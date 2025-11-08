Fără jucători convocați la naționala lui Mircea Lucescu, Dinamo trimite în schimb 7 fotbaliști la tineret!
Sport.ro, 8 noiembrie 2025 15:20
Tinerii fotbaliști dinamoviști, apreciați de selecționerii de la Under 21 și Under 20.
• • •
Fără jucători convocați la naționala lui Mircea Lucescu, Dinamo trimite în schimb 7 fotbaliști la tineret!
