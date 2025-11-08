Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, prins din nou conducând fără permis
News.ro, 8 noiembrie 2025 15:20
Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, a fost prins din nou conducând fără permis. El are deja o condamnare de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani, pentru că a condus o maşină fără a avea permis.
Reprezentativa U20 pregătită de Adrian Iencsi va juca, în perioada 9-18 noiembrie, două meciuri în cadrul Elite League U20, ambele în deplasare, contra reprezentativelor similare ale Germaniei, campioana en-titre a competiţiei, şi Portugaliei.
Poliţiştii au intervenit în ultimele 24 de ore la 2.400 de solicitări ale cetăţenilor. Au fost constatate peste 7.500 de fapte contravenţionale, iar 429 de permise de conducere au fost reţinute # News.ro
Poliţiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, la 2.400 de solicitări ale cetăţenilor, fiind constatate peste 7.500 de fapte contravenţionale, iar 429 de permise de conducere au fost reţinute.
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni. El a încetat din viaţă, miercuri, la 88 de ani. Ceremonia funerară a fost organizată de Garnizoana Oradea, întrucât Ienei a fost general de brigadă în retragere.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Am avut ocazia să văd în aceste zile şi să înţeleg de ce oamenii nu vin în zona de politică, de Guvern/ Cred că ce se întâmplă acum e un atac la cetăţean, la cei 350.000 de oameni care au donat pentru construirea spitalului # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că atacurile publice legate de asociaţia Dăruieşte Viaţă - a cărei co-fondatoare este - după numirea sa în Guvern sunt, de fapt, atacuri la adresa celor 350.000 de persoane care au donat cu bună credinţă pentru un spital în care copiii sunt trataţi şi operaţi.„ Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor, e greu, e nedrept şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, ci pentru aceia care au contribuit şi care, poate, se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt, de fapt, doar dezinformaţi”, spune Oana Gheorghiu, cerându-le celor care atacă să îşi îndrepte criticile asupra ei, nu asupra echipei cu care a lucrat. Aceasta a oferit lămuriri şi cu privire la salariul de 4000 de euro pe care l-a primit când lucra la asociaţie.
Viktor Orbán susţine că Ungaria a obţinut de la SUA o scutire de sancţiuni „totală şi fără limită de timp”, în timp ce Casa Albă vorbeşte despre o perioadă de un an # News.ro
Ungaria va beneficia de o „scutire completă şi fără limită de timp” de sancţiunile SUA asupra transportatorilor de energie din Rusia în cazul conductelor Turkish Stream şi Drujba, a anunţat premierul Viktor Orbán în declaraţii de presă transmise în direct la televiziunea publică maghiară după discuţiile purtate vineri la Washington cu preşedintele american Donald Trump. Totuşi, un oficial de la Casa Albă a precizat pentru CNN şi Reuters că este vorba despre o scutire de doar un an, în condiţiile în care Orban, aliatul lui Trump, se confruntă cu un scrutin legislativ dificil în aprilie anul viitor.
Proiect USR: Medicii care răspândesc în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice ar putea fi sancţionaţi disciplinar # News.ro
Medicii care răspândesc în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice ar putea fi sancţionaţi disciplinar, potrivit unei iniţiative legislative depuse de parlamentarii USR Remus Negoi şi Adrian Wiener. Proiectul are scopul de a proteja sănătatea publică şi de a întări răspunderea profesională în rândul cadrelor medicale.
Robert de Niro s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu - VIDEO # News.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul Pontif i-a dăruit un rozariu, informează vaticannews.va.
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a înregistrat cel mai bun timp în calificările pentru Marele Premiu al Portugaliei, sâmbătă.
Vaslui: Un copil de un an şi o lună a fost grav rănit într-un accident rutier, suferind un traumatism cranian după ce a fost proiectat prin parbrizul autoturismului în care se afla - FOTO, VIDEO # News.ro
O fetiţă în vârstă de un an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism a lovit violent un cap de pod. Copila a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului. Părinţii ei, implicaţi în accident, au scăpat fără răni grave.
Dueluri cu Finlanda şi Spania pentru naţionala de tineret. Lotul convocat de selecţionerul Costin Curelea # News.ro
Reprezentativa U21 a României va disputa în luna noiembrie ultimele partide din acest an, în compania Finlandei, în deplasare, şi a Spaniei, pe teren propriu, la Sibiu.
Echipa Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania formaţiei FC Voluntari, în etapa a 8-a a Ligii a II-a.
Neamţ: Bărbat în stare gravă, cu arsuri pe 90% din corp, după ce rulota în care se afla a luat foc # News.ro
Un bărbat din judeţul Neamţ a fost grav rănit, suferind arsuri după ce rulota în care se afla şi care era amplasată într-o curte, a luat foc. Victima a reuşit să iasă din rulotă, însă are arsuri de gradele doi şi trei pe aproape tot corpul.
Jamie Carragher a fost împiedicat să asiste la meciul Manchester City - Borussia Dortmund din tribuna fanilor germani. Care este motivul # News.ro
Jamie Carragher a fost împiedicat de Manchester City şi UEFA să intre în tribuna rezervată vizitatorilor în timpul meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei Borussia Dortmund, în ciuda dorinţei sale de a susţine fanii germani.
Alba: Cioban ajuns după gratii, după ce turma lui a distrus o cultură de floarea soarelui provocând pagube de zeci de mii de lei # News.ro
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Conform Poliţiei, pagubele provocate de animale sunt de zeci de mii de lei, ciobanul fiind pus sub acuzare pentru infracţiunea de distrugere.
Cluj: Sancţiuni record pentru un motociclist filmat din elicopter în timp ce face mai multe depăşiri neregulamentare pe DN 1. El a depăşit inclusiv pe o trecere pentru pietoni - FOTO. VIDEO # News.ro
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de circulaţie, angajându-se în depăşiri riscante, inclusiv în zona unei treceri pentru pietoni, a fost amendat cu 16.000 de lei şi a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de peste doi ani. La un singur drum, el a fost surprins de camera video amplasată în elicopter, în timp ce face 13 depăşiri neregulamentare.
Cum se formează coloniile bacteriene care provoacă infecţii nosocomiale şi de ce rezistă tratamentelor cu antibiotice # News.ro
Bacteriile care provoacă unele dintre cele mai persistente infecţii ar putea fi învinse datorită unei descoperiri care explică modul în care acestea se organizează în structuri rezistente la tratament. Cercetătorii au identificat mecanismul prin care Pseudomonas aeruginosa, cunoscută şi sub denumirea de bacilul piocianic, o bacterie responsabilă de numeroase infecţii nosocomiale (dobândite în spital), formează biofilme - comunităţi compacte care le protejează de antibiotice şi de sistemul imunitar.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 8-a a Ligii a II-a:
Daniel Băluţă, despre sprijinul lui Piedone: Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4 # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, este de părere că sprijinul politic arătat public de Cristian Popescu Piedone în favoarea sa este o recunoaştere a faptului că a ”făcut treabă bună” în Sectorul 4. Piedone a fost primar al Sectorului 4 până în 2015, când a demisionat după tragedia de la Colectiv, în timp ce Daniel Băluţă ocupa la acea vreme funcţia de viceprimar. Ulterior, a fost ales edil, funcţie pe care o ocupă şi astăzi.
Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială” - VIDEO # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat versuri ale formaţiei Paraziţii, într-o emisiune la Prima TV. ”Vă dau nişte versuri care mă inspiră”, a precizat el.
Maia Sandu a semnat decretul de constituire a noului Consiliu Naţional de Securitate al R. Moldova. Printre membrii săi se numără şi Anca Dragu în calitate de guvernator al băncii centrale # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chişinăului, face parte din componenţa acestui organism consultativ responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională.
Daniel Băluţă, întrebat despre studii: 12 ani am fost asistent universitar la Stomatologie. N-aş avea cum să fiu impostor - VIDEO # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, susţine că timp de 12 ani a fost asistent universitar la Facultatea de Stomatologie a Universităţii de Medicină din Bucureşti, prin urmare are toate diplomele obţinute la timp. ”Am avut 12 generaţii de studenţi cărora le-am predat şi mi-a făcut o plăcere deosebită. Ca atare n-aş avea cum să fiu un impostor”, a spus Băluţă.
România, aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025 - 2029 # News.ro
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025 - 2029, anunţă sâmbătă Ministerul Educaţiei, care precizează că astfel ţara noastră revine în acest for după o absenţă de 14 ani.
Băluţă, întrebat de ce crede că îl poate învinge pe Drulă, care are susţinerea preşedintelui: Mă simt la fel de susţinut ca oricare alt candidat pro-european # News.ro
Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Bucureşti.
Daniel Băluţă: Am o relaţie bazată pe încredere maximă cu preşedintele Sorin Grindeanu şi, spre surprinderea foarte multor oameni din afara partidului, mă susţine din tot sufletul # News.ro
Primarul saexctorului 4 Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei şi vicepreşedinte al partidului, susţine că nu vizează preşedinţia PSD şi vorbeşte, în emisiunea Insider Politic, la Prima TV, despre relaţia sa cu preşedintele nou ales al formaţiunii, Sorin Grindeanu. „Am o relaţie bazată pe încredere maximă cu preşedintele Sorin Grindeanu şi, spre surprinderea foarte multor oameni din afara partidului, preşedintele Sorin Grindeanu mă susţine din tot sufletul”, spune el.
Băluţă, despre Nicuşor Dan: Să ştiţi că a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui oraş. La referendum, viziunea pe care a avut-o a demonstrat că reprezintă întru totul voinţa majorităţii bucureştenilor # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru funcţia de primar al Capitalei, spune că Nicuşor Dan, care a deinut mandatul de primar până în acest an, „a fost o prezenţă necesară” în viaţa Bucureştiului şi a demonstrat, prin referendumul pe care l-a organizat că, viziunea sa reprezintă voinţa locuitorilor oraşului.
Primarul sectorului 4, candidat pentru Primăria generală, e de părere că menţinerea sectoarelor Bucureştiului „e necesară” # News.ro
Primarul sectorului 4, Daniel Băluţă, candidat din partea PSD pentru Primăria generală la alegerile parţiale de luna viitoare e de părere că menţinerea sectoarelor Bucureştiului „e necesară”. Viziunea lui Băluţă este diametral opusă faţă de cea a unuia dintre principalii săi contracandidaţi, Cătălin Drulă, care consideră că sectoarele, aşa cum funcţionează ele acum, ar trebui desfiinţate.
Trump anunţă că SUA boicotează summitul G20 din Africa de Sud. El invocă „încălcări ale drepturilor omului” împotriva afrikanerilor albi # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârşitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc în această ţară, relatează Reuters.
Daniel Băluţă, reprezentantul PSD la alegerile pentru Primăria Bucureşti, spune că a decis să candideze pentru că aşa i-au cerut oamenii # News.ro
Primarul PSD al sectorului 4 Daniel Băluţă spune că a decis să candideze pentru funcţia de primar general al Capitalei pentru că foarte mulţi oameni, din PSD şi din afara partidului, i-au cerut acest lucru, iar lui i-a plăcut „această emulaţie” creată înaintea alegerilor parţiale pentru Primăria Bucureşti.
UPS îşi consemnează la sol flota sa de avioane MD-11 „din precauţie”, în urma accidentului de marţi din Kentucky soldat cu 14 morţi # News.ro
Transportatorul aerian american UPS a anunţat că îşi consemnează la sol flota de avioane cargo MD-11, „din precauţie”, după accidentul care a făcut 14 victime, marţi, în Kentucky, în centrul-estul Statelor Unite, relatează AFP.
Livrarea gazelor într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, sistată din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori, afectaţi # News.ro
Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori au rămas nealimentaţi în urma deciziei operatorului Distrigaz de a opri furnizarea gazelor până la remedierea defecţiunii.
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor, finanţată din fonduri europene. Data limită de transmitere a propunerilor în cadrul consultării este 28 noiembrie
FIFA a confirmat data la care va avea loc Finalissima, meci de gală între Spania, campioana Europei, şi Argentina, deţinătoarea titlului Copa América.
Dolj: Sute de mii de ţigări de contrabandă, în valoare de peste jumătate de milion de lei, descoperite într-un autovehicul condus de un tânăr care a declarat că transportă cereale # News.ro
Peste patru sute de mii de ţigarete, în valoare de peste jumătate de milion de lei, au fost descoperite în urma unui control în trafic într-un autovehicul condus de un tânăr de 21 de ani din judeţul Dolj. În momentul în care a fost întrebat în legătură cu marfa transportată, şoferul a declarat că transportă cereale, însă printre saci erau ascunse ţigările.
Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect - respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient # News.ro
Ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect - respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient.
Satu-Mare - Tânăr de 20 ani prins în flagrant delict cu canabis ascuns printre alimente şi cu cocaină în şosete # News.ro
Un tânăr în vârstă de 20 de ani este arestat preventiv într-un dosar în care este inculpat pentru trafic de droguri de risc şi mare risc. Potrivit anchetatorilor, el a introdus în ţară canabis ascuns printre alimente şi cocaină pe care a băgat-o în şosete.
Şoferul român care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a şase imigranţi a fost reţinut pentru omor calificat, iar procurorii cer arestarea lui preventivă # News.ro
Procuratura districtuală din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat. Accidentul a avut loc în apropiere de Burgas, când vehiculul pe care îl conducea a ieşit de pe şosea şi a plonjat în lacul Vaia, relatează Novinite.com.
Galaţi - 26 de percheziţii vizând societăţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule/ Cinci amenzi, de 71.000 de lei, pentru neemiterea de bonuri fiscale # News.ro
Societăţi din Galaţi care prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice şi reparaţii pentru autovehicule au fost vizate de 26 de percheziţii, acuzaţiile fiind de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, reprezentanţii societăţilor ”ar fi omis se evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţilor veniturile realizate în urma activităţilor comerciale desfăşurate, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 3.100.000 de lei”. La percheziţii, au fost constatate în flagrant delict trei infracţiuni de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase. De asemenea, au fost date cinci amenzi, în valoare de 71.000 de lei, pentru neemiterea de bonuri fiscale.
Moody’s Ratings a îmbunătăţit ratingurile de emitent şi de depozit ale Băncii Transilvania # News.ro
Moody’s Ratings a îmbunătăţit atât ratingul pe termen lung pentru depozite al Băncii Transilvania, cât şi ratingurile de emitent pe termen scurt şi termen lung, anunţă banca.
Şah: Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de tineret. Vladimir Cnejev a câştigat medalia de argint # News.ro
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii.
Retailerul eMAG anunţă că în 12 ore a depăşit vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut. Clienţii au comandat peste 3,14 milioane de produse în valoare totală de peste 896 milioane lei # News.ro
În primele 12 ore de la startul celei de-a 15-a ediţii de Black Friday, clienţii au cumpărat peste 3,14 milioane de produse pe retailerul eMAG, în valoare totală de peste 896 milioane lei, depăşind vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut, anunţă compania. Între produsele vîndute sunt: 22 de automobile, 3.413 bilete de avion, 728.000 de produse cosmetice, 718.000 de băuturi, băcănie, petshop şi curăţenie, 358.000 de jucării şi articole pentru copii, 123.000 de laptopuri, it, birotică, papetărie şi cărţi, 165.000 de electrocasnice mici, 90.000 de electrocasnice mari şi 156.000 de telefoane, tablete, wearables şi caşti.
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancţiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea rafinăriei ar afecta aprovizionarea Moldovei şi ar fi o ocazie de propagandă pentru Rusia # News.ro
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni. Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, scrie POLITICO.
Accident în Capitală - Un autovehicul condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon - FOTO, VIDEO # News.ro
Un autovehicul condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon sâmbătă dimineaţă, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Bucureşti, traficul fiind restricţionat pentru îndepărtarea stâlpului de pe carosabil.
Volei masculin: S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile din grupa D a CE2026, de la Cluj-Napoca # News.ro
Biletele şi abonamentele pentru meciurile din grupa D a Campionatului European din 2026 au fost puse în vânzare. Tricolorii vor debuta cu Letonia, în 9 septembrie, iar din grupă mai fac parte campioana olimpică Franţa, alături de Elveţia, Germania şi Turcia.
Curtea Supremă îi permite lui Trump să reţină pentru moment 4 miliarde de dolari din fondurile destinate ajutorului alimentar # News.ro
Curtea Supremă a SUA a permis vineri administraţiei preşedintelui Donald Trump să reţină pentru moment aproximativ 4 miliarde de dolari necesari pentru finanţarea integrală în această lună a unui program de ajutor alimentar pentru 42 de milioane de americani cu venituri mici, pe fondul crizei legate de închiderea (shutdown) guvernului federal din cauza blocajului din Congres, care nu a reuşit să adopte un buget federal pentru noul an fiscal, relatează Reuters.
Jucătoarea română de tenis Carmen Andreea Herea a reuşit o calificare spectaculoasă, vineri, în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin (Texas), competiţie dotată cu premii totale în valoare de 115.000 de dolari.
Cel puţin cinci morţi şi 130 de răniţi după ce o tornadă s-a produs în sudul Braziliei - VIDEO # News.ro
Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi în jur de 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un orăşel din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.
Pep Guardiola va conduce al 1.000-lea meci al său ca antrenor. Cifrele impresionante atinse de spaniol # News.ro
Pep Guardiola va conduce al 1.000-lea meci al său ca antrenor, duminicp, atunci când Manchester City va găzdui Liverpool în Premier League, iar spaniolul este uimit de cifrele pe care le-a atins în cariera sa.
