu Sport.ro
Cum și de ce au eșuat moldovenii la Malul Mării? Unde sclipește Zicu și de ce e mulțumit Hagi de ceea ce vede?
22:40
Oricine poate ajunge în play-off! Lupta se încinge după Farul - FC Botoșani Sport.ro
Farul Constanța traversează o formă de invidiat, iar victoria cu FC Botoșani a propulsat clubul lui Gheorghe Hagi în zona de play-off.
22:30
Un titular FCSB, "mitraliat" de Basarab Panduru după dezastrul cu Basel: "Nu mai ajunge la minge!" Sport.ro
FCSB a trăit un nou coșmar european, pierzând categoric, 1-3, în deplasarea cu FC Basel, într-un meci în care defensiva campioanei României a comis erori în lanț.
