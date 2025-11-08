Daniel Băluță șochează, la Prima TV: Eu sunt singurul candidat antisistem

G4Media, 8 noiembrie 2025 15:20

Aflat în studio la Prima TV, în cadrul emisiunii „Insider politic” moderată de Sebastian Zachmann, Daniel Băluță s-a declarat, fără nicio ezitare, candidatul antisistem la...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 10 minute
15:30
Cum vechile plase de pescuit din Franța devin o protecție importantă împotriva dronelor rusești în Ucraina G4Media
În porturile de pescuit de pe coasta Bretaniei, în Franța, plasele de pescuit aruncate se adună în grămezi pe cheiurile de lângă mare. Durata de...   © G4Media.ro.
15:30
Medicii care răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, prevede o inițiativă a parlamentarilor USR Remus Negoi și Adrian Wiener G4Media
Medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, prevede o inițiativă a parlamentarilor USR Remus Negoi...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:20
15:20
Un fost ministru de Externe din Cabinetul Merkel recunoaşte că relaţiile cu Rusia au fost ”una dintre cele mai mari greşeli” G4Media
Fostul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, a calificat evaluarea greşită a intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin drept „una dintre cele mai mari greşeli ale...   © G4Media.ro.
Acum o oră
15:00
Vremea ține cu Formula – Prognoza meteo se îmbunătățește în Brazilia pentru cursele de pe Interlagos G4Media
Iese soarele pe străzile din Sao Paolo, mai specific pe circuitul Interlagos. Prognozele de ploaie au fost revizuite în scădere înaintea cursei de sprint a...   © G4Media.ro.
14:40
„Împreună învățăm despre animale”: Copiii de la Școala Gimnazială Herăstrău descoperă bucuria de a iubi și îngriji animalele (FOTO) G4Media
Săptămâna aceasta, echipa ASPA București a ajuns la Școala Gimnazială Herăstrău, unde a continuat programul educațional „Împreună învățăm despre animale”. Proiectul, care a devenit deja o tradiție frumoasă, are...   © G4Media.ro.
14:40
Fetiță de un an și o lună, rănită grav după ce a fost proiectată prin parbriz în urma unui accident în Vaslui G4Media
O fetiţă în vârstă de un an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:30
O asistentă de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii au intervenit și i-au salvat viața G4Media
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după...   © G4Media.ro.
14:20
Ajapsandali, preparatul georgian cu vinete, un fel de tocană sau zacuscă din Georgia/ Combinația vegetariană perfectă G4Media
Unul dintre preparatele vegetariene georgiene preferate este ajapsandali, o tocană incredibil de aromată, făcută din vinete și alte legume. Este surprinzător de ușor de făcut,...   © G4Media.ro.
14:20
Macron promite recuperarea bijuteriilor Coroanei furate de la Muzeul Luvru și anunță reforme majore de securitate la muzeu G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite...   © G4Media.ro.
14:10
Secretara de presă a lui Donald Trump acuză BBC: „Stiri 100% false” și „o mașină de propagandă” G4Media
Secretara de presă a lui Donald Trump a descris BBC drept „știri 100% false” și o „mașină de propagandă”, într-un interviu virulent acordat după apariția...   © G4Media.ro.
14:10
Regizorul neozeelandez Lee Tamahori, cunoscut pentru „Once Were Warriors” și filmul James Bond „Die Another Day”, a murit la 75 de ani G4Media
Regizorul neozeelandez Lee Tamahori, care s-a remarcat graţie lungmetrajului ”Once Were Warriors” (1994), cât şi pentru regia unui film din franciza ”James Bond”, a decedat...   © G4Media.ro.
13:50
Senatorul PSD (ex-POT) Paul Pintea, urmărit de poliție pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească mașina. Avea permisul suspendat și este recidivist în astfel de fapte G4Media
Senatorul PSD Paul Pintea a fost urmărit sâmbătă noaptea pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească la semnalele unui echipaj de poliție....   © G4Media.ro.
13:50
Cioban din Alba Iulia, reținut după ce a provocat pagube de peste 67.000 lei: și-a lăsat turma de oi să distrugă un lan de floarea-soarelui G4Media
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:30
Motociclist filmat din elicopter în timp ce făcea 13 depășiri neregulamentare pe DN1. Amendă record de 16.000 de lei și permis suspendat peste doi ani G4Media
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de circulaţie, angajându-se în depăşiri riscante, inclusiv în zona...   © G4Media.ro.
13:20
Daniel Băluţă (PSD), despre sprijinul lui Piedone, trimis recent în judecată de DNA: Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4 G4Media
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, este de părere că sprijinul politic arătat public de Cristian Popescu Piedone în favoarea sa este o recunoaştere...   © G4Media.ro.
13:10
STUDIU Părinții care au dificultăți în identificarea emoțiilor pot suferi de un nivel ridicat de burnout G4Media
Cercetătorii de la Institutul de Psihologie al Universității Maria Grzegorzewska din Varșovia raportează existența unor legături între dificultatea identificării emoțiilor (alexitimia) și burnout-ul parental, precum...   © G4Media.ro.
13:10
DOCUMENT O minciună de la Înalta Curte. Cum își subminează instanța supremă propria credibilitate G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a emis vineri un comunicat în care denunță o campanie “fără precedent” de “denigrare a...   © G4Media.ro.
13:00
Băluţă, întrebat de ce crede că îl poate învinge pe Drulă la alegerile de la Primăria Capitalei, cel care are susţinerea preşedintelui: Mă simt la fel de susţinut ca oricare alt candidat pro-european G4Media
Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală...   © G4Media.ro.
12:40
Criza Nexperia, aproape de sfârșit: China va relua exporturile, anunță premierul Olandei G4Media
Premierul olandez Dick Schoof a declarat că China a acceptat să reia livrările de cipuri Nexperia din fabricile din țară, semnalând o potențială soluție într-un conflict care...   © G4Media.ro.
12:40
Livrarea gazelor într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, sistată din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori, afectaţi G4Media
Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei...   © G4Media.ro.
12:40
Sponsorul principal al echipei de ciclism Israel Premier-Tech își retrage sprijinul după ce anunțase rebranduirea în 2026 G4Media
Sponsorul principal al echipei de ciclism participantă sezon de sezon pe marile scene ale competiției cu pedale Israel Premier-Tech a anunțat vineri că a renunțat...   © G4Media.ro.
12:40
Cum trăiau și lucrau măcelarii din Baia Mare medievală / Oana Leșiu, muzeograf: „Abia după ce depășea niște etape, i se permitea să facă tăietura de maestru. Aceasta era un test practic, pe lângă verificarea documentelor și ospățul pe care-l dădea tânărul” G4Media
În inima orașului medieval Baia Mare, unde zidurile cetății încă poartă urmele istoriei, breasla măcelarilor a fost una dintre cele mai puternice și respectate comunități....   © G4Media.ro.
12:10
UPS își consemnează la sol flota de avioane MD-11 după accidentul care a provocat 14 morți în Kentucky G4Media
Transportatorul aerian american UPS a anunţat că îşi consemnează la sol flota de avioane cargo MD-11, „din precauţie”, după accidentul care a făcut 14 victime,...   © G4Media.ro.
12:00
MAE avertizează românii care călătoresc în Statele Unite de posibile întârzieri și anulări de zboruri din cauza blocajului guvernamental G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează sâmbătă cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, urmare a...   © G4Media.ro.
11:50
Doi români urmăriți internațional, aduși în țară din Luxemburg și Olanda, pentru executarea pedepselor cu închisoarea pentru infracțiuni de distrugere, respectiv rutiere G4Media
La data de 7 noiembrie 2025, Poliţia Română a adus în ţară 2 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor...   © G4Media.ro.
11:50
Țările care au reușit o tranziție surprinzător de rapidă către energia curată G4Media
Anul acesta a adus o avalanșă de vești proaste pentru lupta globală împotriva schimbărilor climatice catastrofale. Producția de combustibili fosili continuă să crească, ceea ce...   © G4Media.ro.
11:40
Pisici la birou: De ce prezența unei feline îți poate face ziua mai bună G4Media
Lucrez zilnic la calculator, printre rapoarte, e-mailuri și articole, dar niciuna dintre aceste activități nu se compară cu momentele în care ridic privirea și o...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:30
Ucraina „intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”, după ce Ungaria a obţinut o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei G4Media
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria...   © G4Media.ro.
11:20
Descoperire uriașă în astronomie / Este posibil ca telescopul James Webb să fi surprins primele stele din Univers G4Media
O echipă de cercetători de la Universitatea din Toledo, Ohio, condusă de Dr. Ari Visbal, susține că ar fi identificat primele stele care s-au format...   © G4Media.ro.
11:20
Schimbări climatice. România obține un an în plus pentru implementarea schemelor de certificate de emisii în transporturi și construcții. Diana Buzoianu: „Am convins Comisia Europeană să acordăm termen până în 2028” G4Media
Am convins Comisia Europeană să acordăm statelor încă un an, până în 2028, pentru implementarea schemei de certificate de emisii pentru domeniile de transport şi...   © G4Media.ro.
11:10
Motivul pentru care Turneul Campionilor se joacă exclusiv indoor pe suprafață dură în Europa G4Media
Actualul Turneu al Campionilor nu a încetat să-și schimbe caracteristicile, dar un lucru a rămas la fel de la venirea sa în Europa în 2009...   © G4Media.ro.
11:10
Şoferul român care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi a fost reţinut pentru omor calificat, iar procurorii cer arestarea lui preventivă G4Media
Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp...   © G4Media.ro.
11:10
Black Friday 2025 la eMAG: Peste 3,14 milioane de produse vândute în primele 12 ore, cu o valoare record de 896 milioane lei G4Media
În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii au cumpărat peste 3,14 milioane de produse pe retailerul eMAG,...   © G4Media.ro.
11:10
România a câștigat medalia de argint la Campionatul European de tineret de șah prin Vladimir Cnejev G4Media
Performanță fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei...   © G4Media.ro.
11:10
Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient G4Media
Ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând,...   © G4Media.ro.
11:00
Viktor Orbán anunță la Washington eliminarea sancțiunilor americane privind petrolul rusesc și proiectul nuclear Paks II G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat, într-o conferință de presă susținută vineri la Ambasada Ungariei din Washington, că Statele Unite au acordat Budapestei o scutire...   © G4Media.ro.
11:00
Programul „laptele, cornul și fructul” pentru elevi, întârziat din nou: autoritățile dau vina pe birocrație și creșterea TVA G4Media
Programul „Laptele, cornul și fructul” în grădinițe și școli pornește și în acest an lent și selectiv – cu toate că părinții îl consideră util. © G4Media.ro.
10:50
ANALIZĂ Bani europeni, drumuri românești. Sute de milioane de euro investite în ultimii zece ani în infrastructura rutieră din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui / Ce proiecte au dezvoltat județele din Regiunea Nord-Est G4Media
Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute și reunește județele Bacău, Botoșani,...   © G4Media.ro.
10:30
Joe Biden afirmă că Trump a „distrus” democrația, într-o critică aspră: „A dat cu bila de demolat în democrație” G4Media
Fostul președinte Joe Biden a lansat, vineri, un atac dur la adresa succesorului său la Casa Albă, afirmând în fața susținătorilor că Donald Trump „a...   © G4Media.ro.
10:30
Două râuri din Constanța sub cod portocaliu de inundații G4Media
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod portocaliu de creşteri importante de debite ce vizează râul Topolog...   © G4Media.ro.
10:20
Carrot Cake, o prăjitură perfectă în zi de sărbătoare/ Pregătește-o rapid după rețeta unui chef celebru G4Media
Jordi Cruz, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari catalani și spanioli, membru în juriul Masterchef Spania, dezvăluie fanilor săi rețeta de carrot cake, o prăjitură foarte...   © G4Media.ro.
10:20
VIDEO/FOTO O șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din București după ce a lovit un stâlp de iluminat G4Media
Un accident rutier a avut loc sâmbătă dimineață pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei, după ce un autoturism condus de o femeie...   © G4Media.ro.
10:00
Rămășițele unui ostatic preluate din Gaza au fost identificate ca aparținând cetățeanului israeliano-argentinian Lior Rudaeff G4Media
Rămăşiţele pământeşti ale unui ostatic- returnate vineri seara în Fâşia Gaza de către grupările islamiste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic – au fost identificate ca...   © G4Media.ro.
09:40
EXCLUSIV Managerul Synergetics, compania care făcea PUG în București și alte orașe, dar și-a închis activitatea: ”Timpul proiectului este dictat de urgențe politice, calitatea devine negociabilă / Această formă de corupție nu face victime directe, dar are consecințe majore” G4Media
Synergetics, compania care a lucrat la întocmirea planurilor urbanistice generale (PUG) în București, Constanța, Craiova și alte mari orașe, a anunțat, săptămâna trecută, că își...   © G4Media.ro.
09:40
Donald Trump retrage delegația SUA de la summitul G20 din Africa de Sud, acuzând „încălcări ale drepturilor omului” / Ce spun organizatii ale drepturilor omului G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri pe reţeaua sa de socializare Truth Social că niciun responsabil american nu va participa la viitorul summit G20...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:20
VIDEO Tornadă care a smuls copaci și a distrus case din beton. Vânturi între 180-250 km/h într-un orășel de provincie din Brazilia G4Media
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un...   © G4Media.ro.
09:10
EXCLUSIV Managerul Synergetics, care făcea PUG în București și alte orașe, dar și-a închis activitatea: ”Timpul proiectului este dictat de urgențe politice, calitatea devine negociabilă / Această formă de corupție nu face victime directe, dar are consecințe majore” G4Media
Synergetics, compania care a lucrat la întocmirea planurilor urbanistice generale (PUG) în București, Constanța, Craiova și alte mari orașe, a anunțat, săptămâna trecută, că își...   © G4Media.ro.
08:50
Câinii reacționează la mâncare la fel ca oamenii și au „conflicte interioare” când vine vorba de hrană. O nouă dovadă că obezitatea afectează tot mai multe animale de companie G4Media
Ni se spune tuturor că trebuie să mâncăm mai sănătos și să facem mai multă mișcare pentru a combate obezitatea, dar știați că există și...   © G4Media.ro.
08:50
România și Bulgaria încearcă să protejeze rafinăriile deținute de Lukoil, înainte ca sancțiunile impuse de administrația Trump să intre în vigoare – POLITICO G4Media
România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a evita închiderea rafinăriilor controlate de companii rusești, înainte ca sancțiunile americane împotriva Lukoil și...   © G4Media.ro.
